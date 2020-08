Kostýmované prohlídky hradu Šternberk

KDY: víkend 8. - 9. srpna, vždy od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní okruh od 110 korun

Netradiční prohlídky na vás čekají o víkendu na hradu Šternberk. Hradem budou provázet průvodci oblečeni v historických kostýmech. Vybírat můžete ze tří nabízených návštěvnických okruhů – Liechtensteinské sbírky, Život na Šlechtickém sídle nebo Celým hradem. Výklad průvodců bude zaměřen nejen na informace z historie hradu, ale i historii módy a oblékání. Vstupné na prohlídky odpovídá běžnému vstupnému.

V neděli doplní kostýmované prohlídky doprovodný program Povídání o historii zbraní v podání výřečníka, všeuměla a baviče Romana Prokeše. Jeho divadelně-naučný exkurz vám představí vývoj sečných a palných zbraní od středověku po nedávnou minulost. Během představení se dozvíte mnoho zajímavých informací, ale především se skvěle pobavíte. Představení je interaktivní, budete tedy zapojeni do děje a chybět nebudou ani ukázky střelby. Představení bude součástí všech prohlídek.

Golfové léto v Galerii Šantovka

KDY: pátek 7. srpna - čtvrtek 27. srpna

KDE: přízemí Galerie Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si zasoutěžit v zajímavých golfových i minigolfových disciplínách, hraje se o ceny za statisíce. Letošní léto v olomoucké Galerii Šantovka patří golfu a minigolfu. V pasáži v přízemí před prodejnou H&M na vás čeká několik stanovišť pro tuto oblíbenou letní aktivitu.

Green se čtyřmi jamkami na puttování, několik minigolfových stanovišť s překážkami i dvanáctimetrové hřiště s jamkou na jeden odpal Hole-in-one, to vše na vás v nákupním centru čeká. Stanoviště i půjčovna golfových holí a míčků budou k dispozici denně od 12 do 18 hodin.



Golfové léto v srdci Olomouce bude především ve znamení soutěží. Hlavní golfová soutěž bude soustředěna na greenu se čtyřmi jamkami a soutěžit se bude v puttování, tedy dovedení míčku postupně do čtyř jamek, a to na čas.



Víkendová soutěž s Rádiem Haná bude probíhat každou sobotu a neděli na hřišti Hole-in-one a odměněni budou vždy první tři návštěvníci, kterým se v daný den podaří trefit jamku na jeden pokus. Základní kolo soutěže v puttování proběhne od 7. do 23. srpna, denně od 12 do 18 hodin.



Golfové léto vyvrcholí ve čtvrtek 27. srpna eventovým dnem, v rámci kterého proběhne mimo jiné finálové klání soutěže v puttování - pozváni budou nejúspěšnější soutěžící ze základního kola, kteří zvládnou projít všechny čtyři jamky s nejlepším výsledkem.

Garden Food Festival

KDY: pátek 7. - neděle 9. srpna

KDE: pátek - OC Haná Olomouc, víkend - Galerie Šantovka a Rozárium



Další ročník oblíbené gurmánské akce je tady! Garden Food Festivalem ožije celé město. Čekají na vás stánky s workshopy, degustace i speciální festivalové menu. Budou vám představeny zajímavé kulinářské koncepty z celé republiky i ze zahraničí, ochutnáte farmářské a lokální produkty, destiláty, tuzemská i světová vína či produkty z minipivovarů. Podrobnější informace naleznete na online.anyflip.com.

Letní kino v parku: film Maják

KDY: sobota 8. srpna od 21 hodin

KDE: Tyršovy sady ve Šternberku



Robert Pattinson a Willem Dafoe podávají fenomenální výkony coby strážci titulního majáku ve vyprávění zasazeném na konec devatenáctého století. Soužití větrem a lety ošlehaného, i notně vypitého námořníka a jeho nového nezkušeného asistenta se začne propadat do šílenství a paranoie, zatímco novic poodkrývá okolnosti záhadného osudu svého předchůdce.



