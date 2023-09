Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

OLOMOUCKO

Oktoberfest na Poděbradech

KDY: sobota 23. a neděle 24. září (vždy od 10 hodin)

KDE: koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník oblíbeného festivalu plného bavorských dobrot a zábavy. Těšit se můžete na šest druhů německých pivních speciálů, tématicky laděné menu a spoustu dalšího.

Mint Market

KDY: sobota 23. září (10-17hodin)

KDE: areál Letního kina Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům. Své dovednosti a výrobky v areálu letního kina předvede na pět desítek tvůrců.

Streetfood & Design POP-UP

KDY: pátek 22. září (16-22 hodin)

KDE: Rest & Chill Café, Sokolovská ulice, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Historicky první Streetfood & Design pop-up v nevšedním prostoru poblíž Hradiska. Nejlepší olomoucké burgery, pizza, sushi, BBQ, vietnamská, shisha a míchané drinky na jednom místě. A do toho oblíbené design stores v podání Triangel, Doe’s Barber shop, Čistírna tenisek a Legends Gym. Těšit se můžete na skvělé podniky: Bistro No., Cà Phê District, Street Pizza, Yanagi Sushi Bar, Rest & Chill Café, Koktejly a sny, Dobrá čajovna. S našláplým setem se po celý večer o zábavu postará DJ Xiron a Manon Lescaut Violin. Výdělek akce poputuje na dětské onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Hanácké FireJam

KDY: pátek 22. září, (cca 17-22 hodin)

KDE: Bezručovy sady Olomouc, u altánku

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční ohnivé veselí. Žongléři, hudebníci, fire show.



Festival pro Julii

KDY: sobota 23. září od 12.30 hodin

KDE: Letní kino Olomouc

ZA KOLIK: vstupné na podporu léčby

PROČ PŘIJÍT: Festival pro mladou slečnu, které se nečekaně radikálně změnil život a nyní potřebuje hodně síly, odvahy a podpory. Julie prodělala standardní plánovanou operaci s neplánovaným koncem. Svým odhodláním a podporou rodiny dokázala znovu vstát a bojovat. Na festivalu, jehož výtěžek poputuje na pomoc s léčbou Julie, se můžete těšit na spoustu jídla, pití, ale také třeba na vodní dýmky společnosti KUMO. Zahrají VLNA , Happy To Meet, Jeden Kus , Flauto Armonico a kapelu Atributy. Festival bude probíhat už od oběda až do nočních hodin.

PROSTĚJOVSKO

Loučení s létem u Kozenek

KDY: pátek 22 až neděle 24. září

KDE: Občerstvení Kozenky, Prostějov – Krasice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nabitý víkend čeká všechny věkové kategorie u Kozenek v Krasicích. V pátek večer zahraje pro všechny generace Romantica Band, pod vedením Romana ´Pytlíka´ Doležela. Pekelnou jízdu odstartují v 18 hodin. Na děti bude čekat v sobotu od 15 hodin oblíbený maskot Žluťák, balonky, tetování a miniohňostroj. Od 18 hodin rozpálí decibely kapela Hard. V neděli vše vyvrcholí posezením s kytarou SLÁVA BEND a k chuti přijdou pečené makrely, Začíná se v 16 hodin. Po celý víkend bude akční cena panáků rumu, vodky a zelené za 25 korun!

Svatováclavské vepřové hody

KDY: sobota 23. září, od 15 hodin

KDE: náves, Ochoz u Konice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní akce připomínající historii i současnost, se uskuteční na severu Prostějovska. Hody v Ochozi tradičně startují mší před kaplí Sv. Václava od 14 hodin. Můžete se těšit taneční a šermířská vystoupení, fireshow, spoustu odpolední a večerní muziky. Představí se Holóbkova mozeka, Taneční soubor Vere Gratia a Šermířský spolek Markus M. Vedle stánků s řemeslnými výrobky polaskají chuťové buňky i domácí koláče, chléb, prdelačka, zabíjačkové speciality a dobroty z udírny. Chybět nebude ani živáňská pečeně na grilu.



Svatováclavské hody v Ochozi, 26.9. 2020

BO-RE-C

KDY: sobota 23. září, od 10 hodin

KDE: Bousín a okolí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Závod BO-RE-C, Bousínsko Repešský Canicross je určen pro všechny věkové kategorie. Běhat se bude v okolí Bousína na Drahanské vrchovině. Účastníci mohou absolvovat tratě se psy i bez. Délka tratě pro muže i ženy se psy je 5 kilometrů, startuje se intervalově. Stejnou délku má i trať pro dospělé bez psů. Pro děti je vyhlášeno hned několik kategorií. Nejmenší do 3 let absolvují sto metrů, prťata (4-6) a mláďata (7-10), se popasují na čtyřstovce. Výrostci (11-14) poběží 1,5 kilometru a dorost (15-17) čekají tři kilometry.

