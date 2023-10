Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Jeníček

OLOMOUCKO

Podzimní Flora

KDY: čtvrtek 5. října až neděle 8. října

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: plné 190 korun, studenti 120 korun, senioři 110 korun, děti 6–15 let 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Velkolepá tradiční přehlídka domácích pěstitelů. Hlavní expozice v pavilonu A zve na unikátní mapu ve tvaru bývalého Československa plnou barevných květin, ovoce i zeleniny a doplněnou lavičkami. Součástí podzimní výstavy jsou také velké zahradnické trhy s bohatou nabídkou výpěstků a zahradnických potřeb. Proběhne rovněž akce Dny moravských vín, mezinárodní výstava Hanácká včela a nebude chybět ani expozice Českého zahrádkářského svazu s posezením u vína a pěstitelskou poradnou. Velký prostor dostane festival gastronomie a nápojů Olima s tradiční kuchařskou soutěží a cukrářským šampionátem.

Podzimní Flora Olomouc 2021Zdroj: Deník/Magda Vránová

Veteráni u orloje

KDY: sobota 7. října, 9.30 – 12 hodin

KDE: Horní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka historických automobilů a motocyklů u příležitosti 100. narozenin motoristického klubu SKAM Olomouc. K vidění bude několik desítek naleštěných motorových veteránů vyrobených převážně v prvorepublikovém Československu. Atmosféru dotvoří přehlídka dobového oblečení, swingové melodie bude vyhrávat DIXIE VH Olomouc. Po poledni se zástup veteránů vydá do Rudolfovy aleje, kde bude přehlídka pokračovat.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vlastimil Leška

Tvarůžkové hody na Poděbradech

KDY: sobota 7. a neděle 8. října, od 10 hodin

KDE: Restaurace Terasa, přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Teplé i studené speciality ve znamení tvarůžků, v sobotu sobotní soutěže pro celou rodinu. Chybět nebude hovězí burger, halušky, klobásy, tatarák i sladká tečka. Na čepu speciál Tvarg.

Ilustrační fotoZdroj: Zdroj: MmOl

Noc vědců

KDY: pátek 6. října, 18-24 hodin

KDE: budovy a instituce UP Olomouc, Pevnost poznání, Fakultní nemocnice Olomouc

ZA KOLIK: zdarma, na některé akce nutná rezervace

PROČ PŘIJÍT: Nejlepší noc plná vědy, poznání a zábavy pro všechny generace! Na noci vědců v Olomouci spojily síly fakulty olomoucké univerzity, fakultní nemocnice a Pevnost poznání. Našlapaný program nabízí na stovku výjimečných zážitků, prohlídek, her, workshopů a přednášek. Podrobný program na nocvedcu.cz



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Burger Street Festival u Šantovky

KDY: pátek 6. října – neděle 8. října

KDE: prostor před OC Galerie Šantovka

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka skvělého street food v podání nejlepších tuzemských podniků ve světovém formátu Yummy Yummy Edition. Nechybí soutěže, nápoje i sladká tečka. Pátek a sobota otevřeno od 10 do 21 hodin, v neděli od 10 do 20 hodin.

Burger Street Festival v OlomouciZdroj: Deník/František Berger

Oktoberg fest

KDY: sobota 7. října, 11-24 hod

KDE: areál pivovaru Twinberg v Olomouci - Řepčíně

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: První ročník minifestivalu kraftového piva v letos otevřeném řepčínském pivovaru Twinberg. K ochutnání nabídne produkci šesti řemeslných pivovarů, hrát bude kapela Fly Tommorow, pro děti program a hry na pivovarské louce.



Řemeslný pivovar Twinberg v olomoucké čtvrti ŘepčínZdroj: Deník/Magda Vránová

Drakiáda v Holickém lese

KDY: sobota 7. října, 15-18 hod

KDE: Holický les, Olomouc - Holice

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční drakiáda letos ve slavnostním provedení - Holický les slaví 10 let od založení. Kromě prolétávání draků a dráčků zve i na nevšední zážitek: v 16 hodin začne slavnostní setkání u stromu Olgy Havlové, kde zazní zde Píseň pro Olgu od Anety Langerové. Zazpívá ji Johana Valová, na klávesy ji doprovodí Jana Šumníková ze ZUŠ Žerotín. Pro malé děti bude připravený program z místní mateřské školy.

Drakiáda v Holickém lese v Olomouci, říjen 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Slavnosti Babího léta

KDY: neděle 8. října, 13-19 hod

KDE: Zahrada Mezi poli, fort Olomouc-Chválkovice

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pojďte se s námi setkat u skleničky burčáku a pomalu se naladit na přicházející podzim. Brány léta se uzavírají, brány pevnosti se otevírají. Jako vždy se můžete těšit i na komentované prohlídky po farmě.Pro dobrý pocit v bříšku si budete moct pořídit gastro mňamky z naší zeleniny i masa. O pečené dobroty a trochu cukru do života rovněž nebude nouze. O naplnění duše se skrze hudbu postará zpěvačka Jula. Již tradičně bude součástí jarmark s produkty lokálních tvůrců a farmářů, které Vám postupně odtajníme na zdi události.

