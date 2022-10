Galerie Šantovka připravila na tento víkend bohatý program pro všechny ženy.

Den, kdy se mám ráda - sobota 22. října

V Galerii Šantovka čeká již 22. října na návštěvnice i návštěvníky bohatý program, který pobaví, poradí i poučí. Odstartuje ve 12 hodin a až do 18 hodin se nikdo rozhodně nudit nebude. Celou akcí vás provede moderátorka Gabriela Partyšová, která na pódiu přivítá populární muzikálovou zpěvačku Radku Fišarovou, jíž se přezdívá česká Edith Piaf, a Kamilu Nývltovou. Těšit se však můžete i na pro někoho méně známé tváře, ovšem neméně talentované, Terezu Wrau, Lenku Konvičkovou či Lucii Navrátilovou.

Casting Miss & Mr. Look Bella a velkolepá Fashion show - neděle 23. října

Vyhraj Miss & Mr. Look Bella, soutěž pro dívky od 15 let a mladé muže od 17 let, s dlouholetou historií. Získat můžete kontrakt v zahraničním modelingu a jet na světovou soutěž. Casting již 18. ročníku prestižní celorepublikové soutěže se uskuteční v neděli 23. října od 14 hodin v Galerii Šantovka. Tak neváhejte a přihlaste se, nebo rovnou přijďte na casting a zde se zaregistrujte!

Gábina PartyšováZdroj: Šíp PLUS

Večer duchů a Strašidelná zoo

KDY: sobota 22. a neděle 23. října od 14 hodin

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček

ZA KOLIK: 100/140 korun



Opět můžete zavítat do hrůzostrašně vyzdobené zoo, už tuto sobotu tam zavítají totiž strašidla, duchové a jiné děsivé bytosti. Idylická podzimní atmosféra, haloweenská výzdoba a dobroty pro zahřátí i mlsné jazýčky budou neodmyslitelnou součástí. Nejhezčí strašidla se budou moct ucházet ve volbě Miss Děs. Před tím bude pro nejmenší otevřené Strašidelné casino s možností hodit si v kostky nebo zahrát jinou hru s obludou. Následovat bude další doplňkový program a ti, co se rádi bojí, se mohou po setmění projít stezkou hrůzy. Milovníci tajemna pozor, nezapomeňte si vzít baterku nebo raději lampion, ať jste styloví! Pokladny budou v sobotu otevřené do 18.30 hodin, areál zoo do 21 hodin. V neděli budou v zoo připraveny hry a jiné zábavy se strašidly, malování na obličej. Pro ty, kteří si zahradu užívají raději v klidu, zůstane areál zoo po Večeru duchů haloweensky vyzdobený až do neděle 30. října. Aby si mohli i další strachuchtiví návštěvníci návštěvu náležitě užít. Otevírací doba pokladen do 16 hodin, areál je otevřen do 18 hodin.



Večer duchů v olomoucké zoo, 23. října 2021Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Víkendový kurz šití pro začátečníky

KDY: sobota 22. a neděle 23. října od 9 do 16 hodin

KDE: Art Rubikon, Olomouc

ZA KOLIK: 990 korun

Chtěli jste se vždy naučit ovládat šicí stroj nebo se naučit základům konstrukce střihu, prokreslování nebo stříhání? Tak přijďte na víkendový kurz šití pro začátečníky! V sobotu se bude tvořit jednoduchá plátěná taška a v neděli si navrhnete a ušijete organizér – pouzdro na sešity nebo třeba notebook z pevného materiálu podle vašich představ. Všechny pomůcky a materiály, šicí stroj, žehlící a stříhací prostor budou na místě zajištěny a nachystány.

Na kus řeči s Miroslavem Donutilem

KDY: neděle 23. října od 19 do 21 hodin

KDE: Dům kultury, Šternberk

ZA KOLIK: 450 korun



Skvělé historky, nové příběhy a zážitky. Opravdová lahůdka pro všechny, kteří milují dobrý humor! Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil vystoupí ve Šternberku s novým programem své one man show Na kus řeči.



Ilustrační foto.Zdroj: Miloš Šálek

Kam za sportem? Dvakrát na Moru, startuje extraliga volejbalistek

PROSTĚJOVSKO

Podzim na zámku

KDY: sobota 22. a neděle 23. října od 9 do 16 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

Nejoblíbenější kratochvílí šlechty byly již v dávných dobách hony. Právě na ně se zaměří akce s názvem Podzim na zámku v Čechách pod Kosířem. Chybět nebude bohatý doprovodný program. Těšit se můžeme na rodinnou pátrací hru v parku, komentované prohlídky na zámku, střelbu z luku na malované terče, maňáskové divadélko "O hraběti a lišce" nebo zámeckou dílničku..

Javory Beat a Hradišťan

KDY: pátek 21. října od 19 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov



Hana a Petr Ulrychovi a Jiří Pavlica, to je mimořádné hudební spojení. Společný koncert Javory Beat a Hradišťan, na který se můžete těšit tento pátek v Prostějově. Není třeba zdůrazňovat, že sourozenci Hana a Petr Ulrychovi jsou skvělí zpěváci. Svými písněmi přinášejí radost posluchačům už více než padesát let. Za tu dobu s nimi a skupinou Javory spolupracovala spousta muzikantů, mimo jiné také Jiří Pavlica, který dnes stojí v čele Hradišťanu.



Hudebníci a sourozenci Petr a Hana Ulrychovi.Zdroj: Se souhlasem Ulrychovi

Den stromů

KDY: sobota 22. října od 9 do 12 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma

Výstava o významu stromů a alejí, kulturní program, živá hudba nebo výtvarné a naučné aktivity pro děti. Zaujalo vás to? Tak přijďte na Den stromů v Prostějově i vy!

Halloweenská stezka

KDY: pátek 21. října od 15 do 20 hodin

KDE: Sportcentrum, Prostějov

ZA KOLIK: 50 korun



Chcete se bavit a zároveň se bát? Na Halloweenskou stezku odvahy se strašidly můžete s dětmi vyrazit už tento pátek. Stezka prověří, kolik odvahy mají a snad se budou více smát. Vstupné je padesát korun.



ilustrační fotoZdroj: Deník

HRANICKO A PŘEROVSKO

XXXIX. Československý jazzový festival Přerov 2022

KDY: čtvrtek 20., pátek 21. a sobota 22. října od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

Tradiční 39. Československý jazzový festival 2022 slibuje opět mimiřádný zážite. Koncerty moderuje Aleš Benda.

čtvrtek 20. října

Juraj Bartoš (SK)

Ghost Note (USA)

pátek 21.října

Lukáš Oravec Orchestra (CZ/SK/USA)

Lee Ritenour (USA)

sobota 22. října

Kristina Barta New Quartet (CZ)

Cyrille Aimée (F/USA)

After Party po koncertech v předsálí Městského domu

Jiří Halada & Friends

Radim Zenkl & Ondra Kozák

KDY: pátek 21. října od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun



Koncert dua multi-instrumentalistů se uskuteční tento pátek v Zámeckém klubu v Hranicích. Čechoameričan Radim Zenkl založil toto hudební duo s Ondrou Kozákem jako svůj evropský koncertní projekt. Posluchači se můžou těšit na skladby a písně z vlastní tvorby obou hráčů doplněné o bluegrassové, swingové, keltské a „world music“ tradicionály v osobitých aranžmá. Svoji spolupráci zahájili před rokem a půl, mají za sebou řadu úspěšných koncertů v ČR, na Slovensku, Německu, Dánsku, Francii, a připravují společné CD. Radim Zenkl se narodil v Opavě, od léta roku 1989 působí v USA, kde v roce 1992 zvítězil v prestižní celoamerické mandolínové soutěži s mezinárodní účastí „Winfield Mandolin Championship“. Natočil osm solových CD a vynalezl speciální mandolínovou techniku, při které nástroj zní jako dva nástroje současně. Ondra Kozák pochází z Orlové, získal 5x titul „Kytarista roku“ v Anketě Bluegrassové asociace ČR. S různými skupinami jako zpěvák a hráč vyhrál celkem 4x prestižní soutěž o evropskou kapelu roku na francouzském La Roche Bluegrass Festivalu. Publikuje ATAmusic podcast – český audio seriál pro muzikanty.



Multiinstrumentalista Radim ZenklZdroj: Archiv

170 let lesnického školství na Moravě

KDY: sobota 22. října od 10 do 17 hodin

KDE: Střední lesnická škola Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Oslavy 170. let lesnického školství na Moravě se uskuteční v prostorách Střední lesnické školy Hranice a arboreta. Škola bude otevřená k individuálním prohlídkám od 11 hodin. V 11.30 a 14.30 můžete absolvovat komentované prohlídky arboreta. Bude připravena lesní pedagogika pro všechny věkové kategorie. V 15.00, 15.45 a 16.30 zahrají v altánu v arboretu Markazíni. K vidění bude také technický park školního polesí. Občerstvení je po celou dobu akce zajištěno.

Z Hranic okolo hranic

KDY: sobota 22. října od 20 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 120 korun



Přijďte se podívat na promítání dokumentárního cestopisu hranického rodáka Tomíka na cestách. Covid uzavřel hranice a cesty do dalekých končin se staly nemožnými. Proč ale cestovat do dálek, když to nejkrásnější máme přímo pod nosem a zažít dobrodružství jde i u nás! Parta přátel s komickými vozidly vyrazila na cestu 2000 km dlouhou po České republice, aby nejen zažili dobrodružství, po kterém tolik prahnou, ale hlavně, aby vykouzlili jednomu pánovi úsměv na tváři. Film plný kvalitních dronových záběrů je doprovázen hudbou, kterou napsal, zahrál a zazpíval zpěvák skupiny Wohnout Matěj Homola, který se ve filmu též objeví společně s náčelníkem žlutého cirkusu Danem Přibáněm.



Tomáš Vejmola alias Tomík na cestáchZdroj: Deník / Jan Nuc

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Džemfest

KDY: pátek 21. října od 17.30 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 449 korun, v den konání akce 549 korun

Nejsladší festival na Moravě nabídne skvělé koncerty například skupin No Name, Pokáče, Voxela a ještě lepší atmosféru. Buďte u toho a přijďte na mejdan, po kterém se vám nebude chtít domů. Džemfest pořádá také atraktivní doprovodný program.

No Name. Zdroj: Web Festivalu

Moravská filharmonie Olomouc

KDY: sobota 22. října v 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, v den konání akce 190 korun



Koncert olomouckých filharmoniků k výročí vzniku samostatného Československa nabídne hudbu Josefa Suka, Antonína Dvořáka a slovenského skladatele Jána Cikkera. To vše pod taktovkou ředitele Maďarské národní filharmonie, dirigenta Zsolta Hamara. Jako sólista se představí houslový virtuos Ivan Ženatý.

Sněhová královna

KDY: neděle 23. října od 16 hodin

KDE: Dům kultury, Bludov

ZA KOLIK: 100 korun

Malí i velcí se mohou těšit na klasickou pohádku velkého vypravěče Hanse Christiana Andersena. Příběh Gerdy a Kaje je vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Využívají všech prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a divadelních rekvizit. Na jevišti uvidíme herečky Barboru Seidlovou, Danielu Zbytovskou a Nikol Zbytkovskou.

Jak se Honza učil čarovat

KDY: neděle 23. října od 10 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 3 let zdarma



V této vtipné pohádce nechybí opravdová kouzla, rozmazlená princezna, spousta melodických písniček a výpravná malovaná scéna. Přijďte si i vy se svými dětmi udělat pěkné nedělní dopoledne.

