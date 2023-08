Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Střední Hanou budou v neděli brázdit automobiloví veteráni. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

OLOMOUCKO

Litovelský otvírák

KDY: sobota 12. srpna od 12h

KDE: Pivovar Litovel

ZA KOLIK: 250 korun předprodej, 350 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Populární hudební festival v areálu litovelského pivovaru s čepovaným osvěžením z místní produkce. Na dvou pódiích to rozjedou mimo jiné Šrouby a Matice, Michal David, Deep Purple Tribute, Fofrovanka, Kristína, O5 a Radeček, Desmond či Stracené Ráj.

Michal DavidZdroj: Deník / Radek Ctibor

Setkání legendárních „Bobin“

KDY: pátek 11. - neděle 13. srpna 2023

KDE: ČD muzeum Olomouc v depu v Táborské ulici

ZA KOLIK: sobota vstup do depa 100 korun dospělý / 50 korun zlevněné. Jednosměrné jízdné ve zvláštních vlacích: dospělý 80 korun, děti 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Výjimečná a neopakovatelná událost pro fanoušky železnice, sraz nejstarších elektrických lokomotiv pro stejnosměrný napájecí systém 3000 V řady E 499.0, tedy legendárních „Bobin“. Akce připomene 70. výročí od vyrobení první z nich a 65. výročí od vyrobení poslední, tedy sté Bobiny pro ČSD. Pátek je určen fotografům, hlavní program pro veřejnost se v olomouckém depu uskuteční v sobotu. Kromě prohlídek a prezentace lokomotiv jsou připraveny i jízdy zvláštních vlaků do Přerova a Prostějova. V neděli pak bude vypraven zvláštní mezinárodní expres z Olomouce do Popradu a zpět, vedený přípřežím muzejních Bobin E 499.085 Českých drah a E 499.062 slovenského Železničního klubu Tatran. Tímto historickým expresem se můžete naposledy projet po staré trati pod Tatrami.

Unikátní šance pro fandy vlaků. Do Olomouce se sjedou legendární Bobiny

Hanácká neckyáda

KDY: sobota 12. srpna 2023 od 10 hodin

KDE: kemp Pádlo Morava, Horka nad Moravou

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program pro děti a rodiče na Mlýnském potoce přeložený z deštivého uplynulého víkendu. Pohádkové plavby (10-14h), závody na traktorových duších, paddleboardech a lehátkách (od 15h). Hlavní závod neckyády od 16h. Dětská diskotéka, večer hudba a tanec se skupinou Acoustic Lumen.

Neckyáda. Ilustrační fotoZdroj: David Nejedlý

Štěpánovské hody sv. Vavřince

KDY: sobota 12. a neděle 13. srpna

KDE: program na pódiu v parku TGM a za sokolovnou.

PROČ PŘIJÍT: Populární hodové slavnosti se spoustou zábavy a dobrot ve Štěpánově nabídnou v sobotu například vystoupení Vlčnovjanky, Cimbál Hell Bandu či rockové sestavy Herrgott. V neděli dopoledne je na programu hodový průvod a mše svatá, odpoledne pak koncert Pangea Beatles Revivalu.

Pohoda u Trojice

KDY: pátek 11. srpna 19 a 20:30 h

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Předposlední ze série letních koncertů na hlavním olomouckém náměstí zve tentokrát na vystoupení sestavy Event Jazz (19h) a revivalové pocty Stingovi pod názvem Stinga (20:30)

Hity Pražského výběru na Poděbradech

KDY: pátek 11. srpna, 19 - 21h

KDE: restaurace Terasa, přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zastavte se na Poděbradech na první a ojedinělý tribute legendární kapely. Můžete se těšit na stěžejní obodobí s hity jako Pražákům je hej, Zubatá, Na václavském Václaváku a mnoho dalších.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Olympic

KDY: pátek 11. srpna od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 680 korun

PROČ PŘIJÍT: Výroční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která oslaví 60 let. Olympic zahraje v Hranicích své největší hity. Můžete se těšit na velkolepou scénu a show!