Slavnost na Zahradě Mezi poli na Fortu II v Olomouci-ChválkovicíchZdroj: Deník/Daniela Tauberová

PROSTĚJOVSKO

Dýňová stezka odvahy a zručnosti

KDY: pátek 6. října, od 18 do 20 hodin

KDE: Smetanovy sady, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník Dýňové stezky hostí v pátek večer Smetanovy sady. Na všechny čeká dýněmi osvětlená stezka, na které budou děti plnit zajímavé úkoly. Děti se mohou těšit na neopakovatelný zážitek a také drobné odměny.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Milan Jaroš

Plumlovská Gulášová stezka

KDY: sobota 7. října, od 11 do 18 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník turisticko-kulinářské akce Plumlovská Gulášová stezka, nabídne neopakovatelné zážitky všem účastníkům. Na trase s několika zastávkami, budou moci účastníci ochutnávat za rozumnou cenu připravenou porci guláše. Hodnotit pak budou prostřednictvím kartiček na stupnici od 1 do 10. Návrat všech účastníků do kempu Žralok je do 16 hodin, kde proběhne vyhodnocení a také losování tomboly. Losovat se budou i všechny hodnotící kartičky. Po celé odpoledne bude hrát k tanci a poslechu skupina Putyk Acoustic Rock.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK

Pohádkové prohlídky

KDY: sobota 7. a neděle 8. října, od 10 do 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 150 korun, děti 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tematicky laděné prohlídky na Zámku Plumlov tentokrát zprostředkují návštěvu pohádkového světa. Návštěvníci se mohou těšit na vysbozování princezen ze spárů draků. Co zakusí princezna Jasněnka od zlých čarodějnic, nebo jestli je šíleně smutná princezna opravdu smutná. V rámci prohlídek bude umožněna i návštěva kouzelného sklepení za symbolickou cenu 50 korun. Prohlídky se konají v každou celou hodinu.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Hana Nevrlá

Mistrovství republiky v terénní lukostřelbě

KDY: sobota 7. a neděle 8. října, od 9 do 16 hodin

KDE: Zámecký park, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 32. republikový šampionát dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě hostí Zámecký park a přilehlý les v Čechách pod Kosířem. Celkově bude v terénu rozmístěno 24 terčovnic. Diváci mají po oba dva dny vstup zdarma, pořadatelé doporučují vzít si dalekohled. Vyhlášení výsledků je naplánováno na 16 hodin v neděli odpoledne.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Karel Rozehnal

HRANICKO A PŘEROVSKO

Noc vědců

KDY: pátek 6. října od 17 do 23.15 hodin

KDE: Vysoká škola logistiky (Palackého 25), Přerov

PROČ PŘIJÍT: Přijďte na úplně první Noc vědců v Přerově! Populární akce pro všechny generace, plná vědy, poznání a zábavy, je přístupná zdarma. Navíc si odnesete nové znalosti, nebo dokonce malý dárek. Během Noci vědců zjistíte, co se zkoumá v jediné přerovské vysoké škole.

Ilustrační fotoZdroj: z webu Noc vědců

Panenka

KDY: pátek 6. října od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Již s 26. reprízou komedie Panenka se představí Divadlo Ventyl v divadle Stará střelnice v Hranicích. Být čerstvě opuštěným ve čtyřiceti se může stát leckterému muži, vyhrát v internetové soutěži moderního robota se však podaří jen prvním deseti. Jedním z nich je i Marko, bezvýznamný člověk bez vztahové perspektivy. I k němu se dostává speciální zásilka v podobě robotické panenky naprogramované tak, aby ho učinila šťastným. Je hezká, chytrá, po všech stránkách šikovná, ale…



Premiéra komedie Panenka v podání Divadla VentylZdroj: archiv Divadla Ventyl

Po stopách lovců mamutů

KDY: sobota 7. října, start od 9 do 10.30 hodin

KDE: ve školním dvoře ZŠ Komenského, Přerov-Předmostí

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít již 26. ročník tradičního turistický pochod po naučné stezce Po stopách lovců mamutů. Trasa v délce 9 km je nenáročná i pro malé děti, seniory, psy a jiná zvířata. Účastníci navštíví Malé školní muzeum lovců mamutů, výstavu Staré Předmostí ve fotografiích a také ve filmu. Na lovištích si vyzkoušejí soutěže zručnosti pro děti i dospělé a u památníku na Školním kopci bude připravené malé občerstvení. Závěrem čeká účastníky návštěva Infocentrum Předmostí a prohlídka Památníků lovců mamutů.

