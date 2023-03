Hrad Šternberk otevírá KDY: sobota 4. a neděle 5. března od 10 do 15 hodin KDE: Hrad Šternberk ZA KOLIK: dospělí 180 korun, děti od 6 do 17 let 50 korun

Po zimní pauze se šternberský hrad otevírá k netradičním březnovým prohlídkám. První je na programu 4. března. Návštěvníci si mohou vybrat 1. základní okruh Šlechtické reprezentační prostory (prohlídky začínají v 10, 12 a 14 hodin), nebo zamířit na 2. základní okruh Život na šlechtickém sídle (prohlídky začínají v 11, 13 a 15 hodin). Je samozřejmě možné projít okruhy oba.

Hrad ŠternberkZdroj: Deník/Jiří Kopáč

Retro party

KDY: pátek 3. března od 21 hodin

KDE: S klub, Olomouc



Ve velký retro-mejdan se v pátek promění prostory olomouckého S klubu. K tanci budou vyhrávat ty největší pecky z osmdesátek a devadesátek a chybět nebude ani dobová atmosféra a móda. „Dejte vědět všem svým blízkým, ať si taky začnou obstarávat outfit. Už se těšíme, v čem dorazíte tentokrát,“ zvou pořadatelé.

Ples v Záložně

KDY: sobota 4. března od 20 hodin

KDE: Záložna, Litovel

ZA KOLIK: od 300 korun

Totální nářez pro všechny, co mají rádi legraci a dobrou zábavu. Již 27. ples Přátel dobré zábavy zaplní v sobotu všechny prostory litovelské Záložny. Hrát bude Galaxy Olomouc a těšit se můžete i na bohatou tombolu, občerstvení a překvapení.

Ilustrační fotoZdroj: Klára Baxantová

PROSTĚJOVSKO

30. let From Beyond

KDY: pátek 3. března od 20 hodin

KDE: Music club Družba, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun

Výroční koncert ke třiceti letům na scéně prostějovské smečky From Beyond, se odehraje v pátek v klubu Družba. Pozvaným hostem jsou Solution of Panic a hosté se mohou těšit i na další překvapení.

Sportovní ples

KDY: pátek 3. března od 20 hodin

KDE: sokolovna Čechovice

ZA KOLIK: 370 korun



Členové TJ Sokol Čechovice - fotbalisté, zvou na další ze svých populárních plesů. Tančit a zpívat se skupinou Novios můžete až do ranních hodin. Vstupenky s místenkami jsou stále k dispozici.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

12. maškarní bál

KDY: sobota 4. března od 20 hodin

KDE: sokolovna Určice

ZA KOLIK: 100 korun masky, 150 korun ostatní

Sbor dobrovolných hasičů Určice zve na tradiční rockový maškarní bál s regionální hudební legendou Quercus. Soutěž o nejlepší masky, hutná hudba a řízky jako sloní uši, to vše v Určicích.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Trunda Jiří

Rockový ples

KDY: sobota 4. března od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Jesenec

ZA KOLIK: 350 korun



Legendární regionální kapely Calibos, Marasd a Krápník rozjedou na severu Prostějovska tu pravou rockovou šou. Bohatá tombola a prvotřídní catering jsou samozřejmostí.



Legendární kapela Marasd z Konice.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Na stojáka

KDY: pátek 3. března od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 300 korun v předprodeji, 350 korun na místě

Oblíbená stand-up comedy show Na stojáka míří do Zámeckého klubu v Hranicích. Originální česká stand-up comedy vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich se bavič na malém pódiu postaví před publikum a během několika minut zkouší diváky pobavit vtipy, zpěvem, či improvizovanými scénkami. Tentokrát vás pobaví Iva Pazderková, Tomáš Matonoha a Arnošt Frauenberg. Představení není vhodné pro osoby mladší 15 let.

