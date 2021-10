Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 1. října od 14 do 22 hodin a sobota 2. října od 10 do 21 hodin

KDE: Dolní náměstí; Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

Taky slyšíte Michala Malátného, frontmana skupiny Chinaski, jak zpívá: „My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv, …“? Protože přesně to je písnička, která přímo láká na Olomoucké vinné slavnosti! Ty se budou konat na Dolním náměstí, přímo v historickém srdci Olomouce. Čekat na nás bude 25 vinařství z Moravy, bohatý kulturní program a nebudou chybět ani sýry z Nizozemska. (koc)

Olomoucké vinné slavnosti, 28. května 2021Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Yummy Yummy Food Festival

KDY: pátek 1. října až neděle 3. října

KDE: Galerie Šantovka

ZA KOLIK: vstup zdarma



Yummy Yummy Food Festival vůbec poprvé zamířil k nám do Olomouce! Hned vedle Galerie Šantovka vyrostou stánky s vůbec nejlepším streetfoodem široko daleko. Skvělé jídlo, pití všeho druhu i velikostí a krásní lidé všude kolem vás. Přijďte i vy poznat chutě streetfoodových dobrot! (koc)

Pořad Jak se hladí duše

KDY: neděle 3. října od 16 hodin

KDE: Základní umělecká škola v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun

Kruh přátel hudby Bohuňovice zve na hudebně recitační odpoledne nazvané Jak se hladí duše aneb Setkání s klasiky. Těšit se můžete na díla od B. Smetany, A. Dvořáka či J. Ježka, J. Voskovce a J. Wericha. To vše v podání umělců Miloše Černého a Evy Šašinkové. O mluvené slovo se postará František Novotný.

Donaha!

KDY: pátek 1. října a sobota 2. října od 19 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: 380 až 410 korun



Námět komediálního muzikálu, vypráví příběh o pěti propuštěných ocelářích, kteří ne a ne zakopnout o jakoukoliv novou práci. V duchu hesla „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci“ se tak tito tátové od rodin rozhodnou, že nejsnazší cesta k penězům vede skrze striptýzové vystoupení. Muzikál se ve svých začátcích v roce 2000 šířil "rychlostí světla" a vysloužil si až osm set repríz na Broadway. Tak neváhejte a přijďte omrknout, jestli to tito rádoby striptéři dotáhnou až do naha.



Komediální muzikál Donaha! shlédnou diváci v odložené premiéře 4. září v Moravském divadle Olomouc.Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Maker Faire Olomouc

KDY: sobota 2. října od 10 do 18 hodin

KDE: Pevnost poznání; 17. listopadu

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Pokud máte doma malého vědce nebo malou vědkyni, vydejte se na inovátorskou akci Maker Faire. Maker Faire je světová přehlídka kreativity pro všechny tvůrce, inovátory, DIY nadšence a jejich příznivce. Návštěvníci se seznámí s elektronickými a technologickými vychytávkami, řemesly, designem nebo 3D tiskem. Navíc díky workshopům se s vystavovanými modely bude možnost blíže seznámit a mnohé z nich i vyzkoušet.

Pevnost poznání Olomouc.Zdroj: Pevnost poznání Olomouc

PROSTĚJOVSKO

Šermířské dostaveníčko na zámku Plumlov pokračuje i o víkendu

KDY: víkend 2. a 3. října, vždy od 9.30 do 18 hodin

KDE: prostory před Vysokým zámkem, nádvoří i zámek Plumlov

Nevíte, co podniknout o prvním říjnovém víkendu? Vyrazte do malebných zákoutí plumlovského zámku. Nebudete litovat a strávíte parádní sobotu či neděli, kterou si užije celá rodina. Své umění předvede šermířská a divadelní společnost Berendal spolu se skupinou historického šermu Nuntius Regis s Nevěstou Kyjevskou.

Pamatováno je i na děti, které si užijí skvělé loutkové představení v podání divadla Kašpárkův svět s příběhy Kašpárka. A nebude chybět ani dětmi tolik oblíbený Sokolnický dvorec s dravými ptáky, které si budete moci i vyfotit na ruce. Pro zvědavce toužící proniknout do tajů historie zámku a hradních sklepů jsou po celý den připraveny také prohlídky. Nebudou chybět ani ukázky některých řemesel (kovářské, hrnčířské a další).

