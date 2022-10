Flora Olomouc KDY: od čtvrtku 29. září do neděle 2. října. Od čtvrtku do soboty od 9 do 17 hodin v neděli od 9 do 16 hodin KDE: Výstaviště Flora, Olomouc ZA KOLIK: 157 korun online, 170 korun na místě

Flora Olomouc je zase po roce tady! Součástí této tradiční akce jsou kromě bohatého doprovodného programu oblíbené Zahradnické trhy s bohatou nabídkou výpěstků, nářadí pro kutily a zahradnických či domácích potřeb. Návštěvníci se mohou těšit také na festival gastronomie a nápojů Olima, ochutnávky vína, soutěž pro žáky základních škol Dýňodlabání nebo prodejní Mezinárodní včelařskou výstavu Hanácká včela.

Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 30. září od 14 do 22 hodin a sobota 1. října od 10 do 21 hodin

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



O víkendu na nás bude čekat na Dolním náměstí v Olomouci 25 vinařství z Moravy a 5 ze zahraničí a mezi nimi vinaři z Polska, a i z Maďarska. Bude to i přehlídka nejlepších burčáků a soutěžit se bude o Krále burčáku. Je připravený bohatý doprovodný program, cimbálová muzika a řízené degustace.



Knižní veletrh LITR

KDY: pátek 30. září a sobota 1. října

KDE: Umělecké centrum Univerzity Palackého (Konvikt), Olomouc

Olomouc zaplaví nakladatelé, ilustrátoři a výtvarníci, aby své knihy, tisky a papírové výrobky představili na knižním veletrhu LITR. Podtitulem letošního ročníku je „Holy Paper“ – téma reaguje na současnou krizi nedostatku papíru a hledá nové, alternativní možnosti využití a výroby papíru. Osmý ročník veletrhu nabízí vedle prodejní části také bohatý program pro všechny generace. Navštívit můžete jedinečné workshopy pro děti i dospělé, autorská čtení, výstavy, koncerty i divadelní představení. Kromě designových knih, na které často ani v obyčejném knihkupectví nenarazíte, se můžete těšit na výstavu knih oceněných v soutěžích Nejkrásnější české knihy, Zlatá stuha či Magnesia litera. Připravte si místo na poličce a přijďte se podívat na LITR, který se bude konat v Uměleckém centru Univerzity Palackého na konci září.

Drakiáda ve Šternberku

KDY: sobota 1. října od 13 do 15.30 hodin

KDE: louka pod Domašovem u Šternberku (Rasovna)

ZA KOLIK: zdarma



Přišel podzim a s ním i drakiády. Přijďte i vy na jednu takovou, která bude na louce pod Domašovem u Šternberku. Na závěr drakiády je připravené posezení s kytarou u táboráku, kde si každý může opéct svůj špekáček. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

PROSTĚJOVSKO

Maraton přes okres Prostějov

KDY: neděle 2. října od 9.30 hodin

KDE: obec Ivaň

ZA KOLIK: 150 korun při registraci předem, 200 korun při registraci na místě

Přijďte si v neděli zaběhat. Poběží se z nejnižšího místa okresu Prostějov v obci Ivaň do nejvyššího bodu okresu na Skalkách na Drahanské vrchovině. Maraton formou 2 až 3členných družstev, ze kterého jeden člen musí běžet a ostatní můžou jet na kole nebo koloběžce. Intervaly střídání nejsou stanoveny. Vybrat si můžete hned ze dvou etap, kdy každá etapa má dohromady kolem 43 až 45 kilometrů.

Antikvartet Dušana Vančury

KDY: sobota 1. října od 17 hodin

KDE: Barokní sýpka Ludéřov, Drahanovice

ZA KOLIK: 280 korun



Antikvartet Dušana Vančury vystoupí první říjnovou sobotu v Barokní sýpce. Antikvartet je skupina složena ze čtyř zpěváků (soprán, alt, baryton, bas), kteří zpívají vlastní úpravy skladeb různých žánrů, otextované především jejím zakladatelem Dušanem Vančurou.



Smejko a Tanculienka

KDY: neděle 2. října od 16 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 330 korun

Své děti můžete v sobotu vytáhnout na nové představení Smejka a Tanculienky. Představení je vhodné pro děti už od dvou let. Těšit se na něj můžete ve Společenském domě v Prostějově. Délka představení je 60 minut. Tak neváhejte a přijďte!

Sportovní odpoledne pro rodiny s dětmi

KDY: neděle 2: října od 14 do 17 hodin

KDE: Kostel sv. Petra a Pavla a jeho zahrada, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Sportovní hry a soutěže, poznávání Evropy nebo malování na obličej. Na to všechno se můžete těšit, když dorazíte na sportovní odpoledne pro děti a mládež, rodiny s dětmi a kamarády z Ukrajiny v Prostějově!

