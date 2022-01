Milovníci jazzu a muzikálu si mohou v kalendáři poznamenat datum 21. ledna. V Olomouci se od 19 hodin představí kvarteto zpěváků vystupujících pod názvem Bohemia Voice. Pocta dvěma výjimečným umělkyním, které ovlivnily světový hudební průmysl – Barbře Streisand a Elle Fitzgerald. Sálem Reduty se za doprovodu Moravské filharmonie ponesou melodie písní jako Memory, The Lady Is a Tramp, Summertime, How High the Moon nebo nejslavnějších čísel z West Side Story. Skladby, jejichž aranžmá na míru pro Bohemia Voice připravil Tomáš Ille, zaznějí pod dirigentskou taktovkou indického maestra Debashishe Chaudhuriho.

Bohemia Voice.Zdroj: Dominik Bachůrek

Páteční ženský kruh

KDY: pátek 21. ledna od 18 do 19.30 hodin

KDE: Art Rubikon, Dobnerova 24a, Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun



Meditační a uvědomělé setkání pro ženy, kde se bude debatovat, učit se a rozvíjet ženství pomocí různých metod jako meditace, dýchací cvičení, práce s energií, jógové uvolňující cviky a pohyby. Tyto metody pomáhají s propojením se s podvědomím, pomůžou naslouchat našim potřebám a snům, najít seberealizaci, kreativitu a lásku sami k sobě. Přijďte i vy rozvinout svého ducha!

Sex noci svatojánské

KDY: v pátek 21. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Olomouc

ZA KOLIK: 500 až 700 korun

Skvělá komedie z produkce Divadla v Rytířské vznikla podle stejnojmenného filmu. Jedná se o zábavnou a přitom rafinovanou hru o lásce a sexu, nejrůznějších vášních, předsudcích a v neposlední řadě také o manželských trampotách. Jednoho letního dne se do vily ukryté v idylických lesích sjede nesourodá společnost: poněkud potřeštěný vynálezce Andrew řešící svou sexuální frustraci vymýšlením prapodivných vynálezů a jeho půvabná manželka Adriana zde přivítají geniálního, ale zdánlivě úzkoprského filozofa Leopolda a jeho nastávající manželku, ve všech směrech okouzlující Ariel. Již tak dosti třaskavou směs doplní ještě záletný a bezuzdně milující lékař Maxwell a jeho skutečně v ničem nekomplikovaná přítelkyně Duley. Brzy je jasné, že název hry, odkazující kromě jiného k nejhranější Shakespearově komedii, není zvolen náhodou. Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková, Radek Zima a další.

Sex noci svatojánskéZdroj: Poskytlo Centrum kultury města Písek.

Bruslení pro veřejnost

KDY: sobota 22. ledna od 8.30 do 9.30 a od 19.45 do 20.45 a v neděli od 8.30 do 9.30 a od 13.30 do 14.30 hodin

KDE: Zimní stadion v Olomouci

ZA KOLIK: 40 korun



Nemáte ještě plány na tento víkend? A co trocha sportu a pohybu na Zimním stadionu na Hynajsce? Vezměte brusle, nejlépe i svoje děti a vyrazte si v sobotu nebo neděli společně zabruslit! Na stadionu jsou návštěvníkům k dispozici lavičky pro přezutí bruslí a sociální zařízení v útrobách haly. Vstupné je nutné zakoupit 20 minut před začátkem.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Louskáček v Moravském divadle

KDY: sobota 22. a neděle 23. ledna, vždy v 16 hodin

KDE: Moravské divadlo, Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: 230-430 Kč

Nové a výpravné baletní představení Louskáček - Kouzelný příběh uvede Moravské divadlo mimořádně i v neděli 23. ledna v 16 hodin místo původně plánovaného činoherního představení Nedotknutelní baletní titul. "Zveme všechny malé a velké diváky, kteří se nedostali na prosincová vyprodaná představení Louskáčka," oznámilo divadlo.

Louskáček - Kouzelný příběh v Moravském divadle OlomoucZdroj: MDO

PROSTĚJOVSKO

Pytlíkova banda na Kovárně

KDY: sobota 22. ledna od 18 do 23 hodin

KDE: Restaurace na Kovárně, Foerstova 330, Krasice

ZA KOLIK: zdarma

Pytlíci to opět rozjedou! Na své nástroje zabrnkají v sobotu 22. ledna od 18 do 23 hodin v Restauraci na Kovárně. Že na tento večer ještě nemáte plány? Nevadí! Pytlíkova banda vám zaručeně zpříjemní tento večer.

Zimní putování

KDY: sobota 22. ledna od 8.30 do 11 hodin

KDE: sraz je u Sokolovny, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: startovné 20 korun



Z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře! Tak zní název již 21. ročníku Zimního putování, které můžeme absolvovat podle počasí buď pěšky, na kole, na běžkách nebo i na saních. Trasa je naplánovaná v sobotu 22. ledna od 8.30 do 11 hodin. Posezení je posléze zajištěno o 14 hodin v Hospodě u Cukrovaru. Těšit se můžeme na guláš, zelňačku a další dobroty!



Zimní putování s Čelechovic do Čelechovic 2019Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Virtuální realita

KDY: čtvrtek 20. ledna od 17.15 hodin

KDE: Knihovna pro děti a mládež, Vápenice 9, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Zajímá vás virtuální realita a chtěli byste si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Městská knihovna v Prostějově pořádá akci, kde si virtuální realitu budeme moci vyzkoušet! Vybereme si jednu z nabízených her a 15minutový zážitek může začít! „Hra“ je určená pro děti a mládež od 12 do 18 let. děti do 15 let se musí prokázat dokladem s fotkou a získat souhlas rodičů.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Beatles Mania

KDY: neděle 23. ledna od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 200 korun sezení, 100 korun balkon

Beatles mania v provedení Filharmonie Bohuslava Martinů a vokálního quarteta Q VOX pod vedením dirigenta Miloše Machka.

Pořad Beatles ManiaZdroj: archiv pořadatelů

Návštěva u přerovských bobrů

KDY: sobota 22. ledna od 9 hodin

KDE: budova Ornis, Bezručova ulice, Přerov

ZA KOLIK: 20 korun



Výpravu za zimující rodinou bobrů na malé Laguně povede zoolog Martin Vymazal. Seznámíte se s životem bobrů, těšit se můžete na ukázky bobří srsti, stop, pachu a pozorování pobytových znamení. Vhodné pro celou rodinu, nezapomeňte si vzít vhodnou obuv a teplé oblečení do terénu.

5P Luboše Pospíšila

KDY: pátek 21. ledna od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 250 Kč v předprodeji / 300 Kč na místě

Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete, prožívá jedno z nejšťastnějších období své více než čtyřicetileté kariéry, kterou akcentuje nová deska Poesis Beat (2021). Po turné k zásadnímu albu Soukromá elegie (získalo zlatou desku!) a po retrospektivní šňůře Route 66 k supraphonskému 13CD kompletu vstoupil Luboš do Beatové síně slávy… a teď sklízí všechny ty plody a ocenění v sálech od Šumavy po Ostravu, stále častěji vyprodaných. Pospíšilův tenor za bicími jistí bubeník Jakub Nývlt, elektrickou kytaru krotí Mirek Linhart, klávesy kapelníka Ondřeje Fencla tmelí spodek, rytmiku dotváří baskytarista Martin Štec, alternovaný Jakubem Červinkou, na perkuse dobarvuje a zpívá Michal Hnátek. Unikátem na scéně jsou sehrané pětihlasy jako další poznávací znamení současných 5P, semknutých kolem Pospíšila.

Z koncertu Luboše Pospíšila a jeho kapely 5P.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Jak přežít v drsné přírodě

KDY: pátek 21. ledna v 17 hodin

KDE: Centrum Sonus, Palackého 2833, Přerov



Jak přežít v drsné přírodě - s ukázkami trosečnické výstroje je přednáška polárníka, cetovatele a spisovatele Jaroslava Pavlíčka.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

David Koller pod Kralickým Sněžníkem

KDY: sobota 22. ledna

KDE: Stříbrnice

ZA KOLIK: 560 korun

Stříbrnice ožijí koncertem Davida Kollera a to již tuto sobotu 22. ledna. U dolní stanice lanovky to zpěvák rozbalí přesně v 17.30 hodin. Už od 12 hodin bude před stanovou jídelnou Silverestu nad Dolní stanice lanovky bavit návštěvníky areálu hudebník, herec a stand-up komik Vojtěch Záveský a jeho hudební produkce VOJTAANO. Stand-upu se věnuje už několik let, pravidelně vystupuje v pořadu Na Stojáka. Reprodukovanou hudbu během celého odpoledne doplní rozhlasový moderátor soutěžemi o atraktivní ceny, včetně skipasů. Zimy se bát nemusíte, celý den bude připravené občerstvení, svařák a David Koller zaručené rozproudí celé publikum. Středisko navíc na tento den připravilo zvýhodněné skipasy!

Na děčínské Mariánské louce vystoupil také David Koller.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Beseda íránský seznam

KDY: čtvrtek 20. ledna od 17 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka, Šumperk

ZA KOLIK: 50 korun



Irán jako kolíbka perské civilizace překvapuje svou láskou a respektem k starým tradicím. Irán je známý jako konzervativní muslimská krajina. O to víc zaujme koexistencí starých perských zvyků, jako je například oslava Nového Roku „Novruz“ na jaře. Nebo přítomnost jednoho z nestarších sportů naší planety: zourkhane, kde iránští muži nejen trénují svou fyzickou zdatnost, ale zpívají při tom také staré perské básně a legendy chrabrých bojovníků. Přijďte se dozvědět něco nového o Íránu v podání uznávané fotografky Kateřiny Liškové.

Vystoupení tanečního oboru

KDY: pátek 21. ledna od 18 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Páteční večer zve na krásnou podívanou v Divadle Šumperk. Od 18 hodin tam vystoupí taneční obor ze Základní umělecké školy Šumperk. Nenechte si ujít tuto půvabnou a uměleckou podívanou a přijďte se do divadla podívat na mladé umělce.

Amadeus

KDY: sobota 22. ledna od 18 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 220 korun do 260 korun



Salieri je sice průměrný skladatel, ale je obdařen mimořádným nadáním vnímat hudbu a poznat její kvality dříve než jeho současníci „Proč mi dal Bůh schopnost slyšet absolutní hudbu, když mi nedovolil ji alespoň jednou stvořit?“ Stejnojmenný film Miloše Formana na toto téma dokonce získal Oskara. Tak proč se nepřijít podívat na něco tak mimořádného?





Zdroj: Youtube

Video: Lucie Šmejkalová

Ledové sochy Kopřivná

KDY: od pátku 21. ledna od 18 hodin

KDE: skiareál Kopřivná, Malá Morávka

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Od pátku v rámci večerního lyžování si budete moci ve skiareálu Kopřivná prohlédnout Ledovou zoo. Jak už sám název napovídá, navázali spolupráci se Zoo Ostrava, proto je tématem ledové exhibice právě fauna. K vidění budou Mandril, slon indický, žirafa Rothschildova, medvěd ušatý, lev indický, zebra Grévyho, hroch obojživelný, želva ostruhatá a rys ostrovid. Vstupné do ledového království je dobrovolné a kdo přispěje jakoukoli částkou do pokladničky nebo na bankovní účet, bude ho moci těšit, že přispěl na skvělou věc. Peníze totiž půjdou na některý z mezinárodních záchranných projektů, na nichž se podílí i Zoo Ostrava. Resort Kopřivná k vybrané částce rovněž finančně přispěje a výtěžek pak poputuje do ostravské zoo, kde také symbolicky adoptujeme jedno zvířátko. Sochy budou rozmístěny po celém areálu ski areálu Kopřivná (mapa níže) a ke zhlédnutí budou tak dlouho, jak jen počasí dovolí.

Umístění ledových soch v areálu Kopřivná.Zdroj: www.koprivna.cz