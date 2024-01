Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

OLOMOUCKO

Městský bál

KDY: sobota 6. ledna od 19.30 hodin

KDE: Pavilon A, Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: 1290 Kč (v ceně je občerstvení)

PROČ PŘIJÍT: Rozjezd olomoucké plesové sezony ve velkém stylu. K tanci i poslechu bude hrát a zpívat Petr Janda s kapelou Olympic, Moravská filharmonie Olomouc, Boom Band Jiřího Dvořáka či Monika Absolonová. Večerem provází Iva Poláková.

Tříkrálový ples

KDY: sobota 6. ledna od 19 hodin

KDE: RCO, Olomouc

ZA KOLIK: 400 Kč místo v hlavním sále, 350 Kč v postranních sálech

PROČ PŘIJÍT: Ples dobré vůle pořádaný olomouckými skauty. K tanci zahraje New Street Band a Jamr's. Již tradičně se můžete těšit na návštěvu Tří králů, ale i na zajímavá předtančení. Nebude chybět ani tombola plná zajímavých cen. Část výtěžku plesu bude věnována centru Sluňákov.

Švihlý pochod

KDY: neděle 7. ledna od 15 hodin

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Recesistický pochod příznivců švihlé chůze ve stylu legendárního skeče britské skupiny Monty Python. Švihlochodci vyrazí od orloje přes obě hlavní náměstí do pivnice v Kateřinské 10, kde je na programu afterparty.

PROSTĚJOVSKO

Hanácké curling 2024

KDY: pátek 5. ledna, od 15 hodin

KDE: Mobilní kluziště, Prostějov

ZA KOLIK: 300 korun družstvo, diváci zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená kratochvíle amatérských družstev na umělé ledové ploše před prostějovským muzeem. V Hanáckém curlingu jde především o zábavu, pohodu a až pak o sportovní výkon. Nejlepší tři družstva obdrží ceny.

Tříkrálový večer v Muzeu kočárů

KDY: sobota 6. ledna, od 17 hodin

KDE: Muzeum kočárů, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 400 korun, nutná rezervace

PROČ PŘIJÍT: Elektrizující atmosféra lampami osvětleného Muzea historických kočárů nabídne všem návštěvníkům nevšední zážitek. Zvláště ve spojení s koncertním vystoupením známé slovenské herečky a zpěvačky Szidi Tobias. Vstupenky je nutné vzhledem k omezené kapacitě rezervovat předem. V předprodeji lze zakoupit přímo v Muzeu kočárů, prostějovském květinářství Magnolie nebo u paní Procházkové v Olomouci i Prostějově na tf: 724 652 070.

Tříkrálový večer v Muzeu kočárů

KDY: neděle 7. ledna, od 17 hodin

KDE: Muzeum kočárů, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 500 korun, nutná rezervace

PROČ PŘIJÍT: Elektrizující atmosféra lampami osvětleného Muzea historických kočárů nabídne všem návštěvníkům nevšední zážitek. Zvláště ve spojení s koncertním vystoupením známé sopranistky Karolíny Cingrošové, basbarytonisty Dana Hůlky v doprovodu klavíristy Tomáše Pindóra. Vstupenky je nutné vzhledem k omezené kapacitě rezervovat předem. V předprodeji lze zakoupit přímo v Muzeu kočárů, prostějovském květinářství Magnolie nebo u paní Procházkové v Olomouci i Prostějově na tf: 724 652 070.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle 7. ledna, od 15 hodin

KDE: kostel sv. Jana Křtitele, Určice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Vystoupení Chrámového sboru při kostele sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích v prostorách určického kostela.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo

KDY: až do 3. března

KDE: muzeum Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedinečná podívaná čeká na návštěvníky výstavy Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo, která je k vidění v muzeu na Staré radnici v Hranicích. V roce 2024 slaví psací stroje 310. výročí jejich první zmínky. Expozice nabízí unikátní pohled na desítky psacích strojů zapůjčených ze sbírek soukromého sběratele Eduarda Hoška z Třebíče, Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea Komenského v Přerově a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Muzeum je otevřené denně mimo pondělí od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin, v neděli do 17 hodin.

Výstava Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo v muzeu Stará radnice v Hranicích.

Novoroční výstup na hrad Helfštýn

KDY: sobota 6. ledna od 8 do 15 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Novoroční výstup na Helfštýn má dlouholetou tradici a pořádá ho každoročně SK Klub českých turistů v Přerově ve spolupráci s hradem. Na nádvoří se vždy sejdou přátelé a známí, aby si připili na zdraví a popřáli do nového roku. Na setkání každoročně zamíří davy návštěvníků z různých koutů Moravy a Čech. Lidé si mohou dát na hradě i občerstvení a v cíli trasy dostanou u stanoviště klubu turistů pamětní razítka a odznáčky.

Novoroční koncert: Muzica Angelica

KDY: sobota 6. ledna od 16.30 hodin

KDE: kostel svatého Floriána, Bochoř

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Koná se v kostele svatého Floriána v Bochoři. Vystoupí Lucie Fajkusová - harfa, Magdalena Malaníková – zpěv. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle 7. ledna od 17 hodin

KDE: kostel svatého Vavřince, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Na tradičním koncertu Přerovské hudební společnosti vystoupí v neděli Entuziasté a hosté. Koncert je v kostele svatého Vavřince pořádán na podporu Tříkrálové sbírky.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Ples absolventů šumperského gymnázia

KDY: pátek 5. ledna od 19 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 450 – 500 korun

PROČ PŘIJÍT: Gymnázium Šumperk ovlivnilo životní cestu mnoha lidí. Rozhodlo se proto pozvat jeho absolventky a absolventy, rodiče nynějších studentek a studentů, vyučující současné i bývalé, přátele gymnázia a štědré podporovatele na svůj ples. Čeká vás mnoho milých setkání, taneční chvíle, výborné občerstvení a program s velkým překvapením. Tímto plesem šumperský gympl navazuje na velmi úspěšný Absolventský ples, který proběhl v roce 2019 během oslav 100 let školy. Nejde o tradiční Stužkovací ples, ten bude až v únoru.

Tříkrálový koncert v Bludově

KDY: neděle 7. ledna 2023 od 17 hodin

KDE: kostel svatého Jiří v Bludově

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Tříkrálový koncert, při němž se můžete zaposlouchat nejen do vánočních skladeb českých i světových autorů, bude hostit v neděli 7. ledna kostel v Bludově. Vstupné je dobrovolné, výtěžek poslouží na opravu varhan. Po koncertě si pro vás Spolek pro Kostelíček Božího Těla připraví občerstvení a prohlédnout si budete moci i betlém.

Prachy s Hybnerovou a Vetchým

KDY: neděle 7. ledna od 14 a 18 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 400 – 500 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbenou komedii Prachy, jejíž autorem je britský spisovatel a herec Ray Cooney, uvede v neděli 7. ledna šumperský dům kultury hned dvakrát. V hlavních rolích manželské dvojice, která se omylem dostane ke kufru plného peněz, se představí Vanda Hybnerová a Ondřej Vetchý. V dalších rolích mohou šumperští diváci spatřit například Michala Novotného nebo Pavla Kikinčuka.

