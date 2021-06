Festival Michalský výpad

KDY: pátek 11. a sobota 12. června

KDE: šapitó v zahradách uměleckého centra Konvikt v Olomouci

Tento rok již po osmé proběhne v historickém centru Olomouce Festival Michalský výpad (FMV). Připravena je pestrá selekce předních interpretů české elektronické scény, ale také zajímavý doprovodný program.

Festival odstartuje v pátek v podvečer olomoucký DJ Kurzola. Po setmění bude následovat projekce krátkometrážního dokumentárního snímku Rytíři Bastlíři (jehož autorem je bývalý student Univerzity Palackého Jiří Šlofar), na který naváže film 24 Hour Party People. Páteční večer uzavře společný DJ set Surreality a Makropula.

Sobotní program začně již ve 13 hodin, kdy se za mixážní pult postaví první DJ. Představí se hudebníci především z Prahy a Brna, přičemž jedním z největších lákadel bude vystoupení Exhausted Moderna, který se svou hudební produkcí sklízí úspěchy po celém světě.

Festival Michalský výpad, 2020Zdroj: Skarlet Křížová

Živé pasti na Floře

KDY: od 10. do 20. června, denně od 9.30 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: základní 80 korun



Zajímá vás tajemný a fascinující svět masožravých rostlin? Chcete vidět jejich smrtonosné pohyby a pasti na vlastní oči? Přijďte na výstavu masožravých neboli karnivorních rostlin Živé pasti, která se koná na Výstavišti Flora Olomouc ve Sbírkových sklenících. Zjistěte, které masožravé rostliny si můžete pěstovat i u vás doma! Součástí výstavy bude také prodej rostlin.

Šantovské trhy

KDY: pátek 11. června od 10 hodin

KDE: před Galerie Šantovka Olomouc

Šantovské trhy jsou moderní farmářské trhy, pořádané ve spolupráci s Galerií Šantovka v Olomouci. Své produkty zde nabízí především regionální producenti farmářských i řemeslných výrobků. Trhy potrvají až do páteční 18. hodiny.

Oakfets 2021

KDY: pátek 11. června od 16 hodin, sobota 12. června od 13 hod

KDE: výletiště u splavu Bolelouc

ZA KOLIK: od 250 korun



Přijďte si užít opravdový hudební festival na 9. ročník Oakfestu, který bude mít bohatý program i kvalitní hudbu. Organizátorem Oakfestu je Spolek Oakfest, tedy šest obyvatel Dubu nad Moravou, Oaklanďani, kteří chtějí bez nároku na finanční odměnu uspořádat: opravdový hudební festival ve své rodné vísce, který nabídne přehlídku muziky, která není mainstreamově komerční a sází na opravdovou hudební kvalitu. Oakfest je mimo jiné benefiční festival na podporu práce s dětmi a dospívajícími, kteří čelí různým problémům. PROGRAM ZDE



Oakfest v Dubu nad Moravou, 13. 6. 2020Zdroj: Deník / František Berger

Čokoládový jarmark

KDY: sobota 12. června od 10 hodin

KDE: čokoládovna v Troubelicích

ZA KOLIK: zdarma

K zakoupení budou nejen místní čokolády a další výrobky, ale také vybrané dobroty od regionálních výrobců. Akce se koná za každého počasí ve venkovních prostorách Čokoládovny Troubelice a bude přizpůsobena aktuálním vládním opatřením. Potrvá do 17 hodin.

Venkovské trhy ve Šternberku

KDY: sobota 12. června od 7.30

KDE: Hlavní náměstí ve Šternberku



Zahájení letošního již jedenáctého ročníku venkovských trhů se bude konat v sobotu 12. června a celá akce proběhne v souladu s aktuálními nařízeními. Venkovské trhy jako vždy i tentokrát nabídnou potraviny, výrobky a výpěstky, které pocházejí z naší země a z co nejbližšího okolí. Všichni dorazivší nakupující budou mít rozhodně z čeho vybírat. Trhy proběhnou od 7.30 do 12.30.



