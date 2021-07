Šternberský kopec

KDY: sobota 24. července od 15 hodin

KDE: u sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku

ZA KOLIK: na místě 550 korun

Užijte si už 17. ročník oblíbeného festivalu Šternberský kopec. Celý program je přesunut z loňského roku. Těšit se můžete na vystoupení kapely No name, Ewy Farné, Bena Cristovaa, Poetiky, Desmod, O5 a Radeček, UDG i Pilot. Pokud jste nakoupili loni vstupenky v předprodeji, zůstávají v platnosti na letošní rok.

Ben Cristovao bude jedním z vystupujících na festivalu Šternberský kopec 2021Zdroj: Deník / Jana Vandlíčková

Kryštof zahraje na Pevnůstce

KDY: sobota 24. července od 20 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: 790 korun



Nenechte si ujít koncert kapely Kryštof, která zavítá čtvrtou červencovou sobotu na olomouckou Korunní pevnůstku. Z letního koncertu věnuje skupina 50 tisíc na pomoc pro jižní Moravu.

Mineral Expo

KDY: víkend 24.-25. července, vždy od 9 hodin

KDE: Střední škola polytechnická v Olomouci

ZA KOLIK: základní 70 korun, děti 30 korun

Již 10. jubilejní prodejní výstava MINERAL-EXPO Olomouc se otevře pro malé i velké příznivce minerálů, šperků a fosílií tento víkend. Součástí výstavy bude opět workshop pro děti, kde si mohou tvořit i rýžování zlata a granátů pro malé i velké návštěvníky. Během konání akce je zajištěno občerstvení a parkování u budovy nebo na přilehlých parkovištích.

Tradiční prodejní výstavu minerálů a šperků Mineral Expo hostí o víkendu Střední škola polytechnická v Olomouci. Pořadatelé zvou všechny malé i velké příznivce přírodních kamenů, fosílií, šperků a dekorací z nich.Zdroj: DENÍK/Petra Pášová

Tattoo Expo Haná 2021

KDY: sobota 24. července od 10 hodin

KDE: Výstaviště Flora v Olomouci



Akce opět láká studia z České republiky i ze zahraničí. V programu se můžete těšit na soutěže nejen v tetování, ale i doprovodný program v podobě koncertů. Tetování si budou moct vyzkoušet i ti nejmenší.

Slatinická struna a paleta

KDY: víkend 23. až 24. července

KDE: areál lázní Slatinice

Čekají vás zajímavé prezentace výtvarných děl začínajících výtvarníků i tvorba zkušených uměleckých lektorů. Zúčastnit se můžete různých dílen, kurzů, kroužků a potěší vás řada hudebních vystoupení. Přineste si náhledy vaší tvorby, inspirujte se, poraďte se s profesionály, nebo jen sedněte k plátnu a malujte. Hrát a zpívat vám k tomu budou skvělí muzikanti. Již tradičně jsou na programu soutěže umělců a hudebníků, které budou po hlasování čestné poroty v slavnostně vyhlášeny. Na své si přijdou také děti, na které budou čekat nejen různá hřiště, ale budou si moci vyzkoušet také různé výtvarné kurzy nebo malování na obličej. Chcete si kresbu vyzkoušet na vlastní kůži? Pak bude právě pro vás připraveno i několik výtvarných kurzů a tvořivých dílen.

Víkend s princeznou Šahrazád

KDY: víkend 24. až 25. července

KDE: hrad Bouzov

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si víkend plný orientálních tanců s taneční soutěží pro dívky do 18 let. Připraven je celodenní program na I. nádvoří a večerní galashow v rytířském sále. Soutěž pro dívky začíná v 10 hodin. Taneční program (open stage) na I. nádvoří začíná ve 13 hodin a končí v 17.30. Vstupné na program na I. nádvoří v sobotu i v neděli je zdarma. Nedělní program začíná ve 13 a končí v 15 hodin.



Hrad BouzovZdroj: Jiří Baran

Míša Růžičková na hradě Šternberku

KDY: neděle 25. července od 16 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 180 korun

Předposlední červencová neděle bude na hradě Šternberk patřit především dětem. Těšit se mohou na taneční odpoledne s Míšou Růžičkovou. V hodinovém programu si děti zazpívají její nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších. Během představení Míša děti zapojuje do písniček a zve je na pódium, ale ne vždy se dostane úplně na všechny.

Všechny děti ale mají možnost se s Míšou setkat na autogramiádě po vystoupení, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném místě. Představení je vhodné pro děti od 2 let.

PROSTĚJOVSKO

Van & Truck show v Plumlově

KDY: víkend 23. – 25. července

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné 150 korun, děti do 15 let vstup zdarma

Milujete vozy velkých rozměrů? Pak si nenechte ujít parádní víkendovou akci v kempu Žralok na Plumlově, kde proběhne již 8. ročník Van & Truck show. Od pátku do neděle budete mít jedinečnou možnost prohlédnout si nespočet kamionů a dodávek a nebudou chybět ani atrakce pro děti či ukázky zásahu IZS. V pátek 23. července si užijte od 21 hodin spanilou jízdu i následný hudební nášup od Gabriely V. G. spolu s kapelou i skupiny Merkur. V sobotu pak přehlídka vozů, tombola, sexy myčka, stánek BESIPu i večerní disco s DJem.

Truck and Van Show 2020 v olomouckém kempu Krásná Morava, 25. 7. 2020Zdroj: Deník / František Berger

Jakubská pouť v Kostelci a šermíři

KDY: neděle 25. července od 9.30

KDE: farní areál, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ještě nemáte plán na neděli? Pak vyrazte do Kostelce na Hané na Jakubskou pouť. V 9.30 prožijte Mši svatou celebrovanou p. Jiřím Bernardem Špačkem. Od 14.30 bude následovat opravdu nabitý odpolední program v místním farním areálu. Vystoupí kostelecká schola, Dětský folk-lorní soubor Malý Kosíř či Kosíř a Stréček Křópal. Akci okoření svým vystoupením také olomoučtí šermíři ze skupiny Tenebra. Samozřejmostí budou také doprovodné akce v podobě dětmi tolik oblíbeného skákacího hradu, luko-střelby, malování na obličeja mnoho dalšího.

Užijte si s dětmi parádní hravý den

KDY: sobota 24. července od 10 hodin

KDE: oranžerie v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Nevíte, kam s dětmi v sobotu? Pak dorazte k zámecké oranžerii v Čechách pod Kosířem, kde si budete moci užít maňáskové divadlo, výtvarnou dílničku nebo si třeba vyzkoušet svůj lukostře-lecký um. Rezervace není potřeba a vstupné je dobrovolné. Divadlo probíhá v časech 10, 11 a 14 hodin. Dílnička ve 12, 13 a 15 hodin, lukostřelecký koutek pak od 10 do 15 hodin.

Zámek Čechy pod Kosířem na ProstějovskuZdroj: Jiří Baran

Dvoudenní hody v Prostějovičkách

KDY: víkend 24. - 25. července

KDE: areál Zahrádky, Prostějovičky



O víkendu, po oba dny probíhají hodové slavnosti také v Prostějovičkách,v areálu Zahrádky. Program bude nabitý. V sobotu se můžete těšit na dětský kabaret, přeběh přes lávku i ukázku historického útoku SDH Prostějovičky 1940. V neděli pak tradiční hodové posezení či degustace vín. Děti ocení skákací hrad, malování na obličej, dospělí pak dobroty z grilu.

Jedinečný koncert na zámku Plumlov

KDY: sobota 24. července od 20.30

KDE: Kamenný sál, zámek Plumlov

ZA KOLIK: předprodej 390 korun, cena na místě 450 korun

Nenechte si ujít jedinečnou hudební akci v kulisách nádherného zámku Plumlov. V sobotu od 20.30 rozezní sladkými i dravými melodiemi z let 1920 a 1930 Kamenný sál zámku Originální Pražský Synkopický orchestr. Vstupné v předprodeji za 390 korun seženete na telefonu 731 061 871. Na místě pak zaplatíte o 60 korun více. Kapacita sálu je omezena.

Originální pražský synkopický orchestr - koncert na plumlovském zámku v nově opraveném sále ve čtvrtém podlaží - 18. 5. 2019Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Hodová zábava čeká v Dětkovicích

KDY: 24. července od 21 hodin

KDE: sportovním areál, Dětkovice

ZA KOLIK: vstupné 80 korun



Dobrovolní hasiči z Dětkovic zvou na tradiční hodovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 24. července od 21 hodin. Nenechte si ujít skvělý večer, během něhož vás roztančí kapela Kokeno rock. Dorazte se svou drahou polovičkou nebos přáteli do sportovním areálu za obecním domem v Dětkovicích a užijte si skvělou atmosféru. Vstupné 80 korun.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Oslavy města Hranice

KDY: v sobotu 24. července od 9 hodin

KDE: na Masarykově náměstí, na prostranství za zámkem a od 13 hodin v Zámecké zahradě, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Oslavy města Hranice – městské oslavy v duchu exotické dovolené se uskuteční tuto sobotu od 9 hodin na Masarykově náměstí, na prostranství za zámkem a od 13 hodin v Zámecké zahradě. Na náměstí v Hranicích budou až do 18 hodin mobilní hry, loď Auroura, dřevěný vláček, tvořivá dílna, půjčovna rikší a odpoledne Bubenické představení Ritmo Factory, za zámkem se můžete těšit na plážová lehátka a jedno XXL, fotokoutek a občerstvení. Zámecká zahrada: od 13 hodin zahájení oslav s překvapením, 13.15 módní přehlídka cestovatelské módy a plavek z období secese, 14.15 zahraje Docuku, 15.45 módní přehlídka plavek a klobouků 20. let 20. století, 16.30 hodin Divadlo Scéna: Dobrodružství na ostrově Čičidžuma – pro děti, 18.15 vystoupí České srdce, ve 20 hodin Mňága a Žďorp.

Mňága a ŽďorpZdroj: Deník/Jaroslav Loskot

Dobová pouť a Anenská zábava

KDY: v sobotu 24. a v neděli 25. července

KDE: na náměstí u kostela svatého Vavřince, Hranice-Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma



Po oba dny od 10 hodin, dobové stánky, pražírna kávy, tiskařská dílna, flašinet, dřevěný kolotoč, dílničky a další. Sobota – od 15 hodin malé divadlo Romana Prokeše, v 16 hodin jezdecké představení vojenských dovedností Kvintána, od 15 do 16.30 hodin soutěž o nejlepší hodový koláč, od 17 do 19 hodin hudební vystoupení k tanci i poslechu skupiny Galia Brothers, neděle – ukázky sokolnice, od 15 hodin malé divadlo Romana Prokeše, od 15 do 18 hodin cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky s primáškou Ludmilou Hruškovou. V sobotu večer pak můžete vyrazit na Anenskou zábavu - od 18 hodin na hřiště v Drahotuších, hraje skupina Kalibra.



Kolotoče, jarmark, ale i soutěž o nejlepší koláč - tak to vypadá už tradičně na Anenské pouti v Drahotuších u Hranic.Zdroj: Dagmar Rozkošná.

28. setkání dechových hudeb

KDY: v sobotu 24. a v neděli 25. července

KDE: v areálu zámecké zahrady, Dřevohostice

ZA KOLIK: sobota 150 korun, neděle 100 korun

V sobotu vystoupí od 20 hodin zpěvačka Ilona Csáková, ve 21.30 zahraje na večerní taneční veselici Syrinx. V neděli zahájí setkání dechových hudeb ve 13 hodin mše svatá v zámecké zahradě. Festival začíná ve 14 hodin, zahrají dechové hudby Miklovci, Moravská Veselka, Hulíňané a Lídečanka, moderuje Karel Hegner.

Zpěvačka Ilona Csáková. Zdroj: Foto: Archiv zpěvačky

Svatojakubské hody

KDY: od pátku 23. do neděle 25. července

KDE: v Kulturním domě Echo, zámeckém parku a na náměstí TGM, Lipník nad Bečvou



Třídenní program nabízí tradiční Svatojakubské hody, které se budou konat od pátku 23. července do neděle 25. července v Lipníku nad Bečvou. Návštěvníci se mohou těšit na divadlo, kapely hrající různé hudební žánry i bohaté občerstvení. Páteční program, který se koná v Kulturním domě Echo, je věnován dětem. Připravena je pro ně pohádka O Honzovi v podání nezávislé divadelní scény SemTamFór. V sobotu dopoledne vystoupí v kavárně Konírna přerovská bluesová a soulová kapela Mothers Follow Chair. Sobotní večerní program na náměstí TGM odstartuje přerovská pop-rocková skupina Kowall Company, kterou na podiu vystřídá lipnický raper LaFree s doprovodem DJ Marty. Nedělní program na náměstí TGM zahájí svým koncertem Petr Stojan Quartet, v jehož podání zazní jazzové skladby, francouzské šansony a další písně. V 17 hodin se na podiu objeví vítěz první řady populární pěvecké soutěže Česko Slovensko SuperStar Martin Chodúr s kapelou Mach.



Martin Chodúr.Zdroj: DENÍK/Jan Karásek

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Welzlův kvadriatlon - netradiční extrémní závod

KDY: sobota 24. července

KDE: Zábřeh; areál venkovního koupaliště

ZA KOLIK: diváci zdarma, startovné hlavního závodu 500 korun, štafety 1500 korun, dětský závodu 150 korun, závod rodičů s dětmi 150 korun

Welzlův kvadriatlon začal psát svou historii v létě roku 2010, kdy se na start tratě postavilo 55 odvážlivců a od té doby se jejich počet rapidně zvýšil. Účastníci se musí připravit na čtyři disciplíny: 3 kilometrový běh kolem řeky Sázavy, 600 metrů plavání v nádrži Nemilka, 10,5 kilometrů na kolečkových bruslích a 11 kilometrů jízdy na kole.

Pokud se sami netroufáte postavit na start, vezměte s sebou další tři parťáky a trať zdolejte společnými silami! Stačí, když si každý vezme na starost jednu disciplínu. Pokud jste rodičem a máte dítě do 14 let, přihlaste jej na start dětského závodu. Na děti bude čekat plavání 50 metrů volným způsobem ve venkovním bazénu, 250 metrů překážkového běhu, 1,4 kilometru na kole a zdolání tobogánu. Za předpokladu, že vaše dítě ještě neoslavilo osmé narozeniny a samo by se na start neodvážilo, můžete se přihlásit na závod rodičů s dětmi. Společně budete muset oběhnout 50 metrový bazén, zdolat 250 metrů dlouhou překážkovou dráhu a vylézt na tobogán.

V ceně startovného, které se liší v typu závodu (hlavní, štafeta, dětský, závod rodičů s dětmi), je zahrnuta i porce guláše, pivo nebo limo a pro hlavní závod se do startovného počítá i odvoz bruslí a plaveckých potřeb na hráz nádrže Nemilka a volný vstup na koupaliště pro závodící i doprovod. Pro letošní ročník si pořadatelé připravili i hodnotné ceny. Mezi prvních deset mužů, prvních deset žen a prvních deset Zábřežáků (celkově) rozdělí 26 100 korun. Po celou dobu závodu je zajištěn i zdravotní dozor a pro parkování pořadatelé vyhradili parkoviště před areálem koupaliště.

Celá akce vypukne v sobotu 24. července. Od 8 do 10 hodin bude probíhat registrace účastníků, v 10.30 začne závod dětí, v 10.45 se na start postaví rodiče s dětmi a ve 12 hodin zazní výstřel pro hromadný start hlavního i štafetového závodu v juniorské, mužské, ženské i veteránské kategorii. Netradiční závod, který je zároveň i mezinárodním Mistrovstvím ČR v extrémním kvadriatlonu je inspirován postavou nejznámějšího zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla.

Závod má charakter eskymácké iniciační zkoušky. Zkouška dospělosti prověřovala schopnost jedince přežít v tvrdých podmínkách severu a skládala se ze čtyř samostatných částí. Uštvání ledního medvěda, plavání pod ledem mezi tuleními průduchy, přesun na sněžnicích s celým majetkem na blízký ostrov a zpět, a na závěr loupež příslušnice cizího kmene z jejich iglú za pomocí sobího spřežení. Všechny čtyři zkoušky musel Eskymák zvládnout během jediného dne, jinak byl terčem posměchu. Na počest Welzla, který se nejen jako první Evropan stal svědkem tohoto rituálu, ale i jej úspěšně složil, se tento závod koná. Přijďte, a i vy se pokuste stát Eskymákem!

