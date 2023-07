Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ilustrační foto | Foto: Jan Šmok

OLOMOUCKO

Šternberský kopec

KDY: sobota 22. 7. od 12 hod (otevření areálu)

KDE: plocha u sportovní haly Ecce Homo, Šternberk

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Populární hudební festival na ploše pod šternberským hradem. Na podiu to rozjedou mimo jiné kapely Jelen, Portless, Queenie, noc pak bude vrcholit vystoupením Anny K. a nářezem metalové legendy Arakain.

Arakain. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Pavel Paluska

Vinné slavnosti v parku

KDY: pátek 21.7. (16-23h) a sobota 22. 7. (10-23h)

KDE: Bezručovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letní vinný festival v romantickém olomouckém parku pod hradbami. K ochutnání bude produkce tří desítek vinařství z Moravy, ale i z Portugalska, Maďarska, Rakouska či Francie. K tanci a poslechu zahrají místní muzikanti. Jarmark s regionálními výrobci, program a hry pro děti.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Topi Pigula

Pivní a gulášové slavnosti

KDY: sobota 22. 7. od 13 hod

KDE: Zámecká zahrada ve Velkém Týnci

ZA KOLIK: celodenní vstupné 200 Kč, večerní zábava 50 Kč. Děti vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Soutěž ve vaření guláše s bohatým doprovodným programem až do pozdních nočních hodin. Vystoupí mimo jiné imitátor Petr Jabloský, zpěvák Honza Mlčoch s hity Karla Gotta, folkrocková Epydemye či kapela Support Lesbiens. Program v zámecké zahradě se spoustou dobrého občerstvení pak uzavře taneční zábava se skupinou Negativ.

ilustrační fotoZdroj: archiv

Slatinická struna a paleta

KDY: sobota 22. 7. od 10h

KDE: Park Ladislava Foltýna, Slatinice

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hudební a výtvarná soutěž v lázeňském parku, s bohatým doprovodným programem a zábavou pro děti i dospělé. Tvořivé dílny, taneční vystoupení, koncerty několika kapel, jarmark, skvělá lázeňská kuchyně, relaxační aktivity. Program uzavře večerní vystoupení legendární skupiny Rangers-Plavci (20h).

Pohoda u Trojice

KDY: pátek 21. července, 19 a 20:30 h

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ze série letních koncertů na hlavním olomouckém náměstí zve tentokrát na vystoupení Lukáše Marečka a Hudebního institutu (19h) a pecky od Beatles v podání revivalu Pangea (20:30)

Běh ve Smetanových sadech

KDY: sobota 22.7., 10-16:30h

KDE: Smetanovy sady, Olomouc. Start a cíl za Oranžerií

ZA KOLIK: startovné na místě - dospělí 400 Kč (3km), 750 Kč (5 a 10km), děti 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Běžecká akce v rámci seriálu ČEZ RunTour v krásném prostředí olomouckých sadů. Trať na 10, 5 a 3 km, dětské závody (500 a 1000m).

PROSTĚJOVSKO

Keltská noc Plumlov

KDY: čtvrtek 20. až sobota 22. července, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 590 až 1150 korun

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc opět rozezvučí kemp Žralok. Třídenní akce nabídne vystoupení 30 kapel a bohatý doprovodný program. Mezi účinkujícími jsou veličiny evropské i světové scény daného žánru. Tradičně se předvede Tomáš Kočko nebo irští Sliotar. Festival, který přesahuje hranice regionu bude zahájen ve čtvrtek ve 14 hodin, v pátek startuje od 12 a v sobotu od 11 hodin.

Keltská noc 2019.Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

JOSEFKOL

KDY: sobota 22. a neděle 23. července, od 13.00 hodin

KDE: Zámek v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: 300 korun, děti do 15 let 100 korun, do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní přehlídka starých řemesel, která nemá v Evropě obdoby se koná opět v úchvatném zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Nabitý dvoudenní program, při kterém se představí mistři koláři, sedláři, sokolníci nebo kočárníci, dokáže bavit děti i dospělé. Těšit se můžete na defilé historických kočárů, projížďky či ukázky řemesel či jízdy. Samozřejmostí je bohaté občerstvení a zajímavý doprovodný program.



Josefkol v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. 23. 7. 2022Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Němčické hody

KDY: pátek 21. až neděle 23. července

KDE: Město Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hodové slavnosti v Němčicích nad Hanou se rozprostřou po celém městečku na jihu Prostějovska. Program odstartuje v pátek od 18 hodin v zahradě místní Základní umělecké školy koncerty Funny, Dalls In The Factory a Bon Jovi revival. V sobotu se v areálu ZUŠ vytvoří středověká vesnice pro děti, chovatelský areál nabídne výstavu drobného zvířectva, na farské zahradě bude výstava bonsají, v hasičské zbrojnic zahraje cimbálovka. Večer se uskuteční taneční zábava na fotbalovém hřišti. V neděli krátce po poledni projde městem průvod pod vedením Dechového orchestru mladých. Odpolední program zajistí národopisný soubor Pantlék a dechovka Vřesovanka.

