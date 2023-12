Après-ski u vody

KDY: pátek 29. a sobota 30.1prosince

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: U poděbradského jezera se v pátek a sobotu budou servírovat česko-německo-rakouské speciality, v sobotu je pak na programu také 1. ročník zimních poděbradských her (od 12 hodin). Užít si můžete biatlon, poděbradskou štafetu, curling, dětskou koulovanou či poděbradskou lyži. „Na Poděbradech se obejdeme i bez sněhu, akce se koná za každého počasí,“ vzkazují pořadatelé.

Silvestrovský hrad a kufrování KDY: neděle 31. prosince (prohlídky 10-15 hodin) KDE: hrad Šternberk ZA KOLIK: 220 Kč / děti 6–17 let 70 Kč PROČ PŘIJÍT: Program pro všechny generace. Slavnostně naladění průvodci a vyzdobený hrad, drobné občerstvení, flašinetář na hradním nádvoří. Aktivní návštěvníci se mohou zapojit do závodu v orientačním běhu Silvestrovské kufrování - tratě pro začátečníky i pokročilejší běžce, start i cíl je přímo na nádvoří hradu.

Silvestrovský běh

KDY: neděle 31. prosince (start ve 14 hodin)

KDE: Smetanovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: startovné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Již 40. ročník tradičního Silvestrovského běhu olomouckým parkem. Pohodová akce pro všechny bez ohledu na věk či kondici. Na výběr tři délky tratí (1,3 km, 2,6 km a 5,2 km), trať je možné absolvovat i na odrážedle, s kočárkem, chůzí… Start a cíl u hudebního pavilonu (fontány).

Silvestrovský běh 2022 v Olomouci, 31. 12. 2022Zdroj: Deník/Petr Pelíšek

Novoroční výstup na Bradlo

KDY: pondělí 1. ledna 2024

KDE: Start v Nové Hradečné či Libině

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční novoroční výšlap na vrchol Bradlo nedaleko Uničova. Start je libovolný z Nové Hradečné nebo z Libiny. Služba na vrcholu bude na Nový rok od 8 do 14 hodin. Na vrcholu obdrží každý účastník pamětní list, zde si může zakoupit novoroční čtyřlístek, který vyjadřuje čtyři dobré skutky: Jdi na Nový rok na výlet. Pozvi někoho ze svého okolí. Poznej kus přírody. Přispěj potřebným.

Novoroční výstup na BradloZdroj: DENÍK/Petra Pášová

Předsilvestrovský výšlap na Chlum

KDY: sobota 30. prosince, od 9.30 hodin

KDE: Hlavní náměstí, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční, v pořadí již 18. ročník Předsilvestrovského výšlapu na Chlum, pořádá Klub neorganizovaných turistů z Plumlova. Sraz a společný start pochodu je na Tyršově náměstí u sochy lva. Trasa provede účastníky okolím plumlovské přehrady. Na vrcholu Chlumu se opečou špekáčky a volným tempem se turisté přesunou na závěrečné posezení v Hotelu Zlechov. Podmínkou účasti je dobrá nálada.

Předsilvestrovský výstup na Chlum je už tradiční akcí plumlovských turistů. 30.12. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Silvestrovský běh

KDY: neděle 31. prosince, od 10 hodin

KDE: Kolářovy sady, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavit poslední den roku na čerstvém vzduchu a pohybem, to je každoroční téma běžeckých závodů v Kolářových sadech. Vypsány jsou závody ve všech věkových kategoriích. Registrace závodníků je od 9.30 hodin u dětského hřiště poblíž Jungmanovy ulice.

Silvestrovský běh v Prostějově. 31.12. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Novoroční výstup na Velký Kosíř KDY: pondělí 1. ledna 2024, od 8.30 do 15 hodin KDE: Velký Kosíř, Slatinky ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: Nejmasovější turistická akce regionu střední Moravy napíše v prvním dnu roku 2024 již své 35 pokračování. Turistický oddíl z Lutína připravil pro každého účastníka originální plakety a kalendáře s číslem pořadí, kdy se na vrchol hanáckého Mont Blancu dostali. Pod rozhlednou bude opět bohaté občerstvení v podobě guláše, svařáku či klobásek. Pro všechny, kdo si přinesou vlastní špekáčky bude k dispozici oheň. Lidi bude vítat i Kosířan. Na vrchol Velkého Kosíře mohou lidé vyrazit ze všech stran, registrace probíhá až na vrcholu.

