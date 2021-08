Koncert The RockSet - World Roxette Tribute Band

KDY: pátek 13. srpna od 20 hodin

KDE: FunPark Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: 180 korun

V pátek na vás čeká ve FunParku u Šantovky světová jednička mezi Roxette tribute kapelami. Přijďte si užít nestárnoucí hity Marie Frederiksson a Per Gessla v podání The RockSet. Zaručena je nejen skvělá hudba, ale i drinky a občerstvení.

Koncert Prague Cello Quartet

KDY: pátek 13. srpna od 18 hodin

KDE: S-klub v Olomouci

ZA KOLIK: 490 korun



Tato čtveřice mladých cellistů svým fanouškům a hudebním nadšencům nabízí vedle prověřených a oblíbených klasických skladeb rovněž také filmové melodie a jiné jazzové, rockové nebo popové hity. Společně hrají už od roku 2006, přičemž všichni se hře na violoncello věnují už od útlého dětství a během své dosavadní kariéry už stihli uskutečnit (kromě domácích koncertů) taky například koncertní turné po Číně, Japonsku a Jižní Koreji.



Díky jejich modernímu pojetí klasické hudby se jim daří motivovat veřejnost k aktivnějšímu poslechu tohoto žánru a jejich úspěchy mají i hmatatelnou podobu ve formě mnohých cen, které si členové odnesli z mezinárodních soutěží.

Noc s Hobitem

KDY: pátek 13. srpna od 18 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 250 korun

Kniha Hobit byla napsána dříve než trilogie Pán prstenů, zfilmována o deset let později, ale protože ji časově předchází, prožijete ji o týden dřív. Cesta tam a zase zpátky začíná už tento pátek!

Program pátečního večera

Hobit: Neočekávaná cesta (2012) - 183 minut

Hobit: Šmakova dračí poušť (2013) - 186 minut

Hobit: Bitva pěti armád (2014) - 164 minut

Filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky. V noci se nebudou jen promítat filmy, ale během přestávek se budete moci účastnit soutěží o nejlepší kostým či filmového kvízu a kavárna připraví, jako každý rok, tématické občerstvení. Navíc vás čeká výzdoba kina!

Celková délka maratonu: 9 hodin a 22 minut (563 minut včetně dvou patnáctiminutových přestávek)

Křest nového dresu HC Olomouc

KDY: pátek 13. srpna od 17 hodin

KDE: FunPark Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Start nového ročníku hokejové extraligy se nezadržitelně blíží, ještě předtím však čeká kohouty a všechny jejich fanoušky jedná velká událost, a to křest nového dresu, jehož patronem bude známý český herec a režisér Miroslav Krobot.



V rámci doprovodného programu se můžete těšit i na autogramiádu vybraných hráčů A-týmu, symbolické předání kapitánského "C", a spoustu dalšího. Na místě bude také připraveno 300 piv Radegast zcela zdarma či sportovní aktivity pro děti.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2021

KDY: sobota 14. srpna od 14 hodin

KDE: Olomouc, start na Horním náměstí

Chcete opět zažít atmosféru velkých závodů a posunout svoje hranice při uběhnutí půlmaratonu? Registrujte se na jeden z největších závodů sezóny!

Vybrat si můžete ze závodů:

1/2Maraton

1/2Maraton štafeta

2Run (10+11 km)

dm rodinný běh

Zažijte adrenalin při průběhu centrem Olomouce a úžasný pocit po doběhnutí do cíle.

ŠTĚPFEST - mini edition

KDY: sobota 14. srpna od 15 hodin

KDE: Štěpánov

ZA KOLIK: 300 korun



Pořadatelé, stejně jako v loňském roce, uspořádají akci v poněkud menším měřítku, aby ani tentokrát nepřišli lidé o oblíbený hudební svátek ve Štěpánově. Zároveň doufají, že se v roce 2022 již podaří uspořádat plnohodnotný Štěpfest.



