Jedni z nejlepších tuzemských nožířů, sedlářů, výrobců bičů a také westernových a jezdeckých doplňků dorazí spolu s dalšími podobně zaměřenými řemeslníky v pátek 27. a v sobotu 28. května na Výstaviště Flora. Vše bude laděno do stylu divokého Západu. Připravené bude i tematické kvalitní občerstvení, dobový fotograf, indiánská osada pro děti, pistolnická show nebo projížďky na ponících a workshopy.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radek Ctibor

Káceni mája

KDY: sobota 28. května od 16 do 23 hodin

KDE: ulice Hliník, Velká Bystřice

ZA KOLIK: zdarma



Končí snad nejkrásnější měsíc v roce. K zemi se tak na konci května musí tradičně poroučet i bystřická májka. Přijďte se na tuto folklórní událost podívat, bude spousta zábavy pro malé i velké.

Jarmark v Čokoládovně Troubelice

KDY: sobota 28. května od 10 do 17 hodin

KDE: Čokoládovna Troubelice

ZA KOLIK: zdarma

Čokoládovna Troubelice připravila jarní jarmark. K zakoupení budou nejen čokolády a další sladké výrobky, ale také vybrané dobroty od regionálních výrobců. Akce se koná za každého počasí ve venkovních prostorách Čokoládovny Troubelice.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Sraz supersportů

KDY: sobota 28. května od 14 do 18 hodin

KDE: Galerie Šantovka, Olomouc



Zájemci z řad milovníků motorových vozidel mohou už bezmála tři týdny navštěvovat výstavu historických skvostů i novinek ze světa, která nese název S vůní benzínu. Akce v Galerii Šantovka vyvrcholí v sobotu 28. května srazem nablýskaných supersportů. Před obchodním centrem zaparkují od 14 do 18 hodin, a poté se vypraví na spanilou jízdu centrem Olomouce.

PROSTĚJOVSKO

Dětský den na zámku

KDY: sobota 28. května od 10 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: dospělí 140 korun, snížené 90 korun, děti do 6 let zdarma

Přijďte si užít pohádkové prohlídky zámku, dětské dílničky, lukostřelbu nebo překážkovou dráhu s hobby koníky. Příležitosti, jak nachystat dětem krásný zážitek bude mnoho! Pohádkové prohlídky proběhnou v 10, 11, 14, a 15 hodin. Lepší je si předem udělat rezervaci na telefonním čísle 773 784 110 nebo rezervacecpk@vmo.cz. V zámeckém parku bude ten samý den probíhat i stezka kouzelným parkem organizovaná místní školou. Vstupné na stezku je dobrovolné.

Den dětí v Čechách pod KosířemZdroj: Deník / Hana Nevrlá

Dětský den na zámku Plumlov

KDY: sobota 28. května od 10 do 16 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 14 let zdarma



Zámecký pohádkový dětský den v krásném prostředí zámeckého nádvoří na zámku Plumlov. Připraveno bude spoustu her pro děti, airsoftová střelnice, pohádkový fotokoutek, show Šaška Vikyho, malování na obličej nebo dětská diskotéka. Občerstvení bude v rámci akce zajištěné.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Sousedské a farmářské trhy

KDY: sobota 28. květnaod 8 do 12 hodin

KDE: Farní dvůr, Smržice

ZA KOLIK: zdarma

Sousedské a farmářské trhy se konají ve farním dvorku ve Smržicích každou poslední sobotu v měsíci až do října. Zboží bude z místních zdrojů a od regionálních farmářů. Můžete si koupit, prodat či vyměnit se sousedy i svoje zahradní výpěstky.

Hloučela 3.6.9

KDY: neděle 29. května, start v 9 hodin

KDE: bistro u Maříků, Hloučela

ZA KOLIK: startovné dospělí 200 korun, děti 50 korun



Další ročník vytrvalostního běhu v atraktivním terénu lesoparku Hloučela je připraven pro všechny amatérské běžce. Z tras je možné si vybrat délku 3, 6 nebo 9 kilometrů nebo královskou disciplínu 18 kilometrů, kde se časy závodníků z jednotlivých tras postupně sčítají. Pro všechny účastníky je zajištěné občerstvení, pro děti a vítěze hlavních běhů i medaile.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Divadlo Víti Marčíka: Labyrint

KDY: pátek 27. května od 20 hodin

KDE: nádvoří zámku, Přerov

ZA KOLIK: 100 korun

Představení jednoho herce na motivy Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce v rámci Muzejní noci s Komenským se uskuteční tento pátek na nádvoří zámku, za nepříznivého počasí ve Slavnostní síni. V rámci Muzejní noci s Komenským so v pátek od 18 do 23 hodin můžete užít v Muzeu Konenského také komentované prohlídky výstav, oživená expozice třídy ze 17. století, divadelní představení, fotokoutek, soutěže a kvízy pro děti, výtvarná dílna a další program.

