Dny města Uničova

KDY: sobota 11. září od 8 hodin a neděle 12. září od 10 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, zahrada Městského klubu, Uničov

ZA KOLIK: zdarma

Dny města Uničov jsou tu! Těšit se můžeme na 12. uničovský farmářský trh, který bude od 8 do 12 hodin na Masarykově náměstí, připraveny budou i hry, atrakce a eko soutěž pro děti u radniční věže bude k vidění výstava strašidel a pohádkových bytostí a za příznivého počasí bude možný i výstup na radniční věž. Těšit se můžeme i na Uničovský gulášfest nebo prohlídky v muzeum vězeňství a v zahradě Městského klubu Uničov můžou své síly poměřit týmy, sestavené z dětí a rodičů, v netradičních disciplínách. V neděli proběhne Mše svatá, koncerty, výstavy nebo prohlídky radniční věže. Tak neváhejte a přijďte i s dětmi oslavit Dny města Uničov!

Ecce Homo Historic a Šternberské slavnosti

KDY: pátek 10. září až neděle 12. září

KDE: Hlavní náměstí, Radniční ulice, Šternberk

ZA KOLIK: zdarma



Že podle názvu nevíte, na co se těšit? Jde o výstavu a rallye veteránských aut s více než stoletou tradicí. V sobotu od 9 hodin na Radniční ulici proběhne výstava historických vozidel a motocyklů v centru města, některé vozy se poté ve 12.45 rozjedou i do okolí v rámci připravené 100 kilometrů dlouhé rallye. Nedělní ráno bude patřit Jízdám pravidelnosti na slavné trati Ecce Homo. Nejprve se uskuteční tréninkové jízdy a následovat budou dvě závodní jízdy. Vítězí ten, kdo zajede obě závodní jízdy v co nejpodobnějším čase.Závody zpestří Šternberské slavnosti na Hlavním náměstí, které přinesou kvalitní hudební program, kde vystoupí v sobotu od 19 hodin mimo jiné Kapitán Demo, svlažit hrdlo budete moct na pivním festivalu a zajištěné bude i občerstvení. Nabitý skvělou hudbou bude i páteční program, přijďte na velmi populární kapelu Pekař. Zpěvák Petr Toms s kapelou zahrají v 19 hodin. Po nich budou následovat oblíbení The Gardeners se svou show připravenou speciálně pro Šternberské slavnosti a program zakončí Elán KontraBand ze Slovenska. Městem budou znít ty největší hity slavné skupiny Elán ve velmi kvalitním provedení. Nebude chybět Sestrička z Kramárov, Nie sme zlí nebo Zanedbaný sex.



Ecce Homo. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/VLP Externista

Komárfest

KDY: sobota 11. září od 14 hodin

KDE: obec Střeň

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Den obce Střeň neboli Komárfest. Akce, na kterou se můžete jít v sobotu 11. září podívat. Tématem letošního ročníku je 140. výročí postavení školy ve Střeni. Na programu je vystoupení žáku základní i mateřské školy Střeň, vystoupení folkrockové skupiny Fleret, představí se Petr Linduška, hanácký řečník a spisovatel a večer ve 22 hodin ozdobí ohňostroj. Celou akcí bude provázet moderátorka rádia Haná Martina Procházková.

Skupina Fleret.Zdroj: Pavel Sojka

Dny Evropského dědictví Olomouc

KDY: až do neděle 12. září

KDE: Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Dny evropského dědictví se staly již tradiční součástí zářijového kulturního programu v Olomouci. V pátek 10. září od 20 hodin na Horním náměstí proběhne Živá modlitba za konec pandemie. Hlavní program je připravený od soboty, kdy se od 10 do 22 hodin můžeme opět na Horním náměstí těšit na různé koncerty. Pro děti si divadlo Tramtarie připravilo Pohádkový svět, Letní kino se rozezní tóny dalších koncertů, od 8 hodin si v parku na Flóře bude moct zazávodit s auty na dálkové ovládání, připraveny jsou nejrůznější výstavy, zpřístupněna bude většina památek a mimo jiné na Václavském náměstí a Náměstí Republiky předvedou své umění divadelníci na Lafayettovských slavností. Máte se na co těšit, tak neváhejte a vyrazte prožít krásy Olomouce.



