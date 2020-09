Burger Street Festival Olomouc

KDY: pátek 18. září a víkend 19. -20. září, vždy od 10 hodin

KDE: prostory před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Burger kam se podíváš. Přesně tak do bude vypadat třetí zářijový víkend před olomouckou Galerií Šantovka. Vypukne tu totiž další ročník oblíbeného Burger Street Festivalu. Přijďte ochutnat burger vegetariánský, pálivý, se sýrem či ananasem. Chybět nebude ani zmrzlina a speciální drinky včetně pravých amerických limonád a pivních speciálů. V pátek a v sobotu bude akce probíhat až do 21 hodin, v neděli pouze do 20. Užijte si gurmánský víkend!

Dětské prohlídky na hradě Šternberk

KDY: neděle 20. září od 11 a od 13 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 100 korun



Technika všude kolem nás, to je téma nedělních dětských prohlídek na hradě Šternberk. Program o technickém zázemí hradu a každodenním životě jeho obyvatel je určen pro děti v předškolním a mladším školním věku (5 – 10 let) v doprovodu rodičů. Děti se mohou těšit na interaktivní program, společně s lektorem si také popovídají o hygieně hradních pánů, osvětlení hradu, komunikaci se služebnictvem a dalších drobných zařízeních, které stejně jako nám dnes v běžné domácnosti usnadňovaly život i před sto lety na hradě.



Během prohlídek si mohou děti půjčit historické kostýmy a v nich prohlídku absolvovat. Nutná je rezervace na číslech 585 012 935, 725 718 059 nebo prostřednictvím e-mailu plhakova.jana@npu.cz.

Oslava 10. výročí galeriezet

KDY: sobota 19. září od 15 hodin

KDE: galeriezet a amfiteátr ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: zdarma, večerní koncert na místě 300 korun



Přidejte se k oslavám výročí 10 let od otevření galeriezet. Vystaven bude výběr z děl autorů, kteří se zde za tuto dobu svými díly představili. Výstava bude doprovázena koncerty, od 17.30 vystoupí David J. Lloyd a další. Od 20 hodin naváže na tuto oslavu koncert skupiny Distant Bells, která nahradí původně domluvenou kapelu Pink Floyd Slovak Tribute Band.

Z důvodu, že Slovensko zařadilo na COVID semaforu ČR do červené zóny a musela by původně domluvená kapela Pink Floyd Slovak Tribute Band po odehrání koncertu do karantény, pořadatelé zajistili osvědčenou kapelu Distant Bells, která vystupovala na Hanáckym Woodstocku v roce 2018 a ve Velké Bystřici v amfiteátru v roce 2019 také odehráli samostatný úspěšný koncert. Máte se na co těšit, bude to pekelný nářez! (Kulturní a informační centrum VB)

Hliněné stavitelství

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Hanácké muzeum v Příkazech

ZA KOLIK: základní 60 korun, děti a senioři 40 korun



Hanácké muzeum v Příkazech zve na speciální program nazvaný Hliněné stavitelství na Hané. Přijďte si v sobotu od 10 hodin vyzkoušet výrobu vlastní nepálené cihly, připravit slaměnou řezanku nebo prošlapat hliněné těsto. Program nabídne od 14 hodin také přednášku o historii hliněného stavitelství i vystoupení hanáckého dua.

Benefičák na letňáku

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: letní kino Olomouc



Navštivte celodenní benefiční akci v areálu Letního kina Olomouc a v parku pod dómem. Připraven je bohatý program, chybět nebude ani šapitó s lehátky, kde si můžete dát kávu a ochutnat pochoutky z grilu. Na programu je také vernisáž dvou olomouckých umělkyň s originální instalací, v amfiteátru bude divadlo pro děti, koncerty pro všechny a procházka s povídáním. Před hospodou bude hrát DJka k podzimnímu Vintet marketu. Celý program bude zakončen ohňovou show a promítáním filmu. Výtěžek z celé akce poputuje na podporu Rodinného centra U Mloka.

Jak chutná Lošov

KDY: sobota 19. září od 13 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Lošově



Výborné jídlo a pití čeká na návštěvníky 3. ročníku malého domácího festivalu Jak chutná Lošov, který se koná v sobotu na fotbalovém hřišti v Lošově. Ve stáncích budou dobroty od malých producentů z obcí kolem Lošova a speciality z několika hostujících restaurací z Olomouce. Ochutnat můžete třeba místní zvěřinový guláš, špízy, kávu z lošovské pražírny, trubičky a zmrzlinu ze Svatého Kopečka, pivo z Velké Bystřice, víno přímo od vinaře, limonády, grilované ryby, steaky, burgery, pizzu, domácí zákusky, buchty a další dobroty.

