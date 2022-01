Na romantickou komedii, která lidsky dojímá i baví, se Simonou Stašovou, Ladislavem Frejem v hlavních rolích, můžete vyrazit tento pátek. V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát.

Burger pop up

KDY: pátek 14. ledna od 17 hodin, sobota 15. a neděle 16. ledna od 13 hodin

KDE: And The Story Begins, Denisova 61, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Ve dnech 14. ledna až 16. ledna proběhne v kavárně And The Story Begins burgerový pop-up, na kterém bude k ochutnání ten nejlepší výběr od místních kuchařů. Těšit se můžeme na tři druhy burgrů pro vegatariány i masožravce. Startuje se v pátek v 17 hodin. Burgery se servírují po celý víkend, a to vždy po snídaních od 13 hodin. K příjemné atmošce přispěje i sobotní DJ's hip hopový set Chosse Rodriguez & DJ Boombap, takže se je na co těšit!

Den otevřených dveří Univerzity Palackého

KDY: sobota 15. ledna od 8 do 14 hodin

KDE: online: https://www.univerzitnimesto.cz/dod

ZA KOLIK: zdarma

Univerzita Palackého se v sobotu 15. ledna představí zájemcům o studium v rámci online dne otevřených dveří. Zapojí se do něj všech osm fakult nejstarší moravské univerzity. Pro návštěvníky připravily fakulty zajímavý online program s řadou novinek. Zájemci se na online dnu otevřených dveří seznámí nejen s podmínkami přijetí či průběhem studia, ale i s vyučujícími a studenty…

Zazpívejte si s Honzou pohádkové písničky

KDY: neděle 16. ledna od 10.30 hodin

KDE: Moravská filharmonie Olomouc, Horní náměstí 23

ZA KOLIK: 100 korun



Nedělní dopoledne 16. ledna bude patřit dětem, které spolu s pohádkovým Honzou prožijí dobrodružnou cestu po cizích krajích. Na koncertě moderovaném Janem Šprynarem vystoupí v rolích sólistů děti filharmoniků a žáci ZUŠ Žerotín.

PROSTĚJOVSKO

Po stopách předků

KDY: čtvrtek 13. ledna od 16 hodin

KDE: Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

ZA KOLIK: 20 korun

Kde máme kořeny? Odkud pochází naše rodina? To jsou otázky, na které bychom rádi znali odpovědi. Genealogie neboli hledání předků je v posledních letech oblíbeným koníčkem. Martin Kašpar, genealog a kronikář obce Těšetice objasní, co vše je potřeba při vlastním bádání vědět a jak na to.

Karbon, pozdrav z prvohor

KDY: až do 23. ledna

KDE: Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

ZA KOLIK: zdarma



Návštěvníci se ponoří do šera kamenouhelných pralesů pod koruny rostlinných obrů, seznámí se například s obrovskou pravážkou Meganeurou a poznají také bizarní obyvatele močálů a tůní, obojživelníky, kteří dokázali vystoupit na souš a v průběhu karbonu ovládli celou Zemi. Nepromarněte šanci a přijďte se na výstavu podívat.

Beseda o pranostikách

KDY: čtvrtek 13. ledna od 17 hodin

KDE: Knihovna pro děti a mládež, Vápenice 9, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Zajímá vás, jak probíhají besedy? Městská knihovna v Prostějově připravila ukázkovou sérii. Pátá beseda je na téma Pranostiky a je vhodná pro celý první stupeň ZŠ. Beseda je určena pro děti do 12 let, ale pokud máte rádi pranostiky, tak se sem určitě přijďte ve čtvrtek podívat.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Josef Divín – Zahrada

KDY: do neděle 23. ledna

KDE: výstavní galerie Synagoga, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Výstava děl sklářského výtvarníka z Valašského Meziříčí. Josef Divín pomocí různých technologií zpracování skla – foukání a ručního tvarování na huti, natavováním kovových fólií, leháním, broušením, rytím a dalšími, zpracovává náměty převzaté často z krajiny a architektury. Ve skleněných objektech a obrazech zaznamenává nejen žhavou prchavost chvíle jejich vzniku, ale také osobní pocity z různých míst, které ho ovlivnily. Se zneklidňující emocionalitou dodává svými abstraktními uměleckými díly svědectví o vlastním osobitém vnímání skutečnosti. Již 12 let se zabývá natavováním stříbrných folií na sklo. Svou tvorbu prezentoval od roku 2000 na 30 samostatných výstavách a 160 ti společných se účastnil. Jeho práce je zastoupena v tuzemských i zahraničních sbírkách, například v Itálii, na Slovensku, ve Francie, v Německu, Belgii, Dánsku, Polsku, Bulharsku, Holandsku a USA.