Za nepřízně počasí vystoupení proběhnou ve velkém sále ve sklepení pod starým hradem. Více informací k programu pro jednotlivé dny a rozpis vystoupení najdete na webu zamek-plumlov.cz

Skvělé akce nabízí zámek Plumlov, dorazíte?Zdroj: Petr Šenkyřík, se souhlasem

Třídenní festival současného umění

KDY: od čtvrtku 30. září do soboty 2. října

KDE: různá místa Prostějova (mapka míst níže pod textem)



Nenechte si ujít skvělou třídenní akci napěchovanou kulturou a uměním. Jedná se o startovní ročník Festivalu současného umění, který na různých místech v Prostějově od čtvrtku do soboty představí pestrý průřez tvorbou soudobých umělců různých generací a bude plný zvučných jmen: Veronika Šrek Bromová, Jindřich Štreit, Dominika Bernatková & Dominik Adamec, Nikola Emma Ryšavá a další. Podrobný program najdete na webu města prostejov.eu nebo přímo zde



Mapka Festivalu současného umění Prostějov 2021Zdroj: web města Prostějova

Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

KDY: čtvrtek 30. září v 17 hodin

KDE: Městská galerie prostějovského zámku

Pokud milujete svět fotografie, pak rozhodně dorazte na vernisáž význačného a světově uznávaného fotografa, Jindřicha Štreita. Vernisáž výstavy Ze tmy ke světlu se koná ve čtvrtek v 17 hodin v Městské galerii prostějovského zámku. Štreit na fotografiích zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi, kteří mají snahu se napravit a změnit svůj život.

Sokolnické setkání a lov s dravci

KDY: sobota 2. října od 8.30

KDE: místní hřiště v Hradčanech na Prostějovsku



Zažijte na vlastní kůži atmosféru lovu, jako kulturního dědictví lidstva. V sobotu od 8.30 si nenechte na hřišti v Hradčanech na Prostějovsku ujít v pořadí již 6. ročník sokolnického setkání. Těšte se na krásné a ladné dravé ptáky a ukázky umění lovu. Užijte si procházku přírodou v okolí obcí Hradčany – Kobeřice. Občerstvení na akci bude zajištěno.



Setkání a lov s dravci. Ilustrační fotoZdroj: archiv pořadatele akce

Vytrvalostní závod přes okres Prostějov

KDY: neděle 3. října od 9.30

KDE: start - Ivaň, náves

ZA KOLIK: startovné 150 korun při registraci a platbě předem, 200 korun při registraci na místě

Milujete běh a rádi si dáváte do těla? Pak se zúčastněte v neděli již 9. ročníku Přeběhu přes okres Prostějov. Startuje se z nejníže položeného místa okresu, z Ivaně a cílem je pochopitelně nejvýše položené místo – Skalky. Délka trasy má okolo 43 kilometrů. Konkrétní propozice závodu i orientační mapu trasy najdete na webu mkprostejov.cz/cz/m/zavody-2021/

PŘEROVSKO A HRANICKO

Kokorská drakiáda

KDY: sobota 2. října od 13.30 hodin

KDE: Kokory – horní louka u chmelnice směrem na Rokytnici

Od 14 hodin se můžete těšit na ukázky modelů letadel, spoustu soutěží s drakem i bez něj – hlavní cena monstrdrak, bohaté občerstvení, kotlíkový sousedský guláš, brambory a jablka do ohně zdarma. Připravena je také soutěž Podzimní mňamka, příjem soutěžních vzorků štrúdlů, buchet a koláčů je od 13.30 do 14.30 hodin.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vladimír Šťastný

Den architektury a Excalibur Race

KDY: pátek 1. října a sobota 2. října

KDE: Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 Kč, děti do 6 let zdarma



Den architektury se na hradě koná v pátek 1. října od 16 hodin Připravená je komentovaná prohlídka hradního paláce s architektem Miroslavem Pospíšilem, nutná rezervace.



Druhý ročník extrémního běžeckého závodu s překážkami Excalibur Race v areálu Helfštýna i mimo něj se uskuteční v sobotu 2. října od 9 hodin. Sezonní výstava prací Jindřicha Plotici Steina s názvem Stein: Z doby smrtonosných dětí je k vidění na hradě až do 10. října. Helfštýn je v měsíci říjen otevřen denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.



