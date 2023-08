Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

OLOMOUCKO

Mora Fest

KDY: pátek 18. srpna, od 13.30 hodin (otevření areálu)

KDE: parkoviště u zimního stadionu (pod schody u magistrátu)

ZA KOLIK: předprodej 200 korun/na místě 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program u olomoucké plecharény se třemi kapelami a jedním hokejovým derby. Křest dresu, autogramiáda hráčů HC Olomouc, bohaté občerstvení, atrakce pro děti. Během odpoledne a večera zahrají skupiny Omikron, Argema a Trocha klidu. V 18 hodin vypukne na ledě zimáku mač mezi domácí Morou a zlínskými Berany.

Argema.Zdroj: Tobiáš Macháček

Fesťáček na Floře

KDY: sobota 19. srpna, od 9 hodin

KDE: výstaviště Flora v Olomouci

ZA KOLIK: 390 korun online / 599 korun na místě. Děti do 2 let vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník dětského festivalu na výstavišti Flora. Těšit se můžete opět na hvězdné vystupující, nový doprovodný program, nové maskoty a plno další zábavy na jednom místě jako například: kontaktní zoo, až 15 skákacích hradů, kolotoč pro nejmenší, trampolíny, klauny, vaření s dětmi a Lukášem Neckářem, interaktivní dílny, soutěže, focení s vystupujícími. Nebude chybět ani gastrozóna. Na festivalu vystoupí Fíha Tralala, Karlo a Kvído, Kája a Bambuláček, Míša Růžičková, Paci Pac.



Program Míši Růžičkové.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Tabulák sobě

KDY: sobota 19. srpna, od 15 hodin

KDE: Park Malého prince u Kmochovy ulice v Olomouci

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pohodová sousedská slavnost Tabulák sobě v Parku Malého prince. Na příchozí čekají mimo jiné lokální dobroty k jídlu i pití, atrakce pro děti, skákací hrad, hasičská pěna, zdvižná plošina, opékání špekáčků, zpívání u ohně, basketbal s BK Redstone Olomoucko či přeměna kotelny se Street Art Festivalem.

Poslední Pohoda u Trojice

KDY: pátek 18. srpna 19 a 20.30 hodin

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Poslední ze série letních koncertů na hlavním olomouckém náměstí zve tentokrát na vystoupení Bohouše Josefa (19 hodin) a Natálie Tichánkové & 4GOOD (20.30)

Slavnost na Sv. Kopečku

KDY: sobota 19. srpna, od 9 hodin

KDE: areál baziliky na Sv. Kopečku

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné (výtěžek podpoří projekt Otevřeme zahradu na Sv. Kopečku)

PROČ PŘIJÍT: Sousedská slavnost v areálu poutní baziliky pořádaná Maticí svatokopeckou, místní farností a dalšími partnery. Nechybí hudba a výstavy, aktivity pro děti, lesní pedagogika, aktivity pro seniory a mnoho dalšího. V programu je také například divadlo pro děti, zajímavé přednášky o Islandu či poutnictví na Svatém Kopečku v 17. a 18. století nebo beseda o životě a umění s výtvarníkem Janem Jemelkou. Připraveny budou i odpolední prohlídky budovy hospice a prohlídky poutního areálu.

Svatý Kopeček.Zdroj: Deník/Michal Kovář

PROSTĚJOVSKO

Pohádkový les

KDY: sobota 19. srpna, od 13 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: dobrovolné, vstup do pohádkového lesa 40 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce pro děti i dospělé v kempu Žralok a okolních lesích. Na úvod zahraje kapela Marbo a brány pohádkového lesa se otevřou ve 13.30 hodin. Desítky stanovišť s pohádkovými bytostmi budou vítat návštěvníky až do 17 hodin. Současně bude bohatý doprovodný program v kempu. Samozřejmostí je oblíbená hasičská pěna, pohádková tombola a spousta dalších atrakcí.

