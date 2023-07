Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

OLOMOUCKO

Mrskley Rockfest

KDY: sobota 15. července od 13h (otevření areálu)

KDE: sportovní areál Mrsklesy

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník festivalu pro rockery všech věkových kategorií. Zahrají kapely Kameron, Mylions, Harlej Revival Olomouc, Premier a Calibos. Pivo, drinky a občerstvení všeho druhu zajištěno. K dispozici bude i herní zóna pro děti a levný rozvoz po okolí.

Calibos.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Hody u vody

KDY: sobota 15. července od 14 hodin

KDE: park Řepák u parkoviště u in-line stezky a okolí Břetislavovy ulice, Olomouc – Řepčín

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pestrý zábavný program s živou muzikou v parku Řepák u stezky kolem Mlýnského potoka. Zahraje Hejčíňan či kapela Citrus a rozjede to i Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta. Na programu jsou jízdy na ponících a v historickém kočáře, aquazorbing v bazénu, řetízkový kolotoč, šlapací kárky a chybět nebude ani bohaté občertsvení.

Pohoda u Trojice

KDY: pátek 14. července, 19 a 20:30 h

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ze série letních koncertů na hlavním olomouckém náměstí zve tentokrát na klasické rokenrolové vypalovačky v provedení Petra Vondráčka a kapely Lokomotiva (19h) a hity Karla Gotta v podání Honzy Mlčocha (20:30).

Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v OlomouciZdroj: Deník/Jiří Kopáč

Rockové léto v Července

KDY: sobota 15. července od 11 h

KDE: Červenka u Litovle

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Našlapaný rockový festival s beneficí pro onkologicky nemocné. Na podiu to postupně rozjede Sarkonia, Headfire, Bastard, Donor, Vanaheim, Alžběta, Komunál a Rimortis. Herní zóna pro děti. Parkování a stanování přímo v areálu.

Burácení veteránů v údolí

KDY: sobota 15. července, jízdy od 10 h

KDE: Hlubočky

PROČ PŘIJÍT: Vyparádění motoroví veteráni se předvedou na tradiční akci v údolí Bystřice. Historické vozy budou k prohlédnutí na parkovišti před KD Na letním v Mariánském Údolí. V 10 hodin začnou tréninky, v 11 hod pak odstartuje první ze dvou jízd pravidelnosti do vrchu Posluchov. Spanilá jízda veteránů přes Hlubočky je na programu od 15.30 hod, cíl má u Domova seniorů na Hrubé Vodě.

Burácení v Údolí – I. Setkání veteránů v Hlubočkách – Mariánském Údolí. 18. července 2020Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Berounské slavnosti

KDY: sobota 15. července, 15 – 02 h

KDE: park na Křížovém vrchu, Moravský Beroun

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní hudební program a spousta zábavy pro děti i dospělé. Na podiu to rozjede Verona, Čiperkové, kapely Eddie Stoilow a Buty. Na programu je také ohňová show a noční diskotéka. Chybět nebude skákací hrad, malování na obličej, připravena bude také lukostřelba či střelecká soutěž pro děti i dospělé.



Čiperkové.Zdroj: Jiří Necid

Siláci v pivovaru

KDY: sobota 15. července, do 14 h

KDE: areál pivovaru v Litovli

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velká atraktivní strongman show se řadou známých tváří ze světa fitness. Představí se také držitelé světového rekordu v mrtvém tahu, úřadující mistr světa lehké váhy, „Český lev“ z Hané Jiří Tkadlčík a v neposlední řadě i rodina Gustava Frištenského. Soutěž siláků World Grand Prix U105 pod názvem Memoriál Gustava Frištenského zaplní areál pivovaru Litovel.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Den s horskou službou v Loučné nabídne spoustu zábavy

KDY: sobota 15. července, od 10 hodin

KDE: zámecký park v Loučné nad Desnou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní akce plná záchranářských ukázek, vzdělávání, ale i zábavy a sportu se odehraje v zámeckém parku v Loučné nad Desnou. Je určený pro všechny věkové kategorie. Na své si přijdou samozřejmě i rodiny s dětmi. „Děti se budou moci povozit na dvou lanovkách, vyzkoušet si obratnost na lanovém žebříku a pohyblivé kládě nebo zkusit slack – line. Pro všechny je k dispozici prohlídka vybavení horské služby, představení práce našich kynologů, komentované ukázky technického zásahu a ošetřování zraněného,“ říká horský záchranář z Jeseníků a hlavní organizátor Roman Fišnar. Pro děti je připraven velmi zajímavý soutěžní program s plněním úkolů na stanovištích a následně možností získat chutné, hodnotné a užitečné ceny. Mimo horské služby z České republiky se zúčastní také horští záchranáři ze Slovenska, Polska a Itálie. Zájemci mohou navštívit také expozici o historii horské služby. Veškeré informace najdete na www.denshorskousluzbou.cz.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Petr Krňávek