Venkovské trhy ve ŠternberkuZdroj: Deník/Eva Minárová

Promenádní koncert Moravské filharmonie Olomouc

KDY: pátek 11. června od 17 hodin

KDE: Výstavišti Flora v areálu Samba v Olomouci

ZA KOLIK: 290 korun

Na Promenádním koncertu zazní především skladby „romantiků“ – skladatelů z období romantismu. Jsou to kompozice známé a velmi líbivé buď tanečního charakteru (zejména valčíky) anebo díla pomalejšího tempa, poeticko-lyrického vyznění.

Program Promenádního koncertu: Antonín Dvořák (Valčík č. 5 B dur a č. 6 F dur op. 54, Legenda č. 3 g moll op.59, arr. B. Leopold), Edward Elgar (Salut d´amour (Pozdrav lásky) op. 12), Franz Schubert (Soirees de Vienne (Vídeňské večery), Valse caprice), Camille Saint-Saëns (Princezna Pampeliška op. 30, předehra k opeře, arr. H. Mouton), Moric Moszkowskij (Španělské tance č. 1, 3, 4 op. 12), Petr Iljič Čajkovskij (Barkarola (Červen) z cyklu Roční doby op. 37, Valčík ze Serenády pro smyčce C dur op. 48, arr. L. Weninger)

Soboty s roboty

KDY: sobota 12. června od 10 hodin

KDE: Pevnost poznání v Olomouci



Chytré hračky a didaktické pomůcky uvidíte v sobotu 12. června v Pevnosti poznání. Vyzkoušíte si programování, seznámíte se s novinkami z oblasti umělé inteligence anebo si vyrobíte kreslící roboty poháněné motorkem. V programu nebude chybět ani interaktivní technická novinka Blue-Bot, u které není potřeba mačkat žádná tlačítka. K ovládání totiž stačí tablet nebo počítač, který je vybaven funkcí bluetooth. K ovládání je potřeba instalovat Blue-Bot aplikaci. Ta je ke stažení zdarma a je dostupná pro operační systémy iOS, Android, Windows 7 a Mac OS. Zajímavý je rovněž inovativní a transparentní design této vzdělávací pomůcky, díky kterému mohou zvídavé děti pozorovat, co se děje uvnitř.



Pevnost poznání.Zdroj: Deník/Petra Pášová

Dopoledne s divadlem pro děti

KDY: neděle 13. června od 10 hodin

KDE: Výstavišti Flora v areálu Samba v Olomouci

Moravské divadlo Olomouc pořádá v neděli 13. června od 10 hodin Dopoledne s divadlem pro děti, a to na Výstavišti Flora v areálu Samba (v blízkosti palmového skleníku). Kromě pohádkového představení Kosí bratři v podání zlínského Divadla Scéna (v 10 a 14 hodin) se malí i velcí návštěvníci mohou těšit na divadelní dílničku (v 11 a 15 hodin) a ukázky her šermířů Tenebra. Nebude chybět ani malování na obličej, tetování airbrush i občerstvení. Vstupenky na pohádku a divadelní dílničku je možné zakoupit na webu divadla.

Parkour Jam Olomouc

KDY: sobota 12. června od 14 hodin

KDE: 17. listopadu 47 v Olomouci

ZA KOLIK: 50 korun



Parkour Jam neboli setkání pro mladé, kterým disciplína parkour není cizí. Zvýšení fyzické zdatnosti, smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Parkour je fyzická disciplína a metoda tréninku s účelem překonat překážky v cestě tím, že přizpůsobíte svůj pohyb danému prostředí.



Workshopy budou zaměřeny dle výkonnosti. Naučíte se základní prvky parkouru: dopady, přeskoky, skoky na přesnost, rovnovážná cvičení, cvičení na hrazdě a další. Pro pokročilé bude připraveno několik překážek, které si budou moci obsluhovat sami. Mix začátečníků a pokročilých přináší na setkání možnost naučit se od zkušených další prvky a prohloubit si osvojené dovednosti. K dispozici budou venkovní i vnitřní prostory pro případ špatného počasí.

PROSTĚJOVSKO

Víkend otevřených zahrad: Objevte kouzlo zámeckého parku

KDY: víkend 12. - 13. června

KDE: zámek a zámecký park, Hanácká ambasáda, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné na prohlídky parku 60 korun, děti do 15 let zdarma

Ani v letošním roce si nenechte ujít další ročník celorepublikové akce „Víkend otevřených zahrad“. Zavítejte během víkendu 12. – 13. června do nádherného zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Program je opravdu bohatýa vybere si každý.

