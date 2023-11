Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Krampus průvod předvánoční Olomoucí, 17. prosince 2022 | Video: Deník/Lukáš Kaboň

OLOMOUCKO

Krampus show na fortu

KDY: sobota 4. listopadu, show v 17, 18.30 a 20 hodin

KDE: fort XVII v Křelově

ZA KOLIK: 250 korun, vstupenka platí na konkrétní hodinu Krampus show

PROČ PŘIJÍT: Show děsivých čertů Krampusů v působivém prostředí křelovské pevnůstky, se strašidelnou stezkou odvahy, focení s čerty, občerstvením a dobrou náladou. Stánek se svítícími věcmi, kančí kotlíkový guláš, langoše, klobásy, bramboráky, slovanské sýry, klobásy, Krampus punč…

Krampus průvod vánoční Olomoucí, 17. prosince 2022Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na fortu u Olomouce se otevřou brány pekla. Ovládne ji krampus show

Otevřená studia

KDY: neděle 5. listopadu, 11-18 hodin

KDE: širší centrum Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Otevřená studia v rámci Design Days Olomouc zpřístupňují v rámci jednoho dne veřejnosti jinak většinou nedostupná místa, ateliéry, dílny a kreativní prostory v širším centru města. Ve vybraných studiích budou připraveny autorské workshopy a návštěvník si tak bude moci vyzkoušet tvorbu jednotlivých výtvarníků na vlastní kůži. Navšítívt můžete studia Janoko, Mon Pol, Kolektiv u Askariny, Knihařka, DDM – fotografická a výtvarná dílna, STIKA ceramics, Hlava plná nití, Chaos Company, Tomáš Kubíček – Keramika s přesahem, mimokolektiv – studio a design shop, Green Dressmakers, David Valner Studio, Jan Skácelík, Jitka Králová. Nový festival designu v Olomouci. Našlapaný program láká i na Ivana Theimera

Barevné sny Sluneční hory

KDY: sobota 4. listopadi

KDE: Sluňákov, centrum ekologických aktivit, Horka n. Moravou

ZA KOLIK: rodinné vstupné 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Uspávání hory – odpolední procházka s aktivitami pro děti a rodiče v galerii v přírodě. Podzim nám připraví barevné divadlo. Posbírejte s námi všechny barvy a připravte barevné sny pro zimní spánek Sluneční hory. Barevné pokusy, barevný pohyb, barvy v přírodě. Na trasu můžete vyrazit mezi 13.30 a 16 hodinou.

Ilustrační foto.Zdroj: se svolením Sluňákov Horka nad Moravou

PROSTĚJOVSKO

Slavnosti padajícího listí

KDY: pátek 3. listopadu, od 17 hodin

KDE: Náměstí v Němčicích nad Hanou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Rej broučků v podobě průvodu malých dětí s lucerničkami rozzáří celé Němčice nad Hanou. Cílem průvodu je populární Brouččí palouček, se spoustou soutěží pro malé broučky a bohatým občerstvením pro staré brouky.

Uspávání broučků

KDY: sobota 4. listopadu, od 16 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce na závěr letošní sezony na Zámku Plumlov. Na broučky čeká diskotéka, lampionový průvod nebo soutěž o nejkrásnější lampion. Na ávěr dojde i k uspávání broučků. Zajištěno bohaté občerstvení. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Hana Nevrlá

Halloweenský karneval

KDY: sobota 4. listopadu, od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Čelčice

ZA KOLIK: 60 korun masky, 100 korun bez masek

PROČ PŘIJÍT: Akce pořádaná Taneční školou Pirouette zaujme zajímavým programem, který baví děti i dospělé. Zvána jsou všechna malá i větší strašidýlka.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Tomáš Januszek

Tři sestry a Horkýže Slíže

KDY: sobota 4. listopadu, od 19 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 750 korun dospělí, děti do 105 cm zdarma, děti od 105 do 135 cm 50 procent ceny na místě

