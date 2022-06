Na spoustu zábavy a atrakcí se můžeme těšit v sobotu 4. června od 10 hodin v olomouckých Poděbradech. Skákací atrakce, dobrodružná stezka s úkoly, výroba odznáčků nebo malování na obličej a k tomu všemu spousta dobrého jídla a pití! Na tomto dětském dni zkrátka nebude chybět vůbec nic.

Dětský den. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Alena Pellichová

Svátky města Olomouc

KDY: pátek 3.6.- neděle 5.6.

KDE: Horní a Dolní náměstí, Smetanovy sady

ZA KOLIK: zdarma



Centrem třídenních oslav bude nejen Horní a Dolní náměstí, ale tentokrát také ve velkém i Smetanovy sady. Zatímco v historickém centru na příchozí bude čekat jarmark, koncerty či různá vystoupení, v parku je připravený pestrý program pro děti i dospělé. Součástí oslav je tradičně historický průvod ke cti patronky města sv. Pavlíny, který vyrazí od radnice ke kostelu sv. Mořice v pátek v sedm hodin večer. Sobotním vrcholem bude zahradní slavnost s muzikou, tancem, dobrým jídlem a volným vstupem ve Smetanových sadech. Podrobný program ZDE





Pohádkový les v zoo

KDY: sobota 4.6. - neděle 5.6. 10-16h

KDE: Zoologická zahrada na Sv. Kopečku u Olomouce

ZA KOLIK: běžné vstupné

V pohádkový les se o tomto víkendu promění olomoucká zoo na Svatém Kopečku, kde na návštěvníky budou kromě zvířat čekat čarodějnice, vodník, čerti nebo Sněhurka.

„Kde jinde, než v lese se zapojuje fantazie a děti v něm kromě hříbků v mechu vidí také obydlí lesních skřítků, studánku, z níž chodí pít víly a další zákoutí,“ zve Iveta Gronská, mluvčí olomoucké zoologické zahrady, která se o víkendu v jeden takový les promění.

V zoo mohou děti pomoci s čarodějnickými lektvary, ale čekají je i další dobrodružství. „Uděláme si pořádek v pohádkové říši mezi čarodějnicemi a čaroději, s vodníkem si náležitě zarybaříme, vypereme s ním prádlo, u čertů si zaskáčeme v pytli, pokusíme se rozpoznat kůže lesních zvířat, Sněhurce a jejím trpaslíkům pomůžeme poskládat rozbité obrázky,“ vyjmenovává největší pohádková lákadla Lucie Skřipská z marketingového oddělení. Na jednotlivých stanovištích připravili organizátoři fotokoutky. Akce bude probíhat po oba dva víkendové dny v době od 10:00 do 16:00.

Sportovní den

KDY: sobota 4. června

KDE: venkovní hřiště u Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si v první červnovou sobotu užít den plný pohybu, zábavy a sportování. Na venkovní ploše u dětského hřiště u Galerie Šantovka budou čekat sportovní soutěžní stanoviště, známé tváře olomouckého sportu, olympionici a diskuze s nimi, a hlavně všechny významné olomoucké sportovní kluby na jednom místě. Těšit se můžete i na jejich vzájemná utkání, například pokračování loňské exhibice mezi HC Olomouc a SK Sigma Olomouc.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Případ čestné nevěstky - benefiční představení na podporu koní v nouzi

KDY: pátek 3. června od 19 hodin

KDE: amfiteátr KD Na Letním Hlubočky – Mariánské Údolí, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné na místě 100 korun bude využito na podporu koní v nouzi (Posluchov)

Na benefiční představení na podporu koní v nouzi láká Divadelní společnosti P.O.KRO.K ze Zlína, která v amfiteátru KD Na Letním zahraje situační komedii Případ čestné nevěstky. Jsou různé typy detektivních případů, jimž čelí nejvýznamnější detektiv všech dob Sherlock Holmes se svým druhem dr. Watsonem a partnerkou Irenou Adlerovou. Jeden z případů je zavede i do prostředí podniku madam Gréty plného třpytek a barev, lechtivých scén i překvapivých postupů. Dokáže tu Holmes obstát jako detektiv a současně si zachovat svou vysokou morální úroveň? A je vůbec možné, aby i v tomto prostředí existovala čest a cit? Bude na každém z diváků, aby si porovnal své dedukční schopnosti se slavným detektivem. Obstojíte?

Vivat Vita

KDY: neděle 5. června od 17 hodin

KDE: Kostel svatého Mořice, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Hudební kulturní zážitek v krásném prostředí kostela svatého Mořice. Přijďte se zaposlouchat do díla z pera Mozartova současníka Jana Křtitele Vaňhala v provedení pěveckého sboru Collegium vocale Olomouc a Komorního orchestru Iši Krejčího. Kostel svatého Mořice se nádhernou melodií rozezní v neděli 5. června přesně v 17 hodin.

