Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

PROSTĚJOVSKO

Velká cena Prostějovska & Olomoucká noční liga

KDY: sobota 8. července, od 15 hodin

KDE: Sportovní areál, Bílovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dobrovolní hasiči z Bílovic zvou v sobotu všechny příznivce požárního sportu. Druhou prázdninovou sobotu se v místním útulném areálu budou konat hned dvě soutěže. Odpoledne se bude zápolit o body do Velké ceny Prostějovska a po setmění se týmy předvedou v rámci Olomoucké noční ligy. Závodů v požárním útoku se účastní družstva z celého Prostějovska a Olomoucka. Bohaté občerstvení je samozřejmostí.

Dobývání hradu Plumlov

KDY: 5., 6., a 8. a 9. července, od 9.30 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 170 korun, děti 75 korun

PROČ PŘIJÍT: Bohatý program v režii skupin historického šermu z celé Moravy, nabídne unikátní atmosféru a pravou nefalšovanou bitvu. Pro nejmenší budou hrané pohádky v podání šermířů nebo ukázka sokolnictví. Bitva vypukne každý den půl hodiny po pravém poledni. V ceně vstupného je i prohlídkový okruh zámkem.



Hodová zábava

KDY: sobota 8. července, od 20 hodin

KDE: Areál na Točně, Hamry

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Zábavný letní den pro děti i dospělé vyvrcholí hodovou zábavou s legendární kapelou Quercus. Hostem kapel Katapult revival. V předvečer zábavy se v hasičském areálu koná od 14 do 17 hodin odpoledne pro děti.

Pivní slavnosti

KDY: sobota 8. července, od 12 hodin

KDE: Restaurace U Ječmínka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již druhý ročník mini-pivního festivalu, kde ochutnáte pivo z minipivovarů českých i zahraničních. Na akci nebude chybět ani legendární prostějovská kapela Pytlík alias Romantica band. Představí se pivovary z Jesenicka, místní Axiom a ochutnat můžete i zahraniční speciály.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Enable

KDY: pátek 7. července od 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další koncert Hranického kulturního léta je na programu tento pátek. Vystoupí na něm popová hudební kapela z Brna. Skupina se stala několikanásobným vítězem soutěže Hvězdná pětka v rádiu Petrov, a to jednou z dosud nejznámějších písniček s názvem Vteřina. Drží také cenu Otvírák na festivalu Morava Park Fest v Blansku, který oficiálně zahájila. Vlastními silami vydala několik nových singlů k nadcházejícímu druhému albu a začala svoji tvorbu směřovat k modernímu popu.

Letní kino:

Ty nosíš smůlu, lásko

Mezi živly

KDY: pátek 7. a sobota 8. července od 18 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Na slovenskou romantickou komedii Ty nosíš smůlu, lásko můžete do hranického letňáku vyrazit v pátek. Padesátnice Monika má pocit, že v životě dosáhla všechny pro společnost důležité mety. Dítě už má odrostlé a jako workoholičce se jí kariérně velmi daří. S manželem má však společného stále méně a méně a v myšlenkách se stále častěji vrací do mládí, kdy se nebála vybočit ze zajetých kolejí a uměla ocenit krásu okamžiku. Monika se rozhodne objevit své dobrodružné já a přihlásí se na kurz lezení, který pořádá Igor…

Sobota bude patřit animovanému rodinnému filmu Mezi živly. Film je originální celovečerní film odehrávající se ve Městě živlů, kde společně žijí živly ohně, vody, země a vzduchu. Snímek sleduje příběh Jiskry, temperamentní, vynalézavé a pro věc zapálené mladé ženy. Poté, co se Jiskra seznámí s veselým a zábavným mladíkem Vlhošem, který stále v něčem plave, začne zpochybňovat své zavedené představy o světě, ve kterém žijí.

Truck Moto Rock Fest

KDY: sobota 8. července od 10 hodin

KDE: pod hradem Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 300 korun, parkování/stanování 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Kapely, kamiony, motorky, drumming soul, workshop, bubenická show a mnohem více čeká návštěvníky sobotního Truck Moto Rock Festu pod hradem Helfštýn. Na benefičním festivalu vystoupí Hannibal Lecter, Metallica Revival, Boromess, We are here, Koňmo nebo Kočka v prášku.

Židovské Hranice

KDY: sobota 8. července od 14 hodin

KDE: sraz u TIC na Pernštejnském náměstí 1, Hranice

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Pro zájemce o židovskou historii jsou připraveny komentované prohlídky po historickém jádru města. Součástí prohlídkové trasy je někdejší židovské ghetto, synagoga, proluka u synagogy s instalací od umělecké kovářky Christine Habrmann von Hoch. V rámci návštěvy hranické synagogy budou účastníci seznámeni s dějinami hranické židovské obce a také se dozvědí, jakou roli hrála synagoga v životě Židů. Délka prohlídky je naplánována na 90 minut. Provázet bude Vladimír Juračka.