Olympic. Ilustrační fotoZdroj: se svolením Vladimíra Novotného

Pivní míle Hranice 2023

KDY: sobota 12. srpna od 14.45 hodin

KDE: Stadion SK Hranice

ZA KOLIK: startovné jednotlivci 220 korun, na místě 250 korun / štafety 320 korun, na místě 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Sedmý ročník Pivní míle v Hranicích se uskuteční tuto sobotu na Stadionu SK Hranice. Přihlašování zájemců probíhá do 11. srpna na odkazu: https://linktr.ee/PivniMile nebo přímo na místě. V ceně startovného jsou 4 piva a pamětní otvírák s potiskem Pivní míle Hranice. Vypij pivo, uběhni kolo. To celé čtyřikrát. Vezmi kamarády a přijď si to užít. Nebo je nech doma a utkej se o trůn s pivní elitou. Po závodě bude následovat oslava léta s grilem, výčepem a koncertem místních umělců. Běží se na atletické dráze formátem: start s 1. pivem, 400 m (jedno kolo), 2. pivo, 400 m, 3. pivo, 400 m, 4. pivo, 400 m, cíl. Dohromady jde o 1609 metrů, jednu míli. Od 20 hodin se můžete těšit na koncert místní punk-rockové kapely Artur.

Muzikál: S čerty nejsou žádné žerty

KDY: sobota 12. srpna od 17 hodin

KDE: letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Poprvé v Hranicích muzikál Metropolitního divadla Praha S čerty nejsou žádné žerty! Dětský muzikál na motivy slavné pohádky S čerty nejsou žádné žerty se uskuteční v sobotu 1v Letním kině v Hranicích. Cena vstupenky je 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě. Děti do 2 let zdarma. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na zámku nebo online na www.kultura-hranice.cz. Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři Petrovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi. Petr se proto vydává hledat své štěstí do světa. Cestou narazí v lese na dcery knížete; protivnou a sobeckou Angelinu a hodnou a skromnou Adélku.

Pohádka s Čerty nejsou žerty.Zdroj: archiv Metropolitní divadlo Praha

XXI. Přerovské Svatovavřinecké hody

KDY: od pátku 11. do neděle 13. srpna

KDE: náměstí TGM, Horní náměstí, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Bohatý třídenní program zahájí v pátek už tradičně vernisáž hodové výstavy v Galerii města, na které v minulosti představili svou tvorbu známí čeští umělci - například Kristian Kodet nebo Jindřich Štreit. I letos se mohou návštěvníci těšit na ojedinělý projekt - originální fotografie a autorské grafiky ikony české fotografie Jana Saudka. Vernisáž výstavy začíná v 17 hodin. Ve stejný čas to na nedalekém Masarykově náměstí rozbalí přerovská kapela Arrhythmia. Posluchači si užijí první den hodů také koncert skupiny Fleret, který začne v 19 hodin. O půl desáté večer vystřídá skupinu z Vizovic kapela Citron. Sobotní program nabídne sérii koncertů, kterou odstartují v 10 hodin dopoledne Šediváci. V odpoledním bloku se od 15 hodin vystřídají skupiny Kamelot Romana Horkého, Kameron a od 19 hodin zahraje známá česká kapela Ready Kirken. Fanoušci Janka Ledeckého se mohou těšit na jeho koncert ve 21 hodin. Hlavní hodový program si Přerované užijí v neděli 13. srpna. Slavnostní atmosféru navodí v 10 hodin na Masarykově náměstí cimbálovka Primáš, a poté projde ulicemi města historický průvod. Sváteční slovo pronese v 10.30 hodin přerovský primátor Petr Vrána spolu s děkanem farnosti Josefem Rosenbergem.