Závody ODL v požárním útoku

KDY: sobota 23. září, od 10 hodin

KDE: hřiště, Kelčice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sbor dobrovolných hasičů Kelčice pořádá již IV. ročník soutěže mladých hasičů a dorostu v požárním útoku. Závod je zařazen do seriálu Okresní dětské ligy Prostějovska. Jelikož se jedná o poslední závod sezony, bude se rozhodovat i o celkových vítězích prestižního seriálu.



Cimbálová muzika Šumica

KDY: neděle 24. září, od 14 hodin

KDE: Smetanovy sady, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pohodový koncert spojený s ochutnávkou vín v altánku Smetanových sadů. Cimbálovka a vína z produkce rodinného vinařství Bukovský z Kobylí, zpestří nedělní odpoledne v Prostějově.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Sarkonia, After Evolution a Honoris Causa

KDY: pátek 22. září od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun v předprodeji, 250 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Sarkonia, After Evolution a Honoris Causa. Tři kapely s ženskými frontmankami. Tři kapely, které vás nenechají jen tak v klidu sedět. Dotknou se vašich srdcí, probudí vaše sny a vlijí život do vašich žil. Kapela Sarkonia přichází z Olomouce, tvoří v žánru melodic-metal. After Evolution ze Zlína hrají symphonic-metal a rovněž představují svůj vlastní příběh o svém kosmickém původu, minulých životech a znovu objevených vzpomínkách v hudbě. Jejich cílem je šířit poselství o starodávném světě a jeho melodie ztracené v čase. Honoris Causa, pražská metalová kapela vznikla na přelomu 2019 a 2020 jako projekt baskytaristy Carla Migliavaccu z Itálie a zpěvačky Lucie Leškovské ze Slovenska. Nejnovější album s názvem Plastic surgeon vyšlo v září 2022. Nese se v duchu kritiky společnosti zaměřené na vzhled a materiální statky.

Kdo si hraje, nezlobí aneb Vzhůru ke hvězdám

KDY: sobota 23. září od 13 hodin

KDE: hřiště Dukla, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 16. ročník akce s názvem Kdo si hraje nezlobí aneb Vzhůru ke hvězdám se chystá už tuto sobotu na Dukelském hřišti. Zajištěn je bohatý program. Můžete se těšit na malování na obličej, žongléra, mazlení s pejsky, hry a soutěže, kreativní tvoření a spoustu dalšího. Děti se také mohou zúčastnit soutěže o nejlepší kostým mimozemské bytosti. K tanci a poslechu zahraje DJ Dalis a zpívat bude Jarek Šimek. Všechny děti dostanou zdarma občerstvení, účastnický list a překvapení.



Cena města Přerova

KDY: sobota 23. září od 9 hodin

KDE: pískové kolbiště areálu SŠZe, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Tradiční závody Cena města Přerova v parkurovém skákání se budou konat v sobotu na pískovém kolbišti areálu SŠZe Přerov. Vrcholem dopoledního programu 25. ročníku bude Cena města Přerova – parkur stupně L* – 115 cm. Pro návštěvníky je připraven bohatý sportovní i doprovodný program. V areálu školy bude vystavena zemědělská technika, ve spolupráci s firmou Agrotechnic Moravia a otevřena hlavní budova školy.

Závody v parkurovém skákání o Cenu města Přerova 2019 v areálu Střední zemědělské školy.

Vino/Hrad

KDY: sobota 23. září od 14 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Šlapání hroznů k oslavě vinobraní, komponovaný program s vystoupením skupin historického šermu a folklorního souboru, to je akce Vino/Hrad, která se uskuteční v sobotu na Helfštýně. Na návštěvníky čeká ochutnávka těch nejlepších vín a pokus o uspořádání největší degustace na hradním nádvoří. Během akce vystoupí soubor písní a tanců Olšava, skupina scénického tance Malartes, šermířská a divadelní společnost Malberg. O program spojený s vínem se stará vinařství Dvůr pod Starýma Horama.

