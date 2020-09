Balet na olomouckém náměstí

KDY: pátek 11. září od 20 hodin

KDE: Horní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: stání zdarma, místa k sezení za 50 Kč

Ekluzivní baletní open air galakoncert s hvězdami baletu Moravského divadla Olomouc. Uvidíte klasická i moderní díla, která soubor připravil speciálně pro tento večer. V klasickém repertoáru se tanečníci představí např. v Grand Pas Classique z baletu Raymonda nebo v pestrobarevných pas de deux z baletů Le Corsaire, Giselle či Plameny Paříže. Z moderního balíčku vám nabídneme trio ze slavného filmu Moulin Rouge – El Tango de Roxanne nebo duet J. Brela Ne me quitte pas z připravované podzimní premiéry Petra Zusky Sólo pro tři.

Dny evropského dědictví v Olomouci

KDY: sobota 12. září

KDE: program na Horním a Dolním náměstí, otevřené památky po celém městě (12.a 13. září)

ZA KOLIK: zdarma

Na sedm desítek historických památek, muzeí a institucí se v Olomouci v sobotu a v neděli otevře návštěvníkům v rámci Dnů evropského dědictví. Zpřístupněné atrakce doplní pestrý program v centru města: na náměstí to například rozjede několik kapel a také Katka Knechtová či Ondřej Brzobohatý, nebudou chybět kreativní dílny, pohádky pro děti a stánky se spoustou dobrot a zajímavých produktů.

PODROBNÝ PROGRAM A PŘEHLED otevřených památek najdete ZDE

GulášFest na Šantovce

KDY: sobota 12. září od 10 hodin

KDE: Fun Park Galerie Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



GulášFest umožní zástupcům olomouckých restaurací i neprofesionálním týmům šanci připravit ten nejlepší guláš. „Hodnotit se bude konzistence šťávy, křehkost a chuť masa, vůně i vzhled a způsob servírování,“ říká marketingový manažer Galerie Šantovka David Podstata.

Guláš je nesmírně demokratickým pokrmem a šanci bude tedy mít každý, na vítěze čeká slušná finanční odměna. Také návštěvníci budou mít ze souboje kuchařů užitek, budou přeci ochutnávat.

Těšit se můžete také na bohatý doprovodná program, od 17 hodin vystoupí kapela No Limit, od 20 hodin zahraje Turbo.

Hrad Šternberk láká na speciální okruh i mincovnu

KDY: víkend 12. - 13. září, oba dny od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 150 korun



Vypravte se druhý záříjový víkend na šternberský hrad a prozkoumejte běžně uzavřené prostory. V rámci oslav Dnů evropského dědictví 2020 bude v sobotu otevřen výběrový okruh Od kuchyně po půdu, který představí technické zázemí hradu.

Začátky prohlídek budou v 11, 13 a 15 hodin. V neděli doplní prohlídky hradu program Rudolfínská mincovna, který povede výřečník, všeuměl a bavič Roman Prokeš. Dozvíte se zajímavé informace z historie mincovnictví. Kdo se aktivně zapojí do představení, získá jako odměnu vlastní minci. K dispozici bude i raznice a zájemci si budou moci vyzkoušet vyrazit svou minci.

Charitativní vernisáž Pole Dogs

KDY: pátek 11. září od 18 hodin

KDE: RCO Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Navštivte charitativní vernisáž projektu Pole Dogs, ve kterém spojili své pomocné ruce a tlapky tanečnice z Apokalips - pole dance studio a pejsci z Útulku Olomouc Loz Čr. Výsledkem je dobročinný kalendář, který bude na této akci představen.

Těšit se můžete na večer plný tance, dobrého pití a zajímavých vystoupení - to vše pro dobrou věc!

Den Zdraví ve Slatinicích

KDY: sobota 12. září od 10 hodin

KDE: lázně Slatinice

ZA KOLIK: zdarma



Připraven bude program pro celou rodinu včetně těch nejmenších. Na své si přijdou nejen milovníci zdravého životního stylu, ale i dobré hudby. Děti si užijí skákací hrad a mnoho dalších her.

Aktivně se můžete zapojit do ukázek cvičení, přednášek, konzultací s odborníky, poradny o zdravé stravě a dalších připravených aktivit. Akce se zúčastní také zdravotní pojišťovny s jejich preventivními programy. Ve speciálních stanech si můžete nechat vyšetřit zrak a mateřská znaménka, zjistit cévní věk i vypočítat BMI.

Bounty Rock Cafe Open Air

KDY: sobota 12. září od 13 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: 699 Kč



Na již desátém ročníku populárního rockového festivalu pod širým nebem to tentokrát rozjede Personal Signet, Mr. Punch (Marillion), November 2nd, Michal Pavlíček, bývalý zpěvák legendárních Genesis Ray Wilson a Michal Ambrož s Hudbou Praha.





Africké trhy

KDY: sobota 12. září od 10 hodin

KDE: Letní kino v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Čeká na vás zásoba čerstvého i sušeného exotického ovoce z Ugandy a Asie, voňavého koření ze Zanzibaru, té nejlepší kávy, čaje nebo marmelád. Nově budou k zakoupení nové druhy ovoce z Kolumbie.

