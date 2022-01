Zánik samoty Berhof KDY: pátek 7. ledna od 19 hodin KDE: Moravské divadlo Olomouc ZA KOLIK: od 160 korun do 430 korun

Přijďte se v pátek 7. ledna podívat na dramatický příběh, který vás svou pochmurnou atmosférou naprosto pohltí. Mladičká Ulrika, se společně se svým opileckým otcem, jeho německou milenkou a jeptiškou Salome stane zajatkyní vérvolfů, nacistických fanatiků, kteří se odmítají smířit s koncem druhé světové války a pádem hitlerovského režimu. Zoufalost a bezvýchodnost celé situace podtrhuje fakt, že jsou všichni zcela odříznuti od okolní civilizace a reality. Žijí totiž na samotě Berhof.

Zánik samoty Berhof v Moravském divadle OlomoucZdroj: MDO

Opera Popelka

KDY: sobota 8. ledna od 18.45

KDE: Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné 350 korun



Massenetova opera Cendrillon (Popelka) se dočkala nového anglického překladu. Ve zkrácené verzi, která trvá hodinu a půl, zpívá oslnivá mezzosopranistka Isabel Leonard titulní roli chudé dívenky, která přišla ke štěstí. Na scéně se dále objeví a oslní princ, víla kmotřička a Popelčini pěstouni. Tak neváhejte a přijďte se do kina Metropol na zbrusu novou Popelku podívat i vy!

Koncert klavírních improvizací

KDY: neděle 9. ledna od 16 hodin

KDE: Základní umělecká škola v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun

Kruh přátel hudby vás srdečně zve na koncert vynikajícího klavíristy a improvizátora Jiřího Pazoura. V unikátním koncertním programu nazvaném Géniové světové hudby v klavírních proměnách uslyšíte improvizace na téma známých skladeb od B. Smetany, A. Dvořáka, E. Griega, G. Gershwina, L. Bernsteina a dalších. V druhé části koncertu pak umělec splní některá přání posluchačů a vzniknou tak nové klavírní skladby přímo v sále před zraky publika.

PROSTĚJOVSKO

Zimní běh přes Kosíř

KDY: sobota 8. ledna, prezentace od 9 hodin, start v 11 hodin. Start dětských závodů je v průběhu závodu dospělých

KDE: IC lázně Slatinice

ZA KOLIK: startovné online 120 korun, na místě 150 korun

V sobotu 8. ledna odstartuje 43. ročník memoriálu Květoslava Křížka. Prezentace bude probíhat u Turistického informačního centra za lázněmi od 9 hodin a samotný 10kilometrový závod vypukne v 11 hodin. Připravený je i závod pro děti, který je odstupňovaný v závislosti na věku dětí.

40. ročník zimního běhu přes Kosíř, rok 2019.Zdroj: Deník / Michal Sobecký

Od rozštěpu k úsměvu

KDY: od soboty 7. ledna do 4. února

KDE: zámek Konice

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte se podívat do galerie zámku v Konicích, kde bude k vidění výstava Lenky Hatašové. Ta připravila výstavu fotografií nazvanou Od rozštěpu k úsměvu. Vernisáž se uskuteční v sobotu 7. ledna od 17 hodin.

Výstava duchů ve Zlaté bráně

KDY: až do konce ledna vždy od 9 do 17 hodin

KDE: Zlatá brána, nám. T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Galerie současného umění Prostějov pořádá v prostorách obchodního centra Zlatá brána výstavu pro rodiny s dětmi, která využívá nalezené materiály a dává jim nový život. Pokud ještě nevíte, co budete o víkendu dělat, přijďte se podívat na tuto výstavu, která potrvá až do konce ledna.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Novoroční výstup na Helfštýn

KDY: sobota 8. ledna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 20 korun

Na tradiční 44. novoroční výstup na Helfštýn můžete vyrazit už tuto sobotu 8. ledna. Během zimního výšlapu budou zpřístupněny pouze venkovní plochy hradu, a to od 8 do 16 hodin. Vstupné bude jednotné pro všechny a lidé zaplatí symbolických 20 korun.

Novoroční výstup na Helfštýn, 4. ledna 2020Zdroj: DENÍK/Kristýna Neulsová

Vysočinská zastavení

KDY: do 14. ledna, pondělí až pátek od 9 do 17 hodin

KDE: Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, Přerov



Spolek výtvarných umělců Vysočiny, který existuje již přes třicet let, představuje v Přerově výtvarná díla svých některých členů. Členy tohoto spolku byly desítky významných osobností výtvarného umění žijících na Vysočině, jen namátkou lze jmenovat například ak. malíře Josefa Kremláčka, ak. malíře Miloslava Pečínku, ak. malíře Radka Wiesnera, ak. sochaře Karla Hyliše, Jindřicha Bošku nebo Františka Dörfla. V současnosti má spolek 24 členů a snaží se prezentovat a propagovat výtvarné umění a vysočinské výtvarné umělce tvořící v různých oblastech – v oblasti grafiky, malířství, designu, umělecké fotografie, sochařství, ale i uměleckého kovářství.

Medvídci

KDY: do 13. března

KDE: Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Víte, že medvídek byl v historii první hračkou, se kterou si hráli chlapci i dívky? Vše o této dodnes oblíbené hračce se návštěvníci dozvědí na výstavě, která představuje medvídky sběratelky Svatavy Ryparové. Ta má ve své sbírce přes dva tisíce těchto roztomilých plyšáků. Nejstarší medvídek z její sbírky byl vyrobený v roce 1930.

Výstava Medvídci v Galerii Stará radnice v Hranicích.Zdroj: Jiří Necid

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Prodaná nevěsta

KDY: sobota 8. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 250 korun až 350 korun

Vesnický dohazovač Kecal, koktavý a nedospělý Vašek, citová a energická Mařenka a chytrý Jeník. Opera z reálného vesnického prostředí s bohatou melodikou a instrumentací. Smetana obdařil brilantní melodikou jednotlivé postavy i situace. Přijďte si připomenout děj Prodané nevěsty v podání Slezského divadla Opava. Představení trvá 2 hodiny 40 minut včetně přestávky, ale to přece nikoho neodradí!

Hudební podvečer

KDY: pondělí 10. ledna od 18 hodin

KDE: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova 11, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Koncertní sál hudební školy Šumperk se v pondělí 10. ledna rozezní malebnými tóny hudebních nástrojů. Od 18 hodin si přijďte poslechnout malý koncert nazvaný Hudební podvečer.

Do knihovny za pohádkou – Neposlušná kůzlátka

KDY: sobota 8. ledna od 10.30 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun

Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha, neposluchy milované. A vlk? Ten se utopí! Mééé, mééé, přijďte se podívat! Na pohádku o zlobení se můžou přijít podívat všechny děti od tří let.