PROGRAM:

sobota – 14.00: prohlídka parku s kastelánem

neděle – 14.00: prohlídka parku s jeho vedoucím

sobota i neděle – 10.00, 11.30, 13.00, 14.30: kostýmované prohlídky parku s hrabětem Silva-Tarouca (odlehčené, humorně laděné; vhodné pro děti i dospělé, co se rádi pobaví)

sobota i neděle – v rámci otevírací doby zámku klasické prohlídky parku s průvodcem

sobota i neděle – 10.00 – 16.00: pátrací hra pro děti

sobota i neděle – 13.00 – 17.00: dílničky u Hanácké ambasády

sobota i neděle – 10.00 – 18.00: zámecká kavárna

Plné vstupné na všechny prohlídky parku za 60 korun, pro děti do 15 let zdarma. Na speciální prohlídky parku je nutná rezervace předem na: rezervacecpk@seznam.cz, nebo telefonicky 773 784 110. Vstupenky můžete zakoupit také on-line na webu: vstupenky-olomouc.colosseum.eu.

Zámek Čechy pod KosířemZdroj: archiv

Zajděte do galerie na Saudka

KDY: od úterý do neděle (9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00)

KDE: galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

ZA KOLIK: plné 80, snížené 40 korun



Nechte se uchvátit novou výstavou v prostorách prostějovské galerie Špalíček. Vychutnejte si jedinečnou přehlídku fotografií světoznámého a mezinárodně uznávaného fotografa Jana Saudka. Výstava představí známá i méně známá témata umělce. Dominovat však bude svět plný žen, nestoudnosti, zvrácenosti, hříchů, ale i ostychu a něhy. Výstava zde bude k vidění až do 5. září.

Maxim Turbulenc a dětský den v Cavalu

KDY: sobota 12. června od 14 hodin

KDE: Občerstvení Cavalo, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

Pokud byste s dětmi ještě jednou rádi oslavili jejich červnový svátek, pak rozhodně dorazte v sobotu 12. června od 14 hodin do prostějovského Občerstvení Cavalo (vstup do Biokoridoru Hloučela). Vystoupí Maxim Turbulenc a děti si užijí parádní soutěžní karneval, malování na obličej a nebude chybět ani oblíbená jízda na koni. Vstupné na akci 150 korun. Tak dorazte.

Maxim Turbulenc fotoZdroj: Zdeněk Vysloužil

Letní kino na nádvoří zámku

KDY: pátek a sobota, vždy od 21.30

KDE: nádvoří zámku, Pernštýnské náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: jednotné vstupné - 100 korun



Vyrazte s přáteli či partnery do letního kina, které opět promítá na nádvoří prostějovského zámku. V pátek od 21.30 si přijdou na své milovníci Pulp Fiction: Historky z podsvětí. V sobotu ve stejný čas se můžete ponořit do milé komedie 3Bobule, v hlavní roli Tereza Ramba a Kryštof Hádek. Jednotné vstupné 100 korun. Na další projekce se těšte opět v pátek a sobotu.

Čechovický fotbalový den pro nejmenší

KDY: sobota 12. června od 15 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Čechovice

Máte doma malé fotbalisty/tky? Neváhejte, vezměte své děti v sobotu od 15 hodin na čechovické fotbalové hřiště, kde si budou moct vyzkoušet atmosféru velkého hřiště spolu za doprovodu fotbalových hráčů 1. A třídy. Při této příležitosti bude navíc v 16 hodin slavnostně otevřeno také nové dětské hřiště. O hodinu později se těšte na vyhlášení nejlepšého střelce/střelkyně. Na akci nebudou chybět ani dobroty jako sele na rožni, párek v rohlíku, pivo i limo. Hudebně akci okoření DJ Kamil. Tak dorazte.

Sraz patinovek a bastlů v Hradčanech - Kobeřicích

KDY: čtvrtek 10. - neděle 13. června

KDE: mlýn v Hradčanech-Kobeřicích

ZA KOLIK: startovné i vstupné 100 korun/osoba. Děti do 15 let mají vstup zdarma



Zavítejte na netradiční sraz veteránů. Program je celý víkend opravdu nabitý. Ve čtvrtek mohou dorazit všichni, kteří se chtějí vyhnout pátečnímu provozu. Nebude sice ještě program, ale bude k dispozici výčep a gril. Večer se pak těšte na promítání letního kina - film Pětistovka - v hlavní roli JAWA 500 OHC. Nocleh ve vlastních stanech na oplocené louce.



