Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 2. října od 14 hodin, sobota 3. října od 10 hodin

KDE: Dolní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte ochutnat dobré víno na podzimní Olomoucké vinné slavnosti. Připraven je bohatý program včetně degustací vín s vinaři i vinné tomboly. Na výběr budou kvalitní vína z 25 moravských vinařství i ze 4 zahraničních. O hudební doprovod se postarají Cimbal Hellband. Swingalia a Cimbálovka Slovácko. Těšit se můžete také na soutěž o Krále burčáku.

Hortikomplex

KDY: čtvrtek 1. října až neděle 4. října, vždy od 9 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: 120 Kč online, na místě 160 Kč



Nepropásněte říjnovou výstavu Hortikomplex, na které uvidíte nejen to nejlepší z českého ovoce a zeleniny. Hlavní expozice Zdravá rostlina bude zaměřena jak na krásu rostlin a plodů, tak na jejich vnitřní složení a zdraví prospěšné látky uvnitř. Součástí akce bude také festival gastronomie Olima, který kromě ochutnávek láká i na soutěže mladých kuchařů a cukrářů, dále na vyhlášení Grand Prix ovocných destilátů Flora Košt a soutěže amatérů i profesionálů ve vaření marmelád Flora Džem.



Chybět nebude ani expozice domácích zvířat včetně králíků, hus, kačen, slepic a holubů. Takzvaný Babiččin dvoreček najdete na venkovní ploše u pavilonu H.



Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude floristická soutěž Pohár podzimní Flory, kde můžete díky originálním floristickým výtvorům načerpat inspiraci pro svou podzimní výzdobu.

October Fest u Šantovky

KDY: čtvrtek 1. října až sobota 3. října

KDE: FunPark u Galerie Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



První říjnový víkend Šantovka připravuje vlastní OctoberFest. A aby byl co nejvíce autentický, budou zde zastoupeny nejen naše oblíbené malé regionální i velké pivovary, ale také pivovary bavorské. Od německých sousedů přivezou i speciální párky a sekanou, pořadatelé slibují pečeného vola, hudbu a další atrakce, jako třeba bavorské lidové kroje.



Chybět nebude ani pořádná dávka muziky. Ve čtvrtek vystoupí od 17 hodin skupina Tak co?, v pátek to na pódiu rozjedou od 18 hodin BeeGees revival, které pak od 20 hodin vystřídá ABBA revival. V sobotu se můžete těšit na skupiny Olympic revival, Blues Power, Lucie revival i Michal Davida revival.

Klavírní koncert - ZRUŠENO

KDY: neděle 4. října od 14 hodin

KDE: budova ZUŠ v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun



Uznávaný klavírista Lukáš Klánský zavítá v neděli do Bohuňovic, kde zahraje díla známých hudebních autorů. Od 14 hodin se tak budou sálem Základní umělecké školy Bohuňovice linout skladby od F. M. Bartholdyho, J. Bramse i F. Chopina. Užijte si nedělní pohodu ve společnosti krásné hudby.

Astrovíkend

KDY: sobota 3. října od 9 hodin, neděle 4. října od 10 hodin

KDE: Centrum pohybu v Olomouci



Navštivte zážitkový festival za účasti známých osobností ve svém oboru, s pestrým programem. Astrovíkend nabídne poradny, přednášky, šamanské meditace a sortiment týkající se EZO sféry.

Na programu je přednáška českého odborníka doktora Davida Freje na aktuální téma - Silný imunitní systém. V přímém přenosu po skype se spojíte s vykladačem osudu z Knihovny palmových listů v Indii. Připraven je rovněž koncert a přednáška profesionálního bubeníka, muzikoterapeuta a lektora Iva Batouška.



Na tradiční šamanské setkání – diagnostika fyz. a psych. potíží v duchu peruánské Amazonie s C. Gomezem naváže v neděli meditace a přednáška olomouckého Inka centra R. Odevzdaného. Připraveny jsou ukázky filipínského a mongolského léčitelství a prezentace Mistra Mykoly Luky a nově védská meditace.

Další hosté: Zdenka Blechová, Om chanting ,Mykola Luka, Carlos Gomez – peruánský šaman, reverendka Estela Orbito – filipínská duchovní léčitelka, Zadaa BajarJargal – mongolská šamanka, Kartář Láďa, Olga Sellene, Jana Niessnerová, Marin Dobrev, Marcela Němcová, Monika Nika Skákalová a další

Benefiční koncert

KDY: sobota 3. října od 17 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Spolek pro ochranu a zvelebení Sedmi Dvorů a moravskoberounská farnost zve na již VII. benefiční koncert na záchranu kaple svatého Jana Nepomuckého v Sedmi Dvorech. Vystoupí špičkový dámský ansámbl Gaudio kvartet z Olomouce, který tvoří zčásti členky Moravské filharmonie Olomouc a zčásti externí hráčky. V programu zazní skladby od autorů A. Dvořáka, L. Janáčka, J. S. Bacha, G. B. Pergolesiho.

Vaší účastí a třeba drobným finančním darem přispějete na nová okna kaple a vstupní dveře.

Hledačka s pokladem

KDY: od soboty 3. října (celoročně)

KDE: Olomouc-Chomoutov

ZA KOLIK: zdarma



Hledačka má něco přes jeden kilometr a strávíte na ní necelou hodinu. V rámci osmi zastavení sbírá návštěvník postupně indicie, které jej dovedou až k pokladu. Aktivita je určená hlavně pro místní rodiny s dětmi, zábavu si na ní však užije i osamělý turista. Kudy stezka vede? V krajině žádné značení nehledejte, vše je ukryto v tištěném průvodci. Ten díky atraktivní grafice působí spíše jako komiks. Zvláště děti se rychle ztotožní s komárem – floutkem a jeho vtipnými komentáři.

Hledačku mohou využít i základní školy k netradičnímu způsobu výuky. Jako nástroj místně zakotveného učení vede děti k aktivnímu občanství. Přibližuje jim hravou formou ekologická, ekonomická a sociální témata v místě, kde žijí. A stezka má ještě jeden bonus, který ocení nejen učitelé literatury, trasou vás provádí ve verších!



Průvodce k hledačce je volně ke stažení ve formátu pdf na stránkách spolku Los Vesinos, zde.

Celostátního finále Floristické soutěže

KDY: pátek 2. října od 10 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc



Soutěžit se bude v kategoriích žák základní školy, žák střední školy a senior amatér/člen ČZS. Zahájení soutěže se uskuteční v 10 hodin u pódia v pavilonu A, vyhlášení výsledků proběhne v 13.15 tamtéž.



Vlastní soutěž bude pro zajištění bezpečnosti kategorie žák a student probíhat v izolovaném prostoru pavilonu A, kategorie senior se bude prezentovat přímo na podiu v pavilonu A, mimo kontakt návštěvníků.

Ekologické dny Olomouc

KDY: pátek 2. října až neděle 4. října

KDE: Mozarteum v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Přednáškové eseje o paradoxech vědy, kultury a víry v naší složité a zjitřené době, kterou popisujeme mnoha slovy a přitom složitě přemýšlíme, jestli se blíží katastrofa, nebo se začíná rodit naděje. Jak se za třicet let proměnilo smýšlení hostů EDO o tématech festivalu? Jak se proměnili sami hosté? Jak je ovlivňují aktuální výrazné události, například pandemie? Jak se vyrovnávají s antinomiemi v tom, o čem přemýšlejí? To a mnohem více se dozvíte na přednáškách a setkáních, které proběhnou v olomouckém Mozarteu už tento víkend, mrkněte na program:



Pátek 2. října

16.00 Jan Zrzavý: Žijeme v úžasné době

17.15 Stanislav Komárek: Ve víru viru a v rauši roušek

18.30 David Storch: Třicet let od postmoderny k antropocénu

19.45 Vzpomínkový večírek na Zdeňka Neubauera s Tomášem Škrdlantem



Sobota 3. října

10.00 Jiří Přibáň: Antinomie přirozeného a pozitivního práva: systémový paradox modernity

13.30 Cyril Höschl: Anatomie správného rozhodnutí

15.00 Eliška Fulínová: Chvála rozpornosti

16.30 Anton Markoš: Vědecky potvrzená jedinečnost

18.00 Václav Bělohradský: Materiální ohnisko ústavy v antropocénu

19.00 Debatní večer Salonu Práva: Je normální mít auto? Diskutují Lucie Trlifajová, Petr Pokorný, Vojtěch Pecka, Zbyněk Vlasák, Štěpán Kučera, Václav Bělohradský



Neděle 4. října

10.00 Václav Cílek: Krásný riskantní svět: Úvahy o světové revoluci, hněvu a soucitu

13.30 Pavel Barša: Konec liberálního milénia

15.00 Zdeněk Kratochvíl: Mezi alternativním a hlavním proudem | S rozumem, nebo emotivně? A není rozum jedna z emocí?

16.30 Jiří Sádlo: Skutečná tvář rostlin v Krajině

18.00 Debatní večer dvouměsíčníku Listy

Sametová budoucnost? Padlé mýty roku 1989 a naše cesta vpřed

Diskutují Kateřina Smejkalová, Petr Drulák, Martin Dokupil Škabraha, Patrik Eichler

Academia Film Olomouc

KDY: čtvrtek 1. října až neděle 4. října

KDE: Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nepropásněte 55. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Festivalový program vám přiblíží taje naší planety i vesmíru a představí zásadní posuny ve vědeckých objevech formou faktografických filmů, dokumentů a diskuzí, přednášek i panelových debat se zajímavými hosty. Podrobnější informace a program naleznete na afo.cz.

Sportovní den s Newman School v OC Haná

KDY: sobota 3. října od 14 hodin

KDE: OC Haná v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte se pobavit na velký sportovní den pro všechny děti s Newman School na parkoviště v OC Haná. Už tuto sobotu na vás čekají skákací boty, penny board, elektrokola a elektrokoloběžky nebo střelba z pěnových luků a pistolí Nerf. Projděte si všechna stanoviště a soutěžte o poukazy na sportovní kurzy a další skvělé ceny. Čeká na vás celkem 8 zábavných stavišť včetně cyklistické dráhy. Na místě bude půjčovna bruslí a skatů. Děti ocení i skákací hrad se skluzavkou.

Zajímavosti o Sluňákově

KDY: sobota 3. října od 15 hodin

KDE: Sluňákov Horka nad Moravou



Prohlídka je pořádána v rámci 10. ročníku festivalu Den Architektury. Nahlédněte do nízkoenergetického domu v Horce nad Moravou, který byl v roce 2007 oceněn prestižní Grand Prix architektů. Průvodcem vám bude Ondřej Hofmeister ze studia Projektil architekti.



Právě týmu Projektil architekti se podařilo před třinácti lety navrhnout téměř revoluční stavbu, jejíž předpokládaná spotřeba energie na vytápění byla pětkrát nižší než u běžné budovy. Stavební řešení domu také využívá zejména principů solární architektury a mechanického větrání se zpětným získáváním tepla.



Proč je budova ekologického centra Sluňákov ve tvaru půlměsíce, jak je využívána dešťová voda a co je rekuperace? To vše a mnohem více se v průběhu vaší nevšední návštěvy centra dozvíte.

Sraz je v 15 hodin v hale informačního centra uvnitř nízkoenergetického domu na adrese Skrbeňská 669/70.

Pohádka Tři prasátka

KDY: neděle 4. října od 15 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce v Olomouci

ZA KOLIK: 135 korun



Staroanglický příběh o třech prasátkách je po celém světě nejen známý, ale především vyprávěný v mnoha variantách ať už je kreslený, loutkový nebo hraný. A není tomu jinak ani u nás. Tři prasátka staví dům a není to jednoduché, protože i prasátka mají své vrtochy a nectnosti a navíc mají vychytralého nepřítele. A jak to dopadne? Od 13 hodin bude v přízemí pro děti Šantíkovo tvoření.

Drakiáda pod Domašovem

KDY: sobota 3. října od 13 hodin

KDE: louka pod Domašovem u Šternberka (Rasovna)

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si s dětmi podzimní drakiádu, která vypukne v sobotu na louce u Domašova. Samotný start je naplánovaný na 14 hodin, poté si budete moct opéct špekáčky (ty si vezměte s sebou) a za zpěvu a hraní na kytaru si vychutnat fajn atmosféru. Za nepříznivého počasí se akce ruší.