The Middle of the Sandwich vystoupí v sobotu v 17.30 hodin na Horním náměstí.Zdroj: Facebook Telegraphu

PROSTĚJOVSKO

Empírový den v Čechách pod Kosířem

KDY: sobota 11. září od 10 hodin

KDE: zámecký areál v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: informace o vstupném zde

Zažijte jedinečný sobotní den jako hrdina či hrdinka románu Jane Austenové. Vstupte na chvíli do historie. Staňte se nejen diváky, ale také účastníky Empírového dne, který nabídne nejen taneční lekce a piknik, ale také ples a mnoho dalšího. To vše v malebných historických zákoutích, která skýtá zámek Čechy pod Kosířem.

„První ročník této akce vznikl v souvislosti s uvedením adaptace románu Jane Austenové Emma v Moravském divadle Olomouc. Nyní se tento jedinečný zážitkový den opakuje již posedmé – pro všechny, kteří si chtějí na chvíli vyzkoušet historii na vlastní kůži a z pouhých diváků se stát jejími aktéry. V roce 2016 akce upoutala pozornost kastelána zámku v Čechách pod Kosířem, který pozval sdružení Jane Austen CZ, aby ji uskutečnilo přímo v jeho prostorách. Účastníky tak čeká nezapomenutelný pobyt v autentickém prostředí empírového zámku," přibližuje vznik akce sdružení Jane Austen CZ.

Akce, kterou sdružení Jane Austen CZ ve spolupráci se zámkem Čechy pod Kosířem připravilo, se letos uskuteční v přesunutém podzimním termínu, v sobotu 11. září od 10 hodin. Podrobné informace o programu i ceně vstupného najdete na webu empirovyden.cz.

Program dne:

10.00 Taneční lekce

13.00 Piknik v zámeckém parku

16.00 Společné foto

16.30 Dobové společenské hry

18.30 Večeře

19.30 Empírový ples

Empírový den na zámku v Čechách pod Kosířem, piknik, 13. září 2020Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Hodová zábava U Rockyho

KDY: pátek 10. září od 18 hodin

KDE: U Rockyho, Krasická 6A, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné na místě 100 korun



Nevíte, kam v pátek večer? Přijďte se skvěle bavit a pořádně zapařit. Od 18 hodin to rozjede kapela Hard. V 19.30 pak převezme hudební otěže Waťák – Kabát revival ze Vsetína. Vstupné v předprodeji za 70 korun (Prachovka, ulice Plumlovská 54), na místě pak za stovku. Vstupenky jsou navíc slosovatelné a hlavní výhra jsou 2 sudy piva. Tak dorazte, bude to stát za to.

39. Prostějovské hanácké slavnosti

KDY: sobota 11. a neděle 12. září

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnské náměstí, kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Či só hode…naše! Nezmeškejte jedinečné v pořadí 39. Prostějovské hanácké slavnosti, které proběhnou v centru města Prostějova. Těšit se můžete na skvělý program, který v sobotu od 13 hodin spustí folkrocková kapela Epydemie. Tu vystřídá od 15. hodiny Tres Soldanos a další. V neděli pak v 7.30, 9 a v 10.30 probíhají v kostele Povýšení sv. Kříže hodové Mše svaté.

Od nedělních 10 do 17 hodin si budete moci vychutnat i projížďku historickým kočárem, začíná se vždy z Pernštýnského náměstí. V 18 hodin vystoupí valašská kapela Fleret se Zuzanou Šulákovou. Vstup je zdarma. Podrobný program slavností najdete na webu města Prostějova nebo zde.

