OLOMOUCKO

Svatý Patrik na Poděbradech

KDY: pátek 17. března, od 15 hodin

KDE: Přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

Oslava irského patrona u vody. První koncert letošní sezony si tam střihnou Fly Tomorrow, těšit se můžete i na zelené pivečko, irské speciality k jídlu a taky soutěže o ceny.

For Model

KDY: pátek 17. až neděle 19. března, od 9 do 18 hodin, v neděli do 17 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: 120 korun (dospělí), 80 korun (děti 6-15), 320 korun (rodinné)



Interaktivní výstava věnovaná modelářství a sběratelství, jedna z největších v ČR. K vidění budou lodní, automobilové, letecké či železniční modely všech možných velikostí, tvarů, materiálů a pohonů. Nechybí ukázky letecké akrobacie, lodních bitev, autodráhy, zábavná stanoviště, hračky a stavebnice.



Veletrh zdraví

KDY: pátek 17. března od 9 do 16 hodin, sobota 18. března od 10 do 17 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: v rámci vstupného do Pevnosti poznání

Na Veletrhu zdraví si můžete nechat vyšetřit pigmentová znaménka, změřit tuky a cukry v těle, zeptat se odborníků na otázky týkající se reprodukce, prevence rakoviny prsu nebo varlat. V nabídce je také oblast dentální hygieny, dárcovství krve nebo toho, jak správně resuscitovat. Na programu je i přednáška o využití konopí či ukázky nejmodernějších technologií k rozvoji sportovců. Budete si moci vyzkoušet těhotenskou vestu, lákadlem je i model vývoje plodu.

Josefovský koš vína

KDY: sobota 18. března, 10 - 24 hodin

KDE: Záloženský dům, Příkazy



Vinařství z jižní Moravy, ale i regionální vinaři z Hané nabídnou svou produkci na Josefovském koštu v Příkazech. V ochutnání budou i vína z Maďarska, Bulharska či Rakouska. A k tomu atraktivní hudební doprovod: big band Mladá krev, cimbálovka Valašské peklo, Hejčíňan, Cimbal Hell Band či kapela Všude vyprodáno.

Tvořivá Olomouc

KDY: sobota 18. března (9-18 h), neděle 19. března (9-17 h)

KDE: Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova ul.

ZA KOLIK: Dospělí: jednodenní 80 Kč/dvoudenní 120 Kč. Děti do 150 cm zdarma. Studenti/senioři: jednodení 40 Kč/dvoudenní 60 Kč

Velká prodejní výstava kreativního materiálu, nástrojů, pomůcek a výrobků. Desítky vystavovatelů, workshopy, dílničky. Nechybí ani občerstvení.

Smím prosit? pro Hradisko

KDY: sobota 18. března, od 19 hodin

KDE: Slovanský dům, Olomouc

ZA KOLIK: 350 korun



Velký benefiční taneční večer, jehož výtěžek bude věnován na přestavbu skautské klubovny u Klášterního Hradiska v Olomouci. K tanci a poslechu bude hrát skupina Trifid, na návštěvníky čeká cloggingové vystoupení (americký step) taneční skupiny Tarantela Olomouc či ukázky standardních a latinskoamerických tanců. Součástí večera bude představení projektu opravy klubovny.

Rozverný duch

KDY: pátek 17. března od 18 hodin, sobota 18. března od 16 hodin

KDE: Zámek Náměšť na Hané

ZA KOLIK: 40/70 korun

Přijďte na divadelní představení, které se odehrává přímo v historických kulisách zámku v Náměšti na Hané. Tajuplný příběh v podobě netradiční prohlídky zavede návštěvníky do 30. let 20. století, pobaví a netradiční formou provede zámkem a jeho sklepení.

PROSTĚJOVSKO

Ples opic

KDY: sobota 18. března od 19 hodin

KDE: Národní dům, Prostějově



Již 14. ročník reprezentačního plesu baru 12 opic se koná už tuto sobotu prostorách prostějovského Národního domu. Letošní ráz plesu je od Woodstoku po vlastní zahrádku a dress code se očekává plný květin.



Kocour v botách: Poslední přání

KDY: neděle 19. března v 10.30 hodin

KDE: Kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 140 korun

Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit poslední přání. Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží, zvlášť když jste legendární hrdina, který se dobrovolně vrhá do těch nejbláznivějších dobrodružství.