PROSTĚJOVSKO

Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů

KDY: sobota 4. června od 9 hodin

KDE: Kolářovy sady, u hvězdárny, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Takový lahodný kotlíkový guláš, no, kdo by pohrdnul? Přijďte se i vy podívat nebo se přímo zúčastnit soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Od 12 hodin navíc k chuti zahrají Hloučeláci, Kokeno, Starý Pryor nebo Hard.

ilustrační fotoZdroj: archiv

Vlakem do pohádkového lesa a zpět

KDY: sobota 4. června od 8 o 17 hodin

KDE: vláček vyjíždí ze stanice Česká Třebová a vrací se zpátky

ZA KOLIK: jízdné od 80 do 300 korun



V obci Dzbel se v sobotu budou dít věci. Místní obyvatelé si zvlášť pro děti připravili soutěže, dětský jarmark, koňský povoz, ukázku hasičské i vojenské techniky a policejních psů. Specialitou programu je doprava vláčkem, jehož trasa povede z České Třebové přes Třebovice v Čechách, Mladějov na Moravě, Moravskou Třebovou, Městečko Trnávka, Chornice, Dzbel, Konice, Ptení, Kostelec na Hané, Prostějov místní a Prostějov hl. n. zpátky do České Třebové právě se zastávkou po cestě nazpět ve Dzbelu, kde bude připravený zmíněný bohatý program.

Den dětí ve Vrahovicích

KDY: sobota 4. června od 10 hodin

KDE: na dětském hřišti na fotbalovém stadionu ve Vrahovicích

ZA KOLIK: zdarma

Na dětském hřišti na fotbalovém stadionu se v sobotu 4. června od 10 hodin rozjede velkolepý program pro děti na oslavu jejich dne dětí. Soutěže jsou připravené pro děti od 2 do 13 let. Za dobré výkony budou děti odměněny spoustou cen včetně medailí. A občerstvení? Zajištěné!

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Paroulková Leona

20. moravský revival festival Mořice

KDY: sobota 4. června od 13 hodin

KDE: areál TJ Sokol Mořice

ZA KOLIK: na místě 350 korun, děti od 10 do 15 let 60 korun



​Na již 20. moravském revival festivalu Mořice vystoupí Saša Band, ZUŠ Němčice nad Hanou, Green Day Tribute, Bratislava, Metallica revival, Prostějov, Absolute Bon Jovi revival, Konice, Quercus AC/DC revival, Dubany, Iron Maiden revival, Otrokovice a Black Sabbath Dio Tribute revival, Konice. Jako host festivalu vystoupí originál kapela Morčata na útěku.



Morčata na útěku.Zdroj: archiv kapely

HRANICKO A PŘEROVSKO

Festival smíchu a komedie

KDY: pátek 3. až neděle 5. června od 19.30 hodin

KDE: Hostinec U Olinka, Lhotka u Přerova

ZA KOLIK: 350 korun

Festival smíchu a komedie se koná v Hostinci U Olinka, Lhotka u Přerova. Rezervace míst na tel. 604 594 252

3. června: Manželství v kostce

4. června: Program na záchranu mužů

5. června: Skečmen

Exhibition Rabbit´s Fest

KDY: sobota 4. a neděle 5. června od 9 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: sobota celodenní 200 korun, neděle celodenní 100 korun, děti do 12 let zdarma po oba dny



Regionální výstava králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva, včetně a 17. ročníku expozice českých a moravských plemen králíků slibuje po oba dny farmářské trhy, projížďky na koních, ponících nebo v historickém kočáru, skákací hrad, velkou skluzavka, kouzelnickou show pro děti či závody v králičím hopu. V sobotu je od 13 hodin připraven program pro děti Bambino party s Kačulí Pokornou, od 15.30 vystoupí Argema, pak Forum, Lucie revival a Hluková zkouška. V neděli bude po celý den hrát kapela Harmony. Po oba dva dny zajištěna bohatá tombola, nápoje a luxusní občerstvení, např. zvěřinový guláš, uzená žebra, klobásy, makrely na roštu, vepřo knedlo zelo, řízky kuřecí a vepřové, koláče apod. V sobotu je areál Výstaviště zpřístupněn od 9 hodin až přes půlnoc a v neděli od 9 do 16 hodin. Akci pořádá ZO ČSCH Výkleky.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Jaroslav Hutka a Edo Klena

KDY: sobota 4. června od 19 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 180 korun

Koncert legendy českého folku a slovenského písničkáře se uskuteční v sobotu v Karnole v Hranicích. Jaroslav Hutka je český folkový písničkář, skladatel, spisovatel, básník a vytrvalý kritik českých slabostí. Zakladatel a člen sdružení Šafrán je na scéně od roku 1967. Podepsal Chartu 77 a do roku 1989 byl v emigraci. Od roku 1998 si vydává svou tvorbu sám. Edo Klena je slovenský písničkář komentující společenské poměry na Slovensku. Na scéně je od roku 1986, za šíření Několika vět po východním Slovensku byl zatčen, ve svých postojích i názorech je konzistentní. Momentálně vystupuje s rockfolkovou kapelou Klenoty.