Prostějovské hody. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Michal Sobecký

Vítání školního roku v Jednově

KDY: sobota 11. září od 14 hodin

KDE: místní hřiště v Jednově



Dorazte spolu s dětmi v sobotu od 14 hodin na hřiště do Jednova. Na děti čeká nabitý program. Jistě ocení skákací hrady, malování na obličej a tetování, keramický koutek i přehlídku rádiem řízených modelů letadel, vrtulníků a dronů. Mimo jiné bude součástí parádní akce také přehlídka motocyklů členů Honda Shadow Owners Club i ukázky lovu dravých ptáků, s nimiž si můžete pořídit i fotografii. Jednovští hasiči předvedou svou technikua budete se moci vyfotit s hasičským vybavením. Nebudou chybět ani názorné ukázky. Celou akcí Vás provede jako vždy Láďa Sovjet Rus.

Bonsaje zaplní nádvoří zámku

KDY: od pátku 10. do neděle 12. září

KDE: nádvoří zámku, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Uchvacuje vás svět bonsají? Pak o víkendu přijďte na jejich výstavu, která se koná na nádvoří prostějovského zámku. Akce probíhá od pátku do neděle od 9 do 17 hodin. Během výstavy bude navíc probíhat i poradenství v oblasti správného pěstování bonsaj i prodej výpěstků a misek. V neděli bude probíhat ukázka tvarování od 13 hodin, v tuto dobu na výstavu také zavítá vzácný host - prezident České bonsajové asociace, Ing. Ivan Macháček, který se přijede osobně seznámit s Bonsai klubem Haná a jednotlivými členy a v průběhu odpoledne pak bude hodnotit vystavené bonsaje. Vstupné na akci dobrovolné.

Výstava bonsají v ProstějověZdroj: archiv Bonsai klubu

Dny evropského dědictví v Prostějově

KDY: od soboty 11. září do neděle 19. září

KDE: Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Každý rok v září se široké veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Nenechte si ujít to nejzajímavější v Prostějově. Každý den od 11. až do 19. září můžete objevit známé i méně známé perly tohoto města. Proniknete do tajů Palírny U Zeleného stromu, či Sladovny Castello bratří Winterových z 19. století, dozvíte se plno zajímavostí o kostele Povýšení svatého Kříže a vydáte se po stopách Jano Köhlera, význačného umělce v technice ornamentu, fresky a sgrafita. Podrobný program a časy najdete na webu města – prostejov.eu nebo zde



Víkend 11. - 12. září nabídne prohlídky:

Radniční věž - Prostějov

11. září v časech 13:00 a 14:00

12. zaří v časech 9:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00



Národní dům - Prostějov

12. září v časech 13:00, 15:00

PŘEROVSKO A HRANICKO

Pohádkový les

KDY: neděle 12. září

KDE: Laguna, Přerov

Pohádkový les pořádá TOM Lišáci pro děti a rodiče. Jedná se o již 31. ročník Orizara pohádkovým lesem. Start je na přerovském koupališti Laguna u restaurace Bašta u Dokládalů od 14 do 15.30 hodin. Na deseti pohádkových stanovištích plných překvapení a legrace vás budou očekávat hrdinové těch nejznámějších pohádek. Trasa je vhodná i pro rodiče s kočárky. Přijďte se pobavit při plněním veselých pohádkových úkolů.

Cesta pohádkovým lesem na LaguněZdroj: Deník/Iva Najďonovová

Muzejní noc

KDY: pátek 10. září od 18 do 22 hodin

KDE: zámek, Přerov

ZA KOLIK: 60/30 korun



Noční prohlídka muzea s bohatým doprovodným programem včetně tančírny a tvořivé dílny pro děti. Program bude vycházet zejména ze dvou probíhajících výstav: „Gotické, renesanční a raně barokní kachle Přerovska“ a „Mezi mraky: 110 let přerovského letectví. Generál Janoušek a další…“V obou výstavách budou přítomni kurátoři, kteří zájemcům představí zajímavosti o vystavovaných exponátech a povypráví řadu napínavých příběhů.



Pro malé i velké budou tentokrát připraveny hned dvě výtvarné dílničky: pro nejmenší bude v druhém patře probíhat výroba papírových letadélek a v prvním patře pak bude „dílna mistra pecaře“, kde si malí i velcí budou moci vyzkoušet práci s keramickou hlínou a odnést si vlastnoručně vyrobený a nazdobený kachel nebo jinou drobnou dekoraci. Kromě toho si všichni budou moci otestovat trpělivost v interaktivních koutcích, vybarvit omalovánku nebo si postavit velká kachlová kamna.