Přerovský festival dračích lodí 2022

KDY: sobota 28. května od 9 hodin

KDE: Laguna, Přerov



Po dvou zrušených ročnících klub Moravian Dragons opět pořádá Přerovský festival dračích lodí na Laguně. Těšit se můžete i na kulturní program a bohaté občerstvení.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Vojtěch Podušel

Motomše Hranice 2022

KDY: sobota 28. května od 11.30 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční mše svatá pro motocykly všech značek a veterány se bude konat tuto sobotu. Jedná se již o 13. ročník akce. Sraz je v 11.30 hodin na Masarykově náměstí. Samotná mše pak bude probíhat od 13 do 13.45 hodin v kostele Stětí svatého Jana Křtitele. Po mši bude následovat požehnání a od 14 hodin Spanilá jízda. Akce se bude konat za každého počasí.

Program:

11.30 – 12.30 – sraz – slavnostní řazení na náměstí

12.00 – 13.00 – prohlídka strojů veřejností

13.00 – 13.45 – mše v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

13.45 – 14.00 – požehnání jezdcům a jejich strojům

14.00 – Spanilá jízda

Hranická motomše 2018 pořádaná klubem Harley Owners GroupZdroj: Jiří Necid

Mezinárodní den tance

KDY: sobota 28. května od 8 do 13.30 a od 15 hodin

KDE: Základní umělecká škola a letní kino, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Základní umělecká škola Hranice zve na 8. ročník Mezinárodního dne tance, který se bude konat v sobotu 28. května od 15 v Letním kině Hranice. V programu se představí taneční skupiny a choreografie mnoha tanečních stylů. Dopoledne v době od 8 do 13.30 hodin se budou konat taneční workshopy pro všechny zájemce v Základní umělecké škole Hranice. Bližší informace u paní Martínkové, tel. 581 601 724. V případě nepříznivého počasí se bude akce konat ve dvoraně zámku.



Mezinárodní den tance 2018 oslavili řadou vystoupení ve dvoraně hranického zámku žáci tanečního oboru zdejší Základní umělecké školy.Zdroj: Deník / Poláková-Uvírová Petra

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Tradiční kácení máje

KDY: sobota 28. května od 15 hodin

KDE: areál zámku Skalička, Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční kácení májky pořádají hasiči ze Skaličky. Na akci zahraje DJ Čada, chybět nebude ani doprovodné divadlo a samozřejmostí je i bohaté občerstvení včetně grilovaných makrel. Májka se bude kácet přibližně v 17.30 hodin.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Petra Pášová

FIT DAY pro Dominička Kurka

KDY: sobota 28. května od 8 do 12 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 3 lekce 350 korun, 2 lekce 250 korun, 1 lekce 150 korun



Akce plná pohybu a krásné myšlenky. Výtěžek půjde na intenzivní rehabilitační pobyt v lázních na Slovensku pro malého Dominika, který má kromě několika komplikovaných diagnóz tracheostomii. Program: první lekce pilates, druhá lekce GYM Fitness Rapotín, třetí lekce od Pedro Fit

Benefiční ROT KART FEST

KDY: pátek 27. a sobota 28. května od 12 hodin

KDE: Areál za Sypkou, Velké Losiny

ZA KOLIK: 550 korun na místě, ZTP a děti do 15 let vstup zdarma

Letošní ročník, který se uskuteční 27. a 28. května v areálu Za sýpkou ve Velkých Losinách, bude pomáhat malému Dominikovi z Velkých Losin a organizaci Šance Olomouc, o. p. s., která již od roku 1991 pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Dva festivalové dny se tak ponesou nejen v duchu pomoci nemocným dětem, ale samozřejmě i v duchu skvělé muziky, o kterou se postarají špičkové kapely česko-slovenské rock/metalové scény.

Více info na: https://beneficni-koncert.cz/

Vystoupí: PORTA INFERI, PERSEUS, MORAVA, LAUTR, WELICORUSS, FORREST JUMP, LeRa(SK), OCELOT, LADY KATE, ALŽBĚTA, RIMORTIS, DONOR, PRYOR.

RimortisZdroj: Deník / Liba Mátlová

Červík Jiřík a světluška Liduška

KDY: neděle 29. května v 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun, děti do 3 let vstup zdarma



Červík Jiřík se má už už zakuklit, ale bojí se. Neví, co ho čeká. přiběhne za ním kamarád a poprosí ho o pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička a nikdo jí neumí opravit. Červík Jiřík se do světlušky zamiluje, jen si pořád neví rady s rozbitou lampičkou. Broučkům musí poradit všudypřítomný Čmelík, který všechno vidí a se vším si ví rady. Jak to všechno dopadne? Na to se přijďte v neděli podívat.