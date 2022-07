Již 18. ročník oblíbeného hudebního festivalu se v letošním roce uskuteční opět v areálu sportovní haly Ecce homo ve Šternberku. Vystoupí Xindl X, Martin Harich, Doga, Atmo Music, Katarína Knechtová, Pokáč, Traktor nebo Raego.

Exotické ovoce v Olomouci

KDY: sobota 23. července od 9 do 15 hodin

KDE: Letní kino Olomouc, Pekární 26, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Do Olomouce se 23. července vypraví to nejlepší ovoce přímo ze srdce Afriky! Přijďte do Letního kina ochutnat skvělé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. A co na trzích vlastně najdeme? Čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru nebo extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího.

Letní vinný festival

KDY: pátek 22. července od 14 do 22 hodin a sobota 23. července od 10 do 22 hodin

KDE: Bezručovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Olomoucká vinná společnost organizuje druhý ročník Letního vinného festivalu v krásném prostředí Bezručových sadů. Představí se 30 vinařství a hostem bude také vinařství z Polska. Připravený je bohatý doprovodný program, hudba, degustace a večerní promítání filmu pod širým nebem. V pátek se pod širým nebem bude promítat film Léto s kovbojem a v sobotu film Samotáři. V sobotu se můžete těšit na zábavný program pro děti, malování na obličej, sportovní hry a soutěže, tanec.

Žamboši

KDY: pátek 22. července od 19 hodin

KDE: Městský klub dvorek, Litovel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Hudební podvěčery na dvorku pokračují. Tento pátek zahrají Žamboši, původně duo Jana a Stanislavy Žambochových, dnes již trio spolu s Jiřím Nedavaškou, hraje v obsazení kytara, akordeon a bicí. Za poněkud zavádějícím názvem se dnes ukrývá progresivně znějící folková kapela, jejíž repertoár se opírá o původní tvorbu Jana Žambocha.



PROSTĚJOVSKO

Josefkol 2022

KDY: sobota 23. července od 12 do 21.30 a neděle 24. července od 12 do 19 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 250 korun dospělí a 100 korun děti od 6 do 15 let

V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem odehraje již 15. ročník Josefkolu, mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí. Letošním tématem je Návrat k matičce zemi. Můžete se těšit na mistry devatenácti řemesel, mistry opratí a koňská spřežení, přehlídku historických kočárů, ušlechtilé koně z celé České republiky, zpěváky, bubenický orchestr, cimbálovou muziku nebo historické dílny pro malé i velké.

Keltská noc 2022

KDY: pátek 22. července od 13.30 hodin a sobota 23. července od 11 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK:



V dvoudenním programu opět vystoupí asi 150 umělců a účinkujících z devíti zemí světa. Těšit se můžete na uskupení Celtica, Sliotar, Tomáč Kočko a orchestr, Bran, Happy to Meet, Quanti Minoris, Irish Rose, Deloraine, Vintage Wine, Cisal Pipers a mnoho dalších. Připraven je také doprovodný program:

LATENART – keltský tábor, keltská řemesla a druid LUNWER, po celou dobu festivalu

KELTSKÁ KOVÁRNA – keltský kovář Petr Rajnoch

SEMINÁŘ NA SPIRITUÁLNÍ TÉMATA – Erika Bábková, sobota 23. 7., 17.00 hodin – terasa

SOBOTNÍ WORSKSHOPY – trvání každého workshopu cca 30 – 45 minut:

13:30 – J.P. (SLIOTAR) – kytara DADGAD 2.

15:15 – CISAL PIPERS – starověké flétny, dudy a bubny

17:00 – ZENKL & KOZÁK – mandolína a kytara



Z pohádky do pohádky

KDY: sobota 23. července od 15 hodin

KDE: obec Hrochov

ZA KOLIK: zdarma

Na zábavné pohádkové odpoledne se můžeme těšit v sobotu v obci Hrochov. Od 15 hodin je připravený zábavný program, na kterém se budeme moct podívat do pohádkového lesa nebo si zatančit se skupinou Trex. Chybět nebude ani promenáda pohádkových bytostí, ohňová show, malování na obličej, kovářské řemeslo nebo pohádková tombola.

Jakubská pouť

KDY: neděle 24. července od 9.30 hodin

KDE: Kostelec na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na farní zahradě v Kostelci na Hané se uskuteční Jakubská pouť. Na 9.30 je připravená poutní mše svatá a od 14.30 odpolední program ve farním areálu. Bude se balancovat na popruhu, vystoupí dětský soubor nebo kapela Rose Band. Pro návštěvníky je připravené i bohaté občerstvení.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Mezi stromy

KDY: sobota 23. července

KDE: zámecká zahrada, Veselíčko

ZA KOLIK: 50 korun za jednotlivce nebo 100 korun za rodinu

Na návštěvníky čeká velmi pestrý program: Družina z Bukovíka předvede táboření včetně dobových pokrmů

a souboje středověkých rytířů. Studio Bez kliky Romana Prokeše nabídne divadlo, sokolníka, loutkový workshop a další… Vystoupí i veselíčská stará garda hasičů. Festival budou doprovázet hudební skupiny Summer Trio Band (letní pohoda), Duffy (jazz-swing), Travellers (zlatá šedesátá), Šediváci (country). Akce vyvrcholí večerními koncerty moravských a slovanských písní v podání Tomáše Kočka & Orchestru a hanácké bigbít předvede kapela Stracené Ráj. Svůj program kreslení a řemeslných prací pro prarodiče a vnoučata přesunulo z Pavlovic na Veselíčko Centrum pro rodinu Ráj. Festival oživí také zcela nová výstavní série nových projektů Má vlast cestami proměn.

Letiště 2022

KDY: od čtvrtku 21. do soboty 23. července

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 500 korun



Bájná vzducholoď i letos přistane v hranickém komunitním centru Karnola a nabídne prostor pro magické setkávání a propojení uměleckých světů. Třídenní karneval oslavující radost ze života bude čtvrtý červencový víkend opět patřit fúzi jazzu a elektroniky, performance i výtvarným instalacím. Nalodit se můžete už ve čtvrtek 21. července, kdy festival zahájí klimatické drama Odvaha k beznaději souboru CO2 kolektiv. Ten se postará o divadelní vstupy a performance i v následujících dnech. Hudební dramaturgii, která dominuje pátečnímu i sobotnímu programu, bude i tentokrát vládnout mix jazzu a elektronické hudby. Mezi první kosmické vlaštovky patří například kalifornská písničkářka Alison Wheeler, která přesně v době konání festivalu vydává své debutové album, dále powerjazzové uskupení TRIplay, oblíbený producent a skladatel Floex se svým DJ setem nebo zábavné taneční acid soul duo FuHa.

Tradiční Anenská pouť

KDY: v sobotu 23. a v neděli 24. července od 10 hodin

KDE: náměstí, Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

Těšit se po oba dny můžete na dobové stánky, dřevěné meče, keramiky, mýdla, šperky, malování kamínků, kovářskou dílnu. V sobotu se v 16.30 hodin uskuteční soutěž o nejlepší hodový koláč. K poslechu i tanci zahraje v 17 hodin kapela Goodwork, v neděli se od 14 hodin koná komentovaná prohlídka parostroje a od 14.30 hodin pohádka pro děti a dospělé. K poslechu i tanci zahraje od 15 hodin cimbálová muzika Josefa Marečka z Hradišťa. Na Anenskou zábavu můžete vyrazit v sobotu 23. července od 18 hodin na hřiště v Drahotuších, od 20.30 hodin hraje kapela Rockoví Lišáci.

Svatojakubské hody

KDY: od pátku 22. do neděle 24. července

KDE: Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma



Svatojakubské hody slibují po celý víkend opět nabitý program pro celou rodinu.

pátek

17.00 Ferda mravenec v cizích službách – KD Echo/ dětské představení / nezávislá divadelní scéna SemTamFór

19.00 Ani o den dýl! – KD Echo/ konverzační komedie/ nezávislá divadelní scéna SemTamFór

sobota

10.00 Travellers – zámecký park/ hudební skupina

20.00 Limetall – náměstí TGM/ hardrocková kapela

21.30 fire show Novus Origo – náměstí TGM/ ohňová show

neděle

9.30 Mše svatá – kostel sv. Jakuba Většího

15.00 Leopardi - náměstí TGM/ taneční orchestr

17.00 Mňága a Žďorp – náměstí TGM/ rocková skupina



ŠUMPERSKO A JESENICKO

Mohelnické kulturní léto

KDY: pátek 22. července od 21 hodin

KDE: Dům s baštou Mohelnice – Kostelní náměstí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Mohelnické kulturní léto představí divadelní představení pod širým nebem s názvem Baletky. Komedie je o šesti ženách, které se sejdou na taneční hodině. Nejedná se ale o žádné profesionální tanečnice, ale právě naopak o obyčejné ženy, pro které je tanec chvilkovým únikem ze všedního života. Jenže tomu tak snadno uniknout nelze, a tak se během jedné taneční lekce dozvíme hodně o jejich životech, vztazích, starostech, radostech, bolestech i touhách.

25. pivní slavnosti

KDY: sobota 23. července od 14 hodin

KDE: Areál sokolovny, Chromeč

ZA KOLIK: 80 korun



Už 25. ročník Pivních slavností. Od 15 hodin hraje country kapela Ticho Buď, od 20 kapela NOA. Bohatý program, bohatá tombola, slosovatelné vstupenky. Občerstvení: 16 druhů piv, řízky, topinky výpečky s knedlíkem a zelím a mnoho dalšího. Dobroty pro děti. Akce se koná za každého počasí. Hlídané parkoviště kol.



Večerní rozhledy z radniční věže

KDY: každý pátek v červenci a srpnu od 19 do 22 hodin

KDE: radniční věž v Šumperku, nám. Míru

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti od 6 do 15 let 10 korun, studenti a důchodci 20 korun, děti do 6 let zdarma

Z ochozu šumperské radniční věže, která je ve výšce 27 metrů, se nabízí nádherný výhled na město z ptačí perspektivy a také na masív Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Moravy Pradědem. Do radnice vede vstup bočním vchodem od morového sloupu.

Šťastný svět

KDY: do 15. srpna

KDE: Galerie Pavilon, Radniční 27/2797, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Od minulého týdne si můžeme přijít prohlédnout výstavu Daniela Reyneka s názvem Šťastný svět. Hlavní roli hraje v jeho fotografiích především příroda. Snímky, které výmluvně hovoří samy za sebe a jsou schopny divákovi zprostředkovat mnoho pocitů a zážitků, autor záměrně neoznačuje názvy, ale pouze číselným označením. Nenechejte si tuto jedinečnou výstavu uniknout.