Navíc jsme pro milovníky hudby a tance letos připravili speciálního: v prostorách tzv. zámecké galerie proběhne lektorovaná tančírna v papučích! Účastníci si budou moci vyzkoušet v plstěných pantoflích tance jako cha-cha, jive, walz, polka, tango argentino, bachata a další.

Duo docentky: Gender, sex a něžnosti

KDY: neděle 12. září od 19 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

Duo docentky představuje unikátní počin v oblasti popularizace vědeckých výsledků. Stand-up duo tvoří Lucie Jarkovská z Pedagogické fakulty a Kateřina Lišková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Už přes dva roky vystupují jako stand-up dvojice, která se zabývá odvěkými, přesto stále palčivými otázkami. Pod názvem Duo docentky spolu využívají humor jako formou, kterou chtějí zpřístupnit novodobé vědecké poznatky na poli sexuality, genderu a mezilidských vztahů. Komplikovaná a kontroverzní témata se snaží podávat co nejzábavněji a nejsrozumitelněji a poučit tak o nich širokou veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví nebo vzdělání. Za pomocí vtipu chtějí rozčeřit tabuizované vody a nazývat věci pravými jmény. Kloubí při tom nejen výsledky dlouholetého bádání, ale také osobní příběhy a historky.

Duo docentky Kateřina Lišková a Lucie Jarkovská.Zdroj: archiv dua

Hustopečské hody

KDY: sobota 11. a neděle 12. září

KDE: zámek, Hustopeče nad Bečvou



V zámeckém parku se můžete těšit na pouť – atrakce pro malé i velké: autodrom, labutě, obrovskou houpačka v podobě lodě, střelnici, dětský kolotoč, nafukovací hrad, trampolína, pouťové stánky a další. Na nádvoří zámku budou stánky s občerstvením, pivní speciály od lokálního pivovaru, vína z těch druhých Hustopečí, káva od Husté Café a další. V sobotu večer se můžete těšit také na letní promítání české komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel na nádvoří zámku.



Česká komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel.Zdroj: archiv pořadatele akce

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Argema

KDY: pátek 10. září od 19.30 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 250 korun, v den konání akce 280 korun, děti do 6 let zdarma

Tohle je ráj, Milion snů, Prohrát není žádná hanba nebo Modrý pondělí. Přijďte si i vy poslechnout tyto legendární hity od přední stálice česko-slovenské rockové scény, hudební skupina Argema. „Výrazné refrény a zpěvy, které zlidověly. Fanoušci se můžou těšit na pořádnou dávku rockové hudby,“ láká produkční domu kultury Michaela Horáková. Neváhejte a přijďte to v pátek po práci trochu rozjet.

Argema.Zdroj: Pavel Čeněk

Klášterní hudební slavnosti

KDY: od 27. června do 13. září

KDE: šumperský Klášterní kostel

ZA KOLIK: 200 korun až 450 korun



Klášterní hudební slavnosti se zdárně blíží do svého konce. Nenechejte si ujít poslední dva koncerty. V neděli od 19 hodin ve Velkém sálu v Rapotíně vystoupí swingový orchestr Ježkovy stopy a v pondělí celé Klášterní hudební slavnosti zakončí v šumperském kostele Zvěstování Panny Marie v 19 hodin soubor Musica Florea, se svým programem Oratorium versus Requiem Mozart versus Horálek.

Dny evropského dědictví Zábřeh

KDY: pátek 10. září až neděle 12. září

KDE: Hrad a zámek Zábřeh, město Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

Každoročně se v rámci Dnů evropského dědictví otevírají brány nejzajímavějších zábřežských památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letošní ročník zahájí v pátek od 17 hodin na zábřežském hradu a zámku dravci Seiferos, chybět nebudou ani Kováři Zábřeh, poníci, alchymistická laboratoř a program završí ohňová show. V sobotu své brány otevřou památky jako například kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem ve věži, kostel sv. Barbory a kostel Církve československé husitské. Památky budou přístupné v sobotu 11. září od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Tradičně bude připravena i hra pro děti i dospělé Po stopách kulturního dědictví, kdy se při procházení památek sbírají razítka. Start i cíl hry je na zábřežském hradu.