Z koncertu kapely Fleret. Ilustrační foto.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Hodové slavnosti

KDY: od pátku 11. do neděle 13. srpna

KDE: Zámecká zahrada, Horní Moštěnice

PROČ PŘIJÍT: Bohatý kulturní program, občerstvení a letní kino, to vše čeká na návštěvníky Hodových slavností v Horní Moštěnici. Na letní kino Super Mario Bros. ve filmů můžete vyrazit v pátek na 21. hodinu. Od 17 hodin se na hřišti TJ Sokol odehraje fotbalový zápas a ve 20 hodin odstartuje v zámecké zahradě hodová zábava. V neděli se v 11 hodin uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá. Odpolední program začne v zámecké zahradě ve 14 hodin. Od 15 hodin vystoupí Petra Janů a skupina Amsterdam, v 16 hodin se na pódiu vystřídá taneční skupina Coloredo, Třepetalky, taneční skupina orientálních tanců Isanda a těšit se můžete i na Klub pro starší a pokročilé. V 17 hodin vystoupí Dalibor Janda a skupina Prototyp, hostem bude Anna Jandová.

Kojetínské hody

KDY: od pátku 11. do neděle 13. srpna

KDE: město Kojetín

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend se v Kojetíně uskuteční tradiční hody. Co do počtu krojovaných, jsou Kojetínské hody největší akcí na Přerovsku. Třídenní veselice nabízí pestrý program pro všechny věkové kategorie a vyznavače různých hudebních žánrů a příznivce různorodé zábavy. Chybět nebudou pouťové atrakce, bohaté občerstvení a k vidění bude řada výstav. Na hody si město letos připomene významné výročí, a to 790 let od první písemné zmínky.

Kojetínské hody 2023, programZdroj: Město Kojetín

PROSTĚJOVSKO

130 let SDH Laškov

KDY: pátek 11. až neděle 13. srpna

KDE: Laškov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velké výročí = velká oslava. 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Laškově se bude připomínat tři dny. Páteční předkrm obstará sousedské posezení s country kapelou Karolína a pečenými makrelami. Hlavní den oslav je sobota, která odstartuje dopolední schůzí a ve 13.30 vyrazí průvod obcí za doprovodu dechové hudby HZS Olomouckého kraje. Večerní zábavu obstará kapela Stracené ráj. Nedělní odpoledne zpestří koncert Dechového orchestru Malá Haná.

Plumlovské pivní slavnosti

KDY: sobota 12. srpna, od 12.00 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 300 na místě, děti do 14 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ke třiceti druhům piva ze 14 pivovarů a k tomu parádní muzika. Plumlovské pivní slavnosti rozjásají kemp Žralok od pravého poledne až do pozdní noci. Ke kvalitní hudební produkci v podání pěti kapel – Iron Maiden Moravia, Arrhythmia, Reflexy, Dark Gamballe a Vitacit, se přidá i pestrá nabídka chmelového moku. Odvoz do Prostějova po akci zdarma!

Pivní slavnosti s Vitacitem ve Žraloku. Deník má volňásky

Drahany 1945

KDY: sobota 12. srpna, od 12.30 do 17 hodin

KDE: louka u Drahan, Drahany

ZA KOLIK: 200 korun, 100 korun snížené, děti do 100 cm zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní akce nadšenců do válečné vojenské techniky zaujme snad všechny generace. Prohlédnout si na vlastní oči bojovou techniku z II. světové války, popovídat si s vojáky a nadšenými sběrateli, můžete v sobotu v Drahanech. Vedle ukázek jsou připraveny i soutěže a zábava pro děti. Vidět legendární tank T 34, japonskou stíhačku Zero či obrněné transportéry v pohybu můžete jen v Drahanech.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Sobecký Michal

Z lázní do lázní - Veterán rallye

KDY: neděle 13. srpna, od 9 hodin

KDE: Lázně Skalka, Skalka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pokochat se automobily a motocykly nevyčíslitelných hodnot? Takovou šanci mají pravidelně jednou ročně lidé na Prostějovsku a střední Hané díky veteránské rallye Z lázní do lázní. Hanácký auto moto veterán klub populární akci pořádá letos již po osmnácté. Tradiční start je v Lázních Skalka s trasou napříč Prostějovskem se zastávkou v Čechách pod Kosířem a cílem v Lázních Slatinice. Nablýskané veterány mohou zájemci shlédnout ve Skalce již od ranních hodin.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Sportovní zábavné odpoledne