Program

16.00 - 16.50 DOWN D DRAIN

17.30 - 18.20 FREAKVENCIES

19.00 - 19.50 EMMETT BROWN

20.30 - 21.20 STATUS PRAESENTS

22.00 - 23.00 JOHN WOLFHOOKER

23.40 - 00.30 THE ROCKET DOGZ

Radůza s kapelou

KDY: sobota 14. srpna od 19.30

KDE: amfiteátr Na Letním v Hlubočkách

ZA KOLIK: 350 korun

Obec Hlubočky vás zve na open air koncert zpěvačky, skladatelky, šansoniérky Radůzy. Areál bude otevřený od 18.30. Akce se koná za každého počasí.

Dobrolitovel

KDY: sobota 14. srpna od 8 hodin

KDE: náměstí Přemysla Otakara v Litovli

ZA KOLIK: zdarma



Rozsviťte světlo a nechte ožít Litovel dobrem. Připravený je pestrý hudební program na náměstí, přednášky zajímavých hostů, zábavný program a atrakce pro děti a mnoho dalšího. Podpořit také můžete dobročinný blešák nebo si přijít pro dobrokávu a dobrozmrzlinu zdarma.

PROSTĚJOVSKO

Veterán Rallye aneb Z lázní do lázní

KDY: neděle 15. srpna od 7.30 (sraz veteránů, registrace), v 10 hodin start

KDE: lázně Skalka, Čechy pod Kosířem, lázně Slatinice

ZA KOLIK: startovné 350 korun (jezdec), 150 korun, (spolujezdec), vstup veřejnosti zdarma

Milovníci historických vozů - moto veteránů si tuto neděli přijdou na své. Koná se totiž již 16. ročník tradiční oblíbené akce Veterán rallye aneb Z lázní do lázní. Trasa pohodové jízdy měří 46 kilometrů a je vedena převážně po silnicích III. třídy prostějovského a olomouckého okresu. Startuje se z Lázní Skalka, přes Výšovice, Určice, Seloutky, Domamyslice, Mostkovice, Plumlov, Vícov, Ptení, Zdětín, Bělecký Mlýn až do Čech pod Kosířem. Zde bude hodinová pauza. Odtud se bude pokračovat do Lhoty, Drahanovic a Slatinic.

Startovat se bude v 10 hodin z Lázní Skalka. Příjezd do Čech pod Kosířem (zámecké zahrady) okolo 10.30, kde se koná výstava vozů. Do cíle, lázní Slatinice, budou vozy přijíždět okolo 12. hodiny. Zde si pak budete moci vozy detailně prohlédnout a užít si i bohatý doprovodný program – lázeňský jarmark, dobovou módní přehlídku, promenádu s historickými kočárky, výstavu a prodej dobových klobouků a mnoho dalšího. Pro děti budou připraveny kolotoče a plno zábavných aktivit. Vstup na akci je zdarma.

Dvoreček radosti ve Ptení

KDY: sobota 14. srpna od 13.30 hodin

KDE: hřiště Ptenský Dvorek



Po roce se ve Ptení opět uskuteční akce Dvoreček radosti. Sobotní odpoledne bude patřit hlavně dětem, které si užijí plno zábavy u soutěží a nahlédnoudo světa fauny v rámci sokolnického a zvířecího koutku. Nebude chybět ukázka zásahu dětí SDH Ptení i oblíbená tvůrčí dílnička Javořice. K tanci a poslechu zahraje Holóbkova mozeka. Od 16 hodin si nenechte ujít ukázku historického šermu skupiny Sarras. Od 18 hodin pak následují soutěže pro dospělé. V půl osmé večer to pak rozparádí Bon Jovi revival i kapela Marasd. Od 22.30 se pak těšte na fantastického DJe Bokyho, který vás navíc provede celý programem.