Silvestr nanečisto

KDY: pátek 29. prosince od 20 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: velký sál 300 korun, předsálí a balkon 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Silvestr nanečisto, akce s dlouholetou tradicí, se letos koná 29. prosince od 20 hodin v Městském domě v Přerově. Posluchači se mohou opět těšit na přerovské kapely Re-VOX a Šediváci, kteří s nimi oslaví o několik dní dříve příchod nového roku. Vyhrávat bude hudba šedesátých let, zazní šlágry Pavla Nováka a dalších zpěváků.

Silvestr nanečisto v Městském domě v Přerově, 30. 12. 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Silvestr v Letním kině

KDY: neděle 31. prosince od 16 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 20 korun

PROČ PŘIJÍT: Poslední večer letošního roku bude v Letním kině patřit opět našim nejmenším. Na plátně se bude promítat film animovaný film Mumie, rovněž bude možnost se ohřát pod plynovými teplomety a vrcholem i rozloučením se starým rokem bude opět ohňostroj. Občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce. Areál bude zpřístupněn od 15.30 hodin.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK / Liba Mátlová

Novoroční výstup na Čekyňský kopec KDY: v pondělí 1. ledna 2024 od 10 do 14 hodin KDE: místo i čas podle vlastní volby každého, rovněž tak i trasa ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: Na již 32. ročník novoročního výstupu na Čekyňský kopec můžete vyrazit v první den nového roku. Akce je vhodná i pro děti a mládež (pod vedením dospělých) a rodiny s dětmi. Účastníci si vyberou trasu podle počasí a svých schopností v zimním terénu. Podle povětrnostních podmínek lze uskutečnit přísun na místo setkání pěšky, na kole, na lyžích, na koloběžce, případně i jiným způsobem. Z Předmostí je přes místo setkání vyznačena školní naučná stezka Předmostím až do pravěku (modrobílé značení). Na Čekyňském kopci bude opět možnost opékání vlastních špekáčků.

Novoroční ohňostroj a Fleret

KDY: v pondělí 1. ledna 2024 od 18 hodin

KDE: břeh řeky Bečvy, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V duchu vzpomínek na rockové hity známých kapel se ponese velkolepý novoroční ohňostroj, který budou moci sledovat prvního ledna příštího roku Přerované ze břehů řeky Bečvy. Světelná podívaná má název Drž mě za ruce a lidé si ji užijí v šest hodin večer. Po skončení ohňostroje mohou diváci přejít na poslední koncert letošního vánočního programu na náměstí, který začne v 18.30 hodin. Na pódiu na Masarykově náměstí bude koncertovat oblíbená folkrocková kapela Fleret.

Novoroční ohňostroj nad řekou Bečvou v Přerově, 1. ledna 2022Zdroj: Jan Pořízek

Otužilci se sejdou na Vlčím dole v Bludově

KDY: 31. prosince od 12 hodin

KDE: koupaliště Vlčí Důl v Bludově

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Už 10. ročník Memoriálu Jaroslava Špičky se uskuteční na Silvestra na koupališti Vlčí důl v Bludově. Otužilci se do ledové vody ponoří od 14 hodin. Doprovodný kulturní program ale začne už v pravé poledne, kdy bude hrát DJ Petr Kamlar. Během odpoledne postupně vystoupí kapely Minami, Katapult Tribute a DJ Libor Čada. O půlnoci pak nebe rozzáří ohňostroj.

Otužilecký Memoriál Jaroslava Špičky v Bludově.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Rok oslav 770 let Zábřeha zahájí novoroční koncert

KDY: pondělí 1. ledna 2024 od 16 hodin

KDE: kostel svaté Barbory v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Vstup do nového roku 2024 v Zábřeze zpříjemní slavnostní novoroční koncert v kostele svaté Barbory pořádaný při příležitosti státního svátku 1. ledna a současně jako oficiální zahájení roku oslav 770 let města. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod taktovkou Milana Plodka, sólových partů se zhostí houslistka Alžběta Kolčavová, flétnistka Veronika Kolářová a sopranistky Anna a Dorota Kolčavovy. Na sváteční setkání při hudbě naváže neformální novoroční přípitek v Bezručových sadech.