Letní Flora 2021

KDY: čtvrtek 19. až sobota 21. srpna od 9 do 18 hodin, neděle 22. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: on-line 140 korun on-line, na místě 160 korun

Léčivá síla přírody a připomínka antického světa levitující nad hlavami návštěvníků. To jsou hlavní motivy květinové expozice letní Flory Olomouc. Součástí hlavní expozice inspirované Visutými zahradami Semiramidinými budou i tekoucí proudy vody, kaskádovité záhony plné květin a tisíce léčivých rostlin.

Své místo v programu má také expozice Českého zahrádkářského svazu Zdraví z přírody, výstava Příroda v malbě, malba v přírodě, Výzkumná laboratoř rostlin, Dny moravských vín či letní For Model a tradiční zahradnické trhy.

Součástí hlavní expozice bude také vodní plocha a tisíce léčivých rostlin. Ty zajistí sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin coby hlavní spolupořadatel. Připravené budou i floristické show předních českých floristů či odborné přednášky členů spolku Pelero.

Bylinky, koření, dobré víno i trendy v pěstování

Vlastní expozici pojmenovanou Zdraví z přírody pro návštěvníky nachystá v pavilonu E Český zahrádkářský svaz. Hlavní roli zde budou hrát bylinky a koření, členové Českého zahrádkářského svazu návštěvníkům odhalí i méně známé možnosti, jak může příroda prospět jejich zdraví. Expozici doplní řada květin a výpěstků. Členové ČZS se navíc o své zkušenosti podělí i v pěstitelské poradně.

Oranžerie pak bude pod taktovkou Unie výtvarných umělců Olomoucka patřit výstavě Příroda v malbě, malba v přírodě doprovázené květinovou výzdobou.

V pavilonu H bude připravená populárně-naučná expozice Výzkumná laboratoř rostlin, kde budou prezentovány moderní trendy v pěstování rostlin a praktické ukázky jejich zpracování. Součástí této expozice je vernisáž výstavy fotografky Hany Martínkové „Stromy Smetanových sadů jak je neznáte“.

V pavilonu G bude na návštěvníky v rámci tradičních Dnů moravských vín čekat široká nabídka kvalitních vín od zkušených vinařů a profesionálních sommelierů.

Netradičně je pak mimo otevírací dobu celé výstavy v sobotu od 19 do 22 hodin na programu večerní posezení u vína, kulinářských specialit a cimbálové muziky, jehož hlavní hvězdou je zpěvák Jožka Šmukař se svým povídáním „Nevinně o víně“. Uskuteční se v části Smetanových sadů zvané Samba naproti palmovému skleníku.

Majk Spirit u Šantovky

KDY: sobota 21. srpna od 19 hodin

KDE: FUN park Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: 249 korun



Artist je čtvrté sólové album Majka Spirita. Jde o první unikátní společný projekt s jeho dlouhodobým DJem a producentem Grimasem po 20 letech jejich spolupráce, a jak Majk sám říká, Grimasovi se jako producentovi podařilo dostat z něho to nelepší, co v sobě jako ARTIST měl. Užijte si tento jedinečný hudební zážitek, už tuto sobotu u Šantovky.

Olomoucký drak

KDY: sobota 21. srpna od 9 hodin

KDE: řeka Morava ("U Kojeňáku") v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít 6. ročník dračích lodí! Celým programem vás provede Petr Zakopal.

Program

9.00 - 18.00 Závody malých dračích lodí, dětský den (program pro celou rodinu)

18.00 - 19.00 Slavnostní vyhlášení výsledků

Závody dračích lodí v Olomouci, 25. 5. 2019Zdroj: Deník / František Berger

Dopoledne s divadlem

KDY: neděle 22. srpna od 9 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci



Užijte si nedělní dopoledne s Moravským divadlem Olomouc! Ještě před pohádkou Krysáci a ztracený Ludvík se tak děti mohou zapojit do výtvarné dílničky, navštívit fotokoutek a zapózovat s některou s divadelních rekvizit. Další atrakcí bude malování na obličej a dočasné airbrush tetování.



Svůj stánek bude mít na pevnůstce olomoucké knihkupectví Zlatá velryba a po skončení divadelního představení budou vybraní členové olomoucké činohry předčítat z dětských knížek. Bohatý program uzavře ve 13 hodin hudební dílnička pro děti od 6 do 12 let s herečkou a zpěvačkou Natálií Tichánkovou.

