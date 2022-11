Stavotech KDY: čtvrtek 3. až sobota 5. listopadu od 9 do 18 hodin, v neděli do 17 hodin KDE: Výstaviště Flora, Olomouc ZA KOLIK: 50/30 korun

Největší podzimní stavební veletrh na Moravě. Těšit se můžete na pestrý doprovodný program, přehlídku architektury, dřevostavby i úsporné vytápění – to je Stavotech s kvalitní odbornou i spotřebitelskou návštěvností.

Na veletrhu nechybí názorné ukázky.Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Bystřické banjo

KDY: sobota 5. listopadu od 16 do 23 hodin

KDE: Kulturní dům Nadační, Velká Bystřice

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, na místě 250 korun



Pokud jste příznivci folkové, trampské nebo country hudby můžete přijít na Bystřické banjo. Vystoupí skupiny Malina Brothers, T.H.S. Brzdaři, Přátelé a MS Band. Chybět nebude ani Tradiční závěrečné společné zpívání. Občerstvení je zajištěno.

Lampionový průvod do lesního království

KDY: sobota 5. listopadu od 16.45 hodin

KDE: sraz na vlakovém nádraží v Bohuňovicích

ZA KOLIK: zápisné pro děti 50 korun, dospělí mají vstupné dobrovolné

Lampionový průvod, malování na obličej, opékání špekáčků nebo soutěž o nejhezčí dětskou masku. Na to všechno se můžete těšit v sobotu 5. listopadu, pokud vyrazíte na Lampionový průvod do lesního království. Vyrazí se v 16.45 z vlakového nádraží v Bohuňovicích a půjde se v průvodu na dětské hřiště v Trusovicích.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Karel Pech

Eminka a Emoušek

KDY: neděle 6. listopadu od 10 hodin

KDE: Divadlo Tramtarie, Slovanský dům, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun



Určitě to taky znáte, děti. Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím nejraději vyskočili až do stropu. A jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí. Stejně tak to má i náš malý Eliáš, který se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí poznávat pocity. V hlavní roli jsou emoce dětí i jejich rodičů. Tak přijďte tuto autorskou pohádku Divadla Tramtarie si nemůžete nechat ujít.

PROSTĚJOVSKO

Operní gala pro Prostějov

KDY: pátek 4. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Prostějov

ZA KOLIK: 300 korun

Přijďte si zpříjemnit páteční večer poslechem Operní galy pro Prostějov. Koncert se pořádá při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU. Vystoupí Zuzana Marková a Simon Keenlyside v doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína v čele s dirigentem Lukaszem Borowiczem.

Uspávání broučků

KDY: sobota 5. listopadu od 17 hodin

KDE: Zámek Plumlov



Diskotéka s broučky, ukolébavka a tanečky s broučky, lampionový průvod, soutěž o nejkrásnější lampion a ukládání broučků ke spánku. Takový je program, na který se můžete společně se svými dětmi těšit v sobotu 5. listopadu od 17 hodin na nádvoří plumlovského zámku.



Uspávání broučků na Zámku Plumlov. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Hana Nevrlá

Kašpárek, princezna a drak

KDY: neděle 6. listopadu v 15 hodin

KDE: TJ Sokol Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov

Přijďte si zpříjemnit začátek listopadu pěknou pohádkou s názvem Kašpárek, princezna a drak. Pokud jste si mysleli, že loutkové divadlo už nefrčí, možná vás toto loutkové představení mile překvapí.

HRANICKO A PŘEROVSKO

TANGO & Miroslav Imrich

KDY: sobota 5. listopadu od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 170 korun v předprodeji / 220 korun na místě

Legendární kapela Tango Miroslava Imricha přijíždí do Hranic s novou deskou Tango Živák 2022, která byla pořízena v loňském roce v Přerově. Těšit se můžete na hity kapely v nových aranžích. Nové CD si bude možné po koncertě zakoupit. V programu Tanga zazní i největší hity od ABRAXAS, kde Miroslav Imrich dlouhá léta působil.

