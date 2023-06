Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Olomouc (o)žije. Průchodový hudební festival v ulicích města, 4. 6. 2021 | Foto: Deník/František Berger

OLOMOUCKO

Olomouc (o)žije

KDY: sobota 24. června, 13-24 hodin

KDE: centrum Olomouce

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Největší hudební festival, jaký kdy Olomouc zažila. Ulice města opět zaplní hudba, neopakovatelná atmosféra a davy korzujících. Vystoupí přes stovku muzikantů a kapel, hrát se bude na mnoha místech v celém historickém centru už od jedné hodiny odpoledne až do noci. Program festivalu Olomouc (o)žije premiérově zve i na komunitní snídani na Horním náměstí (v 10 hodin)

Olomouc (o)žije. Průchodový hudební festival v ulicích města, 4. 6. 2021Zdroj: Deník/František Berger

Rock in Olomouc

KDY: sobota 24. června, od 14 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 890 korun (předprodej)

PROČ PŘIJÍT: Našlapaná rocková jízda na Korunní pevnůstce. Festival Rock in Olomouc rozezní Arakain, Trautenberk, Dymytry, Harlej a Traktor.



Skupina Traktor. Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Pochod pohádkovým lesem v Řimicích

KDY: sobota 24. června, od 12 hodin

KDE: trasa Litovelským Pomoravím, start a doprovodný program na hřišti v Řimicích

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená cesta pohádkovým lesem pořádaná hasiči v Řimicích se spoustou nadpřirozených bytostí, zábavnými stanovišti, soutěžemi a nečekanými setkáními. Na hřišti pestrý doprovodný program s kolotoči, skákacími hrady a bohatým občerstvením (makrely, grilované dobroty, palačinky, cukrová vata…).

Cesta pohádkovým lesem v ŘimicíchZdroj: SDH Řimice

Festival Fimfárum

KDY: pátek 23. - neděle 25. června, tvořivé dílny pro veřejnost v sobotu od 9 do 16.30 hodin

KDE: DDM Olomouc na tř. 17. listopadu, Bezručovy sady a okolí, hospoda U Magora na Dolním náměstí

PROČ PŘIJÍT: Festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez pořádaný sdružením Spolu Olomouc. Pro veřejnost řada tvořivých dílen.

Pohádkový les v Hlubočkách

KDY: sobota 24. června, 14-16 hodin

KDE: Hlubočky, start u KD Na Letním

ZA KOLIK: startovné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Trasa plná pohádkových bytostí, soutěží, odměn, výborné občerstvení. Doprovodný program: Strýček Líčko, nafukovací atrakce, malování na obličej.

Hody s kulturním programem

KDY: neděle 25. června od 14 hodin

KDE: areál u rybníka v Lašťanech

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po roce se blíží opět Hody obce u rybníka v Lašťanech. Tentokráte vychází na neděli 25. června 2023. Od 10 hodin u kaple sv. Floriána se za nás pomodlí otec Vojtěch při mši svaté. Pestrý program od 14 hodin zahájí Cimbálová muzika Hejčíňan. Svou ukázku s práskáním biče, hodem lasa a dalších westernových dovedností nabídnE Western Club Black and Brown. Imitátor, Moravský Elvis a Michal Tučný revival band zkusí pobavit a roztančit všechny přítomné. S dětmi má svůj program animátorka Anetka. Děti se mohou přiučit také v hodu lasem, zkusit jízdu v simulátoru F1, pomalovat si obličej a skákat ve dvou hradech. Zajištěny budou oblíbené trdelníky z vozu (jako na trzích), produkty z minipivovaru Sternberger včetně steaků a dobrot z udírny od našich zahrádkářů. Stánek s občerstvením včetně míchaných nápojů od naší kulturní komise nemůže také chybět. Přijďte se naladit i vy před prázdninami k rybníku v Lašťanech.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

PROSTĚJOVSKO

Festival dobrého jídla ProstěJOV!