Benzínová párty Odrlice

KDY: sobota 21. srpna od 12 hodin

KDE: Odrlice

ZA KOLIK: 190 korun

Připraveny jsou nové moto soutěže o super ceny! V rámci programu se můžete těšit na křest nového CD, ale které kapely to bude, to si nechávají pořadatelé jako překvapení. Udělen bude také pohár pro účastníka z největší dálky, jako každý rok, který si výherce ze srazu odveze rovnou domů.

Noc s Pánem prstenů

KDY: pátek 20. srpna od 17 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 250 korun



Jedinečná filmová noc s Pánem prstenů - podle předlohy Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Závěrečná část Třetího věku Středozemě se vám odehraje před očima v průběhu jedné noci, na kterou nezapomenete.

Program

Pán prstenů: Společenstvo prstenu (2001) 226 minut

Pán prstenů: Dvě věže (2002) 235 minut

Pán prstenů: Návrat krále (2003) 263 minut



Během přestávek se budete moct účastnit soutěží o nejlepší kostým či filmového kvízu.



Hrdinové Pána prstenůZdroj: Warner Bros

Pohádkové promítání na hradě

KDY: pátek 20. srpna od 20 hodin

KDE: nádvoří hradu Šternberk

ZA KOLIK: 50 korun

Každý rok připravují organizátoři pro nejmenší návštěvníky a jejich rodiče filmové promítání pod širým nebem, jako připomínku letního kina, které se dříve nacházelo v prostorách hradního parku.

V letošním roce se můžete těšit na oblíbenou českou pohádku "Ať žijí duchové". Dle aktuálního počasí si s sebou vezměte teplejší oblečení a případně si přibalte lehkou deku. V případě nepřízně počasí se promítání přesuneme do prostor Hodovního sálu.

Black Out Festival

KDY: pátek 20. srpna od 16 hodin

KDE: FUN park Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: 349 korun



Unikátní party hudební festival, na kterém nesmíte chybět. Na co se můžete těšit? Chybět nebude ohromná světelná show a pyro efekty, drift taxi a night drift show, pivní stany, vinárna, food stánky, chillout i VIP zóna. Dress code je cokoliv v černé a bílé barvě.



Na hlavním EDM open air podiu zahrají:

- Dorian

- Lucky Boy

- Psycho Rhyme

- Maniak

Hodové slavnosti v Dlouhé Loučce

KDY: pátek 20. srpna až neděle 22. srpna

KDE: zámecký park v Dlouhé Loučce

Vypravte se o víkendu na Hodové slavnosti do Dlouhé Loučky! Čeká vás bohatý program, který odstartuje v pátek od 20 hodin koncertem skupiny Arconat. V sobotu od 13.30 se můžete těšit na slavnostní zahájení a vystoupení Uničovské přespolanky, od 14.30 na kapelu Dunibuch. Od 16 hodin to na pódiu rozjede Gipsy.cz. Po koncertě proběhne soutěž o ceny, parádní sobotní program zakončí koncert skupiny Gama.

V neděli od 20.30 je na programu letního kino, které nabídne českou komedii Štěstí je krásná věc. V průběhu hodů nebude chybět skákací hrad, skluzavka, malování na obličej, kolotoče ani poníci. Připraveny budou grilované speciality, pochoutky z udírny, palačinky, točená zmrzlina, cukrová vata a spousta dalších dobrot.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radek Cihla

PROSTĚJOVSKO

Večer v zámecké oranžeriise ponese na vlnách flamenca

KDY: sobota 21. srpna od 19 hodin

KDE: zámecká oranžerie, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné od 190 do 250 korun

Stejně jako vloni, i letos zavítá brněnský festival iberoamerických kultur Ibérica na skok také do malebných Čech pod Kosířem.Letošní v pořadí již 18. ročník nabídne jedinečný komponovaný večer plný vášnivého flamenca s vlivy latinskoamerické a sefardské hudby.

V sobotním večeru od 19 hodin se vám v zámecké oranžerii představí flamencová tanečnice Verónica Roa spolu s uruguayským basistou, violoncellistou a hudebním producentem Andréasem Ibarburu, izraelským perkusistou Azarem Abouem a profesorem brněnské konzervatoře, kytaristou a ředitelem festivalů Ibérica a Colores Flamecos, Petrem Vítem. Ten byl navíc za svou dlouholetou propagaci španělské kultury v roce 2014 oceněn od samotného španělského krále Dona Juana Carlose I. Obdržel tak Čestný kříž řádu za občanské zásluhy. Vstupenky zakoupíte zde.

