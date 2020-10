Knižní veletrh LITR

KDY: pátek 25. září až neděle 27. září

KDE: Konvikt v Olomouci

ZA KOLIK: 50 korun

Nenechte si ujít šestý ročník knižního festivalu LITR, který se specializuje na autorské a umělecké publikace a na fenomény spojené s nízkonákladovým vydáváním knih nebo časopisů. O víkendu veletrh nabídne také bohatý doprovodný program v podobě tvůrčích dílen, autorských čtení, večerních koncertů, promítání, výstav a programu pro děti. Program na letošní rok kromě pestré palety malých nakladatelů slibuje například workshop pro děti od tvůrců mnoha cenami ověnčené ilustrované knihy To je metro čéče.

Koncert Ivana Ženatého v Bohuňovicích

KDY: neděle 27. září od 18 hodin

KDE: ZUŠ v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun



Kruh přátel hudby zve na koncert pro housle a klavír. V podání vynikajícího houslového virtuosa profesora Ivana Ženatého za klavírního doprovodu profesora Igora Ardaševa uslyšíte skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Johannesa Brahmse a Maurice Ravela.

Kostýmované prohlídky na Bouzově

KDY: pátek 25. září až neděle 27. září

KDE: hrad Bouzov

ZA KOLIK: základní 250 korun



Přijďte se bát v posledním zářijovém týdnu na hrad Bouzov. Tajemné prohlídky při svitu svíček jsou doprovázeny strašidelnými obrazy a budou probíhat vždy od 18 do 20 hodin. Z důvodu současné situace se ruší výtvarná dílna. Nutná je rezervace na čísle 775 888 960.

Povídání o historii zbraní

KDY: pondělí 28. září od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 150 korun



Sváteční pondělí nabídne návštěvníkům šternberského hradu prohlídky se speciálním doprovodným programem. První prohlídka začíná v 10 a poslední v 15 hodin. Prohlídky hradu zakončí oblíbený doprovodný program - Povídání o historii zbraní. Divadelně-naučný exkurz v podání výřečníka, všeuměla a baviče Romana Prokeše vám představí vývoj sečných a palných zbraní od středověku po nedávnou minulost. Chybět nebudou ani ukázky střelby.



Speciálně v tento den bude zpřístupněn i výběrový okruh Od kuchyně po půdu. Začátky prohlídek budou v 11 a 13 hodin. Nový okruh představí návštěvníkům technické zázemí hradu Šternberk. Okruh je fyzicky náročný, není doporučen osobám s omezenou hybností a malým dětem do 6 let.

Vinaři na Šantovce

KDY: pátek 25. září od 14 hodin, sobota 26. září od 10 hodin

KDE: FunPark před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít první ročník vinařského festivalu Vinaři na Šantovce. Těšit se můžete na kvalitní vína z vinařství, mezi nimiž je několik vítězů a finalistů soutěže Vinař roku. Součástí programu je také vystoupení cimbálových muzik jako jsou Bojkovjan, Cimbalband či cimbálová muzika Širůch. Chybět nebudou ani sommeliérské workshopy a doprovodné akce. Pro malé návštěvníky bude připravena zábavná soutěž.

Tvoření z papíru

KDY: neděle 27. září od 10 hodin

KDE: Divadlo na cucky v Olomouci



Tvořivý workshop s autorskou projekcí pro děti i dospělé. Přijďte si vytvořit ilustraci, která poleze z obrázku přímo ven. Za pomoci barevných papírů budete tvořit 3D ilustrace, diorama a využívat všechny možnosti, které papír nabízí. Workshop je součástí knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR Olomouc 2020.

Výstava psů všech plemen

KDY: neděle 27. září od 8 hodin

KDE: zámek Náměšť na Hané



Navštivte oblastní výstavu psů všech plemen s řadou klubových a speciálních výstav v krásném areálu zámku a zámecké zahrady v Náměšti na Hané. Těšit se můžete na kvalitní cattering i zvěřinové speciality. Připraveny budou také aktivní zábavné a naučné programy pro děti a dospělé. Účastníci i vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny.

Pošťácká pohádka

KDY: sobota 26. září od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Nadační ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: základní 50 korun



Osvětová beseda Velká Bystřice vás zve na premiéru Pošťácké pohádky Karla Čapka v divadelní úpravě Karla Žaluda a režii Františka Jakuba Denka.

Koncert Awali

KDY: pátek 25. září od 19 hodin

KDE: Telegraph v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun



Awali je nezávislý kosmopolitní hudební projekt Tamary Sofie Shmidt, kdy hudba je éterickou směsí jemných vokálů, synťáků a sound experimentů. Tento zajímavý hudební mix byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Šantovské trhy

KDY: sobota 26. září od 9 hodin

KDE: FunPark před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nakupte si v Olomouci kvalitní produkty od regionálních pěstitelů, chybět nebudou ani handmade výrobky. Trhy potrvají až do sobotních 18 hodin.

Film Corpus Christi

KDY: sobota 26. září od 20 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 140 korun



Strhující drama hříchu, který přinesl vykoupení. Film nominovaný na Oscara. Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu? (kino Metropol)

Dobrogolf

KDY: pátek 25. září od 8.30

KDE: Golf Resort Olomouc

ZA KOLIK: charitativní startovné 1500 korun



Zapojte se do tradičního charitativního golfového turnaje a pomozte dobré věci. Výtěžek bude věnován ve prospěch Izabelky Bučkové, která od narození bojuje se vzácnou metabolickou vadou a vyžaduje celodenní péči. Turnaj se konná pod záštitou nejlepší současné české golfistky Kláry Spilkové, slavnostní zahájení vypukne v 9.40. Přihlašovat se můžete na www.cgf.cz nebo na recepci Golf Resort Olomouc.

Svatováclavský rodinný turnaj u kapucínů

KDY: pondělí 28. září od 10 hodin

KDE: Hrnčířská 8 v Olomouci

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Užijte si den plný zábavy! Děti budou moci během dne pilovat svou obratnost, šikovnosti a odvahu. Zároveň společně podpoříte chudou rodinu z Olomouce, kterou doporučí Maltézská pomoc. Jak tato podpora funguje? Děti budou při soutěži vyhrávat zlaťáky. Mohou je utratit za sladkosti nebo nakoupit směnky, které pak proplatí sponzoři. Peníze poté dostane potřebná rodina. Vstupné je dobrovolné. Váš finanční dar umožní organizátorům pořádat další turnaj.

Festival Ekologické dny Olomouc

KDY: sobota 26. září



V Olomouci a jeho blízkém okolí se ve dnech 26. září – 4. října 2020 koná 30. ročník Ekologických dnů Olomouc (EDO). Mrkněte na sobotní zajímavý program, určitě si vyberete:



Koncerty v kině Metropol



9.30 AG Flek

11.00 Mirek Kemel & band

12.30 Hm…

14.00 Jananas

15.30 Květy

17.00 Lanugo

18.30 Iva Bittová a Čikori



Program v Jazz Tibet Clubu v Olomouci



10.40 Buchty a loutky Zlatá husa - divadlo pro děti i rodiče

11.45 Volá tapír třiďte papír - vyhlášení cen pro školy za jejich celoroční snažení při předcházení vzniku a třídění odpadů v Olomouci. Science show plná efektních pokusů.

12.30 Pevnost poznání Olomouc Chemická science show - science show plná efektních pokusů.

13.30 Swingstones Swingová tančírna- hodinka oblíbeného tance, který sklízel největší slávu ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Oproti tradičnímu jazzu má swing zpravidla houpavé frázování (shuffle), či prostě swingový rytmus podobný blues. Ukázky tance a pozvánka na taneční hodiny pro pokročilé.

14.30 Buchty a loutky Kocour v botách - divadlo pro děti i rodiče.

16.00 koncert ŽAMBOŠI - původně duo Jana a Stanislavy Žambochových, dnes již trio v obsazení kytara, akordeon a bicí. Sestavu rozšířil v roce 2005 bubeník Jiří Nedavaška. Za poněkud zavádějícím názvem se dnes ukrývá progresivně znějící folková kapela. Její repertoár se opírá o původní tvorbu Jana Žambocha. Říkají, že nejblíže mají ke kapelám Traband a Čp.8. Za sebou mají tři alba, dvě získala cenu Anděl a jedno nominaci.



Pro rodiče s dětmi budou po celou dobu programu v Jazz Tibetu hravé aktivity od Sluňákova.