Iva PazderkováZdroj: denik.cz

Čokoládový den

KDY: sobota 4. března od 9 do 17 hodin

KDE: OC Galerie Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte na Čokoládový den do Galerky. Ochutnáte nejvybranější čokolády a další sladkosti. Připraven pro vás bude také bohatý program - degustace, soutěže, dětské dílničky, módní přehlídky a další!



Čokoládový den 2022 v Galerii PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Nirvana + Parta 77

KDY: sobota 4. března od 20 hodin

KDE: Restaurace Pivovar, Přerov

Nenechte si ujít koncert rockové revivalové kapely Nirvana Czech Tribute Band a old school rock’n’roll punk skvadry Parta 77. Začátek je v osm večer v přerovské restauraci Pivovar.

Šibřinky

KDY: sobota 4. března od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Slavíč

ZA KOLIK: 100 korun, maska 50 korun



Plesová sezona se blíží ke konci, přijďte se pobavit do Slavíče, kde tuto sobotu chystají tradiční maškarní ples pro dospělé Šibřinky. K tanci a poslechu zahraje Duo Angeles. Masky mají vstup pouze za 50 korun.



Ilustrační foto.Zdroj: Oldřich Otáhal

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Duo Jamaha

KDY: sobota 4. března od 15 hodin

KDE: Dům kultury, Zábřeh

ZA KOLIK: 250 korun

Tříhodinové taneční a hudební odpoledne si nejen zábřežští příznivci slovenského Dua Jamaha užijí v sobotu 4. března v kulturním domě. Populární dvojice Alfonz a Marián Kotvanovi je známá především z televizní obrazovky, kde se stala největší hvězdou hudebních pořadů. „Jejich koncerty bývají spontánní a zábavné. O humornou stránku se stará mladší z dvojice Marián, který svým vtipným vyprávěním baví celý sál. Hudební část koncertu je tvořena nejen osvědčenými hity, ale i novými skladbami,“ zvou na očekávanou akci pořadatelé ze Zábřežské kulturní.

Duo Jamaha.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Venušáci

KDY: pátek 3. března od 17 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 100 až 140 korun



Venušánci. Slyšeli jste o nich? Žijí nedaleko Šumperka a spolu s dalšími obyvateli Rychlebských hor by se rádi seznámili se zdejšími dětmi. Rychleby jsou na první pohled docela opuštěné. Skrývají ovšem řadu zajímavých postaviček, příběhů a historek. Přijďte se s nimi seznámit do divadla, než za nimi na oplátku vyrazíte do mystické přírody při hranicích se Slezskem, kde se dají podnikat krásné výlety. Pohádka je vhodná pro děti od tří let. Premiéra je na programu už tento pátek.

Barevná paleta Jesenicka

KDY: pátek 3. až neděle 5. března, vždy od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie TIC Jeseník (Katovna)

ZA KOLIK: 60/30 korun

V depozitářích muzeí, archivů, soukromých sbírkách a v dalších pramenech se podařilo najít překvapivé množství jmen malířů, kreslířů a grafiků (bez ohledu na jejich národnost), pro které se podmanivý kraj Jesenicka stal inspirací jejich umění. Nejen místní tvůrci, ale i renomovaní umělci z Opavy, Vídně či Německa zanechali svá tvůrčí svědectví například o návštěvě lázní na Gräfenberku, Vřesové studánky či drsných horských úbočí s rozeklanými skalami a prastarými stromy.

Moravské trhy v Lošticích

KDY: neděle 5. března, od 9 do 12 hodin

KDE: náměstí Míru, Loštice

ZA KOLIK: zdarma



První farmářské trhy na Šumpersku po zimní pauze se uskuteční tuto neděli na náměstí v Lošticích. Těšit se můžete na pestrou nabídku prodejců, kteří budou nabízet sýry, frgály, pečivo, cukrovinky, uzeniny a další delikatesy, ale i rukodělné výrobky nebo proutěné zboží.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Petr Krňávek