HRANICKO A PŘEROVSKO

Výstava hospodářských zvířat

KDY: sobota 1. října od 9 do 01 hodin a neděle 2. října od 9 do 14 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: sobota 200 korun, děti do 120 cm zdarma, děti od 120 do 150 cm 100 korun; neděle 100 korun, děti do 120 cm zdarma, děti od 120 do 150 cm 50 korun

Na XIX. výstavu Moravy a Slezska a Výstavu hospodářských zvířat můžete na přerovské Výstaviště zavítat už tento víkend. K vidění bude skot, koně, ovce, kozy, prasata, oslíci, drůbež, králíci, holubi, morčata a exotické ptactvo. Návštěvníky čeká po oba dny bohatý doprovodný program. V sobotu bude od 10 vyhrávat Záhorská kapel, od 13.30 hodin vystoupí Karel Kahovec, v 16 hodin Skarlet Rock, od 20 hodin zahraje kapela Turbo a ve 22. 30 Forum s Romanem Hambálkem. V neděli je os 10 do 13 hodin připraven dětský program a soutěže s Kateřinou Kačulí Pok. Po oba dny se můžete těšit ba soutěž v Králičím hopu.

Noční Excalibur race a Excalibur race

KDY: pátek 30. září od 16 hodin a sobota 1. října od 9 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou



Třetí ročník extrémního běžeckého závodu s překážkami v areálu Helfštýna i mimo něj přináší nezapomenutelný zážitek pro diváky i pro soutěžící. Více informací a přihlášky na: www.excaliburrace.cz.





Vůbec první noční varianta extrémního závodu Excalibur race v areálu hradu Helfštýna! Třetímu ročníku denního závodu Excalibur race bude tentokrát předcházet noční varianta. Více informací a přihlášky na: http://excaliburrace.cz/nocni-helfstyn.html.

Podzimní slavnost v Bobří zahradě

KDY: sobota 1. října od 15 do 18 hodin

KDE: Bobří zahrada (Skautská zahrada mezi gymnáziem a židovským hřbitovem), Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Podzimní slavnost pro děti a rodiče se chystá tuto sobotu. Můžete se těšit na výtvarné i pohybové podzimní aktivity – stezky s úkoly v lesíku, vaření dobrot v kotlíku na ohni, moštování, lukostřelbu a mnoho dalších.

Dýňobraní

KDY: sobota 1. října od 15 hodin

KDE: hřiště, Horní Újezd

ZA KOLIK: 60 korun



Tradiční již 14. ročník Dýňobraní opět láká na bohatý program. Těšit se můžete na ochutnávku dýňových pokrmů, pro děti bude k dispozici skákací hrad a nafukovací bublinové koule Bumper balls, přenést se můžete do virtuální reality, hrát bude skupina One Classic Kroměříž, připraveno je bohaté občerstvení.



ŠUMPERSKO A JESENICKO

Koncert pro Carla Orffa

KDY: pátek 30. září o 19 hodin

KDE: Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Šumperk

ZA KOLIK: od 300 do 450 korun

Přijďte si zpříjemnit páteční večer trochou vážné hudby. Pro koncert se stal inspirací stejnojmenný soubor středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých aj. básní a písní, pocházející z 11. až 13. století. Krásné tóny se rozezní klášterním kostelem v Šumperku tak neváhejte a v pátek přijďte!

PechaKucha night

KDY: sobota 1. října od 19.30 hodin

KDE: hotel Grand, Šumperk

ZA KOLIK: 290 korun



V Šumperku velmi oblíbený formát, v rámci kterého se deset účinkujících představí v rychlých prezentacích, zarámovaných dvaceti obrázky po dvaceti sekundách. Vedle osobností spjatých s architekturou a urbanismem, zabrousí i do řady jiných oborů. Společným heslem výběru bude jako vždy inspirace.

II. ročník Burčákového pochodu

KDY: sobota 1. října, start od 8.30 do 10 hodin

KDE: Hasičárna, hrad, Brníčko

Trasa: Hasičárna – Prdlavá studánka – Rohelská bouda – Cigánský buk – Šebená – louka u hradu Brníčko (10,5 km). Nenáročná trasa, ideální pro děti a psí kamarády. Kdo chce kratší trasu, je možné na Rohelskou boudu vyjet autobusem v 9.17 hodin z Brníčko, rozc.. A kdo nechce polykat žádné km, může od 13 hodin přijít jen tak posedět na hrad. Samozřejmě jsou vítáni i turisté mimo oficiální trasu. Po trase budou stanoviště s burčákem, vínem, pivem, malým občerstvením, viz mapka. U hradu pak bude připraven buřtguláš, klobásy, PIVO, víno a reprodukovaná hudba. :-). Nachystáno bude přes 800 porcí jídla (domácí škvarková pomazánka, polévka, guláš, klobásy, …) Stánky budou nachystány už od rána, aby se nestalo, že přijdete a občerstvení nebude.

Den seniorů s duo Albatros

KDY: neděle 2. října od 14 do 18 hodin

KDE: velký sál Kulturního domu, Šumperk

ZA KOLIK: 50 korun



Taneční odpoledne pořádané u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, ale určené nejen pro seniory. Populární melodie různých hudebních stylů nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace zahraje oblíbené duo Albatros. Občerstvení je zajištěné.