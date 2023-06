Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

OLOMOUCKO

Bílý kámen

KDY: sobota 17. června, 7-16 hodin

KDE: vojenský prostor Libavá

ZA KOLIK: účastnický poplatek 100 Kč (platí se na vstupu), děti do 10 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hojně navštěvovaná cykloturistická akce letos v netradičním červnovém termínu. Možnost projet a projít si jindy nepřístupné části vojenského prostoru Libavá. Vstup možný na desítce míst: Mrsklesy, Hlubočky, na Smilovském mlýně, v Městě Libavá, Staré Vodě, Nových Oldřůvkách, nad obcí Luboměř pod Strážnou, na Zeleném kříži, v Kozlově, nad obcí Velký Újezd a Daskabát.

Akce Bílý kámen ve Vojenském prostoru Libavá. 28. srpna 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Litovelská jízda

KDY: sobota 17. června od 10 hodin

KDE: areál pivovaru v Litovli

ZA KOLIK: Vstup na festival zdarma. Startovné cyklojízda: v den závodu: 200 korun za osobu

PROČ PŘIJÍT: Další ročník populární projížďky na kolech Litovelským Pomoravím, nově i s „pádlo jízdou“ na lodích. K tomu hudební festival v areálu litovelského pivovaru. Zahrají Tom Artway, Krápník, Penzistor a Walda Gang. Start pádlo jízdy v 10 hodin, cyklojízdy ve 12 hodin. Začátek festivalu od 14.30 hodin.



Přerovská skupina Penzistor.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková Uvírová

Rocková Horka

KDY: sobota 17. června od 15 hodin

KDE: venkovní areál Sokola, Horka nad Moravou,

ZA KOLIK: 350 korun v předprodeji, 450 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Pořádná rocková jízda zve mimo jiné na kapelu Votchi, revival Iron Maiden, newyorskou klubovou legendu Adama Bomba či slovenskou QueenManii. Vrchol večera pak obstará fenomenální baskytarista Marco Mendoza, člen superskupin Whitesnake, Thin Lizzy či The Dead Daisies. Areál se otevře už ve 14 hodin.

Sportovní den a charitativní exhibice v Holici

KDY: sobota 17. června od 10 hodin, zápas Kopačky pomáhají od 16 hodin

KDE: areál 1.HFK v Olomouci-Holici

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Dětský sportovní den ve fotbalovém areálu v Holici, spousta zábavy pro celou rodinu, soutěže, skákací hrad, trampolína či malování na obličej. Finále celého programu je Charitativní zápas Kopačky pomáhají, kdy se na hřišti utkají fotbalové osobnosti - mezi nimi například Roman Hubník, Tomáš Chorý, Michal Vepřek, Jakub Plšek, Šimon Falta či Zdeněk Zlámal a také účastníci televizní soutěže Survivor Christian Nathan, Kristian Kundrata, Martin Konečný či Martin „Kulhy“ Kulhánek.



Ilustrační foto.Zdroj: Karolína Heptnerová

Hanácký skanzen plný folkloru a řemeslníků

KDY: sobota 17. června, 10-17 hodin

KDE: Hanácké muzeum v přírodě Příkazy

ZA KOLIK: dospělí 130 korun, děti (6-15) 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Akcí s názvem „Národní muzeum v přírodě vás zve“ ožije skanzen v Příkazech. Celodenního programu se zúčastní více než stovka účinkujících a řemeslníků. Ukázky dvou desítek řemesel, soutěže a hry pro děti, ochutnávky a prodej regionálních produktů, komentované prohlídky. Slavnostní zahájení výstavy Zranitelné stavební dědictví. Mezi 10. a 17. hodinou na hlavním pódiu a na malé scéně vystoupí sedm folklorních souborů.