Tango Miroslava Imricha dorazí do Hranic ve složení:

Mira Imrich – zpěv, pyrotechnika

Martin Holy Hollandr – kytara

Petr Čermoch – basa

Matouš Bureš – bici

Radek Masařík – sax

Legendární skupina Tango Miroslava Imricha vydala nové album Tango Živák 2022.Zdroj: Se souhlasem Radka Masaříka

Hope Astronaut

KDY: pátek 4. listopadu od 20 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun



Kapela Hope Astronaut vychází ze zahraničních folk-rockových kořenů, ovlivnili ji The Frames, Travis, Coldplay či písničkář Badly Drawn Boy. V recenzi jejich třetí desky v magazínu Rock’n’All se píše: „Celé to je tak nenuceně a nepředstíraně křehké a přemýšlivé, včetně anglických textů. Písně Feel This Way, Beautiful View nebo Trip jsou ztělesněním elegantních vkusných hitovek s nemalou dávkou přirozeného šarmu i potřebné naléhavosti“. Za posledních deset let odehrála stovku koncertů na domácí scéně i v zahraničí, předskakovala např. Bee and Flower či Davidu Kittovi, vystupovala v České televizi, Balcony TV Prague či na Colours of Ostrava.

Běh pro Světlušku

KDY: pátek 4. listopadu od 18.30 hodin

KDE: Bašta U Dokládalů na Laguně, Přerov

ZA KOLIK: 50/30 korun

Podpořte dobrou věc a přijďte na noční dobročinný běh s čelovkami na podporu nevidomých. Na výběr je ze tří tras v délkách 900 m, 1640 a 3340 m. Nejde o závod a trať není nutné zdolat během, proto je vhodná i pro neběžce a rodiče s dětmi i v kočárku. Běh odstartuje úspěšný běžec Tomáš Blaha. Startovné děti 30 korun, dospělí 50 korun, bude předáno nadačnímu fondu Světluška. Doporučujeme sportovní oblečení, čelovku nebo baterku, účastníci obdrží světluškovská tykadla a drobné dárky. Budou připraveny slepecké hry. Je zajištěn prodej hojného občerstvení a možnost opékání špekáčků na ohni. Přijďte Lagunu prozářit světluškovským rojením. Pořádají Tom Lišáci s podporou GEROYe.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/archiv

Pohádkový karneval a Lampionový průvod

KDY: sobota 5. listopadu od 14 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov



Na Pohádkový karneval, který pořádá Duha klub Dlažka, můžete vyrazit v sobotu 5. listopadu od 14 hodin do Klubu Teplo. Těšit se můžete na hravé odpoledne plné hudby, tance, soutěží a zábavy pro malé i velké, karnevalové masky mají vstup zdarma. Po karnevalu se můžete zapojit do lampionový průvodu, který začíná v 17.30 hodin. Sraz je na Horním náměstí u Klubu Teplo. Děti i celé rodiny čeká procházka s lampiony nočním Přerovem a ohňostroj.



Lampionový průvod v Přerově, 13.11. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Zkoušíme tvořit jako výtvarní velikáni

KDY: pátek 4. listopadu od 14 do 18 hodin

KDE: Výtvarný ateliér Komín, Komenského 810, Šumperk

ZA KOLIK: 100 korun

Cyklus otevřených výtvarných dílen je pro školní děti, i pro menší s doprovodem, na kterých se budou seznamovat s výtvarnými umělci a jejich tvorbou. Na dílničce se děti inspirují Andy Warholem. Dozví se něco málo z jeho života, navzájem se vyfotí a svoji fotografii vybarví. Kolorovanou fotografii použijí na výrobu jmenovky, kterou si můžou pověsit na dveře svého pokoje, na svoji skříň nebo stůl.

Fest jak pěst

KDY: sobota 5. listopadu od 17 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 290 korun, v den konání akce 350 korun



Legendární festival plný punkrockové hudby se vrací! Těšte se na legendy Volant, E!E nebo domácí punkrockový soubor Punk Floid. Hvězdné obsazení doplní kapely Muerti, Blank Out a Zatrest.

Charitativní představení Babička

KDY: pátek 4. listopadu od 17 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 300 korun

Divadlo Šumperk připravuje mimořádné představení, které se uskuteční v pátek 4. listopadu. Výjimečné je tím, že by mělo „pomoci“ mamince sedmiletého Dominika, jenž má vážné zdravotní problémy způsobené genovou mutací. Výtěžek z představení spojeného se sbírkou tak chce divadlo věnovat především na rehabilitaci malého chlapce. Podobně před třemi lety pomohlo divadlo tříleté postižené Elišce.

Divadlo Šumperk připravuje mimořádné představení, které se uskuteční v pátek 4. listopadu. Pomůže sedmiletému Dominikovi.Zdroj: reprofoto Divadlo Šumperk

O chytré kmotře lišce

KDY: neděle 6. listopadu od 10 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 3 let zdarma



Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby napravit. Tak přijďte, děti čeká spousta veselých zápletek.

