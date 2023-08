Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Hrady CZ Bouzov 2022 | Foto: Petr Pelíšek

OLOMOUCKO

Hrady.cz na Bouzově

KDY: pátek 25. (od 15:30) a sobota 26. srpna (od 10:30)

KDE: areálu na louce v podhradí na okraji Bouzova

ZA KOLIK: pá+so 1750 Kč předprodej / 1900 Kč na místě,

pá 1000 Kč předprodej / 1100 Kč na místě, so 1100 Kč

předprodej / 1200 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: největší letní festival v Olomouckém kraji s hvězdami tuzemské scény, na dvou podiích pod hradem Bouzov to během dvou dnů rozjede například Gaia Mesiah, Anna K., Kryštof, Dymytry, Mirai, No name, Wanastowi vjeci či Kabát.

Kapela Kryštof na festivalu Hrady CZ v Hradci nad Moravicí. 18. srpna 2023.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Festival vojenských dechovek v Olomouci

KDY: pátek 25. (od 16:00) a sobota 26. srpna (10-12:30)

KDE: Horní náměstí Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival vojenských dechových hudeb rozezní opět Horní náměstí v Olomouci. Program zahájí v pátek odpoledne vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš, v chrámu sv. Mořice poté zahraje vojenská hudba Ängelholm ze Švédska, večer se pak u Trojice rozezní koncert Vojenské hudby Olomouc se sólistou Janem Smigmatorem. Hlavní program v sbotu dopoledne nabídne show vojenského orchestru Ozbrojených sil Chorvatska, Vojenské hudby Banská Bystrica s Čestnou stráží prezidentky Slovenska, Vojenské hudby Olomouc, Vojenské hudby Ängelholm ze Švédska a vojenské hudby Bagad de Lann-Bihoué z Francie. Nebudou chybět vystoupení mažoretek či ukázky bojového umění.



Festival vojenských hudeb v Olomouci. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Matej Slávik

Úřední čtvrť žije!

KDY: sobota 26. srpna (od 14 hodin)

KDE: na rohu ulic Mozartova a Žilinská v Olomouci

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čtvrtý ročník sousedské slavnosti připomínající jedinečný genius loci olomoucké Úřední čtvrti. Muzika, dobré jídlo a pití, zábava. Nebude chybět sousedský stůl, letošní novinkou je bleší trh. Pro děti herní zahrada i pátrací hra. Večer zajímavá debata (nejen) s architekty o minulosti, současnosti a budoucnosti Úřední čtvrti. Během odpoledne zahrají Joys from Lost, Brass ToOLs a D.U.Bmusic.

Slavnosti vína na Poděbradech

KDY: sobota 26. srpna (od 10 hodin)

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Historicky 1. ročník Slavností vína na olomouckých Poděbradech. Čtyři vinaři, přes 50 druhů dobrého vína, cimbálová muzika Hejčíňan, speciality k vínu a mnoho dalšího.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Sousedská slavnost v Chomoutově

KDY: sobota 26. srpna (od 13 hodin)

KDE: náves Koperník (ulice Hrachovská), Olomouc -Chomoutov

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sousedská slavnost v olomoucké části Chomoutov se spoustou zábavy, dobrot i muziky. K dispozici bude bumberball zóna, v programu je pohádka i jihomoravská dechovka, servírovat se bude guláš a langoše, nebude chybět sousedský stůl či dětská zóna. Po celé odpoledne bude hrát zábavová kapela Rebellky.

PROSTĚJOVSKO

Borůvkové hody ve Žraloku

KDY: sobota 26. a neděle 27. srpna, od 12 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Speciality s příchutí borůvek ovládnou chuťové buňky každého návštěvníka kempu Žralok. O víkendu se mohou lidé těšit na maxiborůvkové kynuté knedlíky, palačinky s borůvkovou marmeládou či tvarožník s borůvkami. Mlsouni si rádi vychutnají zmrzlinové poháry s borůvkami a vlašskými ořechy. Spláchnout výše uvedené likéry bude možné borůvkovou limonádou nebo likérem. Všechny pochoutky připraví vyhlášení kuchaři z Hotelu Zlechov, kteří mají letité zkušenosti z penzionu Hvězda pod Pradědem.

Borůvkové hody slavily v kempu Žralok.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Baletní Galavečer pod širým nebem

KDY: sobota 26. srpna, od 20 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: od 400 do 750 korun

PROČ PŘIJÍT: Výběr ze světových baletů v podání Baletu Moravského divadla Olomouc pod vedením uměleckého šéfa Jana Fouska. Vystoupení umělců pod širým nebem v elektrizující atmosféře zámeckého nádvoří, jistě zanechá každém z návštěvníků nezapomenutelný dojem.

Rock For Your Shock 2023

KDY: sobota 26. srpna, od 15 hodin

KDE: nádvoří zámku v Prostějově

ZA KOLIK: 250 korun předprodej, 300 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Po nultém vydařeném ročníku, přichází oficiálně první ročník festivalu, na kterém se představí kapely hrající tvrdší odnož hudby. Posluchači se mohou těšit na sedmičku kapel z celé republiky. Domácí barvy budou hájit Lovecells (15 hod.) a Kervežekson (16). Od 17.15 vystoupí brněnští Opanuj Zřízence a podvečer odstartují Tragedis z Jindřichova Hradce (18.30). Další partou, která se představí na podiu budou Critical Acclaim (20.15) z Přerova. Závěrečná dvě vystoupení obstarají opět domácí smečky - Abused & Neglected (21.30) a Solution Of Panic (22.45).