Pohádkový les ve Žraloku - 17. 8. 2019Zdroj: Deník / Tomáš Kiss

Srpnová noc

KDY: sobota 19. srpna, od 18 do 24 hodin

KDE: Občerstvení U Rockyho, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun, slosovatelné vstupenky

PROČ PŘIJÍT: Populární prostějovská bigbítová kapela Kontakt rozpálí sobotní noc U Rockyho. Vedle dobré hudby v útulném areálu se mohou návštěvníci těšit i na bohaté občerstvení a zajímavé tekuté ceny v tombole.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Grand Prix Prostějov

KDY: pátek 18. a sobota 19. srpna, od 15 hodin

KDE: Velodrom v Prostějově

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Tradiční mezinárodní cyklistické závody Grand Prix Prostějov a Memoriál Otmara Malečka nabídnou neopakovatelné zážitky v parádní atmosféře. Hvězdy světové i tuzemské dráhové cyklistiky, olympijští medailisté a bohatý doprovodný program, budou bavit dva dny na prostějovském velodromu. 24. ročník největší cyklistické akce na území republiky vyvrcholí sobotním podvečerním závodem v madisonu dvojic.

GP ProstějovZdroj: Jiří Kincl

Zámek Open Air

KDY: sobota 19. srpna, od 16 hodin

KDE: Nádvoří zámku, Prostějov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Nášup energické elektronické hudby v podání vyhlášených mixérů Chrise Sandlera nebo GJ Trávy rozpálí prostějovský zámek. Unikátní akce s mnoha dalšími hudebními hosty bude pokračovat od půlnoci divokou after párty v Družbě. Na nádvoří zámku se bude hrát do půlnoci.

PŘEROVSKO A HRANICKO

LiThr a Country míza

KDY: pátek 18. srpna od 18 hodin

KDE: Loděnice, Autokemp Hospůdka U Prospati, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hned ze dvou hudebních večerů si můžete vybrat v pátek Hranicích. Na Loděnici vystoupí od 18 hodin folková kapela hranické folkové duo LiThr, hrající především převzatou hudbu folkovou a folk-rockovou a také vlastní instrumentální tvorbu. Tvoří jej dva mladí muzikanti David Križan a Vojtěch Miloš. Oba se aktivně věnují hudbě již od šesti let věku a působí i v jiných kapelách a v pěveckých sborech. V Hospůdce u propasti v hranickém autokempu vystoupí kapela Country míza také od 18 hodin. V Hospůdce u propasti hraje živá hudba k poslechu i tanci každý pátek. Těšit se můžete také na grilování, zmrzlinu a jiné dobroty.

Onemanshow – The Movie

KDY: sobota 19. srpna od 21 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Kazmovu show ve filmu promítne hranické letní kino tuto sobotu v Letním kině v Hranicích. Jak už to tak u projektů Kamila Bartoška alias Kazmy bývá, vše je zahaleno tajemstvím a detailů je k dispozici minimum. Jedná se o přísně utajovaný projekt, na kterém Kazma a jeho tým pracovali přes 4 roky. Unikátní film mění dosud zaběhnutá pravidla kinematografie a jako jediný na světě bere diváky za hranice filmového plátna do opravdové reality. Prodej vstupenek je v předprodeji v TIC Hranice nebo hodinu před představením na pokladně letního kina.



Předpreméra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie na Chodově.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Zahrada gurmánů

KDY: sobota 19. srpna od 11.30 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Dřevohostice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Na festival jídla a zábavy můžete v sobotu zavítat do Zámecké zahrady v Dřevohosticích. Ochutnat můžete kuchyni vítězky pekařské a cukrářské soutěže Martinu, ochutnat dobroty ze šnečí farmy, vařit, péct i smažit budou i místní spolky a zástupci okolních obcí. Těšit se můžete na barmanskou show a chybět nebude ani vinný sklípek. Na návštěvníky čeká také vystoupení bubeníků Kubuku, brazil show, Latino band, Bolek s kytarou a připraveny budou také atrakce pro děti.

Vítězka soutěže Peče celá země Martina Kynstlerová bydlí v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Slavnostní zahájení Kovářského fóra

KDY: sobota 19. srpna od 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné (2 dospělí + max. 3 děti) 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 35. ročník tradiční akce, během které vytvoří kovářský tým Lukáše Kučery před zraky návštěvníků unikátní dílo, bude slavnostně zahájen už tuto sobotu od 18 hodin. Večer zakončí koncert. Mistry černého řemesla mohou návštěvníci vidět v rámci vstupu do hradu, a to v historické hradní kovárně na třetím nádvoří, a to od neděle 20 do pátku 25. srpna mimo pondělí. Finální výtvor se stane součástí sbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýna, která již čítá více než 1300 exponátů.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Deep Purple a Guns N' Roses

KDY: pátek 18. srpna od 19 hodin

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

PROČ PŘIJÍT: Šumperský Pavlínin dvůr již popatnáctév pátek rockové tóny českých revivalových skupin. Letos se na pódiu představí revivaly kapel Deep Purple, Guns N' Roses a Wanastowi Vjecy. „Revival Invaze patří každý rok k tradičním akcím, které v Pavlínině dvoře pořádáme. Pravidelně se snažíme důsledně vybírat ty revivaly, které splňují určité kvality, a mohou tak kromě vizuálního prožitku publiku nabídnout i zážitek hudební,“ říká dramaturg Domu kultury v Šumperku Ondřej Procházka.

Netopýří noc

KDY: pátek 18. srpna od 18 hodin

KDE: jeskyně Na Špičáku u Supíkovic

ZA KOLIK: plné vstupné: 160 korun, snížené (studenti do 26 let a senioři 65+): 130 korun, dětské (3-15 let): 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Jak se váží nebo měří netopýři? Zájemci o odpovědi nejen na tyto otázky mohou v pátek zamířit do jeskyně Na Špičáku na Jesenicku. Startuje se v 18 hodin herní hodinkou pro nejmenší. Děti čeká několik zábavných disciplín. Netopýry budou například malovat, sestaví jim jídelníček a pak je uloží i ke spánku. U jednoho stanoviště si zahrají i na jeskyňáře. V 19.30 začne odborná část. Vedle základních informací o letounech, jejich druzích, stavbě těla nebo složení potravy popíše Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR návštěvníkům i metody výzkumu nočních tvorů. Asi po hodině zamíří účastníci do podzemí, na individuální prohlídku jeskyně. Nebude ale s výkladem. „Na druhé straně však bude oproti těm běžným o něco dobrodružnější. Elektrické osvětlení totiž necháme spát. Doporučujeme proto, aby si návštěvníci donesli baterky,“ láká k návštěvě vedoucí jeskyní Andrea Švubová. Po návratu z labyrintu bude následovat přednáška okořeněná ukázkami odchycených netopýrů.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Redakce

9. Fair play rallye veteránů na Šumpersku

KDY: sobota 19. srpna od 8 hodin

KDE: start Muzeum silnic Vikýřovice, trasa vede po celém Šumpersku

ZA KOLIK: vklad do soutěže pro majitele veteránů: vozidlo do roku 1945 za 300 korun, od roku 1945 za 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Už devátý ročník závodu veteránů Fair play rallye se koná o víkendu na Šumpersku. Milovníci historických aut budou mít možnost vidět nablýskané stroje na mnoha místech okresu. V sobotu od 8 hodin ráno budou veteráni vystaveni v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. V 10 hodin vyrazí na trasu první účastníci závodu, na které čekají vědomostní a zábavné úkoly. Trasa má dvě etapy. Cíl první je v Leštině na Zábřežsku, druhá etapa odstartuje kolem 14. hodiny a účastníky zavede i do vojenského muzea známého sběratele armádní techniky Vladimíra Léhara za Zvole. Závod pak skončí v Janoušově v rekreačním středisku.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Radka Doležalová

Hasiči z Dolních Studének oslaví 130. výročí sboru

KDY: sobota 19. srpna od 14 hodin

KDE: kulturní areál v Dolních Studénkách

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Dobrovolní hasiči z Dolních Studének si o víkendu připomenou důležité výročí: 130 let od založení sboru. Program oslav odstartuje ve 14 hodin slavnostním průvodem obcí z kulturního areálu a uctěním památky zesnulých na místním hřbitově. Od 15 hodin se příchozí v kulturním areálu mohou těšit na ukázky techniky profesionálních hasičů ze Šumperka i místního dobrovolného sboru a v akci se předvedou dolnostudénští mladí hasiči. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba KMČ Dolní Studénky. Od osmi večer si pak přijdou na své milovníci tvrdší muziky, kterým zahrají kapely Snaefell a Atom rock.