Devatenáctého ročníku tradičního pochodu Po stopách lovců mamutů se první říjnovou sobotu zúčastnila zhruba tisícovka zájemců.Zdroj: Deník/Iva Najďonovová

Drakiáda

KDY: sobota 7. října od 14 hodin

KDE: letiště, Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na drakiáda můžete vyrazit v sobotu na letišti v Drahotuších, vítěz získá vyhlídkový let. Zahájení a registrace draků je od 14 hodin, v 16.30 hodin je vyhlášení nejhezčích draků + vyhlídkový let pro vítěze. Těšit se můžete také na zajímavý doprovodný program, a to prohlídky letadel a opékání Váhalových buřtů, pro děti zdarma. Vjezd na letiště je od kruhového objezdu U Jakuba.



Drakiáda na letišti v Drahotuších je oblíbenou akcí, kterou si nenechají ujít místní, ale i přespolní návštěvníci.Zdroj: Deník/Dagmar Rozkošná

Všichni společně v pohybu

KDY: sobota 7. října od 14 hodin

KDE: u Sokolovny, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tělocvičná jednota Sokol Hranice láká děti i dospělé na sportovní sobotní odpoledne Všichni společně v pohybu – ukaž, co ještě umíš. Připravená budou stanoviště s úkoly pro děti i dospělé, občerstvení i odměny.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Oslavte s párou 150 let Moravské pohraniční dráhy

KDY: sobota 7. října od 9 hodin

KDE: Dolní Lipka, Zábřeh, Šumperk, Hanušovice

ZA KOLIK: 300 korun, snížené jízdné pro děti od 6 do 15 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: První říjnovou sobotu se konají oslavy 150 let od zprovoznění tratě z Dolní Lipky přes Hanušovice do Šternberka. Centrem oslav se stane stanice a výtopna v Dolní Lipce, kam se můžete svézt parními vlaky. Z Olomouce se přes Zábřeh na Moravě a Šumperk můžete svézt do Dolní Lipky vlakem s parní lokomotivou 464.202 přezdívanou Rosnička. Na programu jsou komentované ukázky, přednášky o historii dráhy nebo představení budoucího železničního muzea. Nebude chybět občerstvení a hudební doprovod.

Při oslavách 140 let Moravské pohraniční dráhy projel trasu ze Šternberku do Dolní Lipky parní vlakZdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Memoriál Roberta Vysloužila - Modelfest Šumperk 2023

KDY: sobota 7. října od 8 hodin

KDE: DK Šumperk

ZA KOLIK: 150 korun, pro děti do 18 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 5. ročník Mezinárodní výstavy a soutěže plastikových a papírových modelů tanků, letadel, aut, lodí i figurek. Pro děti i dospělé je připraven zábavný program a celodenní workshopy. Do Šumperka se chystají modeláři z celé České republiky, Slovenska, Španělska, Maďarska, Slovinska a Polska.



Modelfest Šumperk 2021 - memoriál Roberta Vysloužila.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Jesenická Dýňová slavnost

KDY: sobota 7. října od 13 hodin

KDE: areál bývalého kláštera Voršilek, Jeseník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 7. října se koná 7. ročník Dýňové slavnosti. Začíná ve 13 hodin a na programu je blues i rock, podzimní tvoření, taneční aktivity, farmakoutek a mnoho dalšího. Krásný areál bývalého kláštera Voršilek zaplní i jarmark a nebude chybět dýňové pivo. Oblíbenou součástí akce jsou dýňové soutěže. Zapojit se může každý, a to do klání o nejlepší dýňovou dobrotu nebo do soutěžní výstavy dýňových výrobků a bubáků. Pořadatelé vyhlásí také největší vypěstovanou dýni regionu.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Dny architektury v Šumperku a jubilejní Pecha Kucha Night

KDY: sobota 7. října od 10 hodin

KDE: různá místa v Šumperku

ZA KOLIK: cyklovýlet a prohlídka Vlastivědného muzea zdarma, prohlídka robotárny 250 korun

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 7. října v deset dopoledne mohou zájemci vyrazit na cyklovýlet selským barokem po okolních vesnicích. Účast je možná pouze po předběžné rezervaci na dasumperk@gmail.com.

Tématem letošního Dne architektury jsou konstrukce, proto účastníky čeká v sobotu ve 14 hod. tak trochu jiná komentovaná prohlídka objektu Vlastivědného muzea. Stavební historii a původní funkce objektu přiblíží historička umění Kristina Lipenská. Prohlídka návštěvníky zavede do někdejších hospodářských částí areálu, reprezentačních prostor, ale také do krovu novorenesančního paláce. V podobném duchu se ponese i komentovaná prohlídka půdních prostor Geschaderova paláce v 15.30 hodin.

Jubilejní 20. Pecha Kucha Night návštěvníky zavede na speciální místo – do objektu takzvané robotárny, který je jinak veřejnosti nepřístupný. Slouží muzeu coby depozitář. V sobotu večer tak bude výjimečná příležitost si ji prohlédnout. Proto bude brána otevřena již v 19 hodin, kdy bude připravena komentovaná prohlídka. Samotný program začne v symbolických 20.20 hodin.



Robotárna v Šumperku, budova na nádvoří.Zdroj: ÚZSVM