Ukázka starodávného způsobu výmlatu obilí v Příkazech, 10. 8. 2019Zdroj: Deník / František Berger

Hodové slavnosti v Hlubočkách

KDY: pátek 16. - neděle 18. června

KDE: Hlubočky, program v okolí kostela ve Vsi, koncert Fleret amfiteátr Na Letním

ZA KOLIK: program Hodových slavností zdarma. Koncert Fleret 300 korun v předprodeji / 400 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Letos obnovenou hodovou tradici v Hlubočkách zahájí páteční koncert Fleretu a Zuzany Šulákové (v 19h). Od pátku do neděle budou v okolí kostela v provozu pouťové atrakce a bobová dráha. V neděli hodová slavnost s žehnáním medu v okolí kostela Božského Srdce Páně v Hlubočkách - Ves. Program pro děti, od 14 h vystoupení folklorních souborů z Velké Bystřice a Vsetína, farmářské trhy, soutěž o nejlepší med. Neděli završí koncert skupiny Good Work (od 17 hodin).



Flereti.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Lucie Bílá v zahradě

KDY: pátek 16. června, od 20 hodin

KDE: Zahrada Městského klubu, Uničov

ZA KOLIK: 590 korun v předprodeji / 650 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní ročník Uničovského kulturního léta zahájí držitelka 21 Zlatých slavíků Lucie Bílá. Ve dvouhodinovém koncertu ji doprovodí Petr Malásek se svou skupinou.

Lucie Bílá.Zdroj: Deník

PROSTĚJOVSKO

Legendy se vrací

KDY: pátek 16. června, od 18 hodin

KDE: Zámecký park, Konice

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Další ročník vzpomínkového koncertu v Zámeckém parku v Konici. Postupně se představí šestice kapel, které rozdávaly radost na sklonku minulého století v čele s legendárními Calibos a Marasd.

Legendární kapela Marasd z Konice slavila 30 let se stovkami svých fanoušků. 10.9. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

To se nevrátí

KDY: sobota 17. června, od 19 hodin

KDE: U Rockyho, Prostějov

ZA KOLIK: 120 předprodej, 150 na místě

PROČ PŘIJÍT: Legendární prostějovská kapela Keks zahraje k tanci i poslechu. Fanoušci se mohou těšit na známé hity a setkání s původními členy i dalšími, kteří s kapelou prožili několik desetiletí. Vstupenky jsou slosovatelné, 1. cena sud piva.



Známý prostějovský hudebník Roman Pytlík Doležel roztančil desítky lidí v zahradní restauraci U Rockyho. 4.6. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zažít větrníky na vlastní kůži

KDY: sobota 17. června, od 10 do 16 hodin

KDE: Větrná elektrárna v Drahanech

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Provozovatelé otevřou brány větrných elektráren. Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si technologii v přízemí interiéru a promluvit si s odborníky. Na akci není potřeba registrace. Akce se koná v rámci globálního Dne větrné energie, který v Česku slavíme již od roku 2006.

Větrná elektrárna v DrahanechZdroj: Deník / Karel Rozehnal

Dobrofest

KDY: sobota 17. června, od 13 hodin

KDE: park v Dobrochově

ZA KOLIK: 100 korun, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival dobré hudby a přátelské atmosféry nabídne vystoupúení osmi kapel. Postupně se přerdstaví STS Chvojkovice Brod, Jamtour, The Log, Strejda Bábek Band, Prolom, Poslední kovbpoj, Korki a Hard.



Sobotní Květnová noc s kapelami Waťák - Kabát revival a Hard, bavila stovky lidí. 27.5. 2023Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Vrahovický bicykl

KDY: sobota 17. června, strat od 8 do 10 hodin

KDE: Hostinec U Lípy, Vrahovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 8. ročník oblíbené cyklo vyjížďky po střední Hané. Zdatnější cyklisté vyrazí na trasu přes Grygov a Lobodice zpět přes Klenovice na Hané a Skalku. Kratší trasa pro méně zdatnější a děti je vedena z Vrahovic do Skalky a zpět. V cíli budou připraveny speciality z grilu a chlazené nápoje.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Švédský stůl a Love You Truly

KDY: sobota 17. června, od 19 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Zámek Plumlov a Divadlo Point zvou na večerní divadelní dvojprogram. První hrou je komedie Davida Drábka, která sleduje slibně se rozvíjející vztah mezi rytířem z venkova. Jednohubkou a delikátní špičkou, do které zasahuje uzený losos. Následuje psychologické drama, nebo absurdní fraška? Pro Sáru a Maxe není nucená karanténa žádný problém. Oba si konečně plní své sny.



