Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Majitelé nesmrtelných východoněmeckých vozidel se sejdou o víkendu v plumlovském kempu Žralok. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

OLOMOUCKO

Hanácká Jízda králů

KDY: neděle 2. července 2023 (program po celý den, jízda od 14h)

KDE: Doloplazy u Olomouce

ZA KOLIK: Program u kulturního domu vstup 170 Kč (děti do 15 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Program na doloplazské návsi po poledni nabídne krátká vystoupení folklorních souborů ze zahraničí, ve 14 hodin se pak od obecního úřadu vydá krojovaný průvod královy družiny na koních, po celý den na příchozí čeká jarmark regionálních potravin a produktů.

U kulturního domu vystoupí kapela Věrovanka, hostující folklorní soubory a večer je pak na programu koncert kapely Marien.

Jízda králů. Ilustrační fotoZdroj: Marie Nezbedová

Moravský den v letňáku

KDY: sobota 1. července, od 10 hod

KDE: areál Letního kina, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pestrá zábava a dobroty pod korunami stromů, bohatý kulturní program, moravské lahůdky, spousta tradičních výrobků, cimbálová muzika, řemeslné dílny. Pečení domácích chlebů, ukázka kovářského řemesla, prodej keramiky, zeleniny, sušeného ovoce. Hrát bude kapela LeChaim (10 – 14) a Cimbálová muzika Šumperk (14 – 18), večer Jam session Evangelické konzervatoře Olomouc.



letní kino v OlomouciZdroj: Jiří Kopáč

Luxusní sporťáky u Šantovky

KDY: sobota 1. července 2023, 14 - 18 hod

KDE: areál OC Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě zve na prohlídky i projíždky, bohatý doprovodný program pro děti a dospělé, dýdžeje i občerstvení.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Tauberová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hvězdy na hradě v Zábřehu vrcholí. Přijedou The Tap Tap

KDY: pátek 30. června od 20 hodin

KDE: hradní nádvoří Zábřeh (areál společnosti Talorm, Masarykovo náměstí)

ZA KOLIK: 290 korun v předprodeji, 390 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít nesmrtelný hit Ředitel autobusu a další veselé písničky pražského souboru The Tap Tap! Kapelu tvoří převážně studenti a absolventi Jedličkova ústavu, ale také hostující profesionální hudebníci. The Tap Tap vydali řadu populárních CD, hráli v Londýně, Madridu i Jeruzalémě, pravidelně vystupují na velkých českých festivalech. Navíc už dávno nejsou jen hudební skupinou. Pořádají festivaly, promlouvají do veřejného života, lobbují za práva lidí s postižením a aktivně usilují o rozšíření možností vzdělávání pro hendikepované. Přijďte si užít pozitivní koncert a pohodovou letní atmosféru!



Koncert skupiny The Tap Tap. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Prokeš

Burgerfest v Novém Malíně

KDY: sobota 1. července od 11 hod.

KDE: areál Sokolovny v Novém Malíně

ZA KOLIK: 50 korun, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po celý de bude připraveno bohaté občerstvení, program pro děti a večer bude následovat after party. Těšit se můžete na soutěže o nejlepší hamburger, v pojídání hotdogů nebo v pití piva a dále na zábavný program s populárními Coconut Dj´s a moderátorem.

Pro děti bude připravený skákací hrad, odpoledne vystoupí kouzelník David Strašil se svým programem. Letošní ročník bude obohacen o profesionální výrobce hamburgerů, kdy se o občerstvení budou starat vyhlášené šumperské podniky Cakir´s Burger, J&J Bistro, Pikola, Můj SENdvič.

