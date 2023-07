Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

OLOMOUCKO

Colores Flamenco pod širým nebem

KDY: čtvrtek 27.-neděle 30. července

KDE: Horní náměstí, Konvikt-parkán, OpenWine garden

ZA KOLIK: Galavečer na Horním náměstí a program v Konviktu zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival flamenca, španělské kultury i gastronomie v letní Olomouci. Program zahájí ve čtvrtek Opening Fiesta ve venkovním baru OpenWine (ul. Na střelnici). V pátek zaplní Horní náměstí (od 20:30) galavečer flamenca, na kterém vystoupí výjimečný španělský kytarista Carlos Piñana, další kytarista Rainer María Nero a perkusista Miguel Ángel Orengo. Na pódiu předvede své taneční umění Cristóbal Muñoz a charismatická Fefa Gómez. Přímo na náměstí se bude připravovat originální paella, v nabídce budou skvělá vína i míchané drinky.

Flamenco se bude tančit i v neděli na parkánu Konviktu, večer to tam pak rozjede skupina z oblasti tichomořského pobřeží Kolumbie, ani zde nebude chybět „latino-občerstvení“, těšit se můžete také na Relax zónu Univerzity Palackého s netradičním posezením a poležením, půjčovnou deskových her a sportovního vybavení.

Muzika a dobroty v olomouckých podnicích

KDY: pátek 28. července

KDE: Cafe Delux, Letní kino, koupaliště Poděbrady

ZA KOLIK: vstup zdarma či dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Hned několik zajímavých koncertů je na páteční večer připraveno na zahrádkách či terasách olomouckých barů, kaváren a restaurací. V Letním kině to například od 20 hodin rozjede šumperská sestava Trocha klidu, na terase olomouckých Poděbrad zase band Andrej & KSČ (od 19 hodin) hrající „československý bigbít + nějakou tu cizinu + nějakej ten vlastňák“. Na zahrádce Cafe Delux (ul. Zeyerova) na vás odpoledne čeká vystoupení multiinstrumentalisty Goudyho (od 17 hodin)

PROSTĚJOVSKO

Hodová zábava Čechovice

KDY: pátek 28. července, od 18 hodin

KDE: Areál za sokolovnou, Čechovice

ZA KOLIK: 130 korun

PROČ PŘIJÍT: Hojně navštěvovaná taneční zábava startuje hody v prostějovské místní části Čechovice. Legendární kapela Kontakt zahraje k tanci i poslechu. Bohaté občerstvení zajištěno.

Letní neřesti

KDY: sobota 29. července, od 16.00 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník unikátního setkání kreslířů a humoristů z celého území bývalého Československa bude v sobotu hostit plumlovský kemp Žralok. Svou účast přislíbil i populární glosátor a moderátor Ivo Šmoldas nebo herec Petr H. Batěk. Vedle spousty humoru, bude představena i další postavička rozsáhlé Žraločí epopeje zdobící kemp.



Noční prohlídky

KDY: pátek 28. a sobota 29. července

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 150 korun, mládež do 14 let 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Prohlídky zámku za svitu svíček představí tajuplné příběhy plumlovských pověstí. Návštěvníky provedou zámečtí páni a dámy. Součástí každého představení je malá ohňová šou.

Dudu Cup

KDY: neděle 30. července, od 12 hodin

KDE: Sportovní areál, Olšany u Prostějova

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník fotbalového turnaje za účasti týmů Sokola Olšany, TJ Smržice, FC Kostelecna Hané B a Sokol Konice B. Bohaté občerstvení i pečené makrely a tombola v ceně dobrovolného vstupného.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Velká 2023

KDY: od pátku 28. do neděle 30. července

KDE: sokolská zahrada, Sokolovna, Velká

ZA KOLIK: jen v sobotu 200 korun, děti do 15 let zdarma, pátek a neděle zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obecní slavnosti ke 145. výročí od položení základního kamene Kaple Povýšení sv. Kříže ve Velké u Hranic odstartuje v pátek promítání české komedie Vesničko má středisková ve 20.30 hodin v sokolské zahrad. Od 19 hodin se koná sousedské posezení. Možnost opékání špekáčků. Slavnosti pokračují v sobotu, od 15 hodin zahraje dechová hudba Partutovjanka a od 18 hodin Elán KontraBand. Venkovní zábava bude pokračovat od 21 hodin s kapelou Gradace. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v sokolovně ve Velké. V rámci programu vystoupí děti z gymnastického oddílu TJ Sokol Velká a amerického stepu Sester Hlavinkových. Bohaté občerstvení zajištěno. Atrakce pro děti, skákací hrad Spiderman. Slavnostní mše a slavnostní otevření nově zrekonstruované kaple ve Velké se uskuteční v neděli 30. července od 15 hodin, od 16.30 hodin se koná přátelské posezení v sokolské zahradě. Občerstvení je zajištěno po celou dobu slavností.