V pátek bude areál otevřen od 8 hodin a můžete se těšit na sjezd přespolních. Večer společná malá projížďka po zajímavých místech v blízkém okolí v historickém autobuse ŠL 11. K večeru pak posezení u domácího jídla i piva, přednášky cestovatelů, ale i jiných zajímavých lidí ze světa motorismu. Přednášku o putování v Africe po stopách Emila Holuba přislíbil dobrodruh a cestovatel Vojta Hlásný.



V sobotu ráno proběhne představení nejzajímavějších strojů, prohlídky mlýna a příprava orientačního závodu družstev (registrace, představení pravidel a losování do družstev proběhne v rozmezí od 9 do 11 hodin). Poté hromadný odjezd na orientační závod okolo 12. hodiny. Návrat z z něj okolo 14. - 15. hodiny. Novinkou letošního ročníku je soutěž o nejzajímavější špek srazu. Je připraveno několik kategorií, kde se bude hlasovat o nejzajímavjěší patinovky a bastly srazu. Výherci se mohou těšit na mastný či tekutý dárek a samozřejmě diplom. Soutěž bude probíhat v sobotu od 11 do 15 hodin. Podrobné informace o akci získáte zde. Nebo na telefonu 733 504 934 či přes e-mail: info@motokenny.cz.



Sraz patinovek a bastlů v Hradčanech-Kobeřicích, 13. 6. 2020Zdroj: Deník / František Berger

PŘEROVSKO A HRANICKO

Zámecká pouť

KDY: sobota 12. a neděle 13. června

KDE: zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

Po celý víkend bude v zámeckém parku probíhat pouť - atrakce pro malé i velké: autodrom, labutě, obrovská houpačka v podobě lodě, střelnice, dětský kolotoč, nafukovací hrad, trampolína, pouťové stánky a další. Celý víkend budou na nádvoří zámku stánky s občerstvením, pivní speciály od Pivovaru CHORS Černotín, vína z těch druhých Hustopečí, zámecký gril, kávárna Husté Café a další. Máme připraveny atrakce pro děti jako malování na obličej, malování na textil, malování na kamínky, skládaní mozaiky z víček od PET lahví a další. V sobotu večer promítá letní kino na nádvoří zámku fantasy pohádku pro celou rodinu Princezna zakletá v čase. Samostatné vstupné do letního kina. Víkendová burza knih s motem: Pro jednoho je konkrétní kniha odpad, pro jiného poklad. Přijďte se podívat, jestli nenajdete ten svůj. Odlož svoje staré a nepotřebné knihy na hustopečském zámku. Výstavy fotografií. Vstup na akci je zdarma. U stánků se platí českými korunami převážně v hotovosti.

Zámecká pouť v Hustopečích nad Bečvou.Zdroj: Petr Drozd

Letní kino: Duše

KDY: sobota 12. června od 21 hodin

KDE: letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 120 korun



Americký rodinný animovaný film. Co dělá člověka… člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film Duše, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner, který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.

Víkend otevřených zahrad

KDY: neděle 13. června od 9 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

V rámci celotrepublikové akce Víkend otevřených zahrad můžete v neděli zavítat také do přerovského parku Michalov. Sraz je u fontány a těšit se můžete na prohlídku parku s průvodcem nebo vyprávění o historii i dřevinách.

Přerovský park Michalov. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vojtěch Podušel

Helfštýnské ateliéry

KDY: sobota 12. června od 9 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné (dospělí): 200 korun, snížené (důchodci, studenti VŠ do 26 let, žáci ZŠ): 100 korun,děti do 6 let zdarma



Přehlídka profesí Muzea Komenského v Přerově a dalších dobových řemesel pro malé i velké návštěvníky k vidění přímo na hradě Helfštýně.

Na co se můžete těšit?

