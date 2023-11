Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Výlov Podhradského rybníky v Plumlově 2022 | Video: Deník/ Vysloužil Zdeněk

OLOMOUCKO

Svět kostek

KDY: sobota 18. (9:00 – 18:00) – neděle 19. listopadu (9:00 – 17:00)

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: plné 180 Kč / děti 3 - 15 let: 120 Kč / rodinné (2 + 2): 430 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svítící „ledové“ sochy plameňáků, zelená postavička „Slizounek“ z filmu Krotitelé duchů, obří ruské kolo, více než třímetrový jeřáb, inteligentní roboti a spousta modelů na dálkové ovládání. To vše z milionů barevných kostek stavebnice LEGO! Stavitelé od nás i ze zahraničí návštěvníkům předvedou stovky unikátních staveb a modelů. Nebudou chybět ani známé filmové postavy, svítící a fantasy modely, zvířátka, mozaiky či květiny. Řada exponátů bude interaktivních, například horské dráhy, balanční bludiště, RC modely a připraveny budou také ukázky expedičních a trialových speciálů a ukázkové jízdy v terénu. Připraveno bude i herní stanoviště s různou zábavou, hromady kostek na hraní, odpočinkovázónu s kinem a občerstvení s posezením.

Svět kostek 2022 na olomouckém výstavišti FloraZdroj: Petr Pelíšek

Zabijačka na Poděbradech

KDY: sobota 18. listopadu (od 10 hod)

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce u vody pro miloviníky poctivých vepřových dobrot. Podávat se bude ovar, zabijačkový guláš, prejt se zelím, v nabídce nebudou chybět jitrnice, jelita, uzené maso, škvarky, tlačenka, klobásy či paštika. Sladkou tečku obstarají frgály a Honzovy buchty. Zabijačka na Poděbradech, 26. listopadu 2022Zdroj: Petr Pelíšek

Noc divadel

KDY: sobota 18. listopadu (od 16 hodin, v Moravském divadle prohlídky 9:30-17h)

KDE: Divadlo Tramtarie, Divadlo na cucky, Moravské divadlo

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Prohlídka zákulisí tří olomouckých divadel s hrou a programem. Zábava a nevšední zážitky pro celou rodinu.

Rozsvěcení vánočního stromu

KDY: neděle 19. listopadu (rozsvícení v 18 h)

KDE: Horní náměstí Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zahájení Vánočních trhů v centru Olomouce se slavnostním rozsvícením a pojmenováním stromu. Po něm zahraje Voxel. Vánoční trhy, 1. prosince 2022, Olomouc.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

PROSTĚJOVSKO

Kollárovci

KDY: pátek 17. listopadu, od 18 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 400-500 korun

PROČ PŘIJÍT: Velké podzimní turné po českých a moravských městech populární slovenské goralské kapely Kollárovci má svou zastávku i v Prostějově. Skvělá hudba v podání vyspělých muzikantů roztančí celý sál.

Sbor KollárovciZdroj: Zděnek Hajduk

Country bál

KDY: sobota 18. listopadu, od 20 hodin

KDE: sokolovna, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: 150 korun předprodej, 200 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Již 27. Country bál přivítá sokolovna v Němčicích nad Hanou. K tanci a poslechu zahrají kapely Telegraf a Náhoda. Své umění předvedou taneční skupiny Kanafas a Dog dancing – Sofi. Skvělá atmosféra, doplňkové soutěže a originální westernové občerstvení je samozřejmostí.

Noc divadel

KDY: sobota 18. listopadu, od 17 hodin

KDE: Městské divadlo, Prostějov

ZA KOLIK: 80 korun představení, prohlídka divadla zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Noc divadel nabídne i v Prostějově milovníkům kultury jedinečnou příležitost prohlídky zážitkové prohlídky Městského divadla a současně i možnost shlédnout za symbolickou cenu dvě představení. V 17 hodin se v přednáškovém sále odehraje představení Láryfáry v podání souboru Hanácké obce z Prostějova. O dvě hodiny později se na hlavním jevišti představí pražské divadlo LokVar s hrou Krvavý román. Po skončení Krvavého románu budou mít návštěvníci možnost zážitkové prohlídky s názvem Máte protipožární ochranu? A mohla bych ji vidět?

Výlov Podhradského rybníka

KDY: pátek 17. listopadu, od 7 hodin

KDE: Podhradský rybník, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční podzimní výlov plumlovského podhraďáku se koná s téměř měsíčním zpožděním. Původnímu termínu 28. října nepřálo počasí, bylo příliš teplo. Tentokrát meteorologové hlásí, že by mělo být ideální ´výlovové´ počasí, tedy teplota do 10 stupňů a vlhko. Výlov Podhradského rybníka v Plumlově, 18.11. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Výstava betlémů a vánočních tradic

KDY: od čtvrtku 16. listopadu

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Výstava vánočních betlémů bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin v Galerii M+M. Na této tradiční výstavě bude k vidění na sto betlémů z nejrůznějších materiálů, vánoční ozdoby i dekorace. Vernisáž zpestří vystoupení Dětského pěveckého sboru Sluníčko a trubači z Potštátu. Výstava betlémů a vánočních tradic bude veřejnosti zpřístupněna v Galerii M+M na Jurikově ulici v Hranicích každý den od 13 do 18 hodin, dopoledne na zazvonění, až do 22. prosince.