Spider-Man: Bez domova

KDY: sobota 15. ledna od 20 hodin

KDE: Kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 140 korun



Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.



Památník jednoty bratrské

KDY: do konce roku

KDE: Na Marku, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Unikátní venkovní expozice je postavena na místě, kde archeologové v letech 2012 a 2013 odkryli pozůstatky základů bratrského domu se školou. Tvar památníku respektuje zachovalý půdorys. K vidění tu jsou schémata, texty a kopie nalezených artefaktů v prosklených vitrínách. Součástí expozice je i historický model tohoto místa, jenž v 16. a na počátku 17. století bývalo významným sídlem jednoty bratrské, a herní prvek pro děti. Nejcennějším exponátem je však odkrytá historická cesta, z níž byl přístup do školy. Po této cestě, po které se před několika staletími prokazatelně procházeli také Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav, se nyní mohou projít i současní turisté. Památník je otevřen celoročně, vstupné je zdarma.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

The man behind Freddie Mercury Peter Freestone

KDY: pátek 14. ledna od 19.30 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 350 korun, v den konání akce 400 korun

Koncertní talkshow plná dechberoucích historek a zajímavých informací z období počátku spolupráce Petera Freestona s kapelou Queen a Freddiem Mercurym. Co z počátku vypadalo jen jako byznys, se postupem let proměnilo v hluboké přátelství. A na to vše bude vzpomínat osobní asistent legendárního zpěváka. Přijďte si to poslechnout taky!

Malování s Aptákem

KDY: pátek 14. ledna od 16.30 do 20 hodin

KDE: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

ZA KOLIK: 740 korun



Pokud máte rádi baletky, květiny nebo pávy, pak určitě dorazte. Jednu šablonu se bude malovat pomocí akvarelové techniky, druhá pomocí akrylové. Budeme si hrát nejen s novinkovými šablonami, ale i razítky a hybridními barvami a zkusíme Duo šablonky doplnit i klasickými z nabídky Aladine!

Ptačí svět Kolumbie

KDY: do pátku 14. ledna

KDE: pěší zóna v Šumperku u divadla

ZA KOLIK: zdarma

Už jen tento pátek je naposledy k vidění výstava UNIBIRDS. Kolumbie se může pochlubit největší rozmanitostí ptačí říše na světě. Žije tam totiž více než 1920 druhů ptáků. Prohlídka této instalace probíhá prostřednictvím aplikace ARTIVIVE. Stačí na telefon naskenovat QR kód každé instalace. Tak neváhejte a pokud nemáte ještě program na páteční večer, určitě se stavte!

Strýček Váňa

KDY: sobota 15. ledna od 18.30 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 220 - 260 korun



Ivan miluje Jelenu. Soňa miluje Michaila, Ale Michail také miluje Jelenu. Jenže Jelena je vdaná za Alexandra. Alexandr miluje jen sám sebe. A nadto je otcem Soni. A švagrem Ivana. Přitom Jelena není matkou Soni ani sestrou Ivana. To je zmatek, viďte… A kolem neúprosně plyne život… Jedna z nejslavnějších her Antona Pavloviče Čechova už více než sto let přitahuje divadelní tvůrce, kterým se neustále vyjevují nové a nové odstíny tragikomického textu o čtyřech dějstvích. Je naše práce zbytečná, anebo jednoduše musí být? A dočkáme se někdy uznání za své činy? Tyto a mnohé další otázky se pokusí zodpovědět historicky vůbec první šumperská adaptace Strýčka Váni.

BESKYDY

Ledové sochy na Pustevnách

KDY: od soboty 15. do 30. ledna

KDE: Pustevny

Ani letos nebude na Pustevnách chybět vyhledávaná atrakce - Ledové sochy! Ty jsou zajišťovány ve spolupráci s těmi nejlepšími sochaři a řezbáři. Beskydská "metropole" se tak opět stane jedním z nejrušnějších českých horských oblastí. Letošní krásné vesmírné a hvězdné téma vyroste pod rukama významných sochařů a řezbářů. O tuto oblíbenou třpytivě ledovou výstavu se zajistí tým zkušených mistrů složený z Mariana Maršálka, Igora Kučery, Filipa Lyska, Václava Lemona, Alberta Šimráka, Romana Mikuše a Ondřeje Procházky. Jsou opravdovými profesionály v oboru, kteří se mohou pyšnit několika vítězstvími na mezinárodních ledových soutěžích, účastí v zahraniční jako je USA, Polsko či Německo. Ale především přinesou stejnou ledovou krásu, jakou se chlubí ledové sochy v Tatrách na Hrebienoku.