Strhující kompozice černobílé kamery v kombinaci s precizní zvukovou režií utvářejí přízračnou, ale současně uhrančivou atmosféru, do které se spolu s postavami propadnou také diváci.

Letní koncert na náměstí

KDY: sobota 8. srpna od 19.30

KDE: Horní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Olomoucké Horní náměstí rozezní zítra od 19.30 hudební trio Event Jazz, které v nové sestavě zahraje průřez toho nejlepšího z bohatého repertoáru. Zkrátka nepřijdou ani „nejazzmani“, neboť na koncertě zazní také skladby popové, latino, funky, a to vše v originální úpravě Event Jazz. Užijte si hudební podvečer v centru Olomouce.

Skupina Alkehol před Sklubem

KDY: pátek 7. srpna od 18 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 350 korun



První srpnový pátek na paloučku vedle Sklubu zazní pravý a nefalšovaný český rock, který nesmí chybět na žádné akci! Řeč je samozřejmě o kapele Alkehol, která je známá svými hospodskými texty písní. Tak vezměte partu kamarádů a užijte si páteční večer v rockovém duchu.

Stand up comedy Děláme to ve třech

KDY: pátek 7. srpna od 19 hodin

KDE: Letní kino v Olomouci

ZA KOLIK: 250 korun



V květnu roku 2018 vznikla první, a prozatím jediná, olomoucká stand-up skupina Děláme to ve třech. Mezi její členy patří olomouckému publiku dobře známé herecké tváře Moravského divadla – Roman Vencl a Jan Ťoupalík, které doplňuje neméně známý a oblíbený profesionální kouzelník Karel Pomahač. Za necelé dva roky své existence absolvovali komici na třicet stand-up vystoupení po celé republice. Užijte si i vy večer plný smíchu, který prostě nezastavíte.

Kavárenský dvojkoncert

KDY: pátek 7. srpna od 20 hodin

KDE: nádvoří Litovelské kavárny v Litovli

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun



Litovelská kavárna zve na páteční koncert dvou skupin. Jako první se představí Yogi Mc Fly, olomoucká kapela, která nabídne dravý rock prošpikovaný funkem. Tu poté vystřídá skupina Slepí křováci z Frýdku-Místku přesahující hranice punku, i rocku. Nebude chybět venkovní i vnitřní bar s jídlem, pitím a dobrotami.

Kdo si hraje, nezlobí

KDY: sobota od 10.30 a od 15 hodin

KDE: parkán Muzea moderního umění v Olomouci

ZA KOLIK: 50 korun



Dagmar Urbánková, autorka mnoha knížek pro děti a dospělé zavítá v sobotu do olomouckého Muzea moderního umění a přiveze s sebou „pokojíčky a domečky“ ze své knížky Chlebová Lhota. Je to vypečená víska! Lidé tam bydlí v houstičkách, bagetkách, dalamáncích a chlebech. Nábytek, ale i zvířátka jsou ze střídy… Ano, i chléb může být prostorem pro hru a tvoření. Přestože nám rodiče říkají, že s jídlem se nehraje. A mají pravdu! Jsou chvíle, kdy tomu může být i jinak.

Přijďte do Muzea moderního umění v Denisově ulici. S Dagmar Urbánkovou a Pavlínou Wolfovou projdete mřížovými vraty na místo zvané parkán. Objevíte dávno zapomenutý prostor městské věznice. Tady se budou modelovat chlebové domečky, číst z Dagmarčiny knížky a nakukovat do jejích pokojíčků. Nepropásněte tento výtvarně-literární program pro rodiče s dětmi.

Film naživo: Amerikánka

KDY: sobota 8. srpna od 20 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 150 korun



Živý přenos na plátna kin v celé České republice. Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště.