Charitativní utkání

KDY: pátek 21. července, od 17 hodin

KDE: Fotbalový areál v Kostelci na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Exhibiční fotbalové utkání mezi divizním nováčkem z Kostelce na Haná a prvoligovými prostějovskými hokejisty Jestřáby. Vedle fotbalové exhibice je zajištěn bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Živá hudba v podání kapely Naostro, autogramiáda hráčů a tradiční kostelecká tombola. Výtěžek akce bude předán představitelům dětského oddělení prostějovské nemocnice. Přijďte se pobavit a přispět na dobrou věc.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Oslavy 50 let otevření letního koupaliště

KDY: pátek 21. července od 9 hodin

KDE: letní koupaliště, Hranice

ZA KOLIK: 50 procent ze vstupného

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít oslavy 50 let otevření letního koupaliště v Hranicích. Těšit se můžete na zvýhodněné vstupné a bohatý program. Na návštěvní čekají vodní atrakce, skákací hrad, airbrush tetování, DJ Marty a Dynamic fit.

Hranické koupaliště Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň

O princezně, Luciášovi a makových buchtách

KDY: pátek 21. července v 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo anebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky. Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvizity a neobvyklá zápletka, je pobaví a zaujme.

Tradiční Anenská pouť

KDY: sobota 22. a neděle 23. července od 10 hodin

KDE: náměstí, Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční dobová pouť v Drahotuších se koná v sobotu 22. a v neděli 23. července od 10 hodin. Těšit se můžete na dobové stánky, dřevěné meče, keramiky, mýdla, šperky, malování kamínků, kovářskou dílnu. Ulice Lipnická bude od náměstí až po hřbitov zaplněna atrakcemi a kolotoči všeho druhu. Nebudou chybět stánky s různými dobrotami a občerstvením. Součástí sobotního programu bude také soutěž o nejlepší hodový koláč. Příjem soutěžních vzorku proběhne od 14.30 do 15.30 hodin ve stanu na Náměstí Osvobození v Drahotuších. Vyhodnocení tří vítězných koláčů a udílení cen se uskuteční v 16.30 hodin. Tradiční pouť v Drahotuších pokračuje v neděli. Těšit se můžete na dobové stánky, dřevěné meče, keramiky, mýdla, šperky, malování kamínků, kovářskou dílnu. Ulice Lipnická bude od náměstí až po hřbitov zaplněna atrakcemi a kolotoči všeho druhu. Nebudou chybět stánky s různými dobrotami a občerstvením. Anenská zábava se bude konat v sobotu 22. července na fotbalovém hřišti v Drahotuších. Areál bude otevřen od 18 hodin. Hudební program začne ve 20.30 hodin. Hrát bude kapela Skarlet Rock. Těšit se můžete i na spousty dalších novinek. Vstupné je 150 korun.

Tradiční Anenská pouť v Drahotuších 2022.Zdroj: Jiří Necid

Svatojakubské hody

KDY: od pátku 21. do neděle 23. července

KDE: KD Echo a náměstí, Lipník nad Bečvou

PROČ PŘIJÍT: Svatojakubskými hody ožije od pátku 21. do neděle 23. července Lipník nad Bečvou. Pestrý třídenní program pamatuje na zástupce všech věkových kategorií a rozmanitých kulturních žánrů. V pátek zahájí v 17 hodin brněnské Pohádkové divadlo třídenní slavnost divadelním představením Černoušek v Asii v kulturním domě Echo. V 19 hodin si přijdou na své dospělí, které pobaví Sandra Pogodová v talk show s Jitkou Asterovou a Lindou Finkovou nazvanou Sirény na cestách. V sobotu obsadí pódium od 19 hodin na náměstí TGM kapely Tak co? A ve 20.30 hodin Homebwoyrasta. V neděli budou Svatojakubské hody pokračovat mší svatou. Od 17 hodin bude na náměstí TGM vystupovat Xind X a od 19 hodin studentská kapela Teď a nebo někdy.



Svatojakubské hody v Lipníku. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jana Obšnajdrová

Rock fest 2023

KDY: sobota 22. července od 17 hodin

KDE: sportovní areál, Věžky u Přerova

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Na třetí pokračování Rock fest 2023 můžete vyrazit už tuto sobotu. Vystoupí kapely Glate, Kowomis3, Mancinella, Pow, Cycles of Revocation, Friend Rock a Witchead.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Lenka Dusilová – Sólo v Tančírně

KDY: neděle 23. července od 15 hod.

KDE: Tančírna v Račím údolí u Javorníka

ZA KOLIK: 333 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Mimořádný úkaz české hudební scény Lenka Dusilová, devítinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, vystoupí v Tančírně v Račím údolí. Na sólových koncertech vtahuje posluchače do svých niternějších hudebních krajin. Obklopena loopery, kytarami a všemožnými krabičkami vytváří unikátní atmosféru, ve které vyniká její neuvěřitelný hlas a všestranný hudební talent.

Lenka Dusilová.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Letní kino v Olšanech

KDY: pátek 21. července od 21 hod.

KDE: hřiště v Olšanech u Šumperka

ZA KOLIK: 70 Kč, děti 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kulturní komise obce Olšany připravila promítání letního kina na místním hřišti. Prvním filmem, který zde během léta uvedou, bude v pátek americko-japonský animovaný akční dobrodružný film Super Mario Bros. ve filmu.

X.+I. olympijské hrátky v Maršíkově

KDY: sobota 22. července od 14:29 hod.

KDE: na hřišti v Maršíkově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: „Sportovci“ libovolného věku a pohlaví utvoří pětičlenná družstva a budou zápolit v deseti netradičních disciplínách o pohár a medaile. Chybět nebude hudba, karaoke, bohaté občerstvení a hlavně výborná zábava.