Program:

14.00 – Cimbálová muzika Olšava

14.15 – Slavnostní zahájení akce

14.30 – Folklorní soubor Olšava

15.00 – Průvod z nádvoří s Karlem IV., žehnání úrodě

15.30 – Cimbálová muzika Olšava + verbuňk

16.00 – Šlapání hroznů + možnost ochutnání

17.00 – Degustace vín

18.00 – Závěr akce včetně ohňové show

Závěr sezony Oldtimer Clubu Helfštýn

KDY: neděle 24. září od 13 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150 korun, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Uzavření sezony Oldtimer Clubu Helfštýn proběhne v neděli 24. září na hradě Helfštýn. Program začne v 9 hodin srazem na náměstí v Lipníku nad Bečvou, následuje společný výlet do Tovačova. Příjezd na hrad Helfštýn je ve 13 hodin. Vyjížďka je pouze pro veterány do roku výroby 1965.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Tlapková párty

KDY: neděle 24. září od 13 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Párty pro děti ve stylu Tlapkové patroly uspořádá v neděli 24. září od 13. hodiny zábřežské kino Retro. To tentýž den uvede v předpremiéře očekávaný animák pro nejmenší Tlapková patrola ve velkofilmu a navíc připravilo i bohatý doprovodný program. Dětská párty odstartuje už ve 13 hodin. „Ještě před představením bude pro děti připravený program doslova po celém kině. Vypíchnout můžeme třeba kolo štěstí, tématický fotokoutek či vědomostní testík s Tlapkovou patrolou,“ zve k návštěvě vedoucí biografu Věra Smrčková. Samotný film se promítá od půl druhé, hlavní doprovodný program odstartuje po jeho skončení. „Na děti čeká šest úkolů pojmenovaných podle jednotlivých členů Tlapkové patroly. Otestují tak své schopnosti s Chasem, Marshallem, Rubllem, Skye, Zumou a Rockym,“ doplňuje detaily hravého odpoledne Anička Dudová z týmu kina Retro.

Petr Rezek s kapelou NOP Band

KDY: pátek 22. září od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 1. pásmo 400 korun, 2. pásmo 350 korun, 3. pásmo 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Šumperský Dům kultury na přání fanoušků připravuje na pátek 22. září koncert nestárnoucí legendy Petra Rezka. Hudební partner oblíbené zpěvačky Hany Zagorové se do Šumperka vrátí po čtyřech letech, tentokrát ale s vlastní show a za doprovodu energické kapely NOP Band. „Přestože Petr Rezek v prosinci oslavil významné životní jubileum, energie má stále na rozdávání a na pódiu by mu tyto kulatiny hádal málokdo. Během vystoupení hýří úsměvy, neváhá se vydat přímo mezi publikum a hlavně nadšené divačky si tyto chvíle nemohou vynachválit,“ uvedla produkční Michaela Horáková.



Petr Rezek

Žerotínské slavnosti

KDY: pátek 22. září od 17 hodin a sobota 23. září od 14 hodin

KDE: Bludov - zámek a okolí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Za podpory Obce Bludov připravuje Spolek přátel historie a šermu Páni z Bludova společně s rodinou Mornstein-Zierotin dvoudenní historické slavnosti na zámku v Bludově, jeho nádvoří a přilehlém parku, spojené s oslavou významného šlechtického rodu Mornstein-Zierotin a 23. výročí založení spolku přátel historie a šermu Páni z Bludova, s atraktivním programem určeným pro všechny věkové kategorie. Budou přichystány prohlídky zámku v režii rodiny Mornstein-Zierotin (v pátek od 20:30 do 22 hod., v sobotu od 14 do 16 hod.), šermířská vystoupení mnoha spolků a večerní představení s ohněm, ukázka bitvy, která se udála před 555 lety u nedaleké Zvole, historický večerní průvod obcí mířící k hrobce rodiny Mornstein-Zierotin s plápolajícími ohni a loučemi a mnoho dalšího. A navíc bude po celou dobu trvání akce přichystáno stylové občerstvení v historickém duchu.

Bludov - zámek.

Festival medu Šumperk

KDY: sobota 23. září od 9 hodin

KDE: areál SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 23. září od 9 do 17 hodin proběhne v Šumperku Festival medu. Čeká vás bohatý program provoněný medem. Můžete se těšit na prodejní výstavu včelích produktů, medové menu, ochutnávku medů a medovin, medovou stezku pro děti, ukázku lidových řemesel, návštěvu včelnice, ukázku práce včelaře a občerstvení. Součástí doprovodného programu bude přednáška Aromaterapie - vůně přírody, výstava drobného zvířectva Českého svazu chovatelů či vystoupení mažoretek KK-Dance Šumperk.