Přerovská kapela Critical Acclaim.Zdroj: archiv Critical Acclaim

Ahoj prázdniny

KDY: neděle 27. srpna, od 10 do 18 hodin

KDE: Kolářovy sady, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rozloučení s prázdninami v největším městském parku v okolí hvězdárny. Rodinný den se spoustou atrakcí a soutěží v podobě skákacích hradů, virtuální reality a sportovních her.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Hustopečské dny

KDY: od pátku 25. do neděle 27. srpna

KDE: zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: na všechny dny 500 korun, pátek 150 korun, sobota 300 korun, neděle 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční třídenní slavnost s bohatým programem zve ve dnech 25. až 27. srpna městečko Hustopeče nad Bečvou. Návštěvníci se mohou těšit na rockový večer, vernisáž výstavy, spoustu účinkujících i bohaté občerstvení. Hlavní hvězdou pátečního večera bude elektronické smyčcové trio půvabných žen Inflagranti s hostem Josefem Vojtkem. Na zábavné sobotní odpoledne od 18 hodin naváží Divoké kočky se svou novou travesti show. Po jedenácti letech se na Hustopečských slavnostech objeví také slovenská skupina No Name, která se představí od 20 hodin. V neděli ve 14 hodin se mohou návštěvníci těšit na jeden z vrcholů tohoto jubilejního ročníku. Tím bude bezesporu vystoupení cimbálové muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Ve čtvrtek se v ústeckém Kulturním domě dočkali milovníci dobré muziky hudebního dárku od moravské folklorní skupiny Hradišťan.Zdroj: Archiv

Hefaiston

KDY: od pátku 25. do neděle 27. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: vstupné je možno zakoupit na celou akci nebo na jednotlivé dny. Rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a max. 3 děti. Na celou akci je vstup pro dospělé 300 korun, pro rodiny 600 korun, pro děti, studenty a seniory 150 korun a děti do 6 let mají vstup zdarma. PÁ: pro dospělé 150 korun, pro rodiny 300 korun a pro děti, studenty a seniory 80 korun. SO/NE: pro dospělé 200 korun, pro rodiny 400 korun a pro děti, studenty a seniory 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít 41. ročník tradičního mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston! Na co se můžete těšit? Demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích včetně historické hradní kovárny, výstava exponátů pod širým nebem, kovářské soutěže, přednášky v Galerii na druhém nádvoří a mnoho dalšího. Během víkendu je zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka nad Bečvou na hrad Helfštýn a zpět.



Hefaiston 2022 na HelfštýněZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Rock Drey Fest

KDY: sobota 26. srpna od 14 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 600 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený festival rockových revivalových kapel startuje už tuto sobotu v Letním kině v Hranicích.

Harmonogram kapel:

14.00 – Iron Maiden revival

15.00 – Metallica revival

16.30 – Within Temptation revival

18.00 – Porta Inferi

19.30 – Panoptiko

21.00 – AC/DC revival

22.30 – Doro Warlock revival

Panoptiko.Zdroj: Jiří Wasserbauer, se souhlasem

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Ve Zlatých Horách se bude rýžovat zlato

KDY: od pátku 25. do neděle 27. srpna

KDE: Zlatokopecký skanzen Zlaté Hory

ZA KOLIK: startovací poplatek za účast v soutěži: dospělí 300 Kč, veteráni (60+) a junioři (12-16 let) 200 Kč, děti do 12 let 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zlatokopecký skanzen bude o víkendu hostit už 28. ročník soutěže O putovní zlatou pánev starosty Zlatých Hor. Program otevře v pátek 25. srpna od 18:30 hod. koncert kapely Nylony Jail. Během pátečního podvečera a sobotního rána (8 – 9:30 hod.) se mohou také zájemci registrovat do soutěže. Její základní kola jsou na programu v sobotu od 13 do 18 hodin. Ještě předtím se od 10 hodin budou konat základní kola Šťourova memoriálu a Memoriálu Karla Kozluka. Od půl sedmé večer přítomným zahraje šumperská country kapela Holátka. V neděli od 9 do 12 hodin budou finálová kola všech soutěží s vyhlášením výsledků. Návštěvníci si mohou vyzkoušet školu rýžování zlata, čekat na ně bude doprovodný program i bohaté občerstvení.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr Brůha

MEZI PROUDY: Cello Republic v Šumperku

KDY: neděle 27. srpna od 19 hod.

KDE: Klášterní kostel Šumperk

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Klášterní hudební slavnosti se v závěru srpna vracejí do svého domovského města – Šumperku. Čtveřice violoncellistů z Cello Republic v Klášterním kostele předvede široké uplatnění violoncella v různých hudebních žánrech. Kromě klasiky tak zazní také jazz, swing, muzikálová či filmová hudba. Na programu jsou například Šavlový tanec Arama Chačaturjana, známý Čardáš Vittoria Montiho, skladby Clauda Debussyho, ale také Franka Sinatry, Ozzyho Osbourna, Freddieho Mercuryho, Andrewa Lloyda Webbera nebo Stevie Wondera.

Hodová taneční zábava v Zábřehu s Albatrosem

KDY: neděle 27. srpna od 14 hod.

KDE: Dům kultury Zábřeh

ZA KOLIK: 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: „Čí só hode? Naše!“ Zazní během hodové taneční zábavy, kterou pořádá zábřežský kulturní dům pro zpříjemnění nedělního odpoledne. Ve velkém sále budou znít populární melodie různých hudebních stylů. Nejen k tanci, ale i k poslechu v Zábřehu zahraje oblíbené duo Albatros, které tvoří populární zpěvačka Zdeňka Poláchová a muzikant Květoslav Langer. Odpoledne určené pro tancechtivé návštěvníky všech generací bude nabízet pohodovou zábavu až do šesté hodiny večerní.