Vernisáž Tradiční výstavy betlémů v hranické Galerii M+M, 18. listopadu 2022.Zdroj: Jiří Necid

Opatovská zábava

KDY: pátek 17. listopadu od 20 hodin

KDE: Lidový dům, Opatovice

ZA KOLIK: v předprodeji 100 korun, na místě 130 korun

PROČ PŘIJÍT: Na Opatovskou zábavu můžete vyrazit tento pátek do Lidového domu v Opatovicích. Těšit se můžete na kapely Neřeš a Heveři.

Komentovaná prohlídka výstavy Origami a tangram

KDY: sobota 18. listopadu v 15 hodin

KDE: muzeu na Staré radnici, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Speciální komentovaná prohlídka výstavy Origami a tangram, která je umístěna v muzeu na Staré radnici, se koná tuto sobotu. Povede ji samotná autorka obrazů, Lenka Husáriková, která nabídne pohled do své tvorby a představí příběhy stojící za vznikem jednotlivých děl. K prohlídce bude navíc mimořádně vystaveno více obrazů, než je k dispozici ke zhlédnutí během běžných otevíracích hodin muzea.

Pohádkový karneval a lampionový průvod

KDY: sobota 18. listopadu

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: zdarma pro masky, ostatní mají vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Na Pohádkový karneval se můžete těšit v sobotu od 14 hodin v Klubu Teplo. Sál bude otevřený už od 13.30 hodin Návštěvníky čeká až do 16.30 hodin odpoledne plné her, zábavy, hudby a soutěží. Na karneval v 17 hodin navazuje lampionový průvod. Sraz je na Horním náměstí u Klubu Teplo. Těšit se můžete i na ohňostroj. Obě akce pořádá Duha klub Dlažka. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Abraxas

KDY: sobota 18. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Dalším koncertem 21. ročníku festivalu Hudboslovení je vystoupení legendární kapely Abraxas. Ve složení Slávek Janda, Ivan Doležálek a Zbyněk Husa zazní největší pecky, jako jsou Box, Nekonečný boogie, Poprvé, Karel drogy nebere a další.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Blues Alive

KDY: čtvrtek 16. listopadu až sobota 18. listopadu

KDE: Dům kultury Šumperk, Vlastivědné muzeum, Městská knihovna T. G. Masaryka, Klášterní kostel, Kultibar, kino Oko Šumperk

ZA KOLIK: vstupenka na hlavní večery 2500 Kč, na jednotlivé dny 1600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival Blues Alive, který proběhne již po sedmadvacáté, nabídne na dvou pódiích v šumperském Domě kultury celkem přes třicet účinkujících. „Uvedeme velké americké bluesové hvězdy, ať už jejich vůbec první tuzemský koncert, nebo naopak návraty s jinou sestavou či programem,” řekl ředitel festivalu Vladimír Rybička. Na festival Blues Alive v Šumperku se už dlouhá léta sjíždějí lidé z celé republiky a vždy si s sebou domů odnášejí nezapomenutelné vzpomínky.

Blues Alive 2022 - Muddy GurdyZdroj: Blues Alive/ ArtsMarketing.cz/Jiří Sedlák, se souhlasem

Filmový festival pro děti Malé oči

KDY: neděle 19. listopadu od 14:30 hod.

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: Tonda, Slávka a kouzelné světlo 140 Kč, dílny zdarma, Howlův kráčející hrad 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: „Vydejte se s námi na podivuhodná dobrodružství na křídlech dětského filmového festivalu Malé oči, který je určen nejen malým, ale všem zvídavým divákům. Vyrazte na oblíbenou akci, která vedle projekcí slibuje i zábavný doprovodný program,“ zve do Retra tým zábřežského kina. Festivalový program odstartuje loutkový animovaný film Tonda, Slávka a kouzelné světlo, u kterého se budou bavit nejen děti, ale i dospělí. Bezprostředně po filmu se ve všech prostorách kina rozproudí originální tvůrčí dílny. Festival uzavře unikátní snímek Howlův kráčející hrad, legendární film japonského animátora Hajao Mijazakiho.

Dan Bárta & Illustratosphere

KDY: neděle 19. listopadu od 19 hod.

KDE: Divadlo Petra Bezruče Jeseník

ZA KOLIK: 590 Kč v předprodeji a 690 Kč v den koncertu

PROČ PŘIJÍT: Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, texty pohrávající si s půvabem češtiny a prvotřídní hudebníci. To vše dává vzniknout písním vzlétajícím nad tuzemský standard populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již více než dvacet let!

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal mimo jiné v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar.

Dan Bárta.Zdroj: Miroslav Solař