KDY: neděle 13. srpna, od 13 hodin

KDE: Areál U Rockyho, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Spousta soutěžních stanovišť, malování na obličej či virtuální realita. Chybět nebude ani oblíbená hasičská pěna a diskotéka s podtitulem á-la barvám neutečeš.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hvězdou Rapotínských slavností bude No Name

KDY: pátek 11. srpna od 20.30 hodin, sobota 12. a neděle 13. srpna od 9 hodin

KDE: areál TJ Jiskra Rapotín, prostranství před obecním úřadem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZA KOLIK: pátek za 50 korun, ostatní zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rapotín ožije o víkendu obecními slavnostmi. Ty zahájí už v pátek v půl deváté večer letní kino pod širým nebem, které uvede film Invalida. Při nepřízni počasí se akce přesune do kulturního domu.

V sobotu se hlavní program bude odehrávat v areálu místní tělovýchovné jednoty. V 9 ráno ho odstartuje turnaj ve volejbale. Od 14 hodin se můžete těšit na atrakce a střelnici pro děti, science show Pevnosti poznání, florbalisty z Vikýřovic, soutěž O nejlepší rapotínský koláč nebo mistrovské fotbalové utkání. O hudební doprovod se postará A.M.Úlet, Sioux, Kabát Tribute a ve 21 hodin vystoupí hlavní hvězda – kapela No Name. Na ni naváže ohňostroj a diskotéka Romana Pastorka.

V neděli se u obecního úřadu koná od 8 do 15 hodin výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů. V devět hodin se v místním kostele koná mše svatá se žehnáním bylin. Od půl třetí odpoledne zde bude eucharistická pobožnost a požehnání obci a o hodinu později se koná na faře posezení s hudbou a programem pro děti. V Areálu zdraví v sousedních Velkých Losinách se navíc od půl osmé ráno pojede 15. ročník závodu horských kol O cenu Rapotína.

Večerní koncert kapely No Name.Zdroj: Deník/Petr Procházka

Středověký turnajový den v zábřežském muzeu

KDY: sobota 12. července, 9 – 17 hodin

KDE: muzeum Zábřeh

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V zábřežském muzeu zavládne druhou srpnovou sobotu atmosféra středověkého turnaje. Pro děti i starší návštěvníky budou připravena stanoviště, kde si budou moci vyzkoušet šerm s měkčenými meči, střelbu z luku nebo kuše či středověkou obratnostní hru kvintánu. Budou mít také příležitost vyrobit si drobný šperk či papírovou růži. Dále bude možné ponořit se do práce středověkého kronikáře, prohlédnout si nácvik šermířské techniky v podání zábřežského Spolku oživené historie Vanir nebo ochutnat pochoutky podle středověkých receptů. Po dobu konání akce bude otevřená rovněž výstava Středověk hrou.

Duo Jedlinský & Fischer v Tančírně

KDY: neděle 13. srpna od 15 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí u Javorníku

ZA KOLIK: v předprodeji 222 korun, na místě 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Tato energická dvojice překračuje s lehkostí hranice hudebních žánrů a přináší strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu. V jedinečných barvách zvuku houslí a akordeonu uslyšíte vlivy balkánské, židovské, irské, skotské, romské hudby i mnoha dalších. Oba instrumentalisty svedlo dohromady společné působení v uskupení Bardolino music (crossover - lidová a etno hudba, klasická hudba). Vedle Bardolina je můžete znát z působení ve Škampově kvartetu či Escualo Quintetu (tango nuevo) a v řadě spoluprací s dalšími významnými hudebníky jako je Iva Bittová, Dagmar Pecková, Kathryn Stott či Jethro Tull.