PROČ PŘIJÍT: Bratia a Sestry opět spolu! Tři sestry a Horkýže Slíže na jednom pódiu, dvě legendy české a slovenské hudební scény, zažijte nezapomenutelnou noc plnou rockových hitů a neskutečné energie! Společenský dům v Prostějově rozpálí obě skupiny v sobotu 4. listopadu od 19 hodin. Tři sestry v Klatovech.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

HRANICKO A PŘEROVSKO

Travesti show Divoké kočky

KDY: pátek 3. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Echo, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: 350 a 380 korun

PROČ PŘIJÍT: Travesti show Divoké kočky míří do kulturního domu Echo v Lipníku nad Bečvou. Skupina vznikla v roce 2006. Zakládajícími členy jsou slečna Sindy (Jindra) a slečna Miriam (Marek),kteří skupinu založili po odchodu z předchozího angažmá. Po ročním působení přišel třetí člen slečna Paloma (Martin). Ve svém tříčlenném, neměnném složení je špičkou travesti scény v České republice. V jejich vystoupení můžete vidět české i světové zpěvačky, herečky a scénky všeho druhu. Jejich vystoupení jsou humorně laděná, tedy jsou vhodná na jakoukoliv akci, na odlehčení programu, či pouze pro pobavení.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Pavel Netolička

Tři sestry a Horkýže Slíže

KDY: pátek 3. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 750 korun, děti do 105 cm zdarma, děti od 105 do 135 cm 50 procent ceny na místě

PROČ PŘIJÍT: Bratia a Sestry opět spolu! Tři sestry a Horkýže Slíže na jednom pódiu, dvě legendy české a slovenské hudební scény, zažijte nezapomenutelnou noc plnou rockových hitů a neskutečné energie! Své turné odstartují v Hranicích v pátek 3. listopadu v 19.30 v Sokolovně. Otevřeno bude od 18 hodin. Vstupné 750 korun, děti do 105 cm zdarma, děti od 105 do 135 cm platí 50 procent ceny na místě, vozíčkáři s doprovodem platí 50 procent ceny na místě. Koncert rockové kapely Horkýže Slíže na Slezskoostravském hradě, srpen 2023.Zdroj: Jiří Baran

Halloween na Loděnici

KDY: sobota 4. listopadu od 11 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: vstup je zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Halloween na Loděnici můžete vyrazit v sobotu 4. listopadu od 11 hodin. Děti se mohou těšit na lovení duchů, strašidelné soutěže, stezku odvahy, malování na obličej, dětskou diskotéku a tematické drinky pro malé i velké. Budete si moci opéct i špekáčky.

Program:

11.00 – zahájení, grilovačka

13.00 – lovení duchů pro nejmenší

14.00 – dětská diskotéka, malování na obličej, makrely

15.00 – promenáda a vyhlášení nejhezčí masky

15.30 – stezka odvahy pro nejmenší

16.30 – koutek s lektvary a pokusy

17.30 – lovení duchů pro starší děti

18.00 – stezka odvahy pro starší děti

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Halloween ve Stodole

KDY: sobota 4. listopadu od 11 hodin

KDE: Stodola u Bečvy, Rybáře, Hranice

ZA KOLIK: 20 korun děti, večer 180 korun pro dospělé

PROČ PŘIJÍT: Zažijte tuto sobotu Halloween ve Stodole u Bečvy. Pro děti je připraven program od 11 do 18 hodin a pro dospělé od 20 hodin do půlnoci. Pro děti bude nachystán bohatý program na celé odpoledne, včetně fotokoutku či třpytivého tetování. V 17 hodin bude lampionový průvod (nutné si donést vlastní lampion). V programu pro dospělé bude k mání tematické občerstvení, hrůzostrašná hudba, halloweenské třpytivé tetování a fotokoutek. To vše na Vás čeká i večer. Akce se bude konat ve vnitřních prostorách. Ilustrační fotoZdroj: Deník

