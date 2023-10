Zoo světel

KDY: sobota 28. října, 9-20 hod (akce začíná v 16h, pokladny do 18h)

KDE: Zoo Olomouc na Svatém Kopečku

ZA KOLIK: 140 Kč dospělý, 100 Kč dítě

PROČ PŘIJÍT: Užijte si stylově nasvícenou zoologickou zahradu i pestrý doprovodný program. Kromě komentovaných setkání vás čeká i nevšední představení taneční skupiny Obyčejně neobyčejné ženy aneb Hanácké Břôch. Těšit se můžete i na svítící model planety Země a další světelné instalace (za příznivého počasí). Dorazte s lampiony či jinými světýlky a ozvláštněte si prohlídku zoo.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Lampionový průvod

KDY: sobota 28. října (program od 17 h, průvod od 17:30h)

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Lampionový průvod ke 105. výročí založení republiky. Na Horním náměstí bude vyhrávat vojenská hudba, průvod s lampiony pak projde od radnice přes Ostružnickou a náměstí Republiky na Žižkovo náměstí. Program uzavře ohňostroj na tóny Smetanovy Libuše (od 18h).

Oslavy vzniku republiky, 28. října 2021 v Olomouci.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Cosplay festival na Šantovce

KDY: neděle 29. října

KDE: obchodní galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Postavy z komiksů, filmů a počítačových her zaplní nákupní centrum Šantovka. Hrdiny z obrazovek či kreslených příběhů tak bude možné potkat přímo mezi obchody. Od 18 hodin vyrazí cosplayeři na velký lampionový průvod.

Cosplay festival v OC Šantovka v Olomouci, 29. října 2022Zdroj: Petr Pelíšek

Pevnost duchů KDY: sobota 28. 10. a neděle 29.10. od 9 do 22 hodin KDE : Pevnost poznání, areál Korunní pevnůstky, Olomouc ZA KOLIK : program v rámci vstupného do Pevnosti poznání: dospělí 155 Kč/děti 125 Kč, rodinné vstupné (2+2) 470 Kč. Vědecké dílny: 80 korun/osoba, malování na obličej: 50-150 korun/osoba PROČ PŘIJÍT : Pojďte se bát do Pevnosti poznání, čeká vás strašidelný program, ve speciálně vyzdobených expozicích potkáte vesmírné vetřelce, duchy, strašidla. Těšit se můžete i na chemické pokusy, interaktivní hry, mimozemský standup, výstavu fotografií návštěvníků z vesmíru, stezku odvahy, vetřelce v laboratoři a výrobu vetřelčích vajec, noční tvory, malování na obličej a airbrush dočasné tetování. Pokud přijdete v kostýmu, dostanete malou odměnu. Po oba dny bude k dispozici stánek s občerstvením.



Halloween na Pádle

KDY: sobota 28. října, od 14 hod

KDE: vodácké tábořiště v Horce nad Moravou

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Halloweenský program v kempu u řeky Moravy. Vše bude nazdobeno v hallowenském duchu, dětská diskotéka v maskách, dětské dílničky, videoprojekce, světelné efekty, ohňostroj. K tomu dobroty k jídlu i pití.

Halloweenská fotbalová stezka

KDY: pátek 27. října, od 17 hodin

KDE: Fotbalové hřiště, Prostějov – Čechovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 6. ročník oblíbené Halloweenské stezky pořádají fotbalisté oddílu TJ Sokol Čechovice. Nespočet originálních a živých strašidel čeká na děti i dospělé v okolí hřiště. Přímo v areálu budou připraveny soutěže, opékání špekáčků a vše vyvrcholí losováním dětské tomboly. Přichystáno je i překvapení večera, pouze pro odvážné. Stezka se otevírá v 17.30 hodin a uzavře se o dvě hodiny později.

Fotbalová halloweenská stezka přitáhla do Čechovic opět davy lidí. 28.10. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov

KDY: sobota 28. října, od 17 hodin

KDE: Zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Třaskavé hokejové derby mezi odvěkými regionálními rivaly. Prostějovští Jestřábi se letos netají vysokými ambicemi a potvrzují to zatím i dosavadní výsledky. V letošním prvním vzájemném duelu se radovali po výhře 4:3 v prodloužení Prostějovští. Udělají svým fanouškům v bouřlivé atmosféře radost i v sobotu?

Jestřábi. Foto: Jakub Šustr, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Samhain na zámku Ptení

KDY: pátek 27. a sobota 28. října, od 16 hodin

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: První ročník keltského festivalu Samhain, ze kterého vznikly svátky Dušičky i Halloween. Festival bude nabitý hudební i kejklířskou produkcí. Těšit se můžete na kapely, šermíře nebo ohňovou-show. Tato dvoudenní, nevšední akce uzavře letošní festivalovou sezonu na zámku Ptení. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z výdělku bude použit na rekonstrukci zámku.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Výlov rybníka Choryně Velká

KDY: sobota 28. a neděle 29. října od 9 hodin

KDE: rybník Choryně Velká, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na již tradiční slavnostní výlov rybníka Choryně Velká můžete vyrazit už tento víkend. Po oba dny se můžete těšit na prodej živých ryb a rybích specialit, bohaté občerstvení a chybět nebude ani kolo štěstí. V sobotu i v neděli je začátek v 9 hodin.

Výlov rybníku Choryně Velká v Hustopečích nad Bečvou, neděle 31. října 2021.Zdroj: Filip Mátl

Slavnostní koncert Moravské filharmonie

KDY: sobota 28. října od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 200, 150, 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu se uskuteční v sobotu v Městském domě. Zazní slavná hudba z českých filmů Limonádový Joe, Postřižiny, Anděl Páně 2, Léto s kovbojem, Princezna se zlatou hvězdou a mnoho dalšího! Součástí koncertu je poznávací soutěž. Zpěv - Natálie Tichánková, dirigent a průvodce programem – Jan Kučera.

Výstava modelového kolejiště

KDY: sobota 28. a neděle 29. října od 9 do 17 hodin

KDE: Tovární 10 (vchod průjezdem mezi bloky garáží), Přerov

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 10 let 20 korun, do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava částečně zprovozněného kolejiště sestavené po přestěhování do nové klubovny pořádá o tomto víkendu Klub železničních modelářů a přátel železnice Přerov. Na zprovozněných částech kolejiště budou k vidění vozidla, která zajišťovala provoz na našich tratích v letech 1993 až 2007. Zbytek železničního panelu je ve výstavbě, můžete tak nahlédnout do míst, která budou postupně zakryta krajinou.

Výstava modelového kolejiště 2022 v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová