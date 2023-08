Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Koncert Chinaski. | Foto: Pavel Sojka

OLOMOUCKO

Hanácké Woodstock

KDY: sobota 5. srpna od 13 hodin

KDE: Amfiteátr v Zámeckém parku, Velká Bystřice

ZA KOLIK: 600 korun

PROČ PŘIJÍT: Pestrý hudební festival v amfiteátru zámeckého parku ve Velké Bystřici. Na podiu to večer rozjedou kapely Nylon Jail, Krausberry, Vypsaná fixa či Mucha, už od odpoledních hodin ale rozhýbou publikum například sestavy Všude jinde vyprodáno, Byt číslo 4, Cimrmanovo torzo či Motorband. Součástí je volně přístupný Bystřický pivní salon na Zámeckém náměstí, kde bude možné ochutnat 24 druhů piv, jídla a pochutin.

Skupina Motorband.Zdroj: Lenka Minsterová

Chinaski na pevnůstce

KDY: pátek 4. srpna 2023 od 17 hodin (otevření areálu)

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: dospělý 650 Kč (na místě)

PROČ PŘIJÍT: Několikahodinový program se skupinou Chinaski v působivém prostředí Korunní pevnůstky. Areál s různými aktivitami a vystoupením předkapely se otevře již v 17 hodin, Chinaski rozjedu svůj koncert ve 20 hodin. „Zahrajeme vám to nejlepší, co umíme. Hity, které máte nejradši, i novinky z desky Frihet,“ vzkazuje kapela.



Koncert Chinaski.Zdroj: Pavel Sojka





Na návse fest

KDY: sobota 5. srpna od 16 hodin

KDE: Farská zahrada, Skrbeň

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník skrbeňského festivalu zve na nevídaný mix tvrdší muziky, devadesátkové diskotéky v rockových tónech a taky trochu šílenství! Pivo, dobroty z udírny a grilu. Vystoupí Ema White, Tribe of Misery, Meinkraft a Severed1.

Pohoda u Trojice

KDY: pátek 4. srpna 19 a 20:30 hodin

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ze série letních koncertů na hlavním olomouckém náměstí zve tentokrát na vystoupení Dua Habet (19h) a Vojty Nedvěda s kapelou Tie Break (20:30)

PROSTĚJOVSKO

Dvoreček radosti

KDY: sobota 5. srpna, od 14 hodin

KDE: hřiště, Ptenský Dvorek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kulturně společenská akce pro všechny generace nabízí velmi zajímavý program. Odpolední program zahájí sokolnický a zvířecí koutek, dílničky pro děti. Chybět nebude ukázkový útok malých hasičů a oblíbená pěna. Starším návštěvníkům zahraje Holóbkova muzika a představí se soubor Malý Kosíř. Večerní program zahájí soutěže pro dospělé a živé koncerty revivalových Red Hot Chili Peppers a Bon Jovi. Hlavní koncert obstará Marasd a vše ukončí ohňostroj.

Dvoreček radosti. Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Srpnová noc

KDY: pátek 4. srpna, od 18.00 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 220 korun předprodej, 250 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Páteční noc plná hudby nabídne koncerty kapely George and Beatovens s Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou. Legendární hudebníci si pozvali jako hosta regionální skupinu Kokeno, která celý večer svým vystoupením odstartuje. O den později, v sobotu 5. srpna se představí Cava band a vstup je zdarma.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Šermířský víkend

KDY: sobota 5. a neděle 6. srpna, od 9.30 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 170 korun, mládež od 15 let 130 korun, děti 75 korun

PROČ PŘIJÍT: Dva dny plné soubojů, rytířů, přehlídky brnění a spousta další zábavy s historickou tématikou. Představí se skupiny šermu Malberk a Raptus. Představí se i mušketýrský regiment Corporal nebo skupina historického tance Roseta. V ceně vstupenky je i prohlídkový okruh zámkem.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Sportovní zábavné odpoledne

KDY: neděle 6. srpna, od 13 hodin

KDE: Areál U Rockyho, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Spousta soutěžních stanovišť, malování na obličej či virtuální realita. Chybět nebude ani oblíbená hasičská pěna a diskotéka s podtitulem á-la barvám neutečeš.

