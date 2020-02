Nightwish Revival v Bounty

KDY: sobota od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun

Přijďte si poslechnout nesmrtelné songy legendární kapely Nightwish. Členové skupiny Nightwish Revival vám je zahrají v sobotu od 20 hodin v olomouckém Bounty Rock Cafe. V čele se zpěvačkou Kamilou Orságovou se můžete těšit na hity jako Amaranth, Storytime, Wish I Had An Angel či Ghost Love Score.



Výstava historických kol

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: turistické informační centrum, Litovel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Jezdíte rádi na kole a nedáte na tento dopravní prostředek dopustit? Pak byste neměli zmeškat jedinečnou výstavu historický kol ze sbírky Karla Poláška, která se uskuteční v Turistickém informačním centru v Litovli. Výstava nazvaná Kolo – deset stupňů k dokonalosti představí více jak 200letý vývoj světové i české cyklistiky.



Městský ples v Bystřici

KDY: sobota od 19 hodin

KDE: hotel Zámek, Velká Bystřice

ZA KOLIK: 100 korun



Plesová sezóna je v plném proudu a vy ještě nemáte plány na jaký ples dnes vyrazit? Vypravte se třeba do Velké Bystřice, kde začíná od 19 hodin Městský ples. K tanci a poslechu zahraje Syrinx, CM Záletníci a DJ´s Pat a Mat. Těšit se můžete také na vystoupení mažoretek z Bohuňovic, Pole dance Apokalips Olomouc i na bohatou tombolu.

Hasičský ples v Bohuňovicích

KDY: sobota od 20 hodin

KDE: kulturní dům, Bohuňovice

ZA KOLIK: 90 korun (slosovatelné)



Bohuňovičstí hasiči srdečně zvou na oblíbený ples, který vypukne v sobotu od 20 hodin v místním kulturním domě. Letošní téma je Black and White. V rámci večera zahraje skupina Kartágo, těšit se můžete také na travesti show, fotokoutek i na bohaté občerstvení a tombolu.

Dětský pohádkový karneval

KDY: neděle od 14 hodin

KDE: OC Haná, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Olomoucké obchodní centrum OC Haná připra-vilo na neděli zábavný program nejen pro děti. Od 14 hodin se tu koná pohádkový karneval. V dětském koutku se na váš budou těšit Sněhurka, myška Minnie i rybka Nemo s programem na celé odpoledne plným zábavných tanečků, pohybových cvičení a soutěží. Chybět nebude ani malování na obličej.



Africké trhy

KDY: neděle od 10 hodin

KDE: výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte v neděli od 10 hodin na výstaviště Flora v Olomouci a ochutnejte čerstvé ovoce z Afriky i Asie. Těšit se můžete na dobroty jako jackfruit, avokádo či voňavé banány. Vybírat můžete také z několika druhů zanzibarského koření či kvalitní čokolády.

Sindibád mořeplavec

KDY: neděle od 14 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun

Příběh provoněný exotikou a orientem, plný humoru a napětí, na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci, můžete se svými ratolestmi zhlédnou v Olomouckém Divadle na Šantovce.