Taneční odpoledne

KDY: neděle 19. března od 16 do 20 hodin

KDE: Duha – kulturní klub u hradeb, Prostějov

ZA KOLIK: 70 korun



Na taneční odpoledne nejen pro seniory a tentokrát ‚masopustní‘ můžete zavítat v maskách do prostějovského klubu už tuto neděli. Hrát k tanci i poslechu budou hrát manželé Vyroubalovi.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Retrogaming

KDY: sobota 18. března v 17 hodin

KDE: Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Výstava Retrogaming představí návštěvníkům počítačové hry a domácí počítače a konzole z 80. let, a to jak československé, tak zahraniční. Pro návštěvníky bude připravena spousta nejen technologických informací, ale také zajímavostí. Představeny budou velké herní hity a také dobové herní časopisy. Nedílnou součástí, která nesmí na výstavě o hrách chybět, bude „herní doupě“. Návštěvníci se seznámí s historickými herními počítači, na kterých si budou moci zahrát dobové hry. Připomenou si tak legendární hru Pac-Man nebo Princ of Persia, ale také spoustu akčních her. Výstava je koncipována tak, aby se na ni pobavili návštěvníci všech věkových kategorií. Vernisáž výstavy se uskuteční tuto sobotu od 17 hodin ve výstavním sále na Staré radnici v Hranicích.

Urologie

KDY: sobota 18. března od 19 hodin

KDE: kino Zbrašov, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: 100 korun



Divadelní spolek Tyl Drahotuše uvede divadelní trochu hořkou komedii z nemocničního prostředí. Přijďte se pobavit vesele o věcech vážných. V pátek 17. března se na toto představení mohou těšit v Pavlovicích a v sobotu 25. března v Radvanicích.

Pohádkový karneval

KDY: sobota 18. března od 14.30 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: pro všechny masky vstup zdarma, ostatní vstupné dobrovolné

Bohatý program čeká na návštěvníky sobotního Pohádkového karnevalu. Na co se můžete těšit? Na přehlídku masek a kostýmů, taneční aktivity, pohybové soutěže, výtvarné dílničky, malování na obličej, ukázky stolních her a aktivit pro menší děti, hádanky, pantomimu a společné focení.

Ples Dlažky

KDY: sobota 18. března od 19 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 300 korun, pro členy Duha klubu 100 korun, pro studenty 50 korun



Přijďte si v sobotu užít ples Duha klubu Dlažka. K tanci a poslechu zahrají Wyjetej Wolej, cimbálová muzika Primáš a DJ Vači. Těšit se také můžete na skvělé občerstvení.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Keltský večer

KDY: sobota 18. března od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: předprodej 250 korun, na místě 300 korun

Po tříleté přestávce se příznivci alternativní hudební scény mohou těšit na pátý ročník Keltského večera, který se letos uskuteční den po svátku svatého Patrika v šumperském domě kultury. Pozvání na festival tentokrát přijaly kapely Rí Ra, hrající irské tradicionály a instrumentální skladby lehce okořeněné funky a jazzovými vyhrávkami, dále Vintage Wine, kteří v sobě mísí rockovou dravost s melodikou a energií irské a skotské muziky. Samozřejmě nemůže chybět i domácí šumperská a posluchači velmi oblíbená skupina Happy To Meet. Ta pravidelně patří k hlavním tahounům celého večera. „Několik překvapivých choreografií si speciálně pro Šumperk připravil i taneční soubor Démáirt. Ten funguje pod záštitou YMCA Brno a patří k absolutní špičce v naší republice. Úzce spolupracuje s tanečníky světových jmen, jako je například Anne-Marie Cunningham a Shane McAvinchey (Riverdance) nebo Stephen Scariff a Ronan Morgan (Lord Of the Dance),“ zve na akci produkční Domu kultury Šumperk Michaela Horáková.

Expediční kamera

KDY: sobota 18. března od 16 hodin

KDE: Kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 120 korun, v den akce 150 korun, děti do 15 let 70 korun



Příznivci obdivuhodných sportovních výkonů, překrásných přírodních scenérií a adrenalinu si přidjou na své v sobotu v kině Retro v Zábřehu, kde se koná další ročník oblíbeného cestovatelského festivalu Expediční kamera. Program láká na pátrání po údajné záhadné bytosti žijící v odlehlých místech Madagaskaru, neuvěřitelný výstup na nejvyšší horu centrálního Chile na kole nebo strhující příběh neslyšící horolezkyně. V doprovodném programu zazní přednáška o životě ve střední Africe v podání zábřežské rodačky Jany Škubalové.



Sejdeme se u Josefka

KDY: sobota 18. března, 14 hodin

KDE: kaplička svatého Josefa, Doubrava u Moravičan

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční a oblíbená akce Sejdeme se u Josefka zve turisty k jednomu z prvních jarních výšlapů, a o do oblasti CHKO Litovelské Pomoraví, kam je to přitom z Moravičan jen kousek. Přímo na místě si můžete vyslechnout pověst o vzniku kaple, popovídat si o místopisných zajimavostech se známým mohelnickým turistou Jardou Vítkem a chybět nebudou ani soutěže.

Párty v coolturáku#2

KDY: sobota 18. března od 20 hodin

KDE: Dům kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: 100 korun (vstup jen 16+)



Do mohelnického kulturáku se vrací největší párty v širokém okolí! V sobotu 18. března zde zopakují velkolepou show, u které by neměl nikdo chybět. Ta minulá se opravdu vydařila. „Na návštěvníky čekají dvě chill zóny, tři bary a především nezapomenutelná atmosféra,“ lákají pořadatelé.