Hrad Helfštýn.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

XVIII. výstava Moravy a Slezska

KDY: sobota 2. a v neděle 3. října

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: sobota dospělí 200 korun, děti od 12 let 100 korun, děti do 12 let zdarma, neděle dospělí a děti od 12 let100 korun, děti do 12 let zdarma

Výstava hospodářských zvířat, bohatý program pro děti, králičí hop, vystoupí Záhorská kapela, Fleret, Kern, Argema, Turbo a další, sobota od 9 do 01 hodin, neděle od 9 do 16 hodin, akce se koná za každého počasí spolu s farmářskými trhy, areál je zastřešen, výstava zvířat bude v halách

Kapela FleretZdroj: Pavel Sojka

Festival ptactva

KDY: sobota 2. října v 8 hodin

KDE: u sádek Hradeckého rybníka, Tovačov



Zájemci o pozorování ptactva se sejdou v Tovačově v sobotu 2. října v 8 hodin u sádek Hradeckého rybníka. Společně se potom vydají na procházku po hrázích rybníků a seznámí se s desítkami druhů ptáků. Součástí akce bude i prezentace dalekohledů značky Swarovski. V těchto dnech je možno na rybnících u Tovačova pozorovat několik druhů racků, čejky chocholaté, zrzohlávky, poláky, hvízdáky, kopřivky, čírky a další desítky druhů ptáků. Možná se již objeví i první husy tundrové a běločelé nebo orel mořský, exkurzi vedou Jiří Šafránek a Markéta Třasoňová.



Pozorování ptactva. Ilustrační foto.Zdroj: Jiří Šafránek

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Olympijské okamžiky a Dny architektury v Domu kultury Šumperk

KDY: pátek 1. října od 10.30 a neděle 3. října od 17 hodin

KDE: foyer Domu kultury, Šumperk

ZA KOLIK: Fotografická vernisáž Olympijské okamžiky jednotné vstupné 50 korun, na Dny architektury vstup volný

Chtěli byste si připomenout a zavzpomínat na nejzářivější české olympijské okamžiky? Nemáte lepší příležitost než navštívit velkou fotografickou výstavu České tiskové kanceláře Olympijské okamžiky. Výstava bude zahájena v pondělí 1. října a potrvá až do 18. listopadu.

O dva dny později v rámci festivalu Dny architektury bude veřejnosti představena studie a návrhy na rekonstrukci Domu kultury Šumperk, který bývá hostitelem mnoha společenských i kulturních událostí a jeho rekonstrukce je více než vítána. Buďte i vy součástí jeho proměny. (koc)

Dům kultury v Šumperku v pátek 2. října.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Jak se čerti ženili

KDY: sobota 2. října od 16.30

KDE: Kulturní dům Bludov

ZA KOLIK: jednotné vstupné 120 korun



Za devatero horami… devatero řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější princ, jakého si dokážete jen představit, princ Vendelín. A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala až se z něj stalo to nejchudší království na celém světě. Jak to nakonec s Vendelínem a tetou Kordulou dopadne? Na to se přijďte v sobotu 2. října podívat do Domu kultury Bludov. Muzikálová pohádka Jak se čerti ženili z dílny Dany Bartůňkové a Jiřího Sequense začíná v 16.30. (koc)

Motýli a Musica Bohemica

KDY: pondělí 4. října od 19 hodin

KDE: Šumperk, Klášterní kostel

ZA KOLIK: 280 korun

Pokud hned z kraje příštího týdne budete potřebovat lehkou vzpruhu, není lepšího nápadu než vyrazit na opětovně k životu probuzený hudební cyklus Klasika Viva. Hned z kraje října se můžeme těšit na koncert šumperského pěveckého sboru Motýli s renomovaným souborem Musica Bohemica. Cyklus bude posléze pokračovat v druhé polovině listopadu sólovými recitály špičkového koncertního kytaristy Lubomíra Brabce v Šumperku a Jeseníku. Vstupné na jeho koncerty bude za 150 korun pro dospělé a za 75 korun pro děti do 15 let. (koc)

Musica BohemicaZdroj: Martin Zaoral

Čert a Káča

KDY: neděle 3. října od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 70 korun, děti do 3 let zdarma



Pokud stále nemáte program pro vaše ratolesti na nedělní dopoledne, určitě stojí za uvážení divadelní představení Čert a Káča. Veselé i hravé kontaktní představení, kde děti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi, a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se součástí pohádky. To vše a mnohem víc na děti čeká v šumperském domu kultury v 10 hodin. (koc)