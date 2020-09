Národní výstava psů

KDY: víkend 5.-6. září, vždy od 9 hodin

KDE: Výstaviště Flora v Olomouci

ZA KOLIK: základní 80 korun

Milovníci čtyřnohých mazlíčků by si neměli nechat ujít unikátní výstavu psů Floracanis. Kromě stovek, možná tisíců psích šampionů se můžou těšit i na bohatý program včetně soutěží pro děti i dospělé, naučné stezky, ukázky dravců nebo koncertu lovecké hudby. Malí návštěvníci se budou moct svézt na koni nebo navštívit zookoutek. Součástí akce bude i soutěž králíků nazvaná Králičí hop i ukázky výcviku letu papoušků.

Šternberské slavnosti i Ecce Homo

KDY: pátek 4. září a víkend 5.-6. září

KDE: Šternberk

ZA KOLIK: zdarma



Šternberk zve na letošní městské slavnosti na Horním náměstí, které lákají na bohatý hudební i doprovodný program. V pátek se můžete těšit na kapely Šafa či Perutě. Sobota nabídne výstavu historických automobilů, vystoupení mažoretek i koncerty skupin jako Stracené Ráj, Kowall Company nebo Xinda X. Součástí slavnostní je i Pivní festival včetně přehlídky pivovarů.

Nudit se nebudou ani děti, které mohou vyzkoušet nafukovací skluzavku, airbrush tetování, dětské čtyřkolky, výrobu hrníčků či navštívit nafukovací střelnici.



Velkou událostí bude ve městě i očekávané Historic Ecc Homo, které zahájí v sobotu od 9 hodin výstava historických automobilů a motocyklů na Radniční ulici. Od 12.45 odstartuje Rally Ecce Homo Historic. V neděli od 8.30 se pojedou soutěžní jízdy pravidelnosti na trati Ecce Homo. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na Horním náměstí ve Šternberku.

Klavírní koncert v Bohuňovicích

KDY: sobota 5. září od 17 hodin

KDE: sál ZUŠ v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun



Odpočiňte si u poslechu skladeb R. Rachmaninova, E Griega či F. Listze v podání mladého talentovaného klavíristy Jana Schulmeistera ml. Hudebník patří již k šesté generaci hudební rodiny Černých; jeho přímý předek František Černý, zakladatel hudební tradice rodiny, byl zlonickým žákem Antonína Liehmanna a spolužákem Antonína Dvořáka.

Hře na klavír se Jan Schulmeister věnuje od pěti let. Navštěvuje ZUŠ v Kroměříži, kde je žákem Evy Zonové. Od sedmi let se pravidelně účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží, v nichž dosahuje pozoruhodných výsledků – první ceny či absolutní vítězství si odvezl z prestižních soutěží César Franck Piano Competition (Brusel), Piano Talents (Miláno), Virtuosi per musica di pianoforte (Ústí nad Labem), Amadeus (Brno), Broumovská klávesa, Beethovenovy Teplice či Pro Bohemia (Ostrava). Na mnohých z těchto soutěžích navíc získal ještě řadu dalších speciálních cen.

Rozloučení s létem

KDY: sobota 5. září od 14 hodin

KDE: hřiště v Hlušovicích



Parádní odpoledne zažijete v sobotu na hlušovickém hřišti. Koná se tu akce Rozloučení s létem, která bude bavit děti i dospělé. Malí návštěvníci se mohou těšit na žonglérské dílničky, hasičskou pěnu, nafukovací skluzavku, mašinku Tomáš, maxibublifuk i na střelbu ze vzduchovky. Dospělí ocení výborné pohoštění v podobě makrel, guláše z kotlíku, párku v rohlíku piva i nealka. Součástí programu bude i vystoupení mažoretek z Bohuňovic, k tanci a poslechu zahraje Yantar band a DJ Jindra. Rozlučte se s létem na tom správném místě.

Letňák i minikáry

KDY: pátek 4. září od 21 hodin

KDE: amfiteátr Na Letním v Hlubočkách

ZA KOLIK: 40 korun, děti do 6 let zdarma



Nenechte si ujít jedno z posledních letních kin letošní sezóny. Zajděte si do Hluboček na českou komedii Případ mrtvého nebožtíka, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. V hlavních rolích uvidíte Davida Novotného, Hanu Vagnerovou, Miroslava Táborského či Evu Holubovou. Občerstvení je zajištěno.V případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá na sobotu 5. září.

V Hlubočkách ale nebude nuda ani o víkendu. Koná se tu Mistrovství české republiky závodu minikár, soutěžit se bude také O pohár starostky Hluboček a O pohár autoklubu.

Folklorní Lidový rok v Bystřici

KDY: sobota 5. září od 10 hodin

KDE: amfiteátr na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: zdarma



Velká Bystřice zve na další ročník folklorního festivalu Lidový rok, který začne v sobotu od 10 hodin. Po představení jednotlivých souborů se můžete těšit na vystoupení Debe decke tak belo, poté na hudební pořad rádia Proglas nazvaný Folklorní smyčka. Od 20.30 je na programu Divadlo BUFO Praha. Součástí festivalu bude i jarmark, který můžete navštívit od 9 hodin, dále výstavy, pouťové atrakce i regionální gastronomie.