Pouť Hanáků a Dožatá v Pivíně

KDY: sobota 14. srpna od 8.30 hodin

KDE: začátek od železniční stanice v Čelčicích, kostel Svatého Jiří v Pivíně, u mlátičky v Pivíně

V sobotu si od božího rána nenechte ujít tradiční folklórně-kulturní akci. Buďte součástí VI. Poutě Hanáků, která v 8.30 povede od železniční stanice v Čelčicích polními cestami přes Lázně Skalka k mariánskému poutnímu místu a kostelu svatého Jiří v Pivíně, kde se v 11 hodin bude konat mše svatá za úrodu. Od 14 hodin pak následuje bohatý program Dožaté s ukázkami sečení obilí, vázání snopků, ukládáním fůry či předáním dožínkového věnce i výmlatem obilí na historické mlátičce Wikov. Nebudou chybět soutěže a taneční zábava. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Věrovanka. V celodenním programu se mimo jiné představí Hanácký mužský sbor Rovina, Hanácký soubor písní a tanců KLAS Kralice na Hané, Pozdní sběr Pivín, Větřáček z Pivína nebo Divadelní společnost Větřák Pivín. Účast v kroji je vítána.

Dorazte na výstavu bonsají

KDY: pátek 13. - neděle 15. srpna

KDE: farská zahrada, Mostkovice



Uchvacuje vás svět bonsají? Pak o víkendu přijďte na unikátní autorskou výstavu do farské zahrady v Mostkovicích. Ta se koná ku příležitosti významného životního jubilea paní Milady Růžičkové. Výstavu můžete navštívit od pátku do neděle. V pátek od 15 do 17, v sobotu od 9 do 17 a v neděli od 10.30 do 17 hodin. Jako hosté spoluvystavují J. Servus, M. Szekulicsová, S. Novák a kaktusy a sukulenty pak představí pěstitel A. Tomandl.

Hravé prohlídky na záku v Čechách pod Kosířem

KDY: víkend 14. - 15. srpna, v časech 10, 11, 13, 14 a 15 hodin

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: plné vstupné 110, snížené 80, rodinné 300 korun

Hledáte skvělý program pro sebe i děti? Pak dorazte během víkendu, v sobotu či neděli do nádherného zámku v Čechách pod Kosířem. Užijete si zde prohlídku zámeckého interiéru poněkud netradičně a především hravě. Těšte se na inscenované pohádkové prohlídky nazvané "O princezně začarované v obraze". V sobotu je budete moci zhlédnout v časech 10.00, 13.00, 14.00 a 15.00, v neděli navíc i v 11 hodin. Doporučujeme rezervaci míst na telefonu 773 784 110 nebo přes e-mail: rezervacecpk@seznam.cz

PŘEROVSKO A HRANICKO

Archeoléto na hradu Helfštýn

KDY: neděle 15. srpna od 10 hodin

KDE: hrad Helfštýn

Slunné údolí Moravské brány, nad níž se tyčí monumentální hrad Helfštýn. Už tuto neděli hrad ožije komentovanými prohlídkami, přednáškami a besedami, které vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých. Helfštýn se pyšní čtyřmi nádvořími, pěticemi bran, množstvím bašt, věží a rozsáhlým systémem vnitřního i vnějšího opevnění. Svou rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě. Proto v neděli neváhejte ani minutu a vyrazte s celou rodinou prozkoumat krásy tohoto místa. (koc)

Kojetínské hody

KDY: pátek 13. až neděle 15. srpna

KDE: Kojetín



Objevte město Kojetín tradičním způsobem. Od roku 1999 se vždy v polovině srpna ve městě uspořádávají třídenní hody, které lákají pestrým programem, kdy si na své přijdou malí i velcí. Od plných stolů, které se každoročně prohýbají pod hromadou chutného jídla, po pití všeho druhu i velikostí až po hudební večery, setkání harmonikářů, turnaje ve volejbale, hasičské závody, výstavy a mnoho dalšího.