Profese Muzea Komenského v Přerově – ornitologický koutek, archeologický koutek, výstavní a programové oddělení

Studio Bez kliky – pražení na historické pražičce kávy, ražba mincí

Historický spolek Kirri – provaznická dílna (výroba lan) s workshopem

Svobodný cech řemeslnický – předení a kolovrat, středověká písárna, práce s kůží, dřevořezba, historická kovárna

Loutnový recitál v podání Jindřicha Macka (www.loutna.cz) od 15 hodin v opraveném renesančním paláci hradu Helfštýna



Během akce je možné využít kyvadlovou dopravu z Lipníka nad Bečvou (vlakové nádraží) a zpět. Jízdní řád zde: AUTOBUSEM NA HRAD

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Myslivecké slavnosti na hradě Sovinci

KDY: víkend 12. – 13. června od 9 hodin do 18 hodin, v sobotu od 20 hodin zahraje kapela Hubertus

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Zajímá vás vše o myslivosti a máte doma malé sokolníky a znalce přírody? Pak o víkendu vyrazte na Myslivecké letní slavnosti, které se konají na hradě Sovinci. Děti se mohou těšit na ukázky z výcviku dravých ptáků a loveckých psů i zajímavosti o ochraně přírody. Nebude chybět třeba komentovaná výstava trofejí, myslivecké fanfáry, zajímavosti z myslivecké historie a mnoho dalšího. Chuťové pohárky osvěžíte a potěšíte vynikající mysliveckou kuchyní a budete si moci zasoutěžit o věcné ceny včetně zvěřiny. V sobotu od 20 hodin zahrajecountry kapela Hubertus.

Hrad Sovinec v Jiříkově.Zdroj: Deník/Dalibor Otáhal

Letní bazárek

KDY: sobota 12. června od 10 hodin

KDE: Areál zdraví ve Velkých Losinách



Přijďte si nakoupit sezonní letní věci. Příjem zboží bude probíhat od 8.30 do 10 hodin, samotný prodej pak od 10 do 16 hodin. Vstup je povolen pouze s rouškou. Akci pořádá RC Vikýrek.

Koncert klarinetového kvarteta

KDY: neděle 13. června od 16 hodin

KDE: kostel svaté Barbory v Zábřehu

ZA KOLIK: na místě 150 korun

V neděli 13. června rozezní prostory kostela sv. Barbory klarinetové kvarteto Five Star Clarinet Quartet v čele s předním českým klarinetistou, hudebním skladatelem a pedagogem Jiřím Hlaváčem. Koncert nabídne skladby J. S. Bacha, Jana Křtitele Vaňhala, W. A. Mozarta, ale třeba také Hlaváčovu jímavou melodramatickou koláž s názvem Modlitba za Zuzanu Navarovou. Pořadatelé z kulturního domu upozorňují, že slevu na vstupném lze uplatnit rovněž s kartou zakoupenou už pro sezonu 2019/2020.

Pochod Rychlebskými horami

KDY: sobota 12. června, registrace od 8 hodin

KDE: start na střelnici v Javorníku



Registrace běžců bude jako obvykle probíhat od 8.00 do 8.30, start proběhne hromadně v 9.00 hodin. Připraveny pro vás budou občerstvovačky, na které si vezměte vlastní nádobku na pití. Budou pro vás nachystány venkovní stany za budovou Střelnice. Odbavení účastníků tak bude probíhat nejen ve vnitřních prostorách, ale nově také venku - sledujte označení vámi vybrané trasy pro snadnější orientaci

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Muzeum plné dinosaurů

KDY: v sobotu 12. června 10 - 12 a 14 - 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 korun, snížené 39 korun, rodinné 129 korun

Čeká na vás tvořivá dílna s komentovanou prohlídkou ve výstavě „Poslové z vesmíru, meteority a tektity". Zatímco o dospělé se postará kurátorka výstavy, děti si sáhnou na dinosauří zub a vejce, objeví meteorit, který dinosaury vyhubil, a také si jednoho ještěra vyrobí. Místo prosím rezervujte předem na edukace@muzeum-zlin.cz, nebo telefonicky: +420 573 032 3XX (19, 20, 21). Akce se koná v 1. podlaží budovy 14, ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.

