Aquatera

KDY: sobota 13. června od 8 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: základní 40 korun, snížené 20 korun

Pravidelná chovatelská burza pro širokou veřejnost je tady! Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího. Pořiďte si nového zvířecího společníka nebo toho vašeho stávajícího potěšte dárkem.

Noc kostelů

KDY: pátek 12. června

KDE: Olomoucko

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít Noc kostelů s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé v Olomouci a okolí. Přehledný seznam kostelů včetně pogramu naleznete na www.nockostelu.cz.

Selské trhy

KDY: pátek 12. června od 13 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Selské trhy jsou opět tady! Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny a maso, džemy a marmelády nebo kuchyňské bylinky a koření, to vše od lokálních pěstitelů a regionálních výrobců. Trhy se uskuteční i následující pátky, a to až do 26. června.

Divadelní hra Královny

KDY: pátek 12. června od 19 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 300 korun



Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na něm sejdou, byly v nedávné době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy. Zajděte si v pátek na tragikomedii plnou upřímného humoru v podání Moravského divadla Olomouc. Inscenace Královny začne od 19 hodin.

Hamlet v kině

KDY: pátek 12. června od 19 hodin

KDE: kino Metropol, Olomouc

ZA KOLIK: 250 korun

Populární představitel postavy Sherlocka Holmese Benedict Cumberbatch se nyní ukáže v titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie. Představení v produkci Sonia Friedman Productions odvysílalo NT Live v přímém přenosu z jeviště londýnského kulturního centra Barbican 15. října 2015. M

Výstava masožravek

KDY: pátek 12. června a víkend 13.-14. června, vždy od 9.30

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: základní 80 korun, snížené 40 korun



Unikátní prodejní výstava probíhá ve Sbírkových sklenících na Výstavišti Flora. Uvidíte nejrůznější druhy masožravek, které si můžete zakoupit i domů. Výstavu můžete navštívit až do neděle 14. června, denně od 9.30 do 18 hodin.

Blublinové víkendy

KDY: víkend 13.-14. června, vždy od 11 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Užijte si spoustu zábavy s bublinkama! Přijďte si vyrobit vlastní bublifuk nebo získat recept na domácí dezinfekci. O opravdu velké bubliny se postarají zkušení chemici. Za pěkného počasí ochutnáte i dusíkovou zmrzlinu. Pro tvorbu bublifuků si s sebu vezměte malé PET lahve a zavařovací sklenice.

Oakfest 2020

KDY: sobota 13. června od 20 hodin

KDE: letní areál u splavu, Dub nad Moravou

ZA KOLIK: 250 korun



Další ročník oblíbeného benefičního festivalu je tady! Nepropásněte Oakfest, který i letos nabídne kvalitní muziku, a to rovnou na dvou stejdžích. Těšit se můžete například na skupiny Bikkiny shop, Kiss me Kojak, Mara Jade či Drom. Kromě parádní muziky nebude chybět ani bohaté občerstvení v podobě domácích gulášů nebo grilovaného masa, na své si ale přijdou také vegetariáni a vegani. Na místě bude zeď určená k profilaci a vyjádření se účastníků festivalu. Výtěžek bude věnován na podporu práce s dětmi a dospívajícími, kteří čelí různým problémům jako jsou závislosti, šikana a další.

Autokino Gran Torino

KDY: sobota 13. června od 20 hodin

KDE: parkoviště u Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun/automobil



Snímek o neústupném válečném veteránovi Waltu Kowalskim, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy rozličného etnického původu tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky. Všechny staré sousedy postupně nahradili imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. V jednom vozidle mohou být pouze dvě osoby.

O Pračlovíčkovi

KDY: neděle 14. června od 15 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 100 korun



Udělejte si výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Po představení bude připravena výtvarná dílnička pro děti. Ty si zde mohou vyrobit památku na pohádku, vyfotit se s herci Divadla Tramtarie v oblíbeném fotokoutku. Cyhbět nebudou ani soutěže.

Relaxační dopoledne

KDY: sobota 13. června od 9 hodin

KDE: Centrum pohybu, Olomouc

ZA KOLIK: 400 korun



Na relaxační odpoledne zve olomoucké Centrum pohybu. Pomocí jin jógy si protáhnete celé tělo, zároveň se naučíte správně dýchat. Po přestávce už s protaženým tělem si projdete sekvencí dynamických jangových ásán. Kurz proběhne od 9 do 12 hodin, zahrnuta je 30minutová přestávka na cvičení. Kapacita sálu je omezená, místo si rezervujte na fyziopoweryoga@gmail.com nebo na čísle 728 306 248.

Mint Market

KDY: sobota 13. června od 10 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Několik desítek prodejců s pestrou nabídkou módních outfitů, šperků, kosmetiky a dobrot. To je Mint Market. Akce proběhne venku před Pevností poznání a potrvá do sobotních 17 hodin.

Motýlí louka v Domu přírody

KDY: sobota 13. června od 14 hodin

KDE: Sluňákov, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: rodinné 200 korun



Odpolední stezka galerií v přírodě. Zalítejte si s motýly, vyrobte si jednoho a třeba potkáte i pomateného motýlkáře s jeho úlovky. Vyrazit můžete od 14 do 17 hodin. Bezva odpoledne pro celou rodinu.

Bystřické trhy

KDY: neděle 14. června od 8 hodin

KDE: Zámecké náměstí a park, Velká Bystřice

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si nakoupit potraviny od farmářů a maloprodejců do Velké Bystřice.