Lampionový průvod na oslavu Dne vzniku samostatného československého státu se uskuteční v pátek 28. října. Začne se v 10 hodin pietním aktem na Žižkově náměstí u pomníku T. G. Masaryka. V 16 hodin zahraje The People - orchestr hrající širokou paletu žánrů od taneční hudby třicátých let přes rock’n roll, funk, pop, až po současné hity, v 17.30 nastoupí Vojenská hudba Olomouc - orchestr Armády ČR posádky Olomouc a v 18 hodin začne samotný průvod na Horním náměstí a pokračovat bude přes Dolní náměstí, Kateřinskou, Michalské stromořadí, Bezručovy sady až ke Korunní pevnůstce, kde se průvod zakončí pořádným ohňostrojem.

Program

10:00 - Žižkovo náměstí: Pietní akt - kladení věnců k pomníku TGM

16:00 - Horní náměstí: The People - orchestr hrající širokou paletu žánrů od taneční hudby třicátých let přes rock’n roll, funk, pop, až po současné hity

17:30 - Horní náměstí: Vojenská hudba Olomouc - orchestr Armády ČR posádky Olomouc

18:00 Lampionový průvod: Horní náměstí - Dolní náměstí - Kateřinská - Michalské stromořadí - Bezručovy sady - Korunní pevnůstka

18:20 - Korunní pevnůstka: Ohňostroj - v areálu Korunní pevnůstky

Dýňování na olomouckých Poděbradech

KDY: pátek 28. a sobota 29. října od 10 do 18 hodin

KDE: Poděbrady Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční vyřezávání dýní na olomouckých Poděbradech proběhne poslední říjnový víkend. V pátek a v sobotu si můžete nazdobit svou dýni i si pochutnat na dýňových dobrotách. Dýně i pomůcky k vyřezávání budou připravené na místě. K jídlu si můžete vychutnat dýňový krém, klobásu s dýňovou hořčicí, dýňové risotto nebo chleba s dýňovou pomazánkou.

Halloweenská stezka

KDY: sobota 29. října od 16 do 21 hodin

KDE: Svatební stodola Veselkovna v Babicích

ZA KOLIK: zdarma

Už jste slyšeli o strašidelné stezce, která bude v Babicích? Halloweenská stezka povede od svatební stodoly Veselkovna a doprovázet ji budou všemožná strašidla. Těšit se můžete i na punč, pivo nebo špekáčky.

Pevnost duchů

KDY: pátek 28. a sobota 29. října od 9 do 22 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: 100 korun pro návštěvníky v kostýmech



Přijďte se bát do Pevnosti duchů, kde vás provedou strašidla a upíři. Muzeum vědy se promění v zázračnou Pevnost duchů. Od 9 do 22 hodin na vás čeká strašidelný doprovodný program a duchaplné aktivity pro celou rodinu ve všech expozicích Pevnosti poznání. Provedou vás jako vždy duchové a strašidla! Kdo přijde v kostýmu, má slevu na vstupném a zaplatí 100 korun do všech expozic.

Alchymistova úniková hra

Uvězněni v čase. Na místě, kde se přítomnost střetává s historií. Zvládnete jít po stopách bájného alchymisty, cestou časem až do moderní chemické laboratoře? Odhalte historická propojení mezi vědou a nadpřirozenem! Pomocí kouzelných chemických experimentů vyřešte záhadu a unikněte z Alchymistovy dílny.

- 30 minut / hra pro 20 účastníků

- rezervace času na místě v pokladně PP

Stezka odvahy

Stezka odvahy a její nástrahy, výzvy a překvapení! Postavíte se strachu čelem a překonáte všechny části cesty nebo utečete? Stezka začne po setmění v cca 17 hodin.

Jak pokořit gravitaci? Levitací!

V expozici Světlo a tma se těšte na fyzikální pokusy, nad kterými bude rozum stát. Nebo spíš létat úžasem?

Temná turistika

Kvíz na téma temná turistika (cestování do zeměpisných míst spojených se smrtí a utrpením).

Od alchymie k chemii

Vydejte se s námi na podivuhodnou cestu časem. Těšte se na ukázku střelného prachu nebo přípravu zlata či stříbra z obyčejných levných kovů. Představíme si historické využití chemických "vychytávek" v domácnosti, ale i postupy, které se využívají dodnes. Z kreativní dílny si potom odnesete klíčenku s vlastnoručně vyrobeným "zlatem".

Upíři v utajení!

Soutěž na krvelačné téma pro malé i velké odvážné návštěvníky. Víte, jak zaručeně rozeznáme upíra od člověka? Vydejte se po záhadných indiciích a odhalte upíří tajemství! Jako odměnu si domů odnesete malý dárek.