Ilustrační foto

SOS festival v Jeseníku

KDY: pátek 30. června od 17 hodin

KDE: areál Moravolen / WOOX Jeseník

ZA KOLIK: do 18 hodin, za 50 korun, od 18 hodin za 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Již tradiční, originální podnik v rámci jesenické festivalové sezony otevře letní prázdniny jako první open air. Letošní osmý ročník bude opět navazovat na úspěšné akce SOS plné zábavy, pohody, přátel, různorodosti a především muziky. Čeká vás opravdu zajímavá porce kvalitní rockové hudby, elektra, hip-hopu a akustiky. Poprvé se například v Jeseníku představí pražští The Fialky, kteří jsou na hudební scéně již od roku 2000. Kapelu Proti směru místním není potřeba představovat a pro milovníky jiných žánrů bude opět elektro stage s jesenickými

DJ´s.

Fotografie Milana Ryšavého v Pivovaru Welzl

KDY: vernisáž v pátek 30. června v 19 hod.

KDE: Pivovar Welzl, Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Existuje mnoho možností, jak vidět svět kolem sebe. Ta nejbarvitější je hledáčkem fotoaparátu. Milan Ryšavý poznává kouzlo fotografie už od svých deseti let. Je zábřežským rodákem a vášnivým fotografem, který nachází stále něco nového v rodném městě i jeho okolí. Láska ke krásám našeho kraje a přírodě ho často přivádí na nezvyklá místa, kde se otevírají netušené obrazy blízkých i vzdálených obzorů. Výstavu bude možné zhlédnout v Pivovaru Welzl po celé prázdniny. Otevřeno je denně od 15 do 22 hodin.

PROSTĚJOVSKO

Vítání prázdnin na zámku

KDY: pátek 30. června, od 14 hodin

KDE: Zámek Brodek u Prostějova

ZA KOLIK: 50 korun dítě, 175 korun dospělí

PROČ PŘIJÍT: Akce pro děti i dospělé se odehraje v zámeckém parku. Vstupenky jsou slosovatelné, dítě, které přivede rodiče, má vstupné zdarma. K dispozici bude stolní fotbálek, lukostřelnice, korfbal, malování na obličej, bodyzorb, potisk hrnků, hon za pokladem, balónková zvířátka, malování na plátno s pomocí malířského stojanu, omalovánky s motivy zámku a v případě horkého počasí bude i vodní bitva! Každou aktivitu si samozřejmě mohou vyzkoušet i dospěláci.

Po celou dobu si bude možné zakoupit štěstíčka. K dobré zábavě patří také hudba, od 16 hodin budou postupně hrát Ashena, Crunch a večer završí Harlej Revival z Olomouce.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Trabant sraz Morava

KDY: pátek 30. června až sobota 1. července, od 17 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 19. ročník populárního srazu vozidel vyráběných ve východním Německu, bude hostit o prvním prázdninovém víkendu plumlovský kemp Žralok. Organizátoři z Trabant gang Brno připravili pro účastníky opět zajímavý sobotní program. Chybět nebude spanilá jízda regionem se zastávkou v Prostějově, plovoucí Trabititanic a spousta zajímavých soutěží.



Trabant sraz 2020 u Podhradského rybníka v PlumlověZdroj: Deník / Petr Krňávek





Hurá, prázdniny!

KDY: sobota 1. července, od 13 do 17 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Zábavné odpoledne pro děti s loutkovým divadlem a soutěžemi. Loutkáři zahrají pro děti hned dvě představení. Ve 13 a 15 hodin to bude Lucifer a princezna, ve 14 a 16 hodin O vzniku Kosíře. K dispozici budou i dětské dílničky a lukostřelba. Akce se koná za každého počasí.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Karel Rozehnal

Hodové pivní slavnosti

KDY: sobota 1. a neděle 2. července, od 15 hodin

KDE: Sportovní areál v Pěnčíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Pestrá nabídka piv z regionálních pivovarů, dobroty z udírny i grilu včetně makrel. Soutěže pro děti i dospělé, skákací hrad. V neděli se pokračuje tradičním sportovním odpolednem a hodovým posezením. Požární útoky předvedou i malí hasiči.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Letní trhy