Festival Ibérica opět v Čechách pod KosířemZdroj: z webu Ibérica.cz

Plumlovský zámek ožije řemesly

KDY: víkend 21. - 22. srpna, vždy od 10 hodin

KDE: zámek, Plumlov

ZA KOLIK: plné vstupné 140, snížené 120, děti do 15 let za 80 korun



Nemáte ještě plány na víkend? Pak dorazte na malebný zámek Plumlov, který v sobotu a neděli vždy od 10 hodin zaplní nejrůznější řemesla, ale také šermíři, sokolníci i středověké tanečnice. Podíváte se, jak se soustružilo ve středověku nebo objevíte málo známá řemesla karetkování, zbrojířství, provaznictví či lucetkování. V sobotu navíc akci okoření od 16.30 ohňová show ve sklepě pod kavárnou.

Oslavy 60. výročí hvězdárny podruhé

KDY: sobota 21. srpna

KDE: Kolářovy sady, Hvězdárna, Prostějov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Prostějovská hvězdárna slaví! Buďte u toho a v sobotním večeru si v Kolářových sadech nenechte ujít nabitý program. Od 17 do 19 hodin se těšte na Malou výstavu o historii a odborné činnosti hvězdárny spolu s prohlídkami. Mezi 18. a 22. hodinou si pak vychutnejte nafukovací modely Měsíce a Země. Ve 20 hodin program rozparádí jazzovo-swingová kapela La Boujeau se zpěvačkou Ivou Kevešovou. Vstup je zdarma. Při nepřízni počasí se akce ruší.

Obří nafukovací model Země, takzvanou terralónu, si užívali Brňané v sobotu v podvečer v parku na Kraví hoře.Zdroj: Deník / Oldřich Haluza

Pohádkový les opět v Plumlově

KDY: sobota 21. srpna od 13.30

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, do pohádkového lesa pak za 40 korun



Tradiční, v pořadí již 11. ročník akce pohádkový les je po roce opět tady. Vezměte v sobotním odpoledni (od 13.30) děti a užijte si spolu s nimi v plumlovském kempu Žralok parádní den plný pohádkových bytostí. Nebude chybět oblíbená hasičská pěna spolu s ukázkou zásahu hasičů, nafukovací atrakce, keramická dílna, projížďky na koních, malování na obličej, lesní bar i bike trail show. Program doslova praská ve švech, tak určitě dorazte.

Pivní slavnosti v Prostějově

KDY: pátek 20. a sobota 21. srpna

KDE: vedle obchodního centra Albert, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné na oba dny za 690, na jeden den pak 550 korun

Svátek dobrého piva, jídla ale také koncertů v Prostějově začne již tento pátek od 19 hodin. Na pódiu vedle Obchodního centra Albert to od sedmi večer rozpálí předkapela Respekt Rock, od níž převezme hudební otěže ve 22.30 skupina Škwor. Těšte se na skvělý výběr piva, vína, občerstvení, výtečných burgerů i pečeného selátka. Sobotní program začíná již od 12 hodin. Vstupenky sežene v síti smsticket. Více informací o programu i skvělém jídle najdete zde.

Koncert jedné z nevětších českých metalových kapel, skupiny Škwor čeká Prostějovany už tento pátek. Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Letní kino v Mořicích

KDY: sobota 21. srpna od 21 hodin

KDE: areál TJ Sokol, Mořice

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Máte rádi filmy a už dlouho jste nebyli v letním kině? Pak vyrazte v sobotním večeru s přáteli či partnerem/rkou do areálu sokolovny v MOřicích, kde se od 21 hodin bude promítat skvělé komedie Petra Kolečka - Přes prsty. V hlavních rolích se představí Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková nebo Denisa Nesvačilová. Na akci je zajištěno také občerstvení. Při nepřízni počasí se projekce přesune do sokolovny.