Nemůže mezi nimi chybět úspěšná inscenace Amerikánka s Terezou Ramba a Eliškou Křenkovou v hlavních rolích. Svůj příběh o vůli a naději, víře i zoufalství rozehrají ve vyprázdněném prostoru kongresového centra O2 universum.



Co vás dokáže udržet při životě, když proti vám stojí celý svět a jste ještě dítě? Mnoho toho nezbývá. Ema Černá, hrdinka příběhu inspirovaného skutečnými osudy, na své cestě zdolá útrapy dětského domova, pěstounské péče i „pasťáku“. Nejpodstatnější součástí její vůle k přežití je totiž víra v sebe sama, víra, že někde daleko, možná až v Americe, čeká někdo, komu na ní záleží. Amerikánka je sondou do historie 80. a 90. let v Československu, ale stejně tak jde o ryze současné drama o svobodě, vydělenosti a touze žít.

Láska za korunu

KDY: neděle 9. sprna od 19 hodin

KDE: Parkán Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci

ZA KOLIK: 280 korun



Zbrusu nová romantická komedie z doby koronavirové. S nadhledem, humorem i laskavostí vyprávíme příběhy lidí, jako jsme my, žijící v této nelehké době. Učitel vedoucí svoji hodinu přes internet, policista striktně dbající na dodržování neustále se měnících vyhlášek či mladí milenci potýkající se s veškerými hygienickými opatřeními.

Den bez palmového oleje

KDY: sobota 8. srpna od 10 hodin

KDE: Zoo Olomouc-Svatý Kopeček



Akce probíhá v zoologických zahradách po celé ČR i SR. Společně tak upozorňují na problematiku pěstování palmy olejné a její důsledky na biodiverzitu. V Zoo Olomouc se prostřednictvím her a různých zábavných aktivit dozvíte více o tomto tématu, jeho podstatě a důsledcích, ale i o tom, jak je v něm zapojen každý z nás.



Akce se koná na vyhlídce u plameňáků a v nejbližším okolí. Součástí programu bude komentované krmení zvířat, kterých se úbytek přirozeného prostředí vlivem palmy olejné přímo dotýká.

Vernisáž výstavy umělce Vincenta Chigniera

KDY: pátek 7. srpna od 18 hodin

KDE: Expozice času ve Šternberku



Šternberský umělec Vincent Chignier představí svou aktuální tvorbu. V rámci výstavy budou k vidění jeho výtvarná díla a instalace věnované umění pohybu. Petr Kuba je výrazný reprezentant nové figurace. Těžištěm jeho tvorby je kovová plastika s vlastní technologií lití. Figura tvoří podstatu Kubovy práce. Součástí sochařské práce je také tvorba reliéfní převážně s figurální tématikou. Výstavu můžete navštívit až do středy 30. září.

Zahradní slavnost pro celou rodinu

KDY: sobota 8. srpna od 14 hodin

KDE: zahrada Kulturního domu Šternberk

ZA KOLIK: základní 90 korun, děti 40 korun



Karnevalová show s klaunem Hopsalínem pro děti různého věku. Děti jsou vtaženy do karnevalového reje masek na poutavé písničky, proložené soutěžemi kvízy a tanečky. Během programu jsou do reje zapojeni i rodiče, i oni jsou aktivními účastníky karnevalového reje. Občerstvení je zajištěno. V případě nepříznivého počasí proběhne akce ve velkém sále.

Lokál fest

KDY: sobota 8. srpna od 16 hodin

KDE: sokolský stadion v Šumvaldu

ZA KOLIK: v předprodeji za 330 korun



V sobotu se v Šumvaldu uskuteční jedinečný Lokál fest, který přivítá mimo jiné i legendární kapelu Vypsanou fiXu. Dále vystoupí Lazer Viking, Goofy Cow, Joys from Lost, Couple of music. O občerstvení se postará Cakirs z Šumperka, o jehož burgrech mluví i tanečnice v Panama City. Areál bude otevřen od 15 hodin.