KDY: pátek 30. června od 9 do 17 hodin

KDE: OC Galerie, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: K prodeji budou mléčné výrobky, sýry, uzeniny, čerstvá sezonní zelenina, frgály i rukodělné výrobky. Těšit se můžete na malování na obličej a zmrzlinu za vysvědčení.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Vojenská prohlídka

KDY: sobota 1. července od 14 hodin

KDE: sraz u kasáren u bočního vstupu do Stálé expozice posádky na třídě ČSA, Hranice

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Prohlídky vojenských ústavů v Hranicích připomínají letošní výročí 170 let od zahájení výstavby tohoto areálu – města ve městě. Seznámí s historií i architekturou slavných vojenských ústavů v Hranicích. Návštěvníci uvidí Zrcadlový sál, Jiříkův sál, Mánesův sál, legendární chodbu, ve které trénoval Emil Zátopek, Památník akademiků nebo kapli svaté Barbory. Navštíví i Posádkové muzeum. Do přísně střežených vojenských ústavů v Hranicích se totiž veřejnost jen tak nedostane. Díky spolupráci s armádou ale mohou za zdi této „pevnosti“ proniknout zájemci o historii či architekturu. Prohlídka trvá přibližně 60 až 90 minut. Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.

Gentlemen’s Club: Tady a teď - 20 let!

KDY: sobota 1. července od 17 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Už 20 let na hudební scéně, stovky koncertů, tisíce odehraných hodin. To je Gentlemen’s Club, který k výročí připravil koncert i s doprovodnými kapelami Jako support vystoupí: Reggay – osmičlenná formace překračující hranice Moravsko-Rumunsko-Indonéského babylonu a tvořící vlastní písně různých odnoží reggae, ska a latino. Skrznaskrz: „Nejsme ničím zajímaví ani originální a možná právě proto jsme v záplavě těch zajímavých a originálních kapel zajímavý a originální.“ Dr. Boston – nejlepší ska/reggae/rocksteady DJ u nás.

Indiana Jones a nástroj osudu

KDY: sobota 1. července od 21 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Promítání amerického dobrodružného filmu Indiana Jones a nástroj osudu s Harrisonem Fordem v hlavní roli se uskuteční první červencovou sobotu v hranickém letňáku. V roce 1969 žije americký archeolog a dobrodruh Indiana Jones poklidný život. Na pozadí se však odehrávají tvrdé boje o dobytí vesmíru. Jones je znepokojen skutečností, že americká vláda naverbovala bývalé nacisty, aby pomohli porazit Sovětský svaz v tomto vesmírném boji mocností. Nezbývá mu tedy nic jiného, než vzít záležitost do vlastních rukou a vydat se na další výpravu, kde ho doprovází jeho kmotřenka Helena. Mezitím Jürgen Voller, člen NASA a bývalý nacista, který se podílel na programu přistání na Měsíci, chce ze světa udělat lepší místo podle svých ideálů.

Pivní slavnosti

KDY: sobota 1. července od 18 hodin

KDE: zámecká zahrada, Horní Moštěnice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Čtrnáct druhů piva, bohatý program a výborné občerstvení, to všechno slibují Pivní slavnosti v Horní Moštěnici. Zahrají kapely Forum, Aby Bylo Yasno, Spocená uklízečka.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Pravé sušické hody

KDY: pátek 30. června až neděle 2. července

KDE: náves v Sušicích u Přerova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program začne už v pátek tradiční předhodovou zábavou s kapelou Rose band. V sobotu večer se pak lidé mohou těšit na představení nazvané Paní Plukovníková v podání herců z Pohnutého divadla Loukov.Neděle začne hodovým budíčkem Moravské Veselky. Následovat bude slavnostní mše hodová a netradiční přehrávky pochodů u Romana. Slavnostní zahájení hodů se uskuteční ve 14 hodin. V programu se představí kapela Leoexpres, která slaví desáté výročí. Lidé se mohou těšit také na Hodový hudební recitál Moravské Veselky s hosty, poté vystoupí slovenská zpěvačka Olga Baričičová s kamarády a o pravou sušickou show se postarají Sestry v akci.