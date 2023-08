Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

OLOMOUCKO

Chmelovy dožinkê

KDY: sobota 2. září od 13 hodin

KDE: areál Amerika, Olomouc-Holice

ZA KOLIK: 150 Kč na místě/120 Kč v předprodeji v Hospůdce U Kuděje, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Populární festival řemeslného piva v nádherném areálu Amerika v olomoucké části Holice. Přes deset minipivovarů, spousta dobré hudby a bohatý program pro děti. Zahraje cimbálovka Primáš, Steven´s, D.U.Bmusic, Kamafutra a další. Speciality z udírny, pizza z pece, palačinky, vegedobroty, makrely…

Ilustrační fotoZdroj: Pavel Novotný

Šantovka slaví

KDY: sobota 2. září

KDE: Smetanovy sady (10-19h), areál u OC Šantovka (18-22:30)

ZA KOLIK: program v parku zdarma, vstupné na DJ party u Šantovky 100 Kč (výtěžek pro projekt Zahrada hospice na Sv. Kopečku)

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 10. narozenin obchodního centra Šantovka. Ve Smetanových sadech na příchozí bude čekat zábavný, sportovní a kreativní program. Průvod obřích nafukovacích loutek, akrobatické vystoupení a divadelní představení. Připravena bude i vyhlídková plošina, která vás vyveze do výšky 80 metrů, model vesmírné lodi SPACE X Crew Dragon, simulátor stavu beztíže, autogramiáda s HC Olomouc, graffiti workshop, malba velkoformátového muralu, kreativní umělecký koutek a workshopy pro širokou veřejnost. Dětská zóna se skákacími hrady, trampolínami či bumperbally, postavičky z pohádek. Na podiu bude k vidění pohádka či kouzelník, zahraje Natalie Tichánková & 4GOOD a Lollipopz. U galerie Šantovka to večer rozjede několik dýdžejů včetně Andrey Pomeje či hlavní hvězdy programu Alle Farbena.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Litovelské slavnosti

KDY: sobota 2. září, koncerty od 13 hod

KDE: náměstí Přemysla Otakara v Litovli

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Koncerty známých jmen naší scény, program pro děti, otevřené památky a muzea, bohaté občerstvení. To jsou tradiční litovelské slavnosti. Letos vystoupí Čechomor, Michal Prokop & Framus 5, Kamil Střihavka & The Leaders, Vilém Čok & Bypass. Na podiu to rozjede také Penzistor či Metallica revival Litovel.

Kapela Čechomor.Zdroj: Michal Mašek

Dny města Uničova

KDY: sobota 2. září, od 10 h, hlavní program na náměstí od 14h

KDE: Uničov, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pestrý sobotní program s historickým průvodem je součástí dvoutýdenních Dnů města. Náměstí zaplní jarmark s kejklířskými a rytířskými vystoupeními či ukázkami dovedností dravých ptáků. Den uzavře vystoupení středověké rockové kapely Clamortis, ohňová show a ohňostroj.



Uničov slaví. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petra Pášová

Lidový rok ve Velké Bystřici

KDY: pátek 1. - neděle 3. září

KDE: prostranství z zámku ve Velké Bystřici, amfiteátr

ZA KOLIK: koncert Vlasty Redla 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hojně navštěvovaný (nejen) folklorní festival roztančí areál u velkobystřického zámku. Program zahájí páteční koncert Vlasty Redla, v sobotu lze celý den zažít vystoupení folklorních souborů, večer se pak předvede profesionální maďarské taneční divadlo z Bratislavy. Po nedělní ranní mši to rozjedou dětské soubory, odpoledne pak festival vyvrcholí galaprogramem.

Festival Lidový rok ve Velké BystřiciZdroj: DENÍK/Petra Opletalová

PROSTĚJOVSKO

Festival hudby a atrakcí

KDY: pátek 1. až neděle 3. září

KDE: areál bývalého OP, Prostějov

ZA KOLIK: od 100 do 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník třídenního festivalu plného hudby i zábavy. Brány areálu se otevřou v pátek od 16 hodin a první hudební vystoupení začne o dvě hodiny později. Postupně vystoupí ROMSTAR VYŠKOV, RAEGO a Cico band. Po oba víkendové dny se začíná v 10 hodin ráno. V sobotu jsou na programu zápasy MMA K1, odpolední diskotéka a večerní taneční zábava se skupinou Kontakt. V neděli si užijí hlavně děti, na skluzavkách, skákacích hradech, připravena bude i tombola. Podvečerní náladu dokreslí skupina Romantica.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Hasičský den

KDY: sobota 2. září, od 14 do 18 hodin

KDE: areál Splávek, Prostějov – Domamyslice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavné odpoledne plné soutěží pro malé i velké. Ukázka zásahového vozidla HZS Prostějov. Hasičská pěna, vyprošťování z vraku vozidla – hasiči Žešov, bohatá tombola a občerstvení. Diskotéka pro všechny generace.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Smržická šlapka

