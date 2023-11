Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

OLOMOUCKO

Svatomartinská Olomouc

KDY: sobota 11. a neděle 12. listopadu

KDE: Horní a Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní pestrý program plný vína, dobrot muziky v centru Olomouce. V sobotu okolo 11. hodiny dorazí Martin na bílém koni, přesně v 11:11 proběhne žehnání vína a celým dnem vás na Horním náměstí bude doprovázet cimbálová muzika z Valašska. Servírovat se bude dobré víno, občerstvení, grilované dobroty, horké alko i nealko nápoje. Na Dolním náměstí se můžete těšit na prodej svatomartinských a mladých vín roku 2023 (vždy od 11 hodin každý den) a degustace dvou desítek vinařství z Moravy a Rakouska. Chybět nebude ani speciální martinské menu s husou. Zahraje například Hejčíňan, Matěj Plíhal, Panaq či Cimbal Hell Band. Každý den tam zakončí ohňová show (od 19 h).

Svatomartinská Olomouc, 11. listopadu 2022Zdroj: Petr Pelíšek

Lucerničky na Sv. Kopečku

KDY: sobota 11. listopadu, od 17 hod

KDE: Sv. Kopeček, zahájení u sochy sv. Jana Nepomuckého

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Průvod kolem baziliky se zpěvy a zastaveními s výjevy ze života sv. Martina. Setkání s drobným občerstvením na nádvoří areálu. Pořadatelé prosí děti, aby si s sebou vzali do průvodu lucerničky se svíčkami.

Svatý Martin u zámku

KDY: sobota 11. listopadu, 15-19 hod

KDE: Zámecké náměstí ve Velké Bystřici a amfiteátr

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Zahájení prodeje svatomartinských vín a specialit, komentovaná degustace, lampionový průvod s doprovodem ohnivých žonglérů v čele se svatým Martinem na koni (z nádvoří školy), Svatomartinské představení, ohňová show, ohňostroj

PROSTĚJOVSKO

O ledovó čapo Boba Pácla

KDY: sobota 11. listopadu, od 11 hodin

KDE: Pláž u Vrbiček, Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Plavecké závody otužilců z oddílu Haná Prostějov, které zná široká veřejnost například z tradiční Vánoční koupele, se uskuteční na pláži U Vrbiček. Atraktivní závody zimních plavců jsou zařazeny do Českého poháru a letos se bude plavat o Ledovó čapu legendárního prostějovského otužilce již po deváté.

Plavci DZP Haná Prostějov.Zdroj: Gabriela Ježková

Slavnostní hudební večer

KDY: sobota 11. listopadu, od 19 hodin

KDE: sokolovna, Prostějov-Čechovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Oslavu velkého výročí 120. let od založení sboru pořádají dobrovolní hasiči z Krasic. Návštěvníky čeká výstava dobových kronik mapující historii SDH Krasice a spousta dalších překvapení. K tanci a poslechu hraje skupina Novios.

Krampus pekelná show

KDY: sobota 11. listopadu, od 18 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Bedihošť

ZA KOLIK: 50 korun děti, 150 korun dospělí

PROČ PŘIJÍT: Fotbalové hřiště se promění v peklo. Do Bedihoště zavítají děsiví krampusáci, kteří rozpoutají unikátní zábavu. Akci pořádá obec Bedihošť a bohaté občerstvení je zajištěno.

Ilustrační foto.Zdroj: Facebook Krampus OL, se svolením

DESmod a Gabriela V.G.

KDY: sobota 11. listopadu, od 19.30 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 450 korun, 750 korun VIP vstupenka

PROČ PŘIJÍT: Několikanásobný držitel slovenského Zlatého slávika – skupina DESmod navštíví v rámci svého turné i Prostějov. Ve Společenském domě vystoupí v sobotu večer, společně s domácí rockerkou Gabrielou V.G. Lidé se mohou těšit na známé hity, ale i nové písně populární slovenské kapely. Slovenská legenda Desmod.Zdroj: Deník/František Kuba

Podzimní Restaurant day

KDY: neděle 12. listopadu, od 11 do 13 hodin

KDE: Národní dům, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další, tentokrát podzimní pokračování oblíbené akce amatérských kuchařů nabídne rozmanité speciality. Těšit se můžete na baskické pochoutky, bramboráčky, miniburgery nebo domácí pivo. Chybět nebudou ani domácí zákusky, buchty či lívance.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Lucerničková slavnost

KDY: pátek 10. listopadu

KDE: sraz před klubem Rodinka na Želatovské 12, Přerov od 16 do 18 hodin

ZA KOLIK: 60 korun, pro členky klubu 40 korun (kartičku s sebou)

PROČ PŘIJÍT: Pojďte uložit broučky k zimnímu spánku, lucerničku nebo lampion s sebou. V cíli na všechny bude čekat oheň a špekáčky k zakoupení.