Setkání chovatelů

KDY: neděle 9. července od 6 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti do 15 let a ZTP zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na pravidelné setkání chovatelů a burzu okrasného ptactva, drůbeže, králíků, holubů a domácích zvířat můžete opět zavítat na Výstaviště Přerov. Lze nakoupit také krmivo, chovatelské potřeby, zahradnické výpěstky, květiny, přísadu, ovoce a zeleninu, různé řemeslné a domácí výrobky. Občerstvení je zajištěno.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Sraz trucků na Jesenicku

KDY: pátek 7 a sobota 8. července

KDE: areál Patolda, Mikulovice

ZA KOLIK: 150 Kč, děti do 150 cm výšky zdarma

PROČ PŘIJÍT: Silné stroje se letos sjedou na Jesenicko už popáté. V pátek 7. července je připravená spanilá jízda zhruba 110 kamionů z Mikulovic do Jeseníku, průjezd náměstím a krátká zastávka přibližně v 19:40 hod. v areálu bývalých kasáren s ukázkou drift show v zadní části areálu. Přibližně ve 20:30 hod. je plánován všech kamionů zpět do Mikulovic. V sobotu od 10 hod. v areálu Patolda v Mikulovicích proběhne kulturní program se soutěžemi pro děti i dospělé. Večer zahrají kapely Anthracit a The Machine. Veškeré atrakce pro děti jsou zdarma.

No Barriers zahrají v Lošticích na koupališti

KDY: pátek 7. července, od 19 hodin

KDE: koupaliště Loštice

PROČ PŘIJÍT: No Barriers je česko- bosenská kapela pohybující se mezi žánry rock, blues, a jazz. V jejím repertoáru naleznete jak vlastní písně, tak cover verze známých světových interpretů. No Barriers – to je originální pojetí hudby bez hranic žánrů. Přesvědčit se o tom můžete v pátek 7. července na koupališti v Lošticích.

Retro výstava stavebnic v Muzeu silnic ve Vikýřovicích

KDY: denně od úterý do soboty, 9 – 16 hodin

KDE: Muzeum silnic, Vikýřovice

ZA KOLIK: 80 Kč, senioři 60+, ZTP a děti do 15 let za 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum silnic ve Vikýřovicích jede až do podzimu na retro vlně. Pamatujete ze svého mládí na Sevu nebo různé didaktické hry? Tak to ve Vikýřovicích zavzpomínáte. Výstava nazvaná Kovozávody Semily hravě i zdravě, instalovaná ve zdejším muzeu silnic, se trefí do vkusu především dnešních padesátníků, ale na své si zde přijdou pochopitelně i děti. Vystavena je zde největší soukromá sbírka artiklů napříč výrobním portfoliem někdejšího výrobce Kovozávody Semily, datovaná do let 1955 až 1993.

Sbírka zahrnuje stavebnice a skládačky (Seva, Seko, Alfa, Kombi, Disco), plastové mozaiky (Mosaic Color, Mosaic Maxi), společenské a didaktické hry (Ukaž, co víš, Znáš odpověď), magnetické mozaiky (Klobouk dolů, mozaika Brouček, Počty a hry s magnety), ale také hračky do vody (akvaball, stříkací pistolky, delfín Filip…).

OLOMOUCKO

Naplno Fest na pevnůstce

KDY: sobota 8. července, od 13 hodin

KDE: Olomouc, Korunní pevnůstka

ZA KOLIK: 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letní hudební párty na pevnůstce. Vystoupí Mikolas Josef, Ewa Farna, Sima, Marpo, Desmod a Jelen.

Šternberský žleb

KDY: středa 5.7. - sobota 8.7.

KDE: areál koupaliště Dolní Žleb u Šternberka

ZA KOLIK: čtyřdenní vstupenka online 750 Kč / na místě 950 Kč, jednodenní na místě 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Čtyřdenní multižánrová jízda na břehu rybníka Dolní Žleb ve Šternberku. Pohodový festival v obklopení přírodou , na třech podiích zazní folk, pop, rock i alternativní projekty. V pátek zahrají mimo jiných Žamboši, Jarret či Buty, v sobotním finále to zase rozjede Nikola Mucha, kapela Mutanti hledaj východisko či Kakktus.



Letní výstava modelů

KDY: sobota 8. července, 9-17 hodin

KDE: Hlubočky, KD Na Letním

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Letní přehlídka plastikových, papírových a železničních modelů, po celý den v provozu modelová železnice, soutěže, doprovodný program.