Ekologické dny Olomouc

KDY: sobota 19. září až neděle 4. října

KDE: Mozarteum v Olomouci, Sluňákov v Horce nad Moravou



S prvním podzimním listím nás čeká oslava jednoho významného jubilea, a to 30. ročníku festivalu Ekologické dny Olomouc. Ty se uskuteční od 19. září do 4. října, přičemž besedy v Mozarteu proběhnou první víkend v říjnu. Opět je pro vás připraven bohatý doprovodný program plný výletů. Vydat se mimo jiné můžete i do Sluňákova na prohlídku nízkoenergetického domu nebo na kunsthistorickou procházku galerií v přírodě. Podrobný program naleznete zde.

Promítání v amfiteátru

KDY: pátek 18. září od 20.30

KDE: amfiteátr ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zajděte si v pátek do letního kina ve Velké Bystřici na romantickou hudební komedii Zrodila se hvězda v hlavních rolích s Bradleym Cooperem a zpěvačkou Lady Gaga. Občerstvení je zajištěno. V případě nepříznivého počasí bude promítání zrušeno.

Koncert Leony Machálkové

KDY: sobota 19. září od 16 hodin

KDE: kulturní dům ve Šternberku

ZA KOLIK: na místě 350 korun



Užijte si benefiční koncert Charity Šternberk, na kterém vystoupí zpěvačka Leona Machálková.

Výstava ovoce a zeleniny v Bohuňovicích

KDY: sobota 19. září od 14 hodin, neděle 20. září od 13 hodin

KDE: kulturní dům v Bohuňovicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zahrádkáři z Bohuňovic zvou na tradiční výstavu ovoce a zeleniny nazvanou Z našich zahrad. Kromě vystavených výpěstků se můžete těšit na tombolu s okamžitou výhrou, hlavní tah tomboly proběhne v neděli od 16 hodin. Organizátoři lákají také na guláš a další zahrádkářské dobroty z domácí kuchyně. V sobotu můžete výstavu navštívit do 19 hodin, v neděli do 17 hodin.

Dětské závody zdatnosti

KDY: sobota 19. září od 9 hodin

KDE: hřiště Na Letné a okolí ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: zdarma



TJ Sokol Velká Bystřice zve děti na závody zdatnosti. Pro děti rozdělené podle věku do 6 kategorií budou připraveny různé úkoly. Poběží se ve dvojicích, ti nejmladší pak v doprovodu rodičů.

Odpoledne pro rodiče s dětmi

KDY: pátek 18. září od 15 hodin

KDE: Centrum Semafor v Olomouci (dopravní hřiště u bazénu)

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si s rodinou prima odpoledne na dopravním hřišti. Centrum Semafor zve na další Voice Bike Grand Prix Semafor. Čekají vás rodinné soutěže o ceny, koloběžkový závod jednotlivců nebo závody na šlapacích autech. Každý závodník obdrží drobnou odměnu. Půjčovné je zdarma.

Koncert Natálie Rottrové a Pavla Špirka

KDY: pátek 18. září od 19 hodin

KDE: Telegraph v Olomouci

ZA KOLIK: 70 korun



Talentovaná violoncellistka Natálie Rottrová vystoupí spolu s písničkářem Pavlem Špirkou. Užijte si koncert dvou rozdílných osobností, které se spojily v projekt akustického duetu. Tvorba Natálie i Pavla ve vyváženém poměru, doplněna o vokály, doprovozena dvěma nástroji, které znějí dřevem a kovem.

Podzimní výstava ovoce, květin a zeleniny

KDY: neděle 20. září a pondělí 21. září, vždy od 8 hodin

KDE: KD Nadační ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: zdarma



Na tradiční podzimní výstavu svých nejlepších výpěstků vás zve Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice. Výstavní vzorky se budou vybírat v pátek 18. září od 14 do 17 hodin v kulturním domě. V neděli můžete výstavu navšívit do 17 hodin, v pondělí do 12 hodin

Kejklířská show

KDY: neděle 20. září od 14 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce

ZA KOLIK: 80 korun



Fascinuje vás kejklířské umění? Pak nezmeškejte kejklířskou show, která plynule navazuje na workshop vhodný pro děti i jejich rodiče. Začátek je v neděli od 14 hodin v olomouckém Divadle na Šantovce.

Mlsné medvědí příběhy

KDY: neděle 20. září od 15 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 120 korun



Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký je Nedvěd a ten mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová bříška. Příběhy plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci a rodiče. Takže hurá na medvědy do olomouckého kina Metropol!

Dobývání Plumlova

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: areál zámku, Plumlov

ZA KOLIK: plné vstupné 80, rodinné 190 korun, děti do 5 let zdarma



Historie a vojenské bitvy jsou váš koníček? Pak si datum 19. září poznačte do diáře. Od sobotního dopoledne totiž v areálu zámku Plumlov budou probíhat ukázky historických bitev světového i místního významu. Nebudou chybět také statické ukázky armád účastnících se bitev I. a II. světové války. Organizátoři nezapomněli ani na děti s oblíbenými projížďkami na koních. Podrobný program s časy najdete na webu plumlov-zamek.cz.