Zámek PlumlovZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Hudecká muzika Franty Kopeckého

KDY: pátek 16. června od 18 hodin

KDE: Loděnice, Hranic

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Večer s lidovkami v podání kapely Hudecká muzika Franty Kopeckého si můžete užít už tento v pátek 1na Loděnici Hranice. Už potřetí přijala pozvání do příjemného prostředí hranické Loděnice tato čtyřčlenná lidová kapela v obsazení dvoje housle, viola/heligonka, kontrabas, se širokým folklorním záběrem a s dvacetiletou historií. Repertoár tvoří především zpívané valašské a moravské polky, valčíky, zpívané i poslechové slovenské a moravské čardáše, hrají ovšem i písně z Čech, zlidovělé autorské polky a tanga (Škoda lásky apod.) či staropražské písničky, které doplní kouzelným zvukem heligonky.

Hudecká muzika Franty Kopeckého.Zdroj: www.hudeckamuzika.cz

Laguna mini Fest

KDY: pátek 16. června od 18 hodin

KDE: restaurace Laguna, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Živá hudba, pivo a sluníčko v příjemném prostředí přerovské Laguny, přesně to čeká návštěvníky už teto pátek. Vystoupí skupiny Milenium, Green Day bros, Jungling JAY.

Sobota na zámku

KDY: sobota 17. června od 10 do 18 hodin

KDE: Zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den plný zážitků se uskuteční v sobotu 17. června na zámku v Hustopečích nad Bečvou. Čekají vás kolotoče a pouťové stánky, dílničky a pohybové aktivity pro děti, výstava filmové a fotografické techniky, promítání pohádky Největší dar po setmění a mnoho dalšího. Vstup do prostor zámku a zámeckého parku zdarma. Platí se jednotlivé atrakce, materiál pro dílny, vstupné do letního kina. Součástí sobotního programu na zámku v Hustopečích nad Bečvou bude také prodej antikvariátních knih od 10 do 18 hodin. K mání budou knihy, gramodesky, CD, DVD a další skvosty za pár korun. Káva, pivo, limonáda k tomu.

Víkend na zámku v Hustopečích nad Bečvou 2022.Zdroj: Petr Drozd

Helfštýnské ateliéry

KDY: sobota 17. června od 10 do 17 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělý 200 korun, student, žák ZŠ, senior 100 korun, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka profesí Muzea Komenského v Přerově bude k vidění v sobotu na středověkém hradě Helfštýn. Těšit se můžete na řadu stanovišť rozmístěných po celém hradě, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte, co obnáší například práce archeologa, ale i tradiční kovářské řemeslo. Zábavné rukodělné činnosti budou na dospělé i děti čekat ve výtvarném ateliéru i v dílnách. Celý den bude v provozu historická hradní kovárna na třetím nádvoří. Během akce vystoupí také kapela Živo. K tradičním prvkům Ateliérů patří také hradní antikvariát, kde můžete nakoupit zajímavé tituly za příznivé ceny.



Středověký hrad Helfštýn na Přerovsku.Zdroj: Katarína Andršová

Benefice zaHranice

KDY: sobota 17. června od 12 hodin do půlnoci

KDE: Sady Čs. Legií (park), Hranice

ZA KOLIK: na místě 600 korun, 100 korun děti a 200 korun dospělí (pouze na dětské odpoledne)

PROČ PŘIJÍT: Letošní již 3. ročník akce Benefice zaHranice se přesouvá do sadů Československých legií v Hranicích. Harmonogram události je rozdělen na odpoledne pro děti s dětskými animátory Čiperkové a Deni a Teri, opičí dráhou nebo různými hrami agentury Pohlídáme a workshopy jazykové školy pro děti Helen Doron. Večer pak program doplní kapely Horkýže Slíže, zakázanÝovoce, Red Hot Chilli Peppers Revival, Gentlemen’s Club a Cirkus Láskohrad.

