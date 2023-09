Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/František Berger

OLOMOUCKO

Oživlé centrum Olomouce

KDY: pátek 8. a sobota 9. září, 10 – 19 hodin

KDE: Horní náměstí a ulice 28. října v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Dnů evropského dědictví zaplní Horní náměstí festival plný zábavy, dobrého jídla i kreativity. Na příchozí čeká Design market, Gastro & food zóna, farmářské trhy pod barevnými větrníky, historický kolotoč pro děti, fashion swap i swap věcí rostlin. Na pódiu se v sobotu bude hrát až do noci, rozjede to například Prago Union, Nylon Jail či Kateřina Marie Tichá & Bandjeez.

Festival na náplavce

KDY: sobota 9. září, 16 – 22 hodin

KDE: náplavka řeky Moravy - nábřeží J. Jařaba v Olomouci

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník festivalu Řeka má duši poprvé na olomoucké náplavce. Zábavný program pro děti i dospělé, obohacený o gastro speciality v podobě pizzy přímo z pece, vín z jižní Moravy, regionálního piva a hudební doprovod. Zahrají D.U.Bmusic a No Barriers a těšit se můžete i na speciální plavby lodí.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Novosadské slavnosti

KDY: pátek 8. září, od 14 - 22 hodin

KDE: u kaple na Nových Sadech (u Rožňavské ulice v Olomouci)

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavné odpoledne pro děti i pro dospělé, plné her a soutěží, skákací hrady, malování na obličej, vystoupení jak kulturní, tak sportovní na pódiu i mimo něj, doprovodný program na celé odpoledne, občerstvení. Zahraje například cimbálovka Hejčíňan, hasiči přivezou pěnu, k vidění bude travesty show a k tanci zahrají kapely RBS a Lumen.

Krajské dožínky v Náměšti

KDY: sobota 9. září, od 10 hodin

KDE: amfiteátr v Náměšti na Hané

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dožínky Olomouckého kraje v areálu v Náměšti na Hané zvou na farmářský trh, kvalitní gastro a chillout zonu, kolotoče, skákací hrady a zorbing, překážkovou dráhu ze slámy, výstavu zemědělských strojů pro malé i velké i kreativní dílničky. Na podiu bude k vidění pohádka či Zpívánky strýčka Líčka, odpoledne zahraje Hanácká môzêka Litovel, Kabát revival, Stracené Ráj, The Silver Spoons a jako hlavní hvězda od 20 hodin Katarína Knechtová.



Svátek krajských zemědělců v podobě Dožínek se konal v Náměšti na Hané, 19. 9. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Komárfest ve Střeni

KDY: sobota 9. září, od 14 hodin

KDE: areál za kulturním domem ve Střeni

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Hudebně-ekologický festival s bohatým občerstvením. Vystoupí Acoustic Sphere, Hagnózek, Honza Mlčoch s hity Karla Gotta, Kabát Tribute a Skrol. Chybět nebude ani ohňostroj.

PROSTĚJOVSKO

Sraz vozidel československých 2023

KDY: pátek 8. až neděle 10. září

KDE: Autokemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Škodovky, žigulíky, trabanty nebo volhy. Oblíbená přehlídka motorových vozidel vyráběných v socialistických zemích a brázdící silnice dlouhá desetiletí v ČSSR, se uskuteční o víkendu v plumlovském kempu Žralok. Třídenní sraz začne v pátečním podvečeru, kdy se budou sjíždět účastníci a společně stráví večer u promítání filmu. Hlavní program je naplánován na sobotu. O 7 hodin začíná registrace a v 11 odstartují všemožné bodované kategorie srazu. Úderem 16 hodiny pak vyrazí vozidla na spanilou jízdu regionem. Ukončení srazu je v neděli před obědem.

Kemp Žralok bude o víkendu 8.-10. září hostit Sraz vozidel československých.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Na bicyklech Němčickem

KDY: sobota 9. září, od 8 hodin

KDE: Mikroregion Němčicko, dojezd Dobromilice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční vyjížďka cykloturistů a obyvatel jižní části Prostějovska napříč 17 obcemi Mikroregionu Němčicko. Startuje se hvězdicově v každé obci s cílovým dojezdem na fotbalovém hřišti v Dobromilicích. Tam bude přichystáno občerstvení a zábava. Občerstvovací a kontrolní stanice budou i ve všech obcích, kterými budou cyklisté projíždět.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

O pohár starosty SDH Krasice

KDY: sobota 9. září, od 10 hodin

KDE: atletické hřiště ZŠ Železného, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 17. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku bude hostit poprvé sportovní areál největší prostějovské školy ZŠ Jana Železného. Organizátoři z SDH Krasice zajistí všem účastníkům i divákům bohaté občerstvení. Jedná se o závody v rámci Okresní dětské ligy Prostějovska v kategoriích mladších i starších žáků a dorostu.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zámecké Burčákové Slavnosti

KDY: pátek 8. až sobota 9. září

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: jednodenní 300 korun, dvoudenní 500 korun

PROČ PŘIJÍT: Premiérová burčáková akce na Zámku ve Ptení nabídne vystoupení historických šermířských skupin a spousty hudebních kapel. Lidé ze Ptení a okolí (Ptenský Dvorek , Zdětín, Vícov, Holubice, Stínava) mají vstupné v zájmu zachování dobrých sousedských vztahů, za dobrovolný příspěvek. Občerstvení, jarmareční stánky a výtečná medovina zajištěna, pivo, limo, burčák - červený, bílý a medokvas – potečou proudem.

Program: Zámecké burčákové slavnosti 2023

Pátek 8. září:

16:30 Vystoupení SHŠ Tartas těžkooděnci v plné zbroji

17:30 Kapela Cop and Bandits

19:00 kapela Horizont (moderní rock)

20:30 kapela Barbar Punk

22:00 Kapela Perseus - Nestárnoucí Legenda

23:30 Kapela My project (symphonic metal)

00:30 Fire-show v podání SHŠ Tartas

Sobota 9. září:

14:00 S Hudbou Vesmírnou

15:00 šerm SHŠ Rebellius – Post Apo

16:00 kapela Crunch (rock)

17:00 kapela Kočka v Prášku (rock punk)

18:30 kapela Pryor (punk rock)

20:00 kapela The Unbroken Will (trash metal)

21:30 kapela Hazydecay (metal hardcore)

23:00 kapela Scabbard (trash-death metal)

00:00 Ohňová show v podání SHŠ Rebellius

HRANICKO A PŘEROVSKO

Krehky fest

KDY: pátek 8. a sobota 9. září

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Festival s názvem Krehky fest se uskuteční v pátek 8. září od 17 hodin a v sobotu 9. září od 12 hodin v Karnole. Krehky fest je mezinárodní, putovní a multižánrový umělecký festival malého formátu, který se tematicky zaměřuje na tzv. křehká témata jako jsou feminismus, problém přetrvávajícího rasismu, práva LGBTIQA+ komunity a práva menšin, zvířat, environmentální žal, zdravotní, mentální postižení a neurodiverzita, sociální vyloučení, nedostupnost bydlení atd.. Jelikož jsou právě tato témata často “trnem v oku” v necitlivé rétorice vlivných osobností, politiků ale i běžných občanů (střední) Evropy, je cílem festivalu přinášet impulsy pro otevřený a empatický dialog, který snad pomůže propojit hodnotově vzdálené obyvatele menších měst, obcí či vesnic. Festival by se tak mohl stát průsečíkem různých idejí vedoucích ke vzájemné empatii, a také startovací platformou pro spolupráci lokálních neziskových a dobročinných organizací, charit, nebo útulků.

Urologie

KDY: sobota 9. září od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci divadelní přehlídky ochotnických spolků Pobečví 2023 bude Divadelní spolek Tyl Drahotuše hrát divadelní trochu hořkou komedii z nemocničního prostředí Urologie. V září bude přehlídka pokračovat vystoupeními domácího souboru DS Tyl Drahotuše, Divadla bez portfeje z Nového Jičína a Divadla Devítka z Ostravy. Všechna představení se budou konat v Divadle Stará střelnice v Hranicích vždy v 19 hodin.

Program přehlídky:

14. září – Divadlo bez portfeje: Anna v ringu (Marc Camoletti), komedie o svérázné služebné

12. listopadu – Divadlo Devítka: Manželské vraždění (Eric-Emmanuel Schmitt), pravdivá komedie o manželském soužití



Hranické Divadlo Stará Střelnice.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Za historií přerovských vinohradů

KDY: sobota 9. září

KDE: start vinárna U Červené kočky, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun, děti do 10 let a školní kolektivy 40 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 5. ročník turistického pochodu po stopách vinohradů na Přerovsku je opět tady. Start je od 8 do 10 hodin u Vinárny U Červené kočky v Přerově a cíl do 17 hodin tamtéž. Již od 16.30 hodin zde bude vyhrávat cimbálová muzika Primáš z Přerova. Vybrat si můžete ze dvou pěších tras: 16 km - Přerov – Předmostí – Popovice – Vinary – Sobíšky – Čekyňský kopec – Žernava – Přerov, 26 km: Přerov – Předmostí – Popovice – Vinary – Sobíšky – Zábeštní Lhota – Penčice – Čekyně – Předmostí – Přerov. Na trase je několik kontrol a míst s občerstvením.

Vinohrad v SobíškáchZdroj: Miroslav Rozkošný

Orizaro

KDY: sobota 9. září od 14 hodin

KDE: Bašta u Dokládalů, Laguna, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Putování deseti pohádkami s plněním veselých úkolů vás čeká už tuto sobotu na Laguně v Přerově. Start je od 14 do 15.30 hodin. Trasa je vhodná i pro rodiny s kočárky.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Iva Najďonovová

DED na Helfštýně

KDY: neděle 10. září od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Dní evropského kulturního dědictví je volný vstup na hrad Helfštýn návštěvníkům umožněn už tuto neděli od 9 do 18 hodin. Vstup na hrad bude v tento den zcela zdarma.

Středověký hrad Helfštýn.Zdroj: Karel Machyl, se souhlasem

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Oslavy 750 let města Mohelnice a Brusovy slavnosti

KDY: pátek 8. od 16 hodin a sobota 9. září od 10 hodin

KDE: náměstí Svobody, Mohelnice

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Mohelnice oslaví o víkendu 750 let od svého založení. Spolu s tím se budou konat také Brusovy slavnosti. Program odstartuje v pátek na náměstí Svobody přehlídka mohelnického mládí v podání dětí z MŠ Hálkova, místní základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže Magnet, dále vystoupí Arietta, Croix, X-Treme a Eliška Hanousková a večer uzavře koncert kapely Hergott.

V sobotu startuje program už v 10 hodin ve velkém sále Domu kultury představením v podobě Loutkadla. Ve 13 hodin projde historický průvod městem a hned vzápětí na náměstí odstartuje bohatý program. Těšit se můžete třeba na Adams Sisters, Jaroslava Uhlíře, Matěje Plška nebo ELÁN Kontra Band. Druhý průvod městem je na programu znovu v 16 hodin. Večer uzavře ohnivá show a ve 21:30 hod. hlavní hvězda – kapela Turbo.

Na sousedním Kostelním náměstí bude zároveň od 13 hod. doprovodný program se šermíři z Mohelnické sebranky s prezentací zbraní, Hudba Calata, ukázky dobových řemesel, chůdaři, jarmark, kostýmy nebo dobová kuchyně. Vystoupat můžete i na městskou věž a pokochat se rozhledem, do knihovny nebo do Galerie Lautner.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jitka Davidová

Slavnosti lázeňské sezony v Dolní Lipové

KDY: pátek 8. září od 19.30 hodin, sobota 9. září od 10 hodin

KDE: Schrothovy léčebné lázně, Dolní Lipová

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program slavností zahájí v páteční podvečer lampionový průvod. V sobotu se budou už od 10 hodin konat farmářské trhy s programem pro děti, a to až do 17 hodin. Po slavnostním zahájení v pravé poledne vystoupí Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ-taneční z Jeseníku a Karate klub Jeseník. Programem bude provázet a zpívat Yvetta Blanarovičová. V půl třetí nastoupí na pódium kapela Celest & Charles a po nich od 16 hod. Bohouš Josef a Burma. Zbytek večera už bude rockovější v podání Wabank Rock a revivalů Ozzyho Osbournea & Black Sabbath a Scorpions.



Yvetta BlanarovičováZdroj: Profimedia

Šlágr v Zábřehu. Zahraje kapela Progres

KDY: neděle 10. září od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pro milovníky tance, hezkých písniček a dobré zábavy připravil kulturní dům v Zábřehu vystoupení slovenské skupiny Progres. Ta je i v Česku známá především díky účinkování v televizi Šlágr. Repertoár kapely hrající pod vedením Karola Halana tvoří zejména vlastní skladby, ale i lidovky a populární písničky od jiných interpretů. Progres, který oslavil již čtvrtstoletí své existence, vydal téměř padesát hudebních nosičů a byl oceněn zlatou či platinovou deskou. Vstupenky na taneční a poslechové odpoledne lze pořídit v zábřežském infocentru nebo online na www.kulturak.info.

Jeseník ožije sousedsko-kulturním festivalem Jesnění

KDY: pátek 8. - neděle 10. září

KDE: Jeseník - Výstavní síň Divadla Petra Bezruče, Čajbar Pangea, hřiště ve Smetanových sadech, u budovy IPOS, kino Pohoda, letní divadlo, Galerie TIC (Katovna), náměstí Hrdinů, Masarykovo náměstí, Minipivovar a před Priessnitzovým sanatoriem

ZA KOLIK: dobrovolná cena vstupného: 150/250/450/750/950/1450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Během těchto dní ožije kulturou téměř celý Jeseník a každý si zde najde to své. Jesnění přichází s tím nejlepším, co vzniklo jak na současné české kulturní scéně, tak přímo v regionu. Představí se například elektropopové duo Hello Marcel nebo experimentální rapové duo P/\ST. Jako hosté vystoupí kapela Coals z polského Slezska, kteří mají za sebou vystoupení v Izraeli či Reykjavíku. Na čtyřdenním festivalu se představí mezi mnoha jinými ilustrátorka a hudebnice Martina Trchová či básnířka Hana Slívová. Socialistickým uměním ve veřejných prostorách Jeseníku návštěvníky provede sochař a výtvarník Pavel Karous, autor pořadu ČT Volavky a predátoři.

ART.blok 2023 v Šumperku

KDY: pátek 8. září od 19.00 hodin

KDE: Kultibar - DK Šumperk

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pro milovníky umění je zde již pátý ročník uměleckého večera ART.blok. Přináší prezentaci mladých uměleckých talentů nejen ze šumperského regionu a spojení mladého umění s následnou diskuzí na palčivá témata, která hýbou uměleckou scénou. Akce se uskuteční v rámci festivalu Špek.