Letošní hody začínají už tento pátek a vrcholí v neděli, kdy se městem ponese honosný krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou králů. Z hudebního programu se můžeme těšit na kapelu Perutě a hlavním trhákem je kapela Hrůzy v čele s Michalem Hrůzou. Přijďte a objevujte celý víkend krásné hanácké tradice. (koc)

Festival VyOsení

KDY: sobota 14. srpna od 17 hodin

KDE: centrum Přerova

ZA KOLIK: zdarma, v průběhu večera se vybírá dobrovolný příspěvek na kapely

Do Přerova tento víkend zavítá hudební festival svobodné hudby, který se zaměřuje proti poplatkům ochranného svazu autorského. Letošní 4. ročník proběhne v příjemném prostředí zahrádky BaseCampu v centru města. Hlavní hvězdou večera je místní kapela Třetí Dáma, která letos pokřtila novou desku. Těšit se můžeme i na mladou rockovou kapelu The Inversion nebo alternatovní funkovou kapelu Cirkus Láskohrad a na závěr to rozjede DJ Jungling Jay. Program začíná v 17 hodin a končit se bude ve 22 hodin.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dřevosochání

KDY: čtvrtek 12. až sobota 14. srpna

KDE: areál u Kavárny Tančírna v Loučné nad Desnou

Město Loučná nad Desnou vás srdečně zve na akci Dřevosochání, která se uskuteční v areálu u Kavárny Tančírna v Loučné nad Desnou. Už od čtvrtka budete moci sledovat práci mistrů řezbářů a která vyvrcholí v sobotu, společně s bohatým doprovodným programem, koncerty, dobrým jídlem a pitím. Nebude chybět ani oblíbená show motorovými pilami. Těšit se můžete také například na sobotní koncerty Pekaře či Jumping Drums.

Dny armády

KDY: pátek 13. a sobota 14. srpna

KDE: bývalá pevnost kasárna ve Starém Městě pod Snežníkem



Muzeum vojenské historie a Staroměstska pořádá Dny armády 2021. V pátek od 14 do 18 hodin se můžete těšit na ukázky zbraní a vojenské techniky i prezentaci činnosti aktivních záloh armády České republiky. Po celou dobu bude možnost komentované prohlídky muzea.



Sobotní program

9.30 – 10.00 - slavnostní zahájení

10.00 – 11.00 – ukázky zbraní a vojenské techniky, prezentace činnosti aktivních záloh armády České republiky

11.00 – 12.00 – přednáška reemigranti – o minulosti rumunských Slováků v pohraničí let 1946 až 1949

14.00 – 15.00 hodin – Hynčice pod Sušinou – bojová ukázka přepadení statní hranice a boj o lehké opevnění v Hynčicích pod Sušinou 1938

15.00 – 16.00 – ukázka reaktivace lehkého opevnění Československou armádou po roce 1945 a podpora prostředky PVO

17.00 – 18.00 – bojová ukázka přepadení státní hranice a boj o lehké opevnění v Hynčicích pod Sušinou 1938.

Beerfest Sobotín

KDY: pátek 13. až neděle 15. srpna

KDE: Malda Gril v Sobotíně

Je tu další ročník Beerfestu v Sobotíně! Areál otevírá své brány v pátek od 14 hodin, kapely začínají hrát od 17 hodin. Zcela zdarma bude pro všechny návštěvníky festivalu k dispozici stanové městečko, které je umístěné přímo v areálu, pouze několik kroků od hlavní stage.

Můžete se těšit na pivní soutěže o zajímavé ceny od hlavního partnera, šumperského pivovaru Huhňák i na bohaté občerstvení od pořadatele festivalu Malda Gril.

Program

Pátek

17.00 - 18.00 Punkce

18.30 - 19.30 Deduktivní uskupení

20.00 - 21.00 WhoCares?