KDY: sobota 2. září, od 7 hodin

KDE: fotbalové hřiště ve Smržicích

ZA KOLIK: startovné 40 korun větší a 20 korun menší do 1 metru

PROČ PŘIJÍT: Populární cykloturistická akce Klubu českých turistů ze Smržic, napíše v sobotu 2. září svůj další ročník. Registrace účastníků bude od 7 do 10 hodin v areálu smržického fotbalového hřiště. Připraveno je 9 tras. Od nenáročné desetikilometrovky po královskou v délce 176 kilometrů na Praděd. Každý účastník dostane diplom a sladké občerstvení, odměněn bude i nejstarší a nejmladší účastník. Dárek a pohár čeká i na nejrychlejší ženu a muže při trase na Praděd.

Smržická šlapka. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Bílovické hody

KDY: sobota 2. až pondělí 4. září

KDE: sportovní areál, Bílovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Třídenní hodové slavnosti zahájí v sobotu tradičně od 14 hodin Pivní slavnosti, na které plynule naváže hodová taneční zábava se skupinou SAX Rock. Letos se jedná již o 20. ročník Pivních slavností. Připraveny budou soutěže pro děti i dospělé. V neděli pokračují oslavy v areálu závody malých hasičů v požárním útoku zařazených do seriálu Okresní dětské ligy. Představí se mladší a starší žáci a také dorost. Pondělní odpoledne provoní areál pravý myslivecký guláš, k tanci a poslechu zahraje Holobkova muzika a k dispozici bude i bohatá tombola.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Sobecký

HRANICKO A PŘEROVSKO

Slavnosti obce Drahotuše

KDY: od pátku 1. do soboty 2. září

KDE: fotbalové hřiště, Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnosti obce Drahotuše se uskuteční v pátek 1. a v sobotu 2. září na fotbalovém hřišti v Drahotuších. Vstup na celý program je zdarma. Kromě programu pro děti i dospělé bude připraveno občerstvení – pivo, limonáda, maso na grilu, palačinky a další dobroty.

Program:

pátek 1. září

19.00 – hra Urologie v sále restaurace U Jelena – trochu hořká komedie z nemocničního prostředí

sobota 2. září

14.00 – zábavné odpoledne pro děti s klaunem a skákacím hradem

16.00 – zahraje skupina H-Band a vystoupí mažoretky

19.00 – zahraje skupina Waťák (Kabát revival)

Vsetínský Waťák. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Kinematograf Bratří Čadíků

KDY: od čtvrtku 31. srpna do neděle 3. září od cca 20 hodin

KDE: Pohostinství Na Střelnici, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Také letos si mohou lidé z Hranic a okolí užít čtyři večery s promítáním českých filmů pod širým nebem. Kinematograf bratří Čadíků zamíří do areálu Pohostinství Na Střelnici. Jako první čeká návštěvníky ve čtvrtek 31. srpna komedie Přání k narozeninám, ve které hrají Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová či Tomáš Klus. Milovníci humoru si přijdou na své také v pátek 1. září. Na plátně se bude promítat film Střídavka s Martinem Hofmannem, Kristínou Svarinskou a Jitkou Čvančarovou. V sobotu 2. září si na své přijdou rodiny s dětmi, těšit se můžou na pohádku Princ Mamánek, kterého ztvárnil Jan Budař. Posledním snímkem Kinematografu bratří Čadíků bude v neděli 3. září dobrodružná komedie Buď chlap! v hlavní roli s Jakubem Prachařem, Terezou Ramba nebo Ondřejem Sokolem.

Program:

čtvrtek 31. srpna - Přání k narozeninám

pátek 1. září – Střídavka

sobota 2. září - Princ Mamánek

neděle 3. září - Buď chlap!

Skate Jam Hranice 2023

KDY: sobota 2. září od 13 hodin

KDE: skatepark, Žáčkova ulice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít nezapomenutelnou skateboardovou show! Tento rok se můžete těšit na skvělé závodníky jak z okolí, tak i z celého regionu. Akcí bude provázet profesionální moderátor a Dj. Kromě vzrušujících závodů bude k mání stánek s občerstvením a chill-out zónou. Samotné závody budou probíhat ve dvou kategoriích – děti a muži a ve třech disciplínách: Street style Death race a Best Trick. Navíc, jako každý rok, bude k dispozici stánek, kde si široká veřejnost může zdarma vypůjčit skateboard a vyzkoušet tento adrenalinový sport. Po závodech se uskuteční koncert ska skupiny Cirkus Láskohrad a poté zahraje housový DJ Hoodiny.