Taneční zábava se skupinou Last Minute

KDY: sobota 4. listopadu od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Sobotní večer láká do Zámeckého klubu na koncert k tanci a poslechu hranické kapely Last Minute. Mladá kapela z Hranicka, která ve stávající sestavě sešla poprvé v roce 2020. Začali zkoušet v garáži, kde zkouší dodnes. První společné vystoupení se konalo na tradičním koncertě jejich střední školy, kde se pokusili napodobit legendární skupinu Queen. Od té doby se učí nové písně, zkouší a rozšiřují svůj repertoár. Nejprve odehráli několik rodinných oslav a postupně akcí přibývalo. K oslavám se poté přidávaly zábavy, svatby a plesy. Postupně se snaží pracovat na vlastní tvorbě, ale jejich hlavním cílem je se dostat do kulturního podvědomí a stát se známou a úspěšnou regionální kapelou.

Doro a Warlock revival a Judas Priest Moravia

KDY: sobota 4. listopadu od 19 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Parádní rockový nářez čeká návštěvníky mini festivalu Hudboslovení, který pořádá klub Dlažka. Koncert k 20. výročí Doro a Warlock revival a Judas Priest Moravia slibuje vystoupení bývalých členů kapely a show s LED projekcí. Doro & Warlock Revival.Zdroj: archiv kapely

ŠUMPERSKO A JESENICKO

David Koller přijede do Zábřeha

KDY: pátek 3. listopadu od 19 hodin

KDE: Dům kultury Zábřeh

ZA KOLIK: 490 korun

PROČ PŘIJÍT: Na sever Hané zavítá legenda českého bigbítu David Koller, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény posledních desetiletí. Zábřeh bude třetí zastávkou jeho podzimního koncertního turné k nové desce LP XXIII. Písně z nového alba Kollerovi fanoušci už znají ze singlů, streamovacích platforem nebo videoklipů. Podstatnou měrou se na albu podílel svými texty i básník Filip Topol.

„David Koller do písní vkládá silný myšlenkový rozměr, proto jsou jeho koncerty hlubokým zážitkem… V Zábřehu spolu se skupinou Kollerband zahraje nejen songy ze své nejnovější desky, ale i starší hity skupiny Lucie. Diváci se tak mohou těšit na koncert nabitý skvělou muzikou s profesionálními výkony,“ zve na produkci zpěváka, bubeníka a autora mnoha nesmrtelných hitů Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní.

David Koller.Zdroj: organizátoři Hrady CZ

Šumperský Youngfest přivítá Pam Rabbit

KDY: sobota 4. listopadu od 17.30 hodin

KDE: H-club Šumperk

ZA KOLIK: 230 korun

PROČ PŘIJÍT: Youngfest je festival mladých a nadějných kapel a umělců, který po loňském úspěšném debutu přichází s druhým ročníkem. Cílem akce je ukázat publiku mladé rostoucí umělce, kteří se snaží prorazit, či se jim to v posledních letech již povedlo. Headliner letošního ročníku Youngfest Šumperk je rostoucí hvězda domácí scény PAM RABBIT, jež se za uplynulý rok může pyšnit dvěmi nominacemi na cenu Anděl a druhým místem v národním finále Eurovize. Line-up festivalu doplní se svým sólovým projektem Michal Juřička z šumperské sestavy Trocha Klidu, místní scénu zastoupí také rostoucí alternative punk-rocková sestava Byt číslo 4 nebo kapela Kantáre a poslední vystoupí broumovští Vivian, kteří aktuálně objíždí republiku se svým novým albem Origami.

Výlov rybníka v Polici

KDY: sobota 4. listopadu od 9 hodin

KDE: Polický rybník

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Úsovsko, a. s. pořádá tradiční výlov Polického rybníka. Bude možnost si zakoupit živé ryby. Můžete se těšit na smaženého kapra či pstruha a s chladnou sezonou neurazí ani svařené víno či grog.

Výlov rybníku v Polici v sobotu 8. listopadu 2019.Zdroj: Deník / Petr Krňávek