U Rockyho, dětské hry a zábava.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Myslivecký letní večer

KDY: pátek 4. srpna od 17 hodin

KDE: hřiště rybníček, Olšovec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bohaté zvěřinové i nezvěřinové občerstvení čeká na návštěvníky pátečního Mysliveckého letního večeru na Rybníčku v Olšovci. K mání bude zvěřinový guláš, steaky, klobásy, kuřecí steaky, makrely. Součástí bude nově i tombola, která se losuje od 19 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Gradace.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

VŠECHfest 2023

KDY: pátek 4. srpna od 18.30 hodin

KDE: sportovní areál Pastevník, Všechovice

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník hudebního festivalu VŠECHfest se koná tento pátek v areálu Pastevník ve Všechovicích. Vystoupí Dominik Sadil, Katarína Knechtová a TakZatrup. Vstupenky budou k zakoupení na místě.

Katarína KnechtováZdroj: Petr Pelíšek

Výstava drobného zvířectva

KDY: sobota 5. srpna od 12 do 18 hodin, neděle 6. srpna od 8 do 17 hodin

KDE: zámecký park, Malhotice

ZA KOLIK: 50 korun, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava drobného zvířectva se uskuteční v sobotu a v neděli v areálu zámeckého parku v Malhoticích. Návštěvníky čeká expozice národních plemen, bohaté občerstvení, prodej chovných zvířat, chovatelská tombola, sobotní podvečer s harmonikou a skákací hrad pro děti.

Ilustrační foto.Zdroj: Jan Teimer

Rockové odpoledne

KDY: sobota 5. srpna od 16 hodin

KDE: Restaurace Route 66, Čechy

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít sobotní rockové odpoledne do Restaurace Route 66 v Čechách u Přerova. Vystoupí skupiny Osud, Parta77 a Full Time. Vstup je zdarma.

Soubor zobcových fléten Vivat Flauto

KDY: do neděle 6. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 korun, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Soubor zobcových fléten Vivat Flauto vedený Blankou Vysloužilovou zpříjemní návštěvníkům prohlídku Helfštýna svým hudebním vystoupením.

ŠUMPERSKO A JESNICKO

Stracené ráj v Rájci

KDY: sobota 5. srpna od 20 hod.

KDE: areál U Antoníčka, Rájec

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Hasiči z Rájce připravili další letní karneval v krásném prostředí areálu U Antoníčka. Zahraje skvělá kapela Stracené ráj, která se sama prezentuje jako „hanácké bigbit“ a známá je tím, že většina skladeb je v hanáčtině. Spolu se Straceným rájem vystoupí Sammael.



Stracené RájZdroj: Archiv kapely

Jeseník se baví

KDY: sobota 5. srpna od 13 hod.

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Festival pod širým nebem s hvězdnými hosty tuzemské hudební scény. Takový bude letošní ročník akce Jeseník se baví přímo v centru lázeňského města. Program zahájí krátce po poledni Jesenická muzika / Ex Denybyly Band a po nich kapela Silence & Joy. V půl páté vystoupí Dasha & Pajky Pajk. Naváže zábavné vystoupení Miloše Knora. Pak už přijdou ke slovu hlavní hvězdy. V půl sedmé šumperští O5 a Radeček a o dvě hodiny později Michal Hrůza & Kapela Hrůzy. Celý program uzavře od 23 hodin Ema White. Pořadatelé dále připravili ve spolupráci s Xbass Crew doprovodnou hudební stage BAM (Beer and music), která se bude konat v zahradě Katovny od 13 hodin do půlnoci. Na své si přijdou milovníci House a techno music. Své umění předvedou DJs Landchi, Vithana, PS, Tommy Rich, Carlos Bell a NTK. Těšit se můžete také na produkty z minipivovarů, spoustu pochoutek i na doprovodný program pro děti.