Zámek Lešná ovládnou Lovecké slavnosti

KDY: neděle 13. června od 14 hodin

KDE: zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 90 korun, snížené (děti od 6 let a senioři) 50 korun, rodinné 200 korun



Nenechte si ujít tradiční červnovou akci zámku Lešná, která se loni vlivem nepříznivé epidemiologické situace přesunula až na září. Letos se ale vrací do obvyklého termínu. Čeká vás opravdu nabitý program plný myslivecké tematiky, ukázek, aktivit i dobrot, které potěší vaše chuťové pohárky.



PROGRAM:

14.00 - zahájení akce

14.15 - sokolnická show

15.15 - lovecká kynologie

16.15 - ukázka vábení zvěře



Chybět nebude ani výstava loveckých trofejí. Děti se mohou pobavit při kvízové stezce a stopování zvěře v zámeckém parku, správnou atmosféru naladí písničky cimbálové muziky Bača a těšit se můžete i na různé dobroty k jídlu a pití. „V rámci akce bude zdarma zpřístupněna výstava fotografií Po stopách velkých šelem,“ doplnila hlavní organizátorka Loveckých slavností Květa Zemanová z Muzea regionu Valašsko.



UPOZORNĚNÍ

Na základě nařízení vlády ČR musí výstavy a akce Muzea regionu Valašsko provázet opatření k zajištění zdraví účastníků a omezení šíření onemocnění COVID 19. Program může být změněn na základě aktuální epidemiologické situace. Více informací najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz.



Lovecké slavnosti v areálu zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Citrusová slavnost v zámecké oranžerii

KDY: sobota 12. června od 14 hodin

KDE: zámecká oranžerie, Raduň

ZA KOLIK: vstupné 50 korun

Milujete citrusy? Sladké voňavé pomeranče a citrony, bez nichž si nedokážete představit start dne třeba v podobě čaje s citronem?Nenechte si proto ujít jedinečnou citrusovou slavnost v nádherném prostředí raduňského zámku v oranžerii. Citrusy si zde v sobotu od 14 hodin vychutnáte doslova všemi smysly očima, chuťovými pohárky i jejich specifickou jedinečnou vůní. Skvělou atmosféru důmyslně okoření jazzová hudba v podání Alexandry Špruncové a Branislava Dorka. Pořadatelé nezapomínají ani na nejmenší, pro které chystají zábavný program. Pokud sami citrusy pěstujete, můžete se během slavnosti také poradit s odborníkem, jak o citrusy správně pečovat. Pokud chcete pomoci s roubováním citrusů, doporučujeme, abyste se předem objednali na radun@npu.cz.

Citrus. Ilustrační fotoZdroj: Petr Broža

Divadelní dílna

KDY: pátek 11. a sobota 12. června

KDE: Kamenné divadlo Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: dvoudenní vstupenka v předprodeji (pouze on-line) – 200 korun – ZDE - využijte předprodeje, kapacita návštěvníků v letošním roce omezena. Dvoudenní vstupenka na místě (pátek 11. 6.) – 250 korun, jednodenní vstupenka na sobotu 12. 6. – 50 korun, děti do 6 let zdarma



Na již 24. ročník Divadelní dílny se můžete v novojičínském amfiteátru Kamenné divadlo Skalky těšit už tento víkend. V pátek 11. června od 19 hodin vystoupí kapela Evamore z valašského pomezí, kterou asi nejlépe vystihuje „škatulka“ Word music. Návštěvníky naladí do příjemné a jedinečné atmosféry kamenného divadla.



Poté vás čeká nevšední zážitek divadelní improvizace Milostný trojúhelník v podání Aničky Polívkové, Martina Zbrožka a Lukáše Pavláska. Trojice vstupuje herců na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Sobota bude patřit celé rodině, hlavně dětem. Program odstartuje v 15 hodin klasická pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda, tu vystřídá pohádka proti strachu z neznáma Hadráček a létající svetr. Těšit se pak můžete na Velkou cirkusovou pohádku a žonglérské vstupy v podání kejklíř Vojty Vrtka, na pohádky Tajemství skryté v koruně stromů a Pohádková lesní stezka.



Divadlo Věž se představí s programem Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb Televize Věž uvádí, divadlo Kubuku přijede s Bubenickou show s překvapením a čeká vás také strhující podívaná plná energie a ohně Joker & Královna. Celým dnem bude na kytaru provázet Tom Strom. Od 14 hodin je připraven doprovodný program v duchu broučků a berušek, workshopy, hudba, opékání párků či fotokoutek.