Hranická kapela Gentlemen´s ClubZdroj: Deník/Liba Mátlová

Letní slavnost

KDY: sobota 17. června od 14 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční letní slavnost pro děti se uskuteční tuto zahradě Galerie M+M. Připraveny budou hry a legrácky všeho druhu. Vystoupí taneční skupina ze Základní umělecké školy Hranice, Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Petry Šeinerové, pěvecký sbor Cantabile a děti z Dětského domova Hranice. K vidění bude přehlídka modelů autíček a letadel. Za příznivého počasí se akce bude konat na zahradě galerie M+M, za nepříznivého počasí uvnitř galerie. Slavnost pořádá s galerií M+M Společenský klub Panenka Hranice. Letos se koná již čtrnáctý ročník této tradiční akce pro děti.



Zahradní slavnost 2022 v Galerii M+M.Zdroj: Jiří Necid

Vzpomínka na oběti masakru na Švédských šancích

KDY: neděle 18. června od 13 hodin

KDE: Městský hřbitov, Švédské šance, kostel svatého Vavřince, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Připomínka tragické události z roku 1945 se uskuteční už tuto sobotu. Ve 13 hodin se koná pietní akt na Městském hřbitově Přerov, ve 14 hodin je společná modlitba na Švédských šancích, v 16 hodin je na programu přivítání nových zvonů a koncert Kateřiny a Petra Stojanových v kostele svatého Vavřince v Přerově.

V Přerově si v sobotu 18. června 2022 připomněli poválečnou tragédii - masakr na Švédských šancích. Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Loštické slavnosti hudby a tvarůžků

KDY: sobota 17. června od 8 hodin

KDE: sportovní areál TJ Slavoj Loštice

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, děti od 3 do 15 let 50 korun, studenti a senioři od 65 let za 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Letošní ročník Loštických slavností hudby a tvarůžků bude součástí oslav 670 let od založení města. Na místním hřišti čeká na návštěvníky pestrý program. Už v osm hodin vás přivítá country kapela Kamarádi a o hodinu později se uskuteční bohoslužba. Od 10 hodin se dopoledne ponese v lidové tónu s Loštickou veselkou a Moravskými muzikanty. V poledne zahraje pro děti pohádku Divadlo Mrak a následovat bude koncert dětí z loštické základní umělecké školy a mateřské školy. Od 14 hodin se otevře Tvarůžkové království! Chybět nebudou královské soutěže a ceremonie. Na ty naváže další bohatý kulturní program, v němž vystoupí Jiří Valenta & Blastery, Dana Chytilová se šansony Hany Hegerové, kapely Zastodeset, Old Premier, cover band legendárního Katapultu nebo Premier. Návštěvníci slavností mohou také zdarma v rámci vstupenky zavítat do Muzea olomouckých tvarůžků nebo do loštické synagogy. Chybět samozřejmě nemůže bohaté občerstvení s pestrým výběrem masových pochoutek i jídel z unikátního voňavého zrajícího sýra.

Ilustrační fotoZdroj: Zdroj: MmOl

Dny Javornicka – městské slavnosti

KDY: pátek 16. června od 18 hodin, sobota 17. června od 8 hodin

KDE: Javorník – velký sál Městského kulturního střediska, náměstí Svobody, sportovní hala, střelnice

ZA KOLIK: v pátek 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě, sobota zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program městských slavností v Javorníku zahájí už v pátek od 18 hodin muzikální pohádka Divadla Moravia z Vápenné Tajemství staré bambitky. Hlavní program se koná v sobotu a začne sportovně. Od osmi ráno se bude konat už 49. ročník loveckého kola v brokové střelbě a o hodinu později začne mezinárodní basketbalový turnaj mládeže. Samotné oslavy začnou v půl jedné odpoledne fanfárami žáků místní „zušky“. Následovat budou taneční, hudební i dětská vystoupení dětí z místní školky, tanečního souboru Free Dance Javorník, kapel Chvilka volna, Cimbálové muziky Milana Broučka nebo Stanislava Hojgra s kapelou či taneční školy Yesdance Jeseník. Večer se můžete těšit na legendu české hudební scény Petru Janů s kapelou Amsterdam, které bude dělat předskokany revival Divokého Billa. Ve 23 hodin oblohu rozzáří ohňostroj, po kterém bude následovat afterparty a DJem Štěpánem Horákem. Pro děti budou připraveny atrakce nebo malování na obličej.



Město Javorník. Náměstí a zámek Jánský VrchZdroj: Deník / Petr Krňávek

Kostel svaté Barbory v Zábřehu rozezní varhany

KDY: neděle 18. června od 16 hodin

KDE: kostel svaté Barbory v Zábřehu

ZA KOLIK: 120 korun v předprodeji, 150 korun v den akce

PROČ PŘIJÍT: Koncert přední české varhanice a neúnavné propagátorky české hudby v zahraničí, která účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, v Rusku a v USA. Hana Bartošová je dlouholetou uměleckou ředitelkou mezinárodního Brněnského varhanního festivalu. K dosavadním vrcholům její umělecké činnosti patří koncert na varhanním festivalu v italském městě Sant'Elpidio a Mare pod záštitou Ennia Morriconeho. Se sólovým recitálem vystoupila také na festivalu ke 150. výročí vysvěcení kostela sv. Václava ve Spillville v USA. Dokonalý prožitek zajistí návštěvníkům snímání hry na varhany a následná projekce na plátno.

Festival Hudba bez hranic s Davidem Kollerem

KDY: sobota 17. a neděle 18. června

KDE: Dolní Studénky, Šumperk

ZA KOLIK: sobota zdarma, neděle 390 Kč v předprodeji, 490 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival odstartuje v sobotu od 9:15 hod. průvodem ulicemi Šumperka od pošty po Hlavní třídě do parku u Sovy. Tady následně vystoupí Dechový orchestr mladých z Roudnice nad Labem a Orchestra di Fiati Arcobaleno Trieste z Itálie spolu s mažoretkami Danima Zábřeh. Na Točáku ve stejnou dobu zahraje Slašťanská kapela ze Slovenska a polský soubor Orkiestra z Lowkowic, s nimiž vystoupí mažoretky z Rudy nad Moravou.

Odpoledne se program přesune do kulturního areálu v Dolních Studénkách, kde se představí všechny jmenované soubory od 14:30 do 19:40 hodin znovu. Následovat bude společenský večer s koncertem filmové hudby v podání Dechového orchestru Zábřeh s vokálními sólisty a sborem doplněný videoprojekcí. Celý den pak uzavře ohňostroj.

V neděli v Dolních Studénkách se mohou návštěvníci od 17 hodin těšit na kapelu Vlny a od 18:30 pak na hlavní hvězdu festivalu – zpěváka Davida Kollera.



David KollerZdroj: Filip Čermák

Mikulov baví Šumperk

KDY: pátek 16. června od 18 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Partnerské město Mikulov bude opět bavit Šumperk a na své si přijdou zejména milovníci dobrého vína a muziky. Pracovníci Mikulovské rozvojové přivezou více než sto padesát vzorků toho nejlepšího, co se v mikulovské vinařské podoblasti v posledních letech urodilo. O hudební doprovod se postará mikulovská cimbálovka Klaret. Vstupenky, zahrnující neomezenou degustaci vín do vyčerpání zásob, budou v prodeji pouze na místě za 250 korun. Návštěvníci si mohou donést vlastní skleničku, případně si na místě koupit za 50 korun pohárek s logem města Mikulova.

Ochutnávka vína. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal Bílek