KDY: pátek 23. a sobota 24. června, od 17 hodin

KDE: vybrané restaurace v Prostějově

ZA KOLIK: 89 korun, degustační menu

PROČ PŘIJÍT: Dvanáct prostějovských restaurací a kaváren v centru města nabídne degustační menu za symbolickou cenu 89 korun. K dobré chuti bude hrát živá hudba a účastníci mohou hlasováním určit, které menu jim nejlépe chutnalo. V letošním roce jsou zapojené tyto restaurace: Art kavárna/Antikvariát Avatarka, Café Atrium, Casa Habana, Kavárna Prostor, Kavárna V Uličce, kino Metro 70, Monte Garden, nikis_bistro, Pall a Chinky, Restaurace na Mánesce, To Bistro a Tower Cafe a Cocktail bar.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Karel Pech

Perlas latinas

KDY: sobota 24. června, od 19.30 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem - Zámecká oranžerie

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Próza, poezie a hudba latinskoamerických autorů v podání herce Tomáše Hanáka a kytaristy Petra Víta. Jako speciální host vystoupí charismatická tanečnice Verónica Roa. Magické vůně a barvy zakleté do souvětí plných karnevalového veselí i nejhlubší melancholie. Slova, navlékaná jako perly na barevnou nit života, rezonující mezi šesti strunami. To je představení Perlas Latinas, v němž ožívají díla významných latinskoamerických spisovatelů, básníků a hudebníků jako Luis Sepúlveda, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Osvaldo Soriano, Nicolás Guillén, Heitor Villa Lobos, Luiz Bonfá, Joao Pernambuco a dalších.



Tomáš Hanák.Zdroj: Pavel Šíma

Kotlíkový guláš

KDY: sobota 24. června, od 17 hodin

KDE: Občerstvení Na Točně, Hamry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kotlíkový guláš s Dášou a Radkem, je charitativní akce na podporu Domova pro seniory v Soběsukách. Přijďte si pochutnat na voňávém guláši přímo z kotle, který se bude rozdávat zdarma. Dobrovolné příspěvky pomohou seniorům.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Retrokola

KDY: sobota 24. června, od 14 hodin

KDE: Občerstvení U Maříků, Hloučela

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník recesistické akce, pro milovníky starých a historických bicyklů. Přijet může každý, kdo má jízdní kolo, které patří mezi veterány. Skládačky, sobi, esky či favority jsou vítány. Plánuje se spanilá jízda po cyklostezce do Kostelce na Hané a zpět.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Taneční galavečer

KDY: pátek 23. června od 17 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Taneční galavečer Moravské školy tance. Můžete se těšit na taneční pohádku nejmenších žáků Vílí křídla, absolventské představení, soutěžní choreografie a ukázku tanečního divadla Petr Pan.

Noc sokoloven

KDY: pátek 23. června od 16.30 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Prohlídka loutkového divadla, aktivity pro děti i dospělé na sokolské zahradě, opékání špekáčků, prohlídka sokolovny. To vše nabídne Noc sokoloven v Přerově.



ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

Pod Nebesy

KDY: pátek 23. června a v sobotu 24. června vždy od 19 hodin

KDE: Meditační zahrada svatého Jakuba, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: na jeden den 250 korun, na dva dny 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Filmový festival studentských filmů Pod Nebesy se uskuteční v pátek 23. června a v sobotu 24. června vždy od 19 hodin v Meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou. Dva večery v rozkvetlé zahradě nabízí návštěvníkům představení těch nejlepších studentských filmů, které za uplynulý rok vznikly na půdě českých a slovenských filmových škol. Filmy každoročně přijíždí představit jejich tvůrci, takže po promítnutí každého snímku následuje diskuze s filmaři, kdy se mohou přítomní diváci ptát na zajímavosti z filmového prostředí. Oba večery startují koncertem kapely a jakmile se setmí, začíná se promítat. Akce má omezenou kapacitu 300 osob na den.