Skate Jam Hranice 2023 se chystá na sobotu 2. září 2023. Ilustrační foto.Zdroj: Bára Kubešová, se souhlasem

Žeravský gulášek

KDY: sobota 2. září od 9 hodin

KDE: školní zahrada, Žeravice

PROČ PŘIJÍT: Již 2. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů je tady. Startuje tuto sobotu v devět ráno ve školní zahradě u bývalé mateřské školy v Žeravicích. Těšit se můžete na občerstvení, reprodukovaná hudba a pro děti skákací hrad.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Family Day

KDY: sobota 2. září od 10 do 16 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít nezapomenutelný rodinný den plný akce a zábavy s klubem amerického fotbalu Přerov Mammoths. Připraven je program, který potěší všechny věkové skupiny. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet výstroj a pocítit atmosféru tohoto sportu, budou připraveny ukázky kontaktní i bezkontaktní formy amerického fotbalu.

Přerovští Mammoths. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Pivovarské slavnosti v Holbě

KDY: sobota 2. září od 12.30 hodin

KDE: pivovar Holba, Hanušovice

ZA KOLIK: v předprodeji 490 Kč, na místě 590 Kč, děti do 140 cm vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Milovníkům dobrého piva, hudby a zábavy se v sobotu otevřou brány pivovaru Holba v Hanušovicích. Na dvou scénách se budou střídat hudební interpreti. Na Šerák stage vystoupí například Šrouby a Matice, Thom Artway, Katarína Knechtová nebo Walda Gang. Druhá scéna nese název Horská stage, kde bude hrát na Husý krk, Wraní Woko, Pěnička nebo třeba kapela Sammael. Na čepu budou všechna piva Holba, soutěžit se bude o hodnotné ceny a novinkou bude škola čepování piva. Třešničkou na dortu bude předpremiéra videoklipu kapely O5 a Radeček. V ceně vstupenky na Pivovarské slavnosti je neomezená konzumace piv a vybraných nealko nápojů.

Ilustrační foto.Zdroj: Holba

Mohelnický FolkFest 2023

KDY: pátek 1. - neděle 3. září

KDE: Městské sady, Mohelnice

ZA KOLIK: ceny na místě: pátek 500 Kč, sobota 600 Kč, víkend 840 Kč, děti do 15 let a ZTP/P zdarma

PROČ PŘIJÍT: FolkFest pokračuje v dlouholeté tradici hudebního setkání na konci prázdnin v Mohelnici. Program začíná v pátek v 17 hodin a kapely budou hrát hned na dvou scénách. Během pátku a soboty se můžete těšit na spoustu skvělých interpretů a kapel. Namátkou vybíráme třeba Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Roberta Křesťana & Druhou trávu, Žalmana a spol., Banjoband Ivana Mládka, Vojtu Nedvěda & Tie Break, Romana Horkého a Kamelot, Poutníky, Epidemye, AG Flek, Ondřeje Rumla a Madalen nebo slovenskou kapelu Vodopád, která v Mohelnici oslaví 40 let na scéně.

V sobotním programu na FolkFest stage se budou o přízeň diváků a poroty ucházet mladé kapely, které už za sebou mají úspěchy v národních kolech folk & country soutěží pro mladé muzikanty. V doprovodném programu se můžete těšit na osadní oheň, divadlo Loutkadlo, houslovou školu Radka Špindlera nebo dílnu ručních řemesel nejen pro děti. V neděli v 9 hodin ráno program uzavře společné muzicírování diváků a rodičů s dětmi s názvem Vítání slunce.



Robert Křesťan a Druhá tráva.Zdroj: Luděk Mahel / Deník

Dožínky v Bělé pod Pradědem

KDY: sobota 2. září od 10 hodin

KDE: Bělá pod Pradědem – kostel sv. Jana Křtitele, Relaxcentrum, ovčín

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už po devatenácté oslaví na Jesenicku dožínky, a to v Bělé pod Pradědem. Program zahájí v 10 hodin mše svatá v místním kostele, následovat bude dožínkový průvod od Relaxcentra na ovčín. V pravé poledne odstartují zábavu trubači s fanfárami. Během odpoledne vystoupí Podorlický taneční soubor Lukavice, Oškerovci, taneční soubory Jesénka a Jesénečka, ženský pěvecký sbor Radost s Běláčky a Kelt Grass Band. Hlavním tahákem bude od půl osmé večer koncert kapely O5 a Radeček, na který naváže taneční zábava s Méďa Bandem. V doprovodném programu se myslí i na děti, připravená bude také výstava zemědělské techniky a drobného ptactva, ukázka dravců nebo fotografická výstava z minulých ročníků.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Hynek Dlouhý

Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu

KDY: sobota 2. září od 19 hod., neděle 3. září od 18 hod.

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník a kostel Nejsvětější trojice, Javorník

ZA KOLIK: 200 Kč, děti a senioři 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Už po jednatřicáté se koná na Jesenicku Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu. Zahajovací koncert se koná v sobotu 2. září od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Vystoupí soubor Camerata Moravia a posluchači se mohou těšit na skladby Karla Ditterse z Dittersdorfu, Antonia Vivaldiho a Josepha Haydna. V neděli festival pokračuje v Javorníku koncertem s názvem Klenoty české duchovní hudby. Vystoupí Eva Garajová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) a Michal Novenko (varhany).