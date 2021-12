V prosinci do tropů! KDY: každá sobota a neděle až do 19. prosince, od 9.30 do 16 hodin KDE: sbírkové skleníky Flora Olomouc ZA KOLIK: vstupné 60 korun, zlevněné 40 korun, děti do 6 let zdarma

„Při nynějším sychravém počasí se lidé mohou v palmovém, kaktusovém, tropickém i subtropickém skleníku nejen příjemně ohřát, ale především obdivovat řadu jedinečných rostlin. Mnohé navíc právě kvetou. Díky dozrávajícím citrusům jsou skleníky i plné vůní. Jejich návštěva je v současném shonu velice uklidňující,“ uvedla Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc. Vše doplňují expozice s exotickými ptáky a plazy, sladkovodní i mořské akvárium. Přijďte i vy obdivovat krásy přírody!

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Kojan David

Krása létání

KDY: čtvrtek 9. prosince až neděle 12. prosince

KDE: Pevnost poznání, Olomouc



Objevme krásu létání a seznamme se s historií letecké výroby na Střední Moravě. Můžeme se těšit na výstavu letounů, motorů, 3D tisk a interaktivní mapy, malý větrný tunel, větrnou spirálu, matematiku pohybu a virtuální realitu a simulaci létání.

Charity Fashion Night

KDY: neděle 12. prosince od 17 hodin

KDE: Divadlo Na Šantovce, Olomouc

ZA KOLIK: 500 korun

Nechte se okouzlit a inspirovat na tomto magickém gala večeru! Navazujeme na úspěšný první ročník a vy se tentokrát můžete těšit na přehlídky módních designérů v čele se Sandrou Švédovou, Šárkou Ordošovou a Luďkem Hanákem. Samozřejmostí je také doprovodný program: Do světa iluzí vás vezme Tomasiano a Kelly (finalisté soutěže Československo má talent), uvidíte taneční vystoupení i mnoho dalšího…nechte se překvapit! Na závěr pro vás připravíme lehký raut a ochutnávku vín… Vzhledem k tomu, že všichni, kdo se podílí na této akci, dělají tak bez nároku na odměnu, jde celá částka ze vstupného na pomoc v léčbě Elenky Vojtkové.

Návrhář Luděk Hanák z MohelniceZdroj: archiv Deníku

Káťa a Škubánek

KDY: sobota 11. prosince od 15.30 hodin

KDE: Kino Metropol, Olomouc

ZA KOLIK: 110 až 160 korun



Divadlo D5 Praha láká do kina Metropol na pohádku pro děti. V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek. Od začátku, kdy Káťa objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko s přáním, aby se jí něco na jaře vylíhlo, malého psa, jsou ti dva nerozlučnými kamarády. Zažívají spolu nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Všechno by bylo v nejlepším pořádku, kdyby jim jejich přátelství nezáviděl škodolibý kocour Luciáš. Ten se ovšem za své léčky vytrestá sám, jak už to v pohádkách bývá.

PROSTĚJOVSKO

Gouache, malování kvašem

KDY: pátek 10. prosince od 17 do 20 hodin

KDE: Výtvarná dílna při ZUŠ V. Ambrose, Prostějov

Seznámení s unikátní technikou na pomezí klasické tempery a akvarelu. Nechejme se okouzlit jedinečností a sametovým vzhledem kvašové tempery. Tématem malování jsou motivy inspirované Vánocemi. Obrázky mohou být později využity jako vánoční přání, pohlednice nebo dekorace. Přijďte se do dílničky přiučit něco nového.

Meditační víkend Mettā

KDY: čtvrtek 9. prosince až neděle 12. prosince

KDE: Slezská 3, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Možnost strávit víkend rozvíjením lásky a dobrotivosti pod vedením buddhistické mnišky Visuddhi. Visuddhi založila v Prostějově ārāmu Karuṇā Sevena, první ženský buddhistický klášter v České republice. Stejně jako za doby Buddhy je mnišství závislé na darech laiků. Dobrovolným příspěvkem podpoříme mnišský život ctihodné bhikkhunī Visuddhi a existenci kláštera. Přijďme si během víkendu odpočinout, meditovat a rozvíjet svého ducha.

Od rozštěpu k úsměvu

KDY: od pátku 10. prosince

KDE: Zámek Konice

Výstava fotografií Lenky Hatašové Od rozštěpu k úsměvu bude zahájena v pátek slavnostní vernisáží v 17 hodin v Galerii zámku Konice. K vidění bude pro širokou veřejnost do 7. ledna 2022. Výstavu pořádá město Konice s neziskovkou Šťastný úsměv.