Meditační zahrada u kostela sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou se během festivalu promění v letní kinoZdroj: Archiv pořadatele

Hranické slavnosti

KDY: sobota 24. června od 14 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Pernštejnské náměstí, Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den plný hudebních, artistických, siláckých a pohádkových představení se blíží. Letošní Hranické slavnosti s podtitulem Plnou parou starou károu se ponesou v duchu krásných a romantických časů, které byly prosyceny vůní benzínu a syčící páry. Slavnosti se uskuteční v centru Hranic – na Masarykově náměstí, na Pernštejnském náměstí a v Zámecké zahradě. K vidění budou auto-moto veteráni od roku 1925 do roku 1978, ale také první c. k. rakousko-uherská moto jednotka z roku 1914. Milovníci techniky ocení plně funkční americkou lokomobilu Peerless z roku 1875 nebo plně funkční historickou povříslovačku. Zaujme i parní model Wattovy elektrárny nebo funkční modely parního pivovaru a prvního parního automobilu. Program obohatí písně Waldemara Matušky v podání Waldemar Band Jaromíra Adamce, ale také velkolepá ohňová show, balónková show a komediantský workshop v Zámecké zahradě. Pro malé a nejmenší děti je připraveno pouliční maňáskové divadlo, znít bude swingová a dixielandová hudba v podání vynikajících kapel a hudebních uskupení. A ženy ocení historickou módní přehlídku Kloboukového klubu Dantes.



Slavnosti města Hranice 2022.Zdroj: Jiří Necid

Zbrašovský gulášfest

KDY: sobota 24. června od 10 do 22 hodin

KDE: areál za kioskem, Teplice nad Bečvou.

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční zbrašovské klání ve vaření guláše se uskuteční už tuto sobotu v areálu za kioskem Teplice nad Bečvou. V 10 hodin odstartuje vaření na jednotlivých stanovištích. Minimální množství guláše je 15 litrů a guláš může být jakýkoliv - hovězí, vepřový, houbový, vegetariánský, …. V 15 hodin budou zahájeny ochutnávky guláše pro veřejnost a od 16 hodin se můžete těšit na hodnocení odbornou porotou. Vyhlášení vítězů a udílení cen pak bude následovat v 17 hodin.

Zbrašovský gulášfest 2021.Zdroj: Lucie Přibylová

Burgerday

KDY: sobota 24. a neděle 25.června od 10 do 20 hodin

KDE: letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun od 12 let

PROČ PŘIJÍT: Připravte se na druhou zastávku burgerového festivalu, a tentokrát v Hranicích! Burgerday přináší ty nejlepší burgery z celého Česka, připravené od špičkových podniků a restaurací, i místních. A kromě výborných burgerů na vás čekají i různé aktivity pro děti jako malování na obličej a nafukovací atrakce. Burgerday nabídne také řadu workshopů, soutěží a nezapomenutelnou hudbu. Připravena bude oáza pohody a stylu - Burgerday Chill Zóna. Zde se můžete ponořit do relaxace s chutí shisha dýmky, nechat si vylepšit svůj vzhled u mistrovských rukou Detail Barber Shopu a zachytit ty nejlepší momenty u ohromné fotostěny. A samozřejmě se můžete těšit na spoustu soutěží, které pobaví a nadchnou.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jaroslav Loskot

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Festival ŠPEK na vzduchu v Šumperku

KDY: pátek 23. června od 19 hodin

KDE: Pavlínin dvůr, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji do 22. června 300 korun, později 370 korun, děti do 120 cm zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letní festivalovou scénu v Šumperku zahájí ŠPEK na vzduchu. Pozvání do Šumperka na třetí ročník festivalu přijaly kapely UDG, Děda Mládek Illegal Band, Byt číslo 4 a zpěvák Ondřej Ruml. V případě oblíbených kapel UDG a Děda Mládek Band se navíc jedná o slavnostní show k úspěšným 25 letům na hudební scéně. Dá se proto očekávat nejedno překvapení. Podle jejich vlastních slov slibují „pořádné mejdlo“.