Kniha v lázni navštíví Velké Losiny, Bludov, Sobotín i Šumperk

KDY: pátek 14. a sobota 15. července, v 16 a 18 hodin

KDE: lázně Velké Losiny a Bludov, Městská knihovna Šumperk, Resort Sobotín

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V dnešní době plné digitálních a virtuálních zážitků mají ty skutečné zážitky velkou hodnotu. Patří k nim třeba poslech literatury „naživo”, přímo z úst spisovatele aneb literární čtení. A tak tři lázeňská městečka - Velké Losiny, Sobotín, Bludov a Městská knihovna T. G .Masaryka v Šumperku spojily své síly a společně se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která ve Velkých Losinách žije, vymysleli festival literárních čtení Kniha v lázni. V pátek a v sobotu na něj můžete vyrazit do lázeňské budovy Eliška ve Velkých Losinách, do Resortu Sobotín, Městské knihovny v Šumperku nebo do lázeňské kavárny v Bludově. Kompletní program festivalu najdete ZDE.

Turisté vyrazí ze Zábřeha na pochod Podhůřím Jeseníků

KDY: pátek 14. a sobota 15. července, start noční trasy v pátek ve 20 hod., denní trasy - start v sobotu 6 – 10 hod.

KDE: Katolický dům Zábřeh

ZA KOLIK: 100 Kč na trase 100 km, ostatní + cyklotrasy startovné 50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti a mládež do 18 let

PROČ PŘIJÍT: Dálkový turistický pochod podhůřím nejvyšších Moravskoslezských hor pořádá Orel - župa Stojanova jednota Zábřeh. Trasy: noční 50 km, denní 50, 35, 25 a 10 km, cyklotrasy 70 a 32 km. Start i cíl je v Katolickém domě v Zábřehu s možností noclehu. Pochod je určený pro všechny věkové kategorie turistů, kteří chtějí prověřit svou kondici v malebné krajině.

PROSTĚJOVSKO

Fight Day Open air

KDY: sobota 15. července od 12 hodin

KDE: U Maříků, Čechovice

PROČ PŘIJÍT: Celkem 10 exhibičních zápasů i ring girls čeká na návštěvníky akce Fight Day Open air. Uvidíte komplexní MMA, klasický box a K1 fighty. Jednotlivé fighterské kluby VK – Boxing Jeseník, Smash Gym z Olomouce a BOX Šumperk vyzval spolupořadatel akce místní klub - Street Figth Prostějov. Uvidíte souboje, které budou probíhat v profesionálním ringu s rozhodčím. Nebudou chybět také ring girls, které budou nosit čísla kol. Začátek akce bude ve 12 hodin, kdy moderátor vytvoří atmosféru a představí jednotlivé borce. Nebude chybět DJ pro zpestření chvil mezi zápasy, a hlavně uslyšíte nástupové songy všech zápasníků! Jako doprovodný program bude ukázka výuky mladých bojovníků a polštářová bitva do které se budou moci zapojit i dobrovolníci z řad obecenstva!!! Samozřejmostí bude občerstvení na dvou barech.

Ilustrační foto.Zdroj: Se souhlasem Tobi Macháčka

Rock of Memory

KDY: sobota 15. července od 17 hodin

KDE: pláž U Vrbiček, plumlovská přehrada

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Rockový nářez čeká tuto sobotu na návštěvníky pláže U Vrbiček na plumlovské přehradě. Vystoupí kapely Penzistor, ATD, Keks, Quercus, Kontakt a Plus.



Přerovská skupina Penzistor.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Dobývání hradu Cimburk

KDY: sobota 15. července

KDE: odjezd z vlakového nádraží, Prostějov v 8.02 hodin

ZA KOLIK: 40 korun

PROČ PŘIJÍT: Vycházka nejen pro rodiny s dětmi ke zřícenině hradu Cimburk. Pro děti i dospělé bude připravena hledací hra a hravé aktivity, při nichž musíme obelstít loupeživého rytíře Bořka, který se na hradě Cimburku usadil. Ráno odjezd vlakem v 8.02 do železniční zastávky Městečko Trnávka. Návrat vlakem z Mezihoří do 13.30 hodin. Délka trasy 3 km.

Odpoledne s Večerníčkem

KDY: neděle 16. července od 13 do 17 hodin

KDE: zámecký park, Náměšť na Hané

ZA KOLIK: hrací karta pro děti 60 korun, dospělí 20 korun

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si v neděli užít s dětmi Odpoledne s Večerníčkem. Těšit se můžete na vystoupení pro děti, plnění úkolů u pohádkových postav i kolo štěstí. Občerstvení je zajištěno.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

HRANICKO A PŘEROVSKO

Letiště 2023

KDY: od čtvrtku 13. do soboty 15. července

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 1400 korun

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový hudební festival Letiště se opět uskuteční v komunitním a kulturním prostoru Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211 a na motošínském parkovišti. Čekají vás žánry jazzu, elektroniky a performance. Jako vždy je rozdělen do několika dní a začne ve čtvrtek 13. července od 18 hodin. Pokračuje v pátek 14. července od 18 hodin a posledním dnem bude sobota 15. července od 16 hodin.

