Vyznání růžím v Rozáriu

KDY: pátek 10. července od 14 hodin, sobota 11. července a neděle 12. července od 9 hodin

KDE: Rozárium v Olomouci

ZA KOLIK: základní 100 korun, snížení 70 korun

Voňavé květy nejrůznějších druhů růží můžete ještě více než kdy dřív obdivovat o víkendu v olomouckém Rozáriu. Koná se tu totiž festival Vyznání růžím a kromě nádherných květin se můžete těšit i na bohatý program včetně floristické show s ukázkami výroby interierové dekorace z růží, svatební kytice či květinového šperku.

Na programu jsou také přednášky, rostlinolékařské poradny či workshop Botanika všemi smysly. Děti si mohou vyzkoušet malování na sklo, skládání růží z Lego kostek nebo navštívit hrnčířskou a řezbářskou dílnu. Součástí akce budou i oblíbené zahradnické trhy s podtitulem Léto v zahradě, hudební vystoupení nebo Zaparkuj odpočinková zóna. Chybět nebudou ani florální objekty od předních českých floristů.

Filmový festival Tady Vary jde do finále

KDY: pátek 10. července a sobota 11. července

KDE: kina Metropol a Premiere Cinemas v Olomouci



Nenechte si ve vašem oblíbeném kině ujít filmové tituly promítané v rámci festivalu Tady Vary. Festival potrvá až do soboty 11. července, spousta zajímavých snímků je tedy pořád před vámi! V Olomouci můžete festivalové filmy zhlédnout v kině Metropol nebo v Premiere Cinemas, mrkněte na program:



Kino Metropol: pátek - Tajný agent (17.00), Bez zvláštních znamení (20.00); sobota - Honey Boy (20.00)

Premiere cinemas Olomouc: pátek - Tajný agent (17.00), Meky (18.30), Bez zvláštních znamení (20.00); sobota Kubrick o Kubrickovi (17.00),

Meky (18.30), Honey Boy (20.00)

Na Pevnůstce to rozjedou Škwoři

KDY: pátek 10. července od 17 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: 450 korun



Síla starejch vín, Celebrity nebo Vizitka. Chytlavé songy české metalové stálice Škwor rozezní v pátek olomouckou Korunní pevnůstku. Jako předskokani vystoupí smečka Blitz Union a zpěvačka Gabriela V.G.

Příznivci tvrdší hudby se mohou těšit i na zajímavý support. Česká kapela Blitz Union nahrála své nejnovější EP v Nashvillu a Los Angeles. Byl tak vytvořen skutečně jedinečný a globální zvuk. „Blitz Union nevytváří pouze hudbu - vytváří zážitek, pohyb a přirozený svazek," komentuje organizátor koncertu Tomáš Mamut Grepl.

Gabriela V.G. je česká zpěvačka, textařka a hudebnice, která se aktuálně věnuje vlastní autorské tvorbě. Její čerstvě vydané album pokřtila významná česká zpěvačka Anna K přímo během svého koncertního vystoupení před zraky několika tisíců diváků.

Letní komedie pod širým nebem v Bohuňovicích

KDY: pátek 10. července - promítání od 21.30,

prodej občerstvení od 18 hodin

KDE: trusovické hřiště v Bohuňovicích

ZA KOLIK: zdarma



Čas letních kin je tady. Vypravte se zítra do toho v Bohuňovicích, kde se bude na trusovickém hřišti promítat česká komedie Chlap na střídačku. Projekce začíná ve 21.30, ale už od 18.00 se bude prodávat občerstvení. Těšit se můžete na grilovanou kýtu, párek v rohlíku, točené pivo a další dobroty, které pro vás připravili členové SDH Bohuňovice.

Vypsaná fiXa před Sklubem

KDY: pátek 10. července od 16 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 380 korun



Pardubická skupina Vypsaná fiXa míří do olomouce a vy můžete být u toho. Během pátečního večera zahraje na paloučku před Sklubem. V době karantény si pro své fanoušky kapela připravila hned několik koncertů, které bylo možné sledovat z pohodlí domova. Nyní je čas jim tu energii vrátit zpět, přijďte na jejich koncert a užijte si parádní večer.

Letní kino v Hlubočkách promítne Příliš osobní známost

KDY: pátek 10. července od 21 hodin

KDE: Amfiteátr KD Na Letním v Hlubočkách-Mariánském Údolí

ZA KOLIK: základní 40 korun, děti do 6 let zdarma



Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého se stává múzou.

Na československou hvězdnou komedii si zajděte do letňáku v Hlubočkách. V případě nepříznivého počasí bude promítání přeloženo na sobotu 11. července.

Sobotní zábava a turnaj v Grygově

KDY: sobota 11. července od 16 hodin

KDE: H-Minigolf v Grygově

ZA KOLIK: startovné 80 korun



Příjemné letní odpoledne můžete strávit v prostorách H-Minigolfu v Grygově. Od 16 hodin tu odstartuje turnaj v minigolfu, od 19 hodin se pak můžete těšit na vystoupení živé kapely. Chybět nebude ani občerstvení v podobě steaků, makrel, žeber či gyrosu.

Vlasta Redl s kapelou vystoupí v Uničově

KDY: pátek 10. července od 20 hodin

KDE: zahrada městského klubu v Uničově

ZA KOLIK: 250 korun



Jeden z našich nejvýraznějších folkových zpěváků, textař, skladatel a multiinstrumentalista Vlasta Redl přijedete po třech letech i se svou kapelou do Uničova. V jeho písních se propojují prvky tradičního moravského folkloru s prvky folku, rocku nebo jazzu a vytvářejí tak osobitý autorský rukopis, díky kterému je tento písničkář už několik desetiletí stálicí české hudební scény. Po několika sezónách, kdy se Vlasta Redl i s členy své doprovodné skupiny věnoval spíše spolupráci s Hradišťanem a komorní verzi koncertů, přijíždí se svou kapelou a novým koncertním programem.

Vlastníci v letním kině v parku

KDY: sobota 11. července od 21.30

KDE: Tyršovy sady ve Šternberku



Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout.

Venkovské trhy

KDY: sobota 11. července od 7.30

KDE: Horní náměstí ve Šternberku

ZA KOLIK: zdarma



Další šternberské Venkovské trhy jsou tady! Přijďte si na Horní náměstí nakoupit domácí pečivo, uzeniny, sýry, kávu, víno, mošty, koření, maso a spoustu dalších dobrot. Chybět nebude ani regionální zelenina.

Slavnosti piva

KDY: pátek 10. července od 17 hodin, sobota 11. července od 14 hodin

KDE: sokolský stadion v Šumvaldu

ZA KOLIK: pátek zdarma, sobota 180 korun (předprodej 100 korun)



Šumvaldští dobrovolní hasiči zvou na Slavnosti piva, které vypuknou v pátek od 17 hodin. Těšit se můžete na rockotéku, sobotní program nabídne vystoupení několika kapel jako jsou Ježkovci, Kern nebo Livin. K ochutnání bude 15 druhů piv, speciality z grilu a z udírny.

Hasičské klání v Řídeči

KDY: sobota 11. července od 13 hodin

KDE: sportovní areál, Řídeč

ZA KOLIK:



V Řídeči proběhne v sobotu 17. ročník hasičského klání v požárních útocích. Podpořte svůj oblíbený tým a užijte si hezké sportovní odpoledne. Občertsvení a osvěžující nápoje budou zajištěny.