Ondřej Ruml.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Hvězdy na hradě potěší děti. Do Zábřeha míří Míša Růžičková

KDY: pátek 23. června od 17 hodin

KDE: hradní nádvoří, Zábřeh (areál společnosti Talorm na Masarykově náměstí)

ZA KOLIK: v předprodeji 290 korun, v den akce 340 korun

PROČ PŘIJÍT: Ti nejmenší se mohou pátek v Zábřehu těšit na karneval s Míšou Růžičkovou, která ve své písničkové show děti v kostýmech princů a princezen provede pohádkovým královstvím. Procvičíte si hlásek u rozcvičky v kulisách hradního nádvoří, v písničce Začíná bál vás Míša pozve do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to spolu roztočíte. Že se princezny a králové bojí draka, to už víte, ale čerstvě vylíhnutý dráček Žofík je moc hodný a přítulný. Do podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá strašidla a možná uvidíte i trpaslíky a víly. Těšit se můžete také na písničku na přání a novou písničku Policejní, u které budete zpívat, mávat a tancovat.



Program Míši Růžičkové.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Benefiční Offšemrockfest

KDY: sobota 24. června od 13 hodin

KDE: areál fotbalového stadionu v Rudě nad Moravou

ZA KOLIK: 390 korun v předprodeji, 490 korun na místě, děti do 12 let v doprovodu zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Rudě nad Moravou si v sobotu přijdou na své příznivci rocku a metalu a ještě přitom pomohou dobré věci. Offšemrockfest je totiž zároveň beneficí, jejíž výtěžek podpoří Staníčka Kouřila, který trpí Digeorgovým syndromem, což je genetická porucha, která se objevuje při narození nebo v raném dětství. Syndrom může způsobit srdeční vady, poněkud odlišné rysy obličeje a vývojová zpoždění. Na fotbalovém hřišti v Rudě od 13 hodin zahrají kapely Děděk, Sandonorico, Pororoca, Rockeři z druhého patra, Kapriola a slovenští Runner. V doprovodném programu se můžete těšit na ohňovou show Eques Tempus, seskok parašutistů nebo na stunt show Braaap Silesia.

Ilustrační foto.Zdroj: Filip Nekola

90 let fotbalu v Bludově

KDY: sobota 24. června od 12 hodin

KDE: fotbalové hřiště Bludov

ZA KOLIK: odpoledne zdarma, na večerní koncerty 390 korun, v předprodeji 300 korun (v KD Bludov)

PROČ PŘIJÍT: Bludovští fotbalisté oslaví v sobotu devadesáté výročí od založení klubu. Program začne v pravé poledne na místním hřišti utkáním mládežnických kategorií. Od 13:30 hodin nastoupí A tým proti družstvu nazvanému Osobnosti dětem, po kterém bude následovat autogramiáda osobností českého fotbalu. Od 16 hodin pak nastoupí legendy Bludova proti staré gardě sousedního Postřelmova. Od 19:30 hodin naváže hudební večer, během něhož zahraje rocková kapela 4WD, po ní dnes už legendární Citron a na závěr The Reason.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Miroslav Pergl

Mikulovické dny 2023 s Hradišťanem a Kamilem Střihavkou

KDY: pátek 23. června od 18 hodin, sobota 24. června od 15 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše a areál za budovou obecního úřadu, Mikulovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Mikulovické dny zahájí v pátek od 18 hodin koncert dua Olga Procházková a František Šmíd v kostele svatého Mikuláše a večer divadelní komedie Hodina duchů v podání Divadla Artur, a to pod širým nebem. V sobotu pokračuje program od 15 hodin v areálu za budovou obecního úřadu. O začátek se postarají děti z mateřských škol Široký Brod a Mikulovice. Následovat bude Jazz Band ze Základní umělecké školy ze Zlatých Hor, Bardejovští heligonkáři z partnerského slovenského Sveržova a potom už přijde na řadu Kamil Střihavka s kapelou Leaders! Vystřídají ho děti z místní základní školy a taneční vystoupení Yesdance. V půl osmé nastoupí na pódium hlavní hvězda programu – kapela Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou. V hudebním programu se potom ještě můžete těšit na revival Kabátu a Lucie, který proloží vystoupení žen z TJ Sokol Mikulovice a ohňová show Ilusias.

Hradišťan s Jiřím Pavlicou.Zdroj: Archiv skupiny