Mezi hudebními poutníky, kteří s námi podniknou tuto neuvěřitelnou cestu, bude vesmírný mág syntezátorové produkce Kid Simius z dalekého Berlína i skupina Bert & Friends, která se vrátila v čase z roku 2050, aby nás svými písněmi zachránila před hudební stagnací. Každá jejich píseň je vlastním vesmírem, který čeká na své objevení. Z Londýna dorazí pěvecká diva s hlasem, který rozbíjí okenní tabulky, Tilda Allie doprovázená geniálním pianistou Federico De Vittorem. Ze své indické tour přicestují Post Noisy Pots, vystoupí i cenami ověnčený producent ambientní hudby Dné, šílený vynálezce HRTL, kosmická dvojice Marie Pravda & Kosmic Skaut či ve vesmíru jedinečné Blue Uandi. Stroj času roztočí Prima Musica, časový paradox vyřeší Develooper a nový směr budoucnosti nastaví Ashley Sarah Abrman feat Jen Hovorka. A to stále není vše!

Hlavní novinkou letošního ročníku je rozšíření festivalového areálu do centra malebného města Hranice. Díky spolupráci s kulturním a komunitním centrem Karnola jsou k dispozici vnitřní a venkovní prostory, které nabídnou unikátní prostředí pro koncerty a další kulturní aktivity. Po designovém mostě přes potok Velička se návštěvníci dostanou také na novou stage na nevyužitém brownfieldu v centru města. Tato lokalita přidá festivalu další rozměr a vrátí dění zpět na open air.

Část pátečního programu se odehraje i na Masarykově náměstí, kde se kolemjdoucí budou moci zaposlouchat do rytmu DJs a naladit se na atmosféru festivalu díky performerům, kteří rozproudí centrum Hranic. Další ochutnávku festivalového ducha zajistí i čtvrteční program na Karnole, který bude pro návštěvníky za dobrovolné vstupné.

Festival Letiště Karneval 2023 startuje ve čtvrtek 13. července.Zdroj: se souhlasem Markéty Čočkové

Milenovské cákání aneb Přejezd přes lávku

KDY: sobota 15. července od 13 hodin

KDE: horní retenční nádrž, Milenov

PROČ PŘIJÍT: Přejezd přes lávku a plavba netradičních plavidel. To vše a mnohem více čeká na návštěvníky sobotního Milenovského cákání. Na programu je přehlídka tuningových aut, skákací hrad i pěna pro děti. Připraveno bude bohaté občerstvení. Celou akci bude moderovat DJ Milan.



Milenovské cákáníZdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

O pohár starosty města Hranice

KDY: sobota 15. července od 7 do 17 hodin

KDE: Český kynologický svaz ZKO Hranice, Pod Křivým

ZA KOLIK: startovné 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pohár psích závodů s několika disciplínami se uskuteční tuto sobotu v areálu ZKO Hranice Pod křivým. Pro účast je nutné podat přihlášku a zaplatit startovné 350 korun. Veškeré informace včetně organizačních pokynů a přihlášek naleznete na adrese: http://zkohranice.cz/zavod/.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Jan Rotrekl

Lesní zkoušky psů

KDY: sobota 15. a neděle 16. července od 9 hodin

KDE: Chata Hubert v lese u hradu Helfštýn

PROČ PŘIJÍT: V lese v okolí Chaty Hubert, 2 km od hradu – pěkná procházka, se kají v sobotu a v neděli lesní zkoušky psů – sobota ohaři, neděle ostatní plemena. Pro příznivce a všechny návštěvníky hlavně na sobotu připravili bohaté občerstvení. Návštěvníci se mohou pohodlně posadit a pochutnat si na mysliveckých specialitách a občerstvit se dokonale chlazenými nealko i alko nápoji. Koná se i v případě nepříznivého počasí.

V. gulášfest

KDY: sobota 15. července od 9.30 hodin

KDE: areál myslivecké hájovny, Tovačov

ZA KOLIK: startovné pro tým 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů bude v sobotu hostit areál myslivecké hájovny v Tovačově. Nejchutnější guláš určí odborná porota a návštěvníci akce. Připraveno bude bohaté občerstvení a pro děti skákací hrad.

ilustrační fotoZdroj: archiv

Kinematograf bratří Čadíků

KDY: od soboty 15. do úterý 18. července od 21.30 hodin

KDE: náměstí TGM, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Filmové léto v Přerově startuje na náměstí už tuto sobotu. V sobotu se můžete těšit na českou pohádku Princ Mamánek, v neděli na českou komedii Střídavka, v pondělí Buď chlap a v úterý Přání k narozeninám.



Kinematograf bratří Čadíků 2022 v Přerově.Zdroj: Veronika Vojáčková