Česká rocková party

KDY: pátek 4. září od 17.30

KDE: před budovou ČD v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Na hudební akci, která se bude konat v rámci Dnů Olomouckého kraje jako oslava 20. výročí tohoto kraje, vystoupí od 17.30 skupina Poetika, Vypsaná Fixa i Anna K.

Olomoucký drak

KDY: sobota 5. září od 8 hodin

KDE: řeka Morava (most Kojeňák) v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Je tu 5. ročník Festivalu dračích lodí na řece Moravě! Děti čeká bohatý doprovodný program včetně skákacího hradu, velké nafukovací překážkové dráhy, malování na obličej i skákací tyče. Závody mladých dračích lodí odstartují od 9 hodin, slavnostní vyhlášení se uskuteční od 18 hodin. Podrobné informace nalezente na www.zaki-sport.cz.

Regionální den železnice

KDY: sobota 5. září od 9 hodin

KDE: Muzeum ČD - Expozice historických vozidel Olomouc, Táborská 4, Olomouc



V sobotu proběhne v Olomouci tradiční Regionální den železnice. Letošní připomenutí svátku železničářů se bude konat ve znamení oslav výročí tratí Olomouc – Praha a Olomouc – Nezamyslice. Kromě návštěvy ČD Muzea, ve kterém jsou připraveny komentované prohlídky zdejšího depozitáře nebo výstava železničních modelů, se můžete těšit také na jízdy historických vlaků.

Zároveň bude vypraven zvláštní vlak na trase Brno – Olomouc – Česká Třebová. Velkým lákadlem tohoto vlaku bude nasazení slovenské elektrické lokomotivy „Gorila“ (ES499.0002) a dobové soupravy. Mimořádně bude v tento den nasazen také legendární „Pantograf“.

Veletrh zájmových kroužků

KDY: sobota 5. září od 10 hodin

KDE: Galerie Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Hledáte vhodný kroužek pro své ratolesti? Pak přijďte v sobotu do olomoucké Galerie Šantovka. Na inspirativním veletrhu se vám představí mnoho vystavovatelů z řad olomouckých tanečních, hudebních, dramatických, výtvarných, jazykových insportovních volnočasových aktivit. Rozhodně bude z čeho vybírat. Těšit se můžete také na úžasné exhibice, soutěže, představení i zábavné ukázky.

Chmelovy Dožinkê

KDY: sobota 5. září od 13 hodin

KDE: Areál Amerika, Samota 383, Olomouc-Holice



V pořádí už 13. Přehlídka minipivovarů a řemeslně vařených piv Chmelovy Dožinkê letos opět v Areálu Amerika! Poděkování za slikzeň chmele, přehlídka minipivovarů a řemeslně vařených piv, spousta dobré hudby a bohatý program pro děti, hlavně o tom bude letošní ročník festivalu Chmelovy dožinkê.

Na místě můžete ochutnat piva z deseti rozličných malých pivovarů z různých koutů Čech i Moravy za doprovodu několika výborných kapel. Připraveny jsou také workshopy, hry a soutěže o ceny.

Koncert Depeche Mode

KDY: sobota 5. září od 18 hodin

KDE: Letní kino Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Po dlouhé době se opět do Olomouce vrací párty pro věrné fanoušky kapely Depeche Mode. Pod taktovkou oblíbeného Dj T242 se dočkáte překvapení v podobě play setu všemi oblíbeného Milana Fletche Krbečka jako specialniho hosta. Celý večer se můžete těšit na playlist DM a 80’s.

Project festival: Papírový dům

KDY: pátek 4. září od 16 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: na místě 250 kroun



Letní akce láká na 10 DJ's (Shefa, Flashwell, Dosty, BraveB, Mick3y, Hrounex, Crackenn, Roxteck, Farář, Dave003) na dvou stages.

Na programu je i Megashow Profesora a jeho party, a to přesně o půlnoci. Součástí bude i světelná & laser show, obrovská chillout zóna s VIP zónou, bary po celém areálu, hostesky s pivem a alkoholem i soutěže o vstupy a panáky. Vstup je od 16 let.

Litovelské slavnosti

KDY: sobota 5. září od 9 hodin

KDE: Litovel



Program na náměstí:

12.45 - zahájení a zdravice hostů

13.00 - Pokáč

14.30 - Stracené Ráj

15.30 - taneční skupina Kaster, mažoretky Linetbells, roztleskávačky Golden Bees

16.00 - Zpívánky strýčka Líčka aneb písničky pro malé i ty větší

17.00 - Vinný střik

19.25 - Malé překvapení z ochozu radniční věže

19.30 - Pražský výběr

21.30 - ZZ Top Revival Litovel



Nebude chybět zábava pro děti s EKO-KOMem, MiniZOO a kreativní dílnička DDM. U rybníka před GJO se uskuteční ukázky výcviku psů Základní kynologické organizace Litovel, ukázky dravců ze záchranné stanice Pateřín, ukázka rybolovných způsobů a praktický lov ryb na udici pro děti. Připravena je i zábavná stezka kolem Olomouckého rybníku s aktivitami a úkoly o přírodě.