Zámek v Zábřehu.Zdroj: Deník / Redakce

Hudba bez hranic

KDY: pátek 10. září až sobota 11. září

KDE: Dolní Studénky a Šumperk

ZA KOLIK: vstup na akce festivalu je zdarma, pouze za lístek na páteční koncert Ewy Farne a kapel Trocha klidu a Vlny zaplatí návštěvníci v předprodeji 300 korun a v den akce 400 korun



Dolní Studénky a město Šumperk tento víkend přivítají již 17. ročník hudebního festivalu Hudba bez hranic. V pátek od 19 hodin se program rozjede v Dolních Studénkách. Od 19 hodin se představí Trocha klidu následovaná Ewou Farnou a večer zakončí skupina Vlny. V sobotu dopoledne se program přesune do Šumperka, kde se městem projdou mažoretky v závěsu s dechovou hudbou a proběhne i koncertování. Odpoledne se program vrátí do Dolních Studének. Uvidíme paprskový průvod a jednotlivá hudební vystoupení účastníků z Česka, Slovenska a Polska, kde se představí hudební žánry od dechové hudby, jazzu, popu, punku nebo rocku. Sobotní večer vrcholí koncertem filmové hudby s videoprojekcí a ohňostrojem.



Ewa FarnaZdroj: Profimedia

DALŠÍ TIPY Z OKOLNÍCH KRAJŮ

Zacíleno na brambory aneb Podzim na poli i v chalupě

KDY: sobota 11. září od 9 do 17 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědiny, Rožnov pod Rožnovem

ZA KOLIK: plné vstupné 100, snížené 80, dětské 50, rodinné 200 korun

Podzim není spojený jen s padajícím listím a barevně zbarvenou krajinou, ale především se sklizní. Ať už to jsou červená voňavá jablka, cukernaté hrozny či oranžové dýně a brambory. Právě brambory jsou hlavním tématem sobotní akce v rožnovském skanzenu. „V minulosti se brambory kopaly nebo vyorávaly později, obvykle až po svátku svatého Václava. Hned na poli se třídily do košů podle velikosti na hrubé (velké), sadbové a drobné, které se spolu s pokopanými musely spotřebovat nejdříve, než se mohly zkazit nebo seschnout," uvádí na svém webu Valašské muzeum v přírodě.

Přijďte si užít den plný tradic okořeněný vůní bramborových placek, zemákových pagáčků a mnoho dalších skvělých jídel, která budete moci ochutnat. Tradiční náladu navodí gajdoš Petr Sovják z Neubuze spolu s hudeckou muzikou Radhošť, která zahraje jak k práci, tak hostům pro potěšení. Děti si mohou vyzkoušet upéct brambory na ohníčku.

Sběr brambor na poli v areálu Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Zdroj: se svolením Valašského muzea v přírodě, Rožnov p. R.

Užijte si Svatováclavské slavnosti v Kroměříži

KDY: sobota 11. září

KDE: Výstaviště Kroměříž



Je to opět tady! Už poosmé se kroměřížské výstaviště promění ve Svatováclavské slavnosti piva a skvělé muziky - nejlepší hudební akce, jakou Kroměříž pamatuje. Co vás čeká? Špičková hudba, pivní speciály moravských pivovarů a gurmánské pochoutky. Těšte se na celý den našlapaný tou nejlepší muzikou: zahraje NO NAME, MIRAI, INEKAFE, XINDL X nebo YO YO BAND! Tady prostě nemůžete chybět!



Harmonogram akce:

11:30 - otevření areálu

12:30 – 13:30 - DneskaNe

14:30 – 15:30 - YO YO BAND

16:30 – 17:30 - INEKAFE

18:30 – 19:30 - XINDL X

20:30 – 21:30 - MIRAI

22:30 – 23:30 - NO NAME