Kouzelný příběh

KDY: neděle 12. prosince od 17 hodin

KDE: Městské divadlo, Prostějov



Těšit se můžete na taneční představení na motivy pohádky Louskáček a myší král s hudbou Petra Iliče Čajkovského v podání žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově.



Kouzelný příběh.Zdroj: archiv Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově

HRANICKO A PŘEROVSKO

Josef Divín: Zahrada

KDY: do 23. ledna 2021

KDE: Galerie Synagoga, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Pro milovníky výstav i křehké krásy máme jedn skěvlá tip. Výstava děl sklářského výtvarníka z Valašského Meziříčí Josefa Divina je nyní k vidění v hranické galerii. Expozice zvaná Zahrada zde bude k vidění do 23. ledna příštího roku. Josef Divín pomocí různých technologií zpracování skla – foukání a ručního tvarování na huti, natavováním kovových fólií, leháním, broušením, rytím a dalšími, zpracovává náměty převzaté často z krajiny a architektury. Již 12 let se zabývá natavováním stříbrných folií na sklo. Svou tvorbu prezentoval od roku 2000 na 30 samostatných výstavách a 160 ti společných se účastnil. Jeho práce je zastoupena v tuzemských i zahraničních sbírkách, například v Itálii, na Slovensku, ve Francie, v Německu, Belgii, Dánsku, Polsku, Bulharsku, Holandsku a USA.

Josef Divín – Zahrada. Výstava děl sklářského výtvarníka z Valašského Meziříčí.Zdroj: Jiří Necid

Dvojkoncert Jarka Nohavici pro děti a pro dospělé

KDY: ve čtvrtek 9. prosince od 16 a od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará Střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 300 a 590 korun



Dva koncerty v jeden den odehraje Jaromír Nohavica v Hranicích. Ten první v 16 hodin bude patřit dětskému publiku. Na sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek z posledního alba Máma mi dala na krk klíč se pak dospělí návštěvníci mohou těšit od 19 hodin. Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě zvykli, že jeho koncerty jsou samé překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené a rozhodně se mají na co těšit ! Na současných koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. Koncert je dlouhý asi 2 hodiny a je bez přestávky a není vhodný pro děti do 15 let!



Jaromír Nohavica.Zdroj: Miloš Šálek

MFA Kera & Black Heritage feat. Mike Russell a Mothers Follow Chairs

KDY: sobota 11. prosince od 19 hodin

KDE: Restaurace Pivovar, Přerov

ZA KOLIK: 99 korun

Nenechte si ujít další skvělý koncert v rámci hudebního festivalu Blues nad Bečvou.

Formace Mothers Follow Chairs.Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Gregoriánský chorál

KDY: sobota 11. prosince od 16 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné 100 korun, děti mají vstup zdarma

Po dlouhých pěti letech se v sobotu 11. prosince v Zábřehu opět představí soubor Schola Gregoriana Pragensis řadící se mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Adventní čas obohatí koncertním programem, který je věnován vánočním svátkům. Krásnou atmosféru koncertu dotvoří kostel sv. Bartoloměje.

Schola Gregoriana Pragensis.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Skalička

Baletky: sonda do ženské duše

KDY: neděle 12. prosince od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Úspěšnou komedii dánské autorky v neděli 12. prosince představí ochotníci z Václavova. Šest žen se sejde na taneční hodině. Nejsou to ale žádné profesionální tanečnice, ale obyčejné ženy, pro které je tanec únikem ze všedního života. V průběhu hry se dozvídáme o jejich životě, vztazích i starostech, radostech a touhách. Představení začíná v zábřežském kulturním domě v 16 hodin.

Věra Martinová

KDY: pátek 10. prosince od 19 hodin

KDE: Mohelnické kulturní centrum

ZA KOLIK: 390 korun

Populární česká zpěvačka, kytaristka a autorka Věra Martinová se skupinou Meritum přijíždí s novým koncertem právě k vám! Královna české country představí nejen své největší hity z posledních více než třech dekád, ale také písničky z novinkového alba Meritum. Právě toto album vyšlo na letos jaře a ve svém žánru se okamžitě stalo hudební událostí roku! „Moc se těším po nějaké době na své posluchače a samozřejmě i na živé vystoupení, které mi moc chybělo. Byla bych ráda, kdyby právě tento koncert se stal pro vás pohlazením v naší bouřlivé době“, říká Věra Martinová. Diváci uslyší v jejím podání novinky a samozřejmě i hity, které milují: Až na vrcholky hor, Malý dům nad skálou, Pane náš a mnoho dalších! Koncert Věry Martinové má prokazatelně léčivý efekt, tak neváhejte!

Královna české country Věra Martinová se svým Jubileum Tour.Zdroj: Luboš Jeníček

UPOZORNĚNÍ: Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.