Jaroslav Hutka.Zdroj: Se souhlasem Pavla Brtníka

Velký Dětský den ve Velké

KDY: neděle 5. června se od 14 hodin

KDE: na zahradě a hřišti u sokolovny, Velká (u Hranic)



Pro děti jsou připraveny dovedností soutěže o drobné odměny a rozhodně je zaujme i další program: malování na obličej, hasičská pěna, ukázka agility a hasičského útoku, jízda na koni a dobroty typu cukrová vata a popcorn. Po celý den bude zajištěno pro malé i velké pestré občerstvení. Těšit se na vás budou pořadatelé - hasiči a Sokoli z Velké.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Slavnosti města Šumperk

KDY: od čtvrtku 2. do soboty 4. června

KDE: Sady 1. máje, Pavlínin dvůr, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Čtvrteční program zahájí divadelní představení, v pátek se můžeme od 19 do 22 hodin těšit na hudební vystoupení a na sobotu je připravený vůbec nejpestřejší program v podobě průvodu, ohňostroje, jízdy na koních, rytířských soubojů nebo ohňové show a mnoha dalšího. Tak neváhejte a přijďte se na slavnosti města Šumperk podívat také.

PROGRAM

Čtvrtek 2. června, Sady 1. máje – letní divadlo Vily Doris

Večer se šumperským divadlem:

16.00 divadelní představení pro děti Dášeňka čili život štěněte

19.00 divadelní představení pro dospělé diváky Vinetůůů!

V případě nepřízně počasí budou obě představení odehrána v budově Divadla Šumperk. Program pro vás připravuje Divadlo Šumperk.

Pátek 3. června, Pavlínin dvůr

Večer s hudbou:

19.00 Brixtin

20.10 Circus Ponorka

21.20 Pokáč

Program pro vás připravuje Dům kultury Šumperk.

Sobota 4. června, Sady 1. máje

Den s historií a romantikou – téma 750 let města a Šumperský sněm 1490:

09.30 zahajovací průvod městem k Točáku

od 10.00 Tvořivé hraní pro děti SVČ Doris Šumperk

10.00 hudební, taneční a sportovní vystoupení v letním divadle Vily Doris: děti šumperských MŠ a ZŠ | Galaxie X | mažoretky KK Dance | SK-D.V. Šumperk | Marly a Kurz tance | Bludov | Tornádo | Folí de la Fúl | a další kroužky při SVČ Doris | Angel‘s Tribe a další

14.00 zahájení historické scény– úvodní ballabile účinkujících

14.30 Páni z Bludova – souboje rytířů

15.00 Renesance – Duel

15.30 Magna Moravia – válka třicetiletá

16.00 Corporal – vivat Marie Theresie

16.30 Šermířský spolek Šumperk – umění fechtýřské

17.00 Rytíři – malý pěší turnaj

17.30 Prapory nechť vlají – představení s prapory a kordy

18.00 Žoldnéři v Šumperku – mušketýři

18.30 Válka sedmileté – Laudonovi vojáci

19.00 Kterakto se fechtovati má – Šermířský spolek Šumperk

19.30 koncert kapely Tempus

21.00 Průvod městem

21.30 Ceremonie na počest setkání stavů Moravy a Slezska

21.45 Ohňová show

22.00 ukončení

Vedlejší scény

Historický jarmark tradičních řemesel • atrakce pro děti – skákací hrad, trampolíny a kolotoče • jarmark certifikovaných výrobků Jeseníky originální produkt®

Další

Bohaté občerstvení • rytířský fotokoutek • zookoutek

Písničkář Jan Pokorný - Pokáč.Zdroj: Foto: Ivan Kašša

Dětský den s Klauny z Balónkova

KDY: neděle 5. června

KDE: Letní divadlo, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 100 korun, v den konání akce 150 korun (pro držitelé karty Rodinné pasy sleva 20 korun)



Přijďte si s dětmi užít zábavnou akci pro děti s bohatým programem, který vám představí Klauni z Balónkova. Těšit se můžete na kouzla, magii, žonglování, balónkovou show, skákací hrad a dětskou diskotéku - to je jen malý výčet toho, co tahle veselá a barevná parta umí. Jejich parádní disciplínou je tvarování balónků. Umí kytičky a jiná udělátka. Dokážou ovšem vyrobit z tvarovacích balónků věci těžko uvěřitelné (kytaru, krokodýla nebo dokonce Simpsonovi). Neváhejte a přijďte se sami přesvědčit. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Divadla Petra Bezruče.

Pohádková dolina Hanse Christiana Andersena

KDY: neděle 5. června od 14 do 17.30

KDE: park Bohuslava Martinů, Šumperk

Pohádková dolina nás provede pohádkami Hanse Christiana Andersena. V neděli 5. června se v 14.30, 15.30 a 16.30 představí Malá mořská víla. Tak přijďte, v parku Bohuslava Martinů bude místo pro každého!

Dětský den ve Vikýřovicích

KDY: neděle 5. června od 14 do 17 hodin

KDE: v okolí budovy RC Vikýrek, Vikýřovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Děti jsou hlavními návštěvníky. Proto nesmí chybět oslava dětského dne. A když oslava, tak pořádná. Užijeme si zábavné odpoledne plné soutěžení a tvoření a chybět nebude ani Vikýrkovo překvapení v podobě show šaška Vikyho!



Dětský den. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jan Braun