Cosplay festival

KDY: sobota 29. října od 10 do 18.30 hodin

KDE: Galerie Šantovka, Olomouc

K halloweenu patří masky a nejvíc jich letos uvidíte v sobotu na Šantovce, kam zavítá už pošesté Cosplay festival. Cosplayeři - komunita umělců, kteří si svépomocí tvoří kostýmy a vžívají se do rolí předloh z komiksů, filmů, počítačových her atd., už jsou v Olomouci jako doma a opět lákají návštěvníky Šantovky, aby se k nim přidali a užili si den plný focení a zábavných interakcí. V průběhu dne se tak lidé s maskami i bez mohou opět potkávat se svými oblíbenými oživlými postavami a po setmění se spolu všichni projdou ve velkém lampionovém průvodu.

Program

Celodenní přehlídka oživlých fiktivních postav

Malování na obličej

Za namalovanou halloweenskou Šantovku výdej lampionů

Od 18 hodin lampionový průvod (start od divadla)

PROSTĚJOVSKO

Za lesními skřítky

KDY: čtvrtek 27. října od 9.30 hodin

KDE: sraz na autobusovém nádraží, Prostějov

Užijte si vycházku o podzimních prázdninách pro rodiny s dětmi Za lesními skřítky na Chlum. Vydáte se do lesů za skřítky, kteří si pro děti i dospělé připravili záludné úkoly. Ráno společný odjezd do Alojzova autobusem v 9.30 hodin (st. č. 1), návrat ze Seloutek do 13.30 hodin. Délka trasy je asi 5 km.

Strašidelné prohlídky na zámku

KDY: pátek 28. října od 18 do 22 hodin a sobota 29. října od 12 do 22 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: od 120 do 180 korun



Říkáte, že máte pro strach uděláno? Potom by vám neměly uniknout strašidelné prohlídky na zámku Čechy pod Kosířem. Na volný pátek i víkendovou sobotu tam bude připravený bohatý program. Chybět nebudou samozřejmě strašidelné prohlídky, dílničky na Hanácké ambasádě nebo ukázky řemesel.



Škwor v Prostějově!

KDY: pátek 28. října od 20.30 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 690 korun, děti do 120 centimetrů vstup zdarma

Síla starejch vín, Sraž nás na kolena nebo Milionu hvězd se ptáš. Že stále nevíte, kdo hraje tyto pecky? No přeci skupina Škwor! Nenechejte si ujít jejich tour, která má svou zastávku i v Prostějově. Společenský dům otevře již v 19 hodin.

Zabijačkové hody

KDY: sobota 29. října od 10 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční zabijačkové hody budou na nádvoří zámku Plumlov. Že už je to rok, co jste na žádné zabijačce nebyli? No tak toto je skvělá příležitost právě pro vás, abyste si zase pochutnali na tradičních specialitách! Chybět nebude ani svařené víno nebo dětský punč.



Průvod světýlek

KDY: pondělí 31. října od 17.50 hodin

KDE: sraz v Kolářových sadech u pódia vedle hvězdárny, Prostějov

Průvodu světýlek v Prostějově se může zúčastnit široká veřejnost. S sebou si prosím přineste lampiónky, světýlka, baterky, případně kostýmy apod. Společně obejdete celý park, potom naši školu a průvod zakončíte na stejném místě, odkud jste vyrazili. Zde si společně zazpíváte 2 písničky: Dělání, dělání a také Není nutno. Texty písní budou k dispozici na místě. Stánek s občerstvením bude po dobu akce otevřený.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Podzimní kreativní dílnička

KDY: čtvrtek 27. října od 9 do 16 hodin

KDE: Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: 20 korun

Začátek podzimních prázdnin mohou děti strávit v muzeu na Staré radnici. Ve čtvrtek 27. října se od 9 hodin do 16 hodin uskuteční Podzimní kreativní dílnička pro rodiče a děti. Děti si mohou vyrobit postavičky z darů přírody.

Lampionový průvod

KDY: čtvrtek 27. října od 18 hodin

KDE: Velká

ZA KOLIK: zdarma



Ve Velké se ve čtvrtek uskuteční lampionový průvod. Sraz účastníků je v 18 hodin u dolní zastávky u mostu. Lampiony, svíčky nebo světýlka všeho druhu si vezměte s sebou. Půjde se k sokolovně ve Velké. Podvečer vyvrcholí promítáním filmu Ať žijí duchové. Nebude chybět opékání buřtů.



Tradiční lampionový průvod

KDY: pátek 28. října od 17.30 hodin

KDE: sraz před Zámeckým hotelem, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Město Hranice, Vojenská posádka Hranice, Československá obec legionářská, TJ Sokol Hranice a Městská kulturní zařízení Hranice zvou k účasti na oslavě 104. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Lampionový průvod se uskuteční v pátek 28. října. Průvod začne v 17.30 hodin před Zámeckým hotelem a započne ho Koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice. V 18.15 hodin průvod dojde na Školní náměstí, kde se u památníku T. G. Masaryka budou klást věnce a zahraje státní hymna. Průvod pak bude pokračovat na Masarykovo náměstí, kde v 19 hodin pak proběhne promítání filmu Tři veteráni.

Výlov rybníku Choryně Velká

KDY: sobota 29. a neděle 30. října od 9 hodin

KDE: rybník Choryně Velká, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma



Na tradiční výlov rybníku Choryně Velká můžete zavítat v sobotu 29. a v neděli 30. října od 9 hodin. Těšit se můžete na prodej živých ryb a rybích specialit, chybět nebude ani tradiční kolo štěstí.



Sokolský běh republiky

KDY: pátek 28. října od 10 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov

Hlavní závod: 3 okruhy, asfalt, bez převýšení, zajímavosti - park Michalov, městské hradby, trasa podél řeky Bečvy. Závod na 3 km: 1 okruh, asfalt, bez převýšení, zajímavosti - park Michalov, městské hradby, trasa podél řeky Bečvy. Závod bude měřen profesionální časomírou s čipy. V ceně startovného občerstvení a pitný režim, další je možné zakoupit na místě. Skákací hrad pro děti po celou dobu závodu.

Den vzniku samostatného československého státu

KDY: pátek 28. říjnaKDE: náměstí ZGM, Městský dům, řerov



Den vzniku samostatného československého státu se v Přerově koná v pátek 28. října. Ve 14 hodin se můžete na náměstí TGM těšit na koncert Dětského dechového orchestru Haná, v 15 hodin vzpomínkové shromáždění u pamětní desky T. G. Masaryka. Moravská filharmonie Olomouc vystoupí od 19.30 hodin v Městském domě na slavnostním koncertě.



ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hrátky se skřítkem Podhájníkem

KDY: pátek 28. října od 10 do 16 hodin

KDE: rozcestník na Bludovské ulici, Hrabenovský kostelíček a Rozhledna Háj

ZA KOLIK: zdarma

Po stopách skřítka Podhájníka je cesta s úkoly pro děti, kterou si můžete individuálně po celý den projít. Začíná se od rozcestníku na Bludovské ulici a trasa má asi 3 kilometry. S sebou si vezměte pouze psací potřeby. Zároveň budou u Hrabenovského kostelíčku připraveny sportovní hrátky s Doriskou a od 11 do 13 hodin jízdy na koních Ranče Viktoria. A aby toho nebylo málo Rozhledna na Háji se rozloučí s měsícem věží a rozhleden volným vstupem po celý den.

Strašidelný festival

KDY: sobota 29. října od 15 do 19 hodin

KDE: Hlavní třída, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Hú húúú, pššt, kdo to tady straší? Ozvěte se! Z koutů, z vody i ze záhrobí vylézají příšery. Víly, duchové i čarodějnice mají dneska tady svůj rej a tebe smrtelníku zveme také na tuto slávu, kterou svět ještě neviděl. Vezměte s sebou všechny děti, rodiče i prarodiče a pojďte si s námi zastrašit, pobavit se a něco si vyrobit.



Duo Aramis

KDY: neděle 30. října od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: 200 korun

Neexistuje lepší zábava na nedělní odpoledne! Pro milovníky tance, hezkých písniček a dobré zábavy je připraveno vystoupení populární dvojice Duo Aramis v podání Vítězslava Murka a Romana Rýdela. Na tomto pěkném hudebním odpoledni uslyšíte jak lidové písničky, tak jejich vlastní tvorbu.

Bratři Ebenové

KDY: čtvrtek 27. října

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 390 korun



V předvečer státního svátku, ve čtvrtek 27. října, nabídne kulturní dům v Zábřehu další hudební lahůdku – koncert kapely bratrů Marka, Kryštofa a Davida Ebenových. Synové skladatele Petra Ebena a synovci Ilji Hurníka vlastně do žádného hudebního proudu nepatří. Je pro ně typický „ebenovský zvuk“ spojený s uměním používat neobvyklé hudební nástroje, kterým si vydobyli, a to i díky výjimečným textům Marka Ebena, punc jedinečnosti. „Když na počátku osmdesátých let Ebeni vstupovali na hudební scénu, v jejich hudbě se proplétaly vlivy klasiky, folku, rocku či jazzu a prvky vytříbeného hudebního humoru. V dnešní době je jejich hudba ještě vyzrálejší a ze svého původního kouzla neztratila vůbec nic,“ uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Kromě bratrského tria v Zábřehu vystoupí i další vynikající muzikanti, například Jiří Zelenka, jeden z našich nejuznávanějších bubeníků a dlouholetý člen kapely Etc… Vladimíra Mišíka. Vstupenky na výjimečnou hudební událost lze zakoupit už za příznivých 390 korun buď online na webových stránkách kulturak.info, nebo v pokladně kulturního domu.



Štístko a Poupěnka

KDY: pátek 28. října od 17 hodin

KDE: Kulturní dům, velký sál, Zábřeh

Populární dvojice Štístko a Poupěnka hrající písničky pro děti znovu provede svoje „broučky“ fantastickým světem pohádek, tentokrát v úplně novém představení Bylo, nebylo. Oblíbená dětské show bude opět plná zpěvu, písniček a zábavy. A určitě zazní i písnička Jojojo, nenene, která patří mezi nejsledovanější české videoklipy na YouTube. Na hodinové představení určené pro děti od 2 let zve zábřežský kulturní dům o státním svátku. Pořadatelé upozorňují, že vstupné je jednotné, bez rozdílu věku.