Welzlův kvadriatlonZdroj: Pavel Bruštík

Pohádkový den na zámku Úsov

KDY: sobota 24. července od 9.30

KDE: zámek Úsov

ZA KOLIK: základní 100 korun



I v letošním roce na návštěvníky čeká mnoho pohádkových scének. Návštěvu přislíbili šmoulové i se zlomyslným Gargamelem, tři veselá prasátka budou bránit domeček před zlým vlkem, ježibaba bude lákat na perníčky Jeníčka s Mařenkou, zlobit budou všeteční čertíci a na malé návštěvníky se těší včelí medvídci. Tomu všemu bude velet pan král s královnou. V rámci akce můžete navštívit také Strašidelný labyrint, doplněný o nová strašidla, expozici Putování středověkem nebo výstavu Nářez. Občerstvení bude zajištěno v zámeckém bufetu.

Pochod Podhůřím Jeseníků

KDY: sobota 24. července

KDE: start a v Katolickém domě v Zábřehu

Orel Jednota Zábřeh zve všechny na 23. ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím Jeseníků“. Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 kilometrovou trasou již v pátek ve 20 hodin. Denní trasy – 50, 36, 25, 11 kilometrů – mají start stanoven na sobotu mezi 6. až 10. hodinou. Pro zájemce cykloturistiky jsou dvě trasy – 35 a 70 kilometrů. Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.

Pochod. Ilustrační fotoZdroj: Pavlína Boráková

Pivní slavnosti

KDY: sobota 24. července od 14 hodin

KDE: areál sokolovny v Chromči

ZA KOLIK: 50 korun



Těšit se můžete na country kapelu Ticho Buď, která vystoupí v 15 hodin. Od 20 hodin bude patřit pódium kapele NOA. Chybět nebude bohaté občerstvení včetně 16 druhů piv, topinky speciál, řízky, výpečky se zelím, kuřecí maso, guláš, dršťková polévka a mnoho dalšího. Součástí programu je i bohatá tombola, slosovatelné vstupenky. Akce se koná za každého počasí! Hlídané parkoviště kol.

Léto u zámku: Bluesberg

KDY: sobota 24. července od 20 hodin

KDE: amfiteátr před zámkem v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Užijte si první zábřežský koncert dvojnásobných vítězů přehlídky Blues Aperitiv a účastníků šumperského festivalu Blues Alive. Parta olomouckých muzikantů hrající vlastní blues-rockově laděné skladby s českými texty je na naší bluesové scéně již zavedenou kapelou. Občerstvení je zajištěno. Areál bude otevřený od 19.30.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Koncert Jarka Nohavici & hostů

KDY: pátek 23. července od 20 hodin

KDE: Amfiteátr, pak u zámku Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 550 korun, na místě pak 600 korun

Také si broukáte písničky Jarka Nohavici a už dlouho toužíte zajít na jeho koncert a slyšet své oblíbené skladby naživo? Pak máte ve středu od 20 hodin jedinečnou možnost vychutnat si jeho unikátní koncert ve Valašském Meziříčí. Během sólového recitálu budou našeho nejznámějšího písničkáře doprovázet na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. Na louce v parku u zámku Kinských zazní nejen známé písně, ale i aktuální Jarkovy novinky z autorského alba Máma mi dala na krk klíč.

Důležité informace od pořadatelů akce:

• otevření areálu v 18 hodin — prosíme, nenechávejte příchod na koncert na poslední chvíli, tak aby veškeré odbavení před vstupem do areálu (kontrola bezinfekčnosti, kontrola vstupenek) proběhlo hladce a bez dlouhého čekání v řadě

• otevření stánků s občerstvením v 18 hodin

• začátek koncertu ve 20 hodin

• v areálu budou postaveny tribuny a rozmístěny lavice na sezení, i tak můžete plochu využít k sezení na vlastních dekách

• při nepříznivém počasí si s sebou sbalte pláštěnku, NE deštník!

Jarek Nohavica.Zdroj: Pavel Melicherčík

Anenská pouť v rožnovském skanzenu

KDY: neděle 25. července od 9 do 18 hodin

KDE: kostel Všech svatých, Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné základní 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun



V pondělí 26. července slaví svátek všechny Aničky. A jak pranostika praví - Svatá Anna, chladna z rána. Nenechte si k příležitosti oslav svátku sv. Anny, oblíbené valašské patronky, ujít nedělní pouťové slavnosti s krojovaným procesím v Dřevěném městečku v Rožnově. Program bude nabitý od rána až do večera. Slavnosti zahájí tradiční mše svatá ve farním kostele Všech svatých. Po mši bude následovat řazení krojovaného procesí s muzikou, průvod městem do Valašského muzea v přírodě.



Po příchodu do Dřevěného městečka, před kostelem svaté Anny ukončení svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně. Nosítka se sochou svaté Anny ponesou děti z Valašenky Vidče. Po celý den bude probíhat i lidová slavnost s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi.



V průběhu dne budete mít možnost navštívit a užít si:

- Finkovy historické kolotoče a houpačky

- 9.30 – 15.00 - flašinetáře Henru Noubela

- 10, 10.30, 12.45, 13.15, 14 hodin - kejklíři a akrobati Vlčkovi - kejklířská a akrobatická vystoupení na paloucích

- 11.45 a 13.30 Loutkové divadlo Milady Kubicové - loutková představení pro děti v Janíkově stodole

- 13.30 k poslechu na pódiu u rybníčka - Dechová hudba Rožnovanka

- 15 hodin - hlavní program na komorním Amfiteátru - Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Dobývejte o víkendu hrad Sovinec

KDY: víkend 24. – 25. července

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun, děti do 3 let zdarma

Hrad Sovinec se každý víkend stává dějištěm úžasných akcí. Že jste ještě na žádné nebyli? Pak o tomto víkendu dobývejte hrad Sovinec pod rouškou temné doby třicetileté války. Těšit se můžete na představení elitního mušketýrského regimentu Corporal. O humor se postará divadelní a šermířská společnost Divadlo bez střechys komedií Den v katovně.

Skupina historického šermu Grál připravuje divácky tolik oblíbený rytířský turnaj a postará se také o bubenický doprovod. Jejich kolegové historického šermu Allegros připravují rytířskou pohádku o Pepoušovi. Nebude chybět tradičně také sokolnický dvorec s ukázkami výcviku a příletové poslušnosti, který ocení hlavně děti, které se navíc mohou s dravcem na rucei vyfotit. Pro nejmenší budou také připraveny Pohádky z kufříku.V sobotu i neděli pak proběhne vždy od 13 hodin scénická bitva o hrad Sovinec, kde vystoupí většina zmíněných účinkujících. Nenechte si proto ujít tuto velkolepou podívanou a o víkendu dorazte.

Akce na hradě SovinceZdroj: se souhlasem Petra Šenkyříka

Nenechte si ujít Fajne léto po židovsku

KDY: víkend 24. – 25. července

KDE: Krnovská synagoga, Soukenická 28, Krnov

ZA KOLIK: zvýhodněné vstupné zakoupené do 16. července – sobota: 180, neděle: 210, oba dny 370 korun



Milujete židovskou kulturu a zajímá vás vše od historie, hudby až po kosher jídlo? Pak zavítejte na 1. ročník festivalu Fajne léto po židovsku, které se uskuteční v Krnovské synagoze během čtvrtého červencového víkendu. Bude to stát opravdu za to, program je nabitý po oba dny, mrkněte sami. Výtěžek ze vstupného poputuje na pomoc obětem tornáda na Hodonínsku.



PROGRAM:

Sobota – 10.30 – 12.00 – Ranní Šachrit; 14.00 – 14.30 Zahájení festivalu + vernisáž výstavy Patchworku – Chedva Meroz 15.30 – 16.30 – Jakub Szántó – Izrael, židovský ostrov v arabském moři; 17.00 – 17.45 –Tomáš Sedlák – Zamyšlení nad textem Tóry; 20.00 – 21.00 – Jazzový večer, Milan Kašuba Trio.



Neděle – 10.00 – 12.00 – Jiří Strnad – Tragédie Soluňských židů; 13.00 – 15.00 – Speciální komentovaná prohlídka Krnovské synagogy; 16.00 – 17.30 – Po stopách Krnovských židů – prohlídka centra města; 18.00 – 19.30 – Koncert KK Band.



Podrobné informace získáte na webu www.krnovska-synagoga.cz.