Van & Truck Show

KDY: od pátku 28. do neděle 30. července od 12 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: 200 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na již X. ročník přehlídky kamionů a dodávek můžete vyrazit na přerovské Výstaviště. Připraven je doprovodný program v pátek se uskuteční spanilá jízda městem, večerní DJ & světelná show. V sobotu bude k vidění ukázka zásahu IZS, kapela Sammael, tombola, ohňostroj, dražba, atrakce pro dospělé i děti.



XXX. setkání dechových hudeb

KDY: sobota 29. a neděle 30. července

KDE: zámecká zahrada, Dřevohostice

ZA KOLIK: sobota 200 korun, neděle 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční setkání dechovek se uskuteční v zámecké zahradě Dřevohostic. V sobotu od 20 hodin zahraje kapela Fleret a od 21.30 hodin začne večerní taneční veselice s kapelou Mistrál. V neděli od 13.30 hodin se koná mše svatá v zámecké zahradě. Ve 14.30 hodin bude slavnostní zahájení XXX. setkání dechových hudeb. Zahrají dechové hudby Zdounečanka, Moravská Veselka, Weidener Dorfmusikanten z Rakouska a Gloria, Vystoupí mažoretky TS Stars, MŠ Dřevohostice a folklorní soubor. Moderuje Karel Hegner. Ve druhém poschodí zámku budou k vidění dvě výstavy – Od kočárku po motorku a Hasičské historické přilby.

Palác žije zrakem - speciální noční prohlídky s videomappingem

KDY: sobota 29. července od 21 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 300 korun dospělý, 150 korun senior, žák ZŠ, student

PROČ PŘIJÍT: Noční prohlídky Helfštýna zakončené videomappingem, promítáním na stěny opraveného paláce. Letos poprvé se akce Palác žije zrakem uskuteční bez rezervací, kapacita akce není omezena! Akce se koná za každého počasí. Vstupenky zakoupíte v den akce na pokladně hradu.



Slavnosti piva

KDY: v sobotu 29.července od 17 hodin

KDE: areál za sokolovnou, Beňov

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít slavnosti piva v Beňově. Připraveno je více jako 15 značek piv, soutěž v hodu pivním sudem a pití piva na čas i bohaté občerstvení. Od 19 hodin hraje skupina Forum.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Džungle Fest na ranči v Bratrušově

KDY: sobota 29. července od 16 hodon

KDE: AG Ranč v Džungli v Bratrušově

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V Bratrušově se představí folkové, bluegrassové, rockové i žánrově těžko zařaditelné kapely. Těšit se můžete na The Adams Sisters, BG Novu, Dvacet facek, Happy to Meet a večer zakončí známá šumperská kapela Sioux. Těšit se můžete i na táborák a spoustu dobrého jídla a pití.

Od vidlí po vidličku s Romanem Paulusem

KDY: sobota 29. července od 15 do 20 hodin

KDE: zámek Třemešek u Dolních Studének

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Na zámku Třemešek mezi Dolními Studénkami a Novým Malínem se v sobotu koná festival toho nejlepšího jídla, pití a hudby. Hlavní hvězdou bude známý kuchař Roman Paulus. O hudební zážitky se postarají kapely O5 a Radeček a VoHuBa. Představí se také prodejci lokálních potravin, produktů a jídla. Připravena bude i soutěžní cesta pro děti.



Obecní slavnosti v Lipové-lázních

KDY: sobota 29. července od 16 hodin

KDE: Lipová-lázně, za domem s pečovatelskou službou

PROČ PŘIJÍT: Obecní slavnosti v Lipové-lázních nabídnou pestrý program. Zahájí je v 16 hodin country kapela Holátka, po nichž vystoupí místní rockeři Lindens. V 19 hodin se můžete těšit na bubenickou show v podání známých Jumping Drums, na které naváže Rock&Roll Band Marcela Woodmana. O závěr programu se postará nestárnoucí kapela Argema, která zahraje od 23 hodin. V doprovodném programu se můžete těšit třeba na simulátor F1, rodeo elektrického býka nebo skákací hrad pro děti.