Svatomartinský víkend

KDY: od pátku 10. do neděle 12. listopadu

KDE: Sokolovna, kaple, Henčlov

PROČ PŘIJÍT: TJ Sokol Henčlov, Místní výbor, hasiči Henčlov a Římskokatolická farnost Troubky lákají na Svatomartinský víkend. Připraven je bohatý program, hodová zábava a mše svatá. Slovo o svatém Martinovi zazní v kapli svatého Martina v Henčlově. Poté je na programu lampionový průvod, v sokolovně hodové soutěžení pro děti a Just Dance pro děti. V sobotu se můžete od 19 hodin těšit na hodovou zábavu. K tanci hraje Jurin, připraven bude zábavný program s překvapením a bohatou tombolou, vstupné je 80 korun. V neděli se od 10.30 hodin uskuteční mše svatá před kaplí svatého Martina. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Karel Pech

Until We Fall Fest Vol. 2

KDY: sobota 11. listopadu od 18 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 2. ročník hudebního festivalu Until We Fall Fest Vol. 2 se chystá v sobotu v přerovském Klubu Teplo. Vystoupí přerovský alternative metal Critical Acclaim, olomoucký metal hardcore Hazydecay, nu-core kapela z Berouba Bikkiny Shop a z Prostějova doveze crossover metal partička Abused & Neglected.

Ať žije Bochoun!

KDY: sobota 11. listopadu od 19 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Premiéra Ať žije Bouchon! divadla Ventyl se odehraje tuto sobotu v Sokolovně Hranice. Evropskou unii sice donekonečna ždímat nelze, ale lze ždímat i jiné instituce. O tom se přesvědčí starosta Jaques, snažící se čerpáním všemožných dotací zachránit před zánikem zapadlé městečko Bouchon kdesi ve vnitrozemí Francie. Ani kontrola z Bruselu, hledající zpronevěřené miliony, nezabrání v uskutečnění jeho plánů. Jeho nejbližší spolupracovníci, sekretářka Odetta a bratr Nicolas, budou stát po jeho boku až do úplného konce. Téměř absurdní fraška nejhranějších současných francouzských autorů komedií Jeana Della a Géralda Sibleyrase, slavila v době vzniku (2006) velké úspěchy u pařížského publika. Ať žije Bouchon! Divadlo Ventyl v Hranicích působí od roku 2013.Zdroj: archiv Divadla Ventyl, se souhlasem

Colosalist, Ador Dorath & Antigod

KDY: pátek 10. listopadu od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Všem milovníkům alternativní hudby by neměl uniknout koncert plný metalu, husté atmosféry a hudebního šamanství, který se uskuteční v pátek 10. listopadu v Zámeckém klubu v Hranicích. V rámci Metalshop Tour 2023 zde vystoupí kapely Ador Dorath a Antigod, které přivezou svůj zbrusu nový materiál, zatímco Colosalist koncert podpoří jako hosté.

Kapela Colosalist, v čele s Petrem Staňkem a Filipem Chudým, jsou známí jako zakladatelé legendární kapely Silent Stream Of Godless Elegy.Zdroj: archiv Colosalist, se souhlasem

Tradiční ples Poslední leč

KDY: sobota 11. listopadu od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Střítež nad Ludinou

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční myslivecký ples proběhne v sobotu 11. listopadu od 20 hodin v místní sokolovně ve Stříteži nad Ludinou. K tanci a poslechu zahraje RK Band Radka Kňury. Připravena bude bohatá tombola a myslivecká kuchyně.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hudební mejdan s kapelami Argema a Premier

KDY: sobota 11. listopadu od 19 hod.

KDE: Dům kultury Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 390 Kč, na místě 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na našlapaný hudební mejdan s legendárními rockovými kapelami se mohou těšit příznivci tvrdší muziky v sobotu 11. listopadu, kdy v zábřežském kulturáku zahrají stálice české hudební scény. „Skupina Argema ve svém zlatém období 90. let válcovala hitparády a plakát s jejich podobiznou visel v nejednom pokoji. Své rodné Uherské Hradiště a jeho čtvrť Jarošov pak natrvalo zvěčnila v hitu Jarošovský pivovar. Nebyl však jediný, k dalším patřily songy jako Tohle je ráj, Modrý pondělí nebo Milión snů,“ připomíná Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Exkluzivním hudebním hostem večera bude zlínská kapela Premier, která vletěla na hudební scénu v roce 1994 nesmrtelným hitem Hrobař.

Česká skupina Argema.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Nostalgia tour legendárního Katapultu

KDY: pátek 10. listopadu od 19 hod.

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 500 Kč, v den akce 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Olda Říha – mozek, srdce a duše Katapultu - slaví 75. narozeniny a 60 let na scéně (1963 - 2023). A tak se s tím Olda nepáral a Katapult připravil výroční turné Nostalgia. Udělal si navíc náramnou radost a ještě před turné vychází novinkové album Nostalgia. Dva bouráci: Vašek Zima (bicí) a Bigman Kódl (basa a zpěv), kteří album s Oldou nahrávali, s ním jedou i na koncertní turné. Nová etapa pro Katapult je tady, a to se vším všudy! Katapult.Zdroj: Petr Linhart

Dvacáté výročí zábřežského kina Retro

KDY: neděle 12. listopadu od 18 hodin

KDE: kino Retro Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: V polovině listopadu oslaví zábřežské kino Retro 20 let své existence. Narozeninový večírek v podobě Koncertu filmové hudby zde odstartuje v neděli 12. listopadu v 18 hodin. Vystoupí na něm zábřežský dechový orchestr pod vedením dirigenta Lubomíra Vepřka a za doprovodu zpěváků Elišky Minářové a Petra Ficka. Společně uvedou koncertní program složený ze známých melodií, které zazněly v legendárních českých i zahraničních filmových hitech, jako jsou Noc na Karlštejně, S tebou mě baví svět, Šakalí léta, Pretty Woman, Hvězdná brána nebo legendární Profesionál.