V sobotu zajděte na Chaplina aneb Němý film Kid

KDY: sobota 21. srpna od 21 hodin

KDE: zámek, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

Nechte se strhnout zlatou érou němého filmu a užijte si skvělý film s Charliem Chaplinem. The Kid je první dlouhometrážní film Charlieho Chaplina, který v letošním roce 2021 slaví sté výročí od uvedení. Stal se jedním z Chaplinových nejznámějších a nejoceňovanějších snímků a řadí se tak k zásadním dílům světové kinematografie. Promítání začne v 9 večer v letním kině prostějovského zámku. Němý film vlastně nikdy nebyl tak úplně němý, při projekcích pohybující se obrázky na filmovém plátně vždy doprovázela živá hudba a nejinak tomu bude i v sobotu. Živě film The Kid doprovodí Vojtěch Kůrka a Antonín Frelich. Tak dorazte a vychutnejte si tento jedinečný zážitek…

The KidZdroj: Promo filmu

PŘEROVSKO A HRANICKO

Slavnostní zahájení XXXIII. Kovářského fóra

KDY: sobota 21. až pátek 27. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150 Kč plné (dospělí), 80 Kč snížené (žáci ZŠ, senioři, studenti do 26 let), děti do 6 let zdarma

Slavnostní zahájení už 33. ročníku Kovářského fóra se uskuteční tuto sobotu na Helfštýně. Brány hradu se otevřou v 9 hodin. Večer zakončí koncert. Legendární Thom Artway vystoupí v 18 hodin na hradě Helfštýně! Koncert bude zároveň oslavou 1 roku od otevření opraveného helfštýnského paláce. Představen bude český kovářský tým, který během Kovářského fóra vytvoří unikátní dílo. Hotovo by měli mít do pátku 27. srpna. Na Hefaiston se pak můžete těšit následující víkend od pátku 27. do neděle 29. srpna.

Kovářské fórum na Helfštýně.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Rock Drey Fest 2021

KDY: sobota 21. srpna od 14 hodin

KDE: letní kino, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 300 korun, na místě 400 korun



Tradiční Rock Drey Fest rozburácí Hranice už podvácáté. Jubilejní dvacátý ročník hudebního festivalu Rock Drey Fest zahájí v sobotu ve 14 hodin Black Sabbath revival, který představí nejlepší songy kapely z éry Ozzyho Osbournea, ale i z období, kdy stál za mikrofonem zpěvák Dio. O hodinu později rozjede svůj energický set System of a Down revival a úderem 17 hodiny nastoupí Metallica revival. V 18 hodin pak rozparádí všechny trashmetalové fanoušky Slayer revival v nejvyšším kytarovém tempu. Na Kurta Cobaina dá následně za podpory kulis andělů z desky In Utero vzpomenout senzační pražský Nirvana revival. V letňáku se však představí také interpreti s vlastním autorským materiálem. Od 19 hodin nastoupí nová senzace tvrdší hudební scény, skupina Panoptiko, která letos objíždí republiku jako host turné kapel Traktor a Dymytry. Festival pak zakončí Emerald Shine se svou folkovou verzí moderního současného metalu po vzoru zahraničních inspirací Within Temptation nebo Nightwish.



Kapela PanoptikoZdroj: Jiří Wasserbauer

Benefiční koncert: Morava jižní Moravě

KDY: sobota 21. srpna od 10 hodin

KDE: sokolská zahrada, Veselíčko

ZA KOLIK: 100 korun

Už od 10 hodiny dopoledne budou připraveny hry a soutěže pro děti, na své si přijdou také dospělí. Těšit se můžete i na bohaté občerstvení.

Program

10.00: Úvod, moravské písně, státní hymna, holubice

11.00: Železný Zekon

11.45: psovodi, šašci, maskoti

13.00: country kapela Piráti

14.00: program pro děti

15.00: kapela Srdíčko, lidové písně

16.00: MOTORBAND17.30: hudební mix

19.30: Harlej revival21.00: Vzpomínka na Karla Gotta

21.45: světlice

22.00-24.00: dohrávka se ztišenou hudbou na odchodnou(časy jsou orientační)

Akci pořádají dobrovolníci z obce Lazníky, kteří pomáhali tornádempostižené obci Mikulčice.

Fesťák v Pivcu

KDY: pátek 20. a v sobota 21. srpna

KDE: Pivovar Zubr, Přerov

ZA KOLIK: v předprodeji za 250 Kč (do čtvrtka 19.8.2021) a na místě pak za 350 Kč (po oba dva dny). Děti do 150 cm mají vstup zdarma



Dva dny plné skvělého piva i hudby čekají na milovníky dobré muziky už tento víkend v areálu Pivovaru Zubr, sobotní program bude zakončen ohňostrojem.