21.30 - 22.30 The Desperate Mind

23.00 - 0.00 Nevhodné loutky

0.30 - 1.30 Severed1

2.00 - 3.00 Prisoners Of War

Sobota

14.00 - 15.00 Pěnička

15.30 - 16.30 Wraní Woko

17.00 - 18.00 Purple Pickles

18.30 - 19.30 Coincidence

20.00 - 21.00 Antitalent

21.30 - 22.30 The Slobs

23.00 - 0.00 Zostra

0.30 - 1.30 Palpitate

2.00 - 3.00 MeinKraft

Rapotínské slavnosti 2021

KDY: pátek 13. až neděle 15. srpna

KDE: Rapotín



Od pátku do neděle se budou v Rapotíně konat tradiční Rapotínské slavnosti. V pátek se můžete těšit na Letní kino pod širým nebem – Hledá se Yetti v areálu TJ Jiskra a u Mlýnu Reitendorf se bude konat od 15 do 22 hodin Oživení mlýnských kol – autorská výstava Petra Válka a Co ukrývá řeka – osvětový program pro děti i dospělé na téma „Voda v krajině“ a od 20 hodin bude koncert Koonda Holaa.



V sobotu se můžete těšit v areálu TJ Jiskra od 14 hodin na atrakce pro děti, ve 14 také vystoupí hudební skupina Madalene, v 15 se bude konat mistrovské utkání fotbalu a od 15 do 17 hodin soutěž „O nejlepší rapotínský koláč“. V 16 hodin vystoupí dechová kapela Kdo má čas (Dolní Studénky), v 18 hudební skupina The Reason, ve 21 hodin proběhne koncert XINDLa X, ve 22 ohňostroj a od 22.30 se o zábavu postará DJ Lukáš Kobza.



V sobotu se bude také v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 17 hodin konat Koncert barokní hudby (Ivana Šedová – sopran, Richard Šeda – cink, zobcová flétna) a v Mlýnu Reitendorf od 10 hodin výstava Oživení mlýnských kol a osvětový program Co ukrývá řeka. Od 20 se můžete těšit na koncert Koonda Holaa.



V neděli se uskuteční Rapotínská pouť Nanebevzetí Panny Marie 2021:

Harmonogram

9.00 Poutní mše svatá s žehnáním bylin

15.00 Požehnání v kostele

16.00 Posezení při hudbě na farní zahradě, občerstvení a atrakce pro děti

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY Z OKOLNÍCH KRAJŮ

Vsetín bude žít Templářskými slavnostmi

KDY: sobota 14. srpna od 14 hodin

KDE: zámek a hvězdárna ve Vsetíně na Valašsku

ZA KOLIK: základní 50 korun

Šerm, lukostřelba, kejklířská show i workshop, ukázky dravců i pasování na rytíře. Všemi smysly si budete moci vychutnat již 11. ročník oblíbených Templářských slavností na zámku a hvězdárně Vsetín. Na své si přijdou nejen děti, ale i rodiče. Mimo jiné se těšte na skvělou středověkou kuchyni i guláš od mistra Karla Jurčíka a další dobroty. Ten přislíbil několik druhů zvěřinového guláše a svou bezlepkovou specialitu – guláš hlívový.

„Templářské slavnosti se za dobu svého konání staly akcí regionálního významu, na kterou přijíždějí lidé z širokého okolí. Já bych chtěla všechny co nejsrdečněji pozvat a organizátorům popřát, aby se tato krásná akce vydařila minimálně tak dobře, jako v uplynulých ročnících,“ vzkázala radní pro kulturu a školství Zlínského kraje Zuzana Fišerová.

Zvěřinové hody čekají ve Velkých Hošticích

KDY: sobota 14. srpna od 12 hodin

KDE: Areál FK ve Velkých Hošticích na Opavsku



Je libo jelení na smetaně, gulášek nebo třeba kančí kýta se zelím a knedlíkem? Jen při čtení se vám začaly sbíhat sliny?Pak svých chuťovým pohárkům v sobotu od 12 hodin popusťte trochu uzdu a dopřejte jim i sobě jedinečný gastronomický zážitek. Nebude chybět tradiční myslivecké troubení i možnost projet se na koních. Od 17 hodin svou mistrovskou práci s dravými ptáky, konkrétně se sokoly, předvedou sokolníci. Nezapomeňte si také zakoupit pár losů a popusťte uzdu víru štěstěny. Třeba se na vás usměje a budete odcházet obtěžkáni srncem, divočákem či tisícikorunou.