Empírový den v Čechách pod Kosířem

KDY: neděle 13. září od 10 hodin

KDE: zámek, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: celodenní vstupné 490 korun, vstupné pouze na ples 250 korun



Zažijte jedinečný nedělní den a vstupte na chvíli do historie. Staňte se nejen diváky, ale také účastníky Empírového dne, který nabídne nejen taneční lekce a piknik, ale také ples a mnoho dalšího. To vše v malebných historických zákoutích, která skýtá zámek Čechy pod Kosířem. V letošním roce si navíc připomínáme 200. výročí narození nejznámějšího hosta zámku a rodinného přítele domovského rodu Silva-Tarouca, malíře Josefa Mánesa. Speciality odpoledního programu budou tedy směřovat do oblasti výtvarného umění. Podrobné informace o programu a časech jednotlivých akcí najdete na webu empirovyden.cz.

Recitál Lenky Filipové

KDY: sobota 12. září od 20 hodin

KDE: amfiteátr Na Letním v Hlubočkách

ZA KOLIK: s místenkou 380 korun



Nepropásněte open air koncert skvělé šansoniérky a zpěvačky Lenky Filipové s doprovodem muzikantů v malebném amfiteátru kulturního domu Na Letním v Hlubočkách-Mariánském Údolí. Areál bude otevřen od 19 hodin.

Netopýří noc

KDY: pátek 11. září od 18.30

KDE: Dům přírody Sluňákov v Horce nad Moravou

ZA KOLIK: rodinné 200 korun



Dům přírody Sluňákov zve na Netopýří noc, která vypukne v pátek od 18.30. Vydejte se na večerní komentovanou vycházku za netopýry s předvedením techniky používané při výzkumu. Pro děti budou připraveny aktivity s netopýří tématikou. Těšit se můžete i na ukázky handicapovaných živých netopýrů ze záchranné stanice.

Film pro děti: Mlsné medvědí příběhy

KDY: sobota 12. září od 15 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 120 korun



Animovaný film pro děti Mlsné medvědí příběhy vstupuje do českých kin. V povídkovém dobrodružství režisérek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové určeném nejen nejmenším divákům se na plátnech kin objeví věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška. Hlasy jim propůjčili David Novotný a Lukáš Příkazký, v dalších rolích bude možné slyšet Jana Vondráčka nebo Pavlu Tomicovou. Další projekce je plánovaná opět v kině Metropol na 20. září.

Oslava 30. narozenin CHKO Litovelské Pomoraví

KDY: sobota 12. září od 10 hodin

KDE: Informační středisko CHKO Šargoun



Užijte si narozeninový den CHKO Litovelské Pomoraví, který nabídne bohatý program. Od 10.30 se můžete těšit na povídání o včelách u včelího úlu, od 14 hodin je na programu vystoupení Dětského folklorního souboru Hanáčci z Litovle. Pro rodiče i jejich ratolesti budou od 10 do 15 hodin připravena hravá stanoviště, na kterých nebudou chybět hrátky s bylinkami, výtvarné hrátky s přírodninami, poznávačky plodů stromů a keřů či ukázky pletení košíků. Slavnostní den zakončí vystoupení skupiny Stracené Ráj, které vypukne od 15 hodin.

Promítání v amfiteátru: Bourák

KDY: pátek 11. září od 20.30

KDE: amfiteátr ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. Občerstvení je zajištěno. V případě nepříznivého počasí se promítání ruší.

Prodejní burza skalniček a bonsají

KDY: víkend 12. - 13. září, oba dny od 8 hodin

KDE: areál Slovanského gymnázia v Pasteurově ulici v Olomouci

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přemýšlíte, čím si ozdobit zahrádku nebo okno v bytě? Zajděte o víkendu na prodejní burzu, která nabídne nejrůznější skalničky i krásné bonsaje. Rozhodně bude z čeho vybírat.

Oživ Centrum Olomouc

KDY: pátek 11. září a sobota 12. září, oba dny od 10 hodin

KDE: Horní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi originální výrobky a módu? Zbožňujete food festivaly, hudbu a zábavu? První ročník festivalu Oživ centrum přinese program, na kterém si přijdou na své všechny generace. V areálu najdete design market, food zónu a spoustu zábavy a kultury v podání kreativních dílen pro děti nebo promítání letního kina.

Letní čítárna u kašny

KDY: pátek 11. září od 12 hodin, sobota 12. září od 10 hodin

KDE: Knihovna města Olomouce

ZA KOLIK: zdarma



V rámci Dnů evropského dědictví pořádá Knihovna města Olomouce oblíbenou Čítárnu u kašny. Přečtěte si knihu, pokud se vám bude líbit a budete chtít, můžete si ji i odnést domů jako dárek.

Zajímavosti o 3D tisku

KDY: pátek 11. září od 14 hodin, sobota 12. září od 10 hodin

KDE: Knihovna města Olomouce

ZA KOLIK: ZDARMA



Každý už o 3D tisku a tiskárnách slyšel. Díky Knihovně města Olomouce se na něj můžete podívat a dozvědět se zajímavé informace, například o modelovacím softwaru. Pro velké i malé budou připraveny ukázky vytištěných předmětů. Chybět nebudou ani ukázky programovatelných robotů.

Prohlídky kina Metropol

KDY: sobota 12. září od 10, 11, 12 a od 13 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



V rámci Dnů otevřených dveří olomouckých památek a Dnů evropského dědictví můžete zajít na jednu ze čtyř komentovaných prohlídek olomouckého kina Metropol. Podíváte se na místa, kam běžný divák nemá přístup. Dozvíte se také něco z minulosti i současnosti posledního jednosálového kina v Olomouci.

Prohlídky jsou omezeny počtem diváků. Každá prohlídka začíná ve foyer kina. Své místo si včas zajistěte na pokladně kina Metropol.