Pátek

16.30 - Penzistor

18.00 - Forum

19.30 - Pirillo

21.00 - Requiem



Sobota

14.00 - Premier

15.30 - Reflexy

17.00 - Katarina Knechtová

19.00 - Janek Ledecký

21.00 - Desmod



Desmod.Zdroj: Deník/ Lucie Kotrbová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Revival Invazi navštíví američtí komiksoví rockeři Kiss

KDY: pátek 20. srpna od 19.30

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: na místě 300 korun

Na závěr letní sezóny budou v šumperském Pavlínině dvoře řádit skvělé revivalové kapely. V pátek se opět uskuteční Revival Invaze, která je už za předchozích dvanáct ročníků oblíbeným letním mejdanem pod širým nebem pro všechny generace. Hned na úvod publiku zahraje zábavová šumperská skupina The Reason, která letos oslavila 15 let na hudební scéně. V jejím repertoáru nechybí skladby od kapel Kabát, Team, Horkýže Slíže nebo Turbo.

Poté při vystoupení kapely Metallica revival Prostějov, kterou založila parta přátel už před 24 lety, si přijdou na své všichni fanoušci heavy a trash metalu. Můžeme se těšit na hity Enter Sandman, Nothing Else Matters a Master Of Puppets, které tyto americké hudební velikány proslavily po celém světě.

Celý večer zakončí svou dokonalou show KISS Czech Company, která je považovaná je jednu z nejvěrnějších revivalových kapel této americké glam rockové legendy u nás a na Slovensku.

Kiss Czech Company v ŠumperkuZdroj: DENÍK/Hana Kubová

Mezinárodní noc pro netopýry

KDY: pátek 20. srpna od 18 hodin

KDE: u Jeskyně Na Špičáku u Supíkovic



Máte rádi zvířata? A ať už ano, nebo ne, jak na Vás působí pouhé slovo netopýr? Co o tom nenápadném tvoru vlastně víte? Netrápí Vás různé pověry, které tohoto drobného létajícího savce řadí spíš do strašidelných pohádek nebo hororů? Nejen na tyto otázky najdou zájemci odpověď na Mezinárodní noci pro netopýry.



„Odborní garanti srozumitelně a názorně vysvětlí vše o netopýrech, žijících především na našem území. Chybět nebude také ukázka odchytu netopýrů do speciálních sítí, měření a určování druhů, ukázky ,hlasů´ netopýrů a ještě mnoho jiného. Jistě se budete chtít dozvědět co nejvíc zajímavého, a proto zveme: Přijďte i s dětmi, pro ně budou od 18 hodin soutěže a kvízy, hlavní program začne v 19 hodin,“ přibližuje vedoucí Jeskyně Na Špičáku Evelyna Vozábalová.

Koncert vokálního kvarteta Q VOX

KDY: neděle 22. srpna od 19 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí

ZA KOLIK: 220 korun

Lásku opravdivou totiž oslaví v krásné secesní Tančírně v Račím údolí hned v neděli 22. srpna mužské vokální kvarteto Q VOX. Čtveřice zpěváků svými hlasy obsáhne klasiku, jazz, spirituály i modernu. To vše a capella, tedy bez hudebního doprovodu. „Pokračujeme v naplňování letošního hesla festivalu Česká hudební rozmanitost a představujeme různé hudební žánry v podání špičkových českých umělců. Věřím, že naše koncerty budou vítaným zpestřením letních večerů jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky, kteří v našich končinách tráví dovolenou,“ zve na srpnové koncerty ředitel slavností Roman Janků.

Borůvkové hody

KDY: víkend 21. - 22. srpna

KDE: seznam podniků viz níže



Jubilejní 20. ročník borůvkových hodů proběhne už o tomto víkendu v Malé Morávce, Karlově pod Pradědem a okolí. Na návštěvníky čekají borůvkové knedlíky a další dobroty s borůvkami nebo z borůvek ve 14 místních restauracích a také na borůvkovém jarmarku v obecním parku v Malé Morávce.



„Poprvé za dvacetiletou historii mají, i díky Moravskoslezskému kraji, borůvkové hody své vlastní webové stránky. Na adrese boruvkovehody.cz je výčet restaurací, jejich přesná poloha a připravené borůvkové menu. Návštěvníci si tak ještě před příjezdem mohou vybrat, kam zamíří,“ vysvětluje za organizátory akce Boris Keka.



V obecním parku v Malé Morávce, na parkovišti u lanové dráhy Myšák a na dalších místech v obci proběhne borůvkový jarmark. Mezi partnerskými restauracemi bude jezdit bezplatný autobusový autobus. Organizaci parkování na k tomu určených místech zajistí místní dobrovolní hasiči.

Borůvkové hodyZdroj: Deník/Václav Pancer

Farní den

KDY: neděle 22. srpna od 15 hodin

KDE: zahrada za Katolickým domem v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Čeká vás bohatý program včetně cimbálovky či fotbálku na hřišti. Děti jistě potěší pohádka Divadélka na okraji, skákací hrad, hry a soutěže. Organizátoři zvou zároveňk ke spoluúčasti na vytvoření výzdoby pro farní den, je možné namalovat a přinést (nebo na místě vytvořit) obrázky na téma rodina. Tradičně bohaté je občerstvení zajištěno.

TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Hrady CZ přidávají lístky

KDY: pátek 20. a sobota 21. srpna

KDE: Hradec nad Moravicí na Opavsku

Putovní letní kulturní festival Hrady CZ se hlásí ve své „odlehčené verzi“ Hrady CZ Light a otevírá se většímu počtu návštěvníků. Do prodeje dává další lístky. Letos v Česku zavítá pouze na dvě místa! Do Hradce nad Moravicí a na Bezděz. Návštěvníci se mohou těšit například na kapely Divokej Bill, Rybičky 48, Mirai, Mig 21, UDG, Support Lesbiens, No Name nebo Tomáše Kluse, Pokáče, Xindla X a Sebastiana. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením se maximální kapacita festivalu zvyšuje na sedm tisíc osob a odpadne také nutnost rozdělit areál festivalu na dva sektory. Letošní Hrady CZ odstartují v pátek a sobotu 20. a 21. srpna v Hradci nad Moravicí.Těšte se na nabitý program:

Pátek - KOOPERATIVA STAGE

18.00 - 19.00 NO NAME

19.10 - 19.40 vyhlášení nejlepších masek

20.00 - 21.00 TOMÁŠ KLUS

21.30 - 22.30 MIG 21

23.00 - 00.00 MIRAI



Sobota - KOOPERATIVA STAGE

12.30 - 13.30 XINDL X

14.00 - 15.00 UDG

15.30 - 16.30 SEBASTIAN

17.00 - 18.00 POKÁČ

18.30 - 19.30 SUPPORT LESBIENS

20.00 - 21.00 VISACÍ ZÁMEK

21.30 - 22.30 DIVOKEJ BILL

23.00 - 00.00 RYBIČKY 48

Chlapecká taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy MiG 21 v čele s Jiřím MacháčkemZdroj: Deník/Luboš Jeníček

32. Valašské folkrockování

KDY: sobota 21. srpna od 17 hodin

KDE: Amfiteátr Na Stráni, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 450, na místě 550 korun, děti do 7 let zdarma. Vstupné děti 7 - 12 let, ZTP a ZTP/P na místě 275 korun



Nenechte si ujít tradiční multižánrový festival Valašské folkrockování. Letos v sobotu se koná již 32. ročník. Od sobotních 17 hodin rozezní rožnovský amfiteátr Na Stráni folkový veterán Pavel Lohonka Žalman. Poté hudební otěže převezme dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuxové, kterou si vybrala jako předskokana i skandinávská zpěvačka Aurora. V listopadu 2018 Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci Ceny Anděl na Objev roku. Hlavní hvězdou Valašského folkrockování pak bude dcera Lenky Filipové, Lenny (Lenka Filipová ml.), které v září 2016 vyšlo její debutové studiové album Hearts. V rámci něj Lenny vyjela na klubová turné Hearts Tour, která byla na všech místech vyprodaná. Za album Hearts Lenny získala nominaci na Cenu Apollo. Závěr pak bude patřit kapele Circus Brothers. Základem každého jejich koncertu je tzv. disco-balkan, ve kterém kombinují balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop, špinavý house, drsný rap a líbivý folk.



Program:

17.00 hodin ŽALMAN & SPOL

18.45 hodin VESNA

20.45 hodin LENNY

22.30 hodin CIRCUS BROTHERS



Festival se koná za každého počasí. V případě deště pořadatelé prosí o využití pláštěnek místo deštníků.