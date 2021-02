Čínský nový rok

Zjistěte, co vás letos čeká na výstavě v prostorách olomouckého nákupního centra Haná. Uvidíte výstavu k příchodu čínského nového roku. Až do 28. února se můžete zastavit u velkoplošných cedulí a objevit, co si pro vás nový rok připravil v oblasti financí, zdraví, kariéry nebo vztahů. Rok kovového Buvola však slibuje, že bude lepší, než ten předchozí.

Čínský nový rok v OC HanáZdroj: z webu ochana.cz

Boží muka v Náměšti

KDE: Náměšť na Hané



Pro obdivovatele drobných sakrálních památek zvaných boží muka je Haná skutečnou zemí zaslíbenou. Často se jedná o mohutná zděná hranolová boží muka z 18. století. Náměšťská bílá boží muka z omítaného zdiva stojí na základně z lomového kamene. V jejich horní části můžeme vidět výklenky, které jsou už dnes prázdné. Najdeme je na Nádražní ulici.

Kino z pohodlí domova

KDY: neděle 7. února od 20.30

KDE: web kina Metropol

ZA KOLIK: 100 korun

Film, ve kterém uvidíte směsici archivních záběrů, překrásně rekonstruovaných sekvencí a všeodhalujících rozhovorů s fascinující sítí spolupracovníků nonkonformní britské módní návrhářky Vivenne Westwoodové.

Od doby, kdy společně se svým bývalým partnerem a manažerem skupiny Sex Pistols Malcolmem McLarenem stála u zrodu punkového hnutí, redefinuje Vivienne Westwoodová už 40 let britskou módu a stojí za celou řadou těch nejvýraznějších modelů naší doby. Film nás provede jejím životem od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, až na přehlídková mola v Paříži a Miláně.

Westwood: Punk, Icon, Activist | Moje kino LIVEZdroj: z webu kina Metro 70

PROSTĚJOVSKO

Tvoříme na dálku aneb Vstupte do virtuální výstavy

KDY: do 31. března

KDE: Galerie Linka, Kravařova 14, Prostějov, aktuálně on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Nouzový stav a s ním uzavřené školy, muzea i galerie jsou krutou realitou dnešní doby. Studenti výtvarného oboru Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově to však nezabalili a rozhodli se prezentovat v rámci distančního vzdělávání své práce alespoň na webu školy. I vy se tak můžete seznámit a kochat pracemi studentů na nejrůznější témata. Více po rozkliku zde.



Zátiší - jedno z témat výstavy Tvoříme na dálkuZdroj: z webu zusprostejov.cz

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova



Výjimeční | Moje kino LIVE

KDY: pátek 5. února od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun



Dáváte přednost teplu domova před zimními radovánkami a výlety? Pak si dopřejte skvělé francouzské drama Výjimeční. V osobitém příběhu sledujete Bruna, který vede spolek pro autistické děti a jeho nejlepší přítel Malik učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, a jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Bohužel hrozí, že bude Brunova organizace zrušena. Zajímavý snímek od režisérské dvojce, jež má na kontě trháky jako Nedotknutelní či Dokud nás svatba nerozdělí, vás rozhodně nezklame.

Film VýjimečníZdroj: z webu ČT art

Operace Entebbe | Moje kino LIVE

KDY: sobota 6. února od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

V sobotním večeru si dopřejte trochu akce a politiky zároveň. Nechte se strhnout thrillerem Operace Entebbe natočeným v koprodukci Velké Británie a USA. Snímek je inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 a reflektuje únos letadla Air France mířícího z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky a 4 teroristé, kteří přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli. Operace Entebbe byla jedna z nejnákladnějších záchranných akcí v historii.

Film Operace EntebbeZdroj: z webu kina Metro 70

Na výlet k Růžičkovu lomu

KDY: kdykoliv

KDE: Čelechovice na Hané



Zajímavou přírodní památku můžete navšívit, pokud zavítáte do okolí Čelechovic na Hané. Nejlepší přístup je z Čelechovic do Kaple. Odtud vede asfaltová cesta na vrchol Kosíře. Zároveň po cestě vede zelená a žlutá turistická značka, které se na rozcestí Bunička rozdvojují. Zelená značka po asfaltové cestě vede kolem Státního lomu na vrchol Velkého Kosíře. Žlutá vede úpatím Růžičkova lomu do Čech pod Kosířem. Podloží tvoří devonské vápence vystupující z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Na severozápadě převládají kulmské břidlice, droby a slepence.



Růžičkův lomZdroj: Kamila Motyčková, Jiří Šír

PŘEROVSKO A HRANICKO

Na výlet ke stavební raritě v Lipné

KDY: kdykoliv

KDE: Potštát



Krásné místo s názvem Lipná se nachází v okrese Přerov v obyčejném, ale přesto moc pěkném prostředí. Co se týče pamětihodností, je zde pozoruhodný kostelík zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Je to poslední dochovaný dřevěný kostel v oblasti Oderských vrchů a je chráněn jako kulturní památka. V areálu jsou zachovány i původní náhrobky německých obyvatel.

Kostel svatého Jana Křtitele (Lipná)Zdroj: Miloš Pospa

Na procházku Žebračkou

KDY: kdykoliv

KDE: Přerov



Žebračka je přírodní rezervace lužního lesa, která se nachází na údolní nivě Bečvy, spadající ještě do oblasti Kroměřížska. Tato rezervace má styl středoevropské a karpatské květeny a je velice důležitou křižovatkou ptačích tahů. Celková rozloha rezervace činí asi 230 hektarů, jednou z nejmalebnějších přírodních krás na Přerovsku a nabízí nespočet procházkových tras.

Národní přírodní rezervace Žebračka v Přerově.Zdroj: Magistrát města Přerova

Královna sportu – virtuální prohlídka

KDY: do 21. února

KDE: on-line, videoblok, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Výstava k osmdesátému výročí hranické atletiky představuje historii tohoto sportu v Hranicích. K vidění jsou dobové fotografie, ale i trojrozměrné předměty spjaté s atletikou.

Zdroj: Youtube

Výstava je z důvodu koronavirových opatření veřejnosti nepřístupná, proto ve spolupráci s muzeum a galerií Hranice vznikla tato reportáž.

Veteránky SK Hranice Klára Úlehlová (vlevo) a Iva Podjuklová na MČR v Pacově.Zdroj: archiv SK Hranice či jednotlivých závodníků

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Na Uhlířský vrch

KDE: Jesenicko



Vypravte se na jednu z nejmladších českých sopek. Ze smíšeného vulkánu jsou ve stěnách opuštěného lomu na jižním svahu odkryty profily málo zpevněnými vvrženinami, které činí z Uhlířského vrchu nejpozoruhodnější lokalitu tohoto druhu u nás. Nad stěnou je barokní kostel z roku 1758, k němuž vede od Bruntálu čtyřřadá alej 200 let starých lip.



Uhlířský vrch v Bruntále. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Dalibor Otáhal

Poklady ze sbírek muzea: Vyznamenání pro legionáře

KDE: facebook Vlastivědného muzea v Šumperku



Muzeum uchovává ve svých sbírkách mimo jiné i pozůstalost plk. Josefa Knechta-Blažíka (1895–1956). Jako příslušník československých jednotek na Rusi se účastnil bitvy u Bachmače a jeho vojenská kariéra pokračovala i v meziválečném období. Podívejte se na facebook muzea, kde naleznete další informace i snímky.

Za rozhledem z Vysoké hole

KDE: Malá Morávka



Rozcestí Vysoká hole je orientační místo ležící na červené turistické trase a najdete jej na stejnojmenném vrcholu. V okolí rozcestí je rozlehlá horská plošina. Z těchto míst je krásný výhled na vrchol Praděd a za pěkného počasí můžete vidět i Nízké Tatry. Po červené se dostanete k Jelení studánce a opačným směrem na vrchol Praděd.



Vysoká holeZdroj: Rýmařovsko sdružení obcí - kouzlo přírody a krajiny, webdesign iStudio, 2007

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku

KDY: neděle 7. února od 17 hodin

KDE: on-line akce

ZA KOLIK: zdarma

Tentokrát v podání ostravského Divadla loutek bude on-line dostupné zpracování pohádky Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku od Víta Peřiny. V loutkové inscenaci se potkávají dvě jednoduché pohádky, Hrnečku, vař! a O kouzelném hrnku. Důmyslné dějové propojení umožní v tomto díle dětem navíc zjistit, jak se takový hrnek vyrábí. V pohádce v režii Václava Klemense hrají Božena Homolková, Lenka Pavlíčková a Karel Růžička. O hudbu se postaral Michal Sedláček, o dramaturgii Daniela Jirmanová a o výpravu Jaroslav Milfajt.

Z inscenace Divadla loutek Ostrava Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku.Zdroj: Roman Polášek

Za středověkým klenotem

KDY: kdykoliv

KDE: Štramberk



Ti, kteří mají v oblibě lidovou architekturu, jistě ocení výlet či vycházku ke kostelu sv. Kateřiny. Svatostánek pochází ze 14. století a najdete jej západně od Štramberka na cestě do Nového Jičína v místech zaniklé vsi Tamovice. Do dnešních dnů si zachoval některé původní architektonické prvky a strmá šindelová střecha s dřevěnou věží a dřevěný ochoz kolem kostela dodávají stavbě kouzelný lidový ráz.

Na Stezku křížem krážem láká vsetínské ALCEDO

KDY: do 28. února

KDE: Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

I když stále platí nouzový stav, neznamená to, že nemůžete s dětmi ven do přírody. Odložte tablety, laptopy, vypněte se z on-line modu a jděte spolu s celou rodinou objevovat krásu reality živého prostoru. Vydejte se společně po Stezce křížem krážem za dobrodružstvím.

Na celý únor připravilo ALCEDO pod záštitou města Vsetín pro všechny rodiny s dětmi stezku se zábavnými úkoly k vyluštění tajenky! Cílem je obejít všech 12 stanovišť a tajenku odhalit.

Od 1. února naleznete zábavné úkoly na těchto stanovištích:

1. ALCEDO – středisko volného času (ul. Záviše Kalandry),

2. VKCI – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín (ul. Jiráskova),

3. Oblastní spolek červeného kříže Vsetín (ul. 4. května),

4. Domov pro seniory Jasenka,

5. Hvězdárna Vsetín (ul. Jabloňová),

6. Zámek Vsetín (Horní náměstí),

7. Mateřská škola Vsetín – Kobzáňova,

8. Turistické informační centrum Vsetín (Dolní náměstí),

9. Kino Vatra (ul. Svárov),

10. Diakonie – dobročinný obchůdek (ul. Na Příkopě),

11. Smetanova obchodní galerie,

12. Vývěsní tabule ALCEDA před MěÚ

Podrobnosti naleznete na webu ALCEDA. Vyluštěnou tajenku zašlete na e-mail: den.zeme@alcedovsetin.cz do 28. února 2021. Do předmětu e-mailu napište STEZKA KŘÍŽEM KRÁŽEM, uveďte